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Главная К очередному экзамену в ПАСЕ


Сегодня завершается трехдневный визит в Баку содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефана Шеннака и Цезаря Флорина Преды. Его цель — оценка выполнения нашей страной обязательств, взятых перед этой международной организацией.



Элеонора АБАСКУЛИЕВА

Содокладчики Стефан Шеннак и Цезарь Флорин Преда были приняты президентом Ильxамом Aлиeвым. Представители ПАСЕ получили из первых уст информацию о процессах, идущих в нашей стране, политических, экономических, гуманитарных и других реформах, о мерах, предпринимаемых для их внедрения в жизнь.
Встретились содокладчики и с коллегами из Милли меджлиса — членами азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее, заместителем председателя парламента Бахар Мурадовой, членами комитета по правовой политике и государственному строительству. В ходе обмена мнениями неоднократно подчеркивалось, что за прошедшие 25 лет с небольшим пребывания Азербайджана в Совете Европы сотрудничество с этой организацией динамично развивается, наша страна активно использует предлагаемые рекомендации, выполняет взятые на себя обязательства. Как заявил председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли меджлиса, руководитель делегации в ПАСЕ Самед Сеидов, отношения Азербайджана с этой авторитетной европейской структурой имеют важное значение для обеих сторон. Глава делегации выразил готовность к дальнейшему расширению связей, вносящих вклад в развитие всего региона, поскольку трагические события и террористические акты, происходящие в соседних странах, провокации Армении против Азербайджана беспокоят и нас, и Совет Европы.
Весьма информативной для оценки содокладчиками выполнения нашей страной взятых перед СЕ обязательств оказалась встреча в Министерстве внутренних дел. Глава правоохранительного ведомства Рамиль Усубов рассказал о конкретике взаимодействия Азербайджана с ПАСЕ в этой сфере. За последние пять лет примерно 2500 сотрудников внутренних органов в целях повышения профессионального уровня приняли участие в различных тренингах и семинарах-совещаниях по линии Совета Европы, ОБСЕ и других международных организаций. Создана служба 102 для принятия неотложных оперативных мер против противоправных действий в отношении граждан. Внедренная для защиты безопасности населения автоматическая система управления «Безопасный город» позволяет осуществлять видеонаблюдения за соблюдением правопорядка, непрерывное отслеживание ситуации в режиме онлайн, оперативное реагирование в случае необходимости. Этим же целям служит «Горячая линия» при министерстве, играющая большую роль в эффективной организации связей с общественностью. До внимания гостей из Страсбурга было доведено, что приняты необходимые меры по реконструкции мест временного содержания в соответствии с современными стандартами, созданы необходимые условия для проведения наблюдателями от правительственных и неправительственных организаций свободного и неограниченного мониторинга. Только за последние пять лет в местах временного содержания проведено более полутора тысячи мониторингов.
Содокладчики выразили признательность за подробную информацию о проводимой работе в области защиты прав и свобод человека.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 14.01.17 | Просмотров : 92

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