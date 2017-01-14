Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Адиля ЮСИФОВА, профессор БМА:«Каждое из моих сочинений автобиографично»



Профессор Бакинской музыкальной академии имени Уз.Гаджибекова, член Союза композиторов, директор школы искусств №6 имени Фикрета Амирова Адиля Юсифова — не только известный музыкант и педагог, но и заботливая мать, бабушка, супруга и, конечно, преданная дочь. Отец Адили ханым, Ниязи Керимов, — один из первых военных дирижеров нашей страны, в течение сорока лет возглавлял отделение духовых и ударных инструментов Бакинского музыкального училища имени Асафа Зейналлы (ныне музыкальный колледж при Национальной консерватории). В семье отец был лидером, образцом для подражания, по своему духу это был борец. Книгу об отце Адиля ханым так и назвала — «Я пришел в этот мир для борьбы». Об этом и многом другом — в ее беседе с корреспондентом «Азербайджанских известий», доктором философии по искусствоведению Айтен ИБРАГИМОВОЙ.









— Расскажите о своем детстве. Каким оно было?

— О, как давно это было! Любила играть в классики, прятки, прыгалки, футбол, лазить по деревьям. Лето проводила у бабушки Гюллю в Куткашене (ныне Габала). И, конечно, училась. Сначала в музыкальной школе №6, затем в училище имени Асафа Зейналлы и Азгосконсерватории имени Узеира Гаджибекова (ныне Бакинская музыкальная академия). С учителями мне повезло: Земфира Кулиева, Гарик Габибов, Раиса Чёрная, Джевдет Гаджиев, Ахмед Исазаде, Гюльджахан Гюльахмедова-Мартынова и др. За все я им благодарна.

— Значительную часть своей жизни вы посвятили работе с юношескими музыкальными коллективами — сначала в детском театре «Колокольчик», а последние тридцать лет сотрудничаете с экспериментальным детским оперным театром Средней специальной музыкальной школы-студии при БМА, возглавляемой профессором Тарланом Сеидовым, где было поставлено и ваше собственное произведение «Волшебный сундук». Как зародилась идея его создания?

— Я работала музыкальным и художественным руководителем спектаклей Ширвани Чалаева «Маугли» (по мотивам знаменитой сказки Р.Киплинга), Бенджамина Бриттена «Давайте ставить оперу», потом мы с Тофиком Кулиевым сделали новую версию фортепианного цикла «Альбом Джамили» — «Ожившие странички из жизни Джамили».



Далее был концерт-представление «Школе-студии — 20 лет». Произведение никогда не создается вдруг: захотел — написал. Нет. Должны быть определенные этапы накопления, чтобы потом это во что-то вылилось. Так было и с детским спектаклем «Волшебный сундук».

— В ноябре прошлого года в вашей школе, носящей имя выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, состоялся фестиваль, посвященный его памяти. Как он прошел? Что составило его содержание?

— Уже ряд лет в Средней специальной музыкальной школе-студии БМА проводятся научно-исполнительские конкурсы и конференции по авторскому проекту профессора Тарлана Сеидова, причем они нашли свое продолжение и за рубежом. Заложенный в нем принцип использовали и мы. Каждое произведение предварял рассказ исполнителя о его авторе и истории создания, о своих чувствах и впечатлениях. Фестиваль состоял из трех частей: открытие музея Ф.Амирова, научно-исполнительская конференция учеников школы под названием «Исполняем и анализируем музыку Фикрета Амирова» и танцевальная постановка учащихся класса хореографии и рисования по теме балета «1001 ночь» Ф.Амирова. Присутствующий на фестивале сын композитора Джамиль Амиров подарил нашему музею книгу и диски своего отца.

— А что в дальнейших планах?

— Я всего семь месяцев возглавляю эту музшколу. Естественно, для меня важны два основополагающих фактора — учебный и просветительский. Последний — ничуть не меньше, чем первый. Дело в том, что у нас все театры, концертные залы, выставочные салоны, музеи сосредоточены в центре города, а наш поселок Баладжары остается от культурной жизни как-то в стороне. Поэтому мы и стараемся отчасти изменить эту ситуацию. Первым событием в этом ряду стала встреча-концерт для учащихся и педагогов этой школы, на которую пригласили известных композиторов, музыковедов и исполнителей. По-моему, все прошло удачно. А наша библиотека пополнилась новыми книгами и нотами. Следующим шагом была встреча с Франгиз ханым Ализаде. Большинство детей не знают композиторов в лицо, и вдруг перед ними — мировая известность! Встреча произвела на них большое впечатление, они запомнят ее на всю жизнь. Был показан и фильм, посвященный ее творчеству. Дети получили и автографы от композитора. Затем у нас в гостях были композитор Огтай Раджабов, пианисты Назакет Римази, Ислам Манафов, художник Айтен Рзакулиева. А самое большое мероприятие состоялось 1 июня в День защиты детей. Мы впервые вышли на улицу и перед школой, с балконов, на лестницах дали праздничный концерт. Педагоги школы подготовили детям сюрприз — виньетка школы 2016/2017 учебного года в виде огромного подсолнуха с фотографиями всех учеников и всего персонала. В этот день мы получили поздравительную телеграмму от Франгиз Ализаде. А в планах — еще много интересного.

— Вы пропагандируете азербайджанскую музыку за рубежом, встречались с грузинскими коллегами. Культурные связи продолжаются?

— Конечно. Мы хотим дружить, обмениваться мнениями, методиками. Министерство культуры и туризма Азербайджана планирует заключить договор о сотрудничестве между двумя школами искусств: нашей и №6 имени Ипполитова-Иванова города Тбилиси.

— Поговорим о вашем собственном творчестве. У вас оригинальные названия произведений «Одна в Париже», «Параллели», «Национальные узоры», «Пламя», «Бабушкин сундук» и другие. С чем это связано?

— Каждое из сочинений автобиографично. Вот, например, «Одна в Париже»: так я назвала свой монолог для скрипки соло и CD, в музыке которого переплелись фольклор, классика, эстрада и джаз. 25 июня в Париже праздновался День музыки, где я была одна. На улицах отовсюду звучала музыка, контрастная, совершенно необычных стилей, смешиваясь с шумом людских разговоров и автомобильных клаксонов. Кто я в этой стране? Гость. Осознание этого и послужило стимулом к созданию сочинения. Или «Milli naxышlar» — сборник, где в звуках фортепиано воплощены многоцветье и гармония азербайджанского прикладного искусства. Каждая из пьес имеет название, определяющее ее образ, — «Карабахский ковер», «Оживляя хасир», «Кукла», «Легенда одного дерева», «Красочный каприз тканей», «Цветы в рамке» и т.д. Другой случай — сочинение для тара и фортепиано, у которого не было названия. В музыкальной литературе таких примеров много — «Песни без слов», «Вокализ», но на репетиции с исполнителями Саидой Тагизаде и Сахибом Пашазаде оно пришло — «Meh gяtirdi». Философия: ветер приносит и уносит различные течения, а традиции классического мугама будут жить веками...

— Вы пишете и книги. Одна из них «Джевдет Гаджиев. Хроника жизни. Статьи. Высказывания» приурочена к

95-летию вашего учителя. А на вашем юбилейном вечере 1 декабря наряду с исполнением ваших новых произведений — «Фреска» для органа, «Он и Она» для виолончели и фортепиано, «Ветер принес» состоялась презентация книги, посвященной вашему отцу, — известному дирижеру, педагогу и ученому Ниязи Керимову.

— Она издана издательством «Мутарджим». Очень рада, что успела ее издать, в 2017 году исполняется 90 лет со дня рождения папы. До книги «Джевдет Гаджиев» у меня были и другие труды — «Обработка и аранжировка азербайджанских мелодий», «Обработка произведений азербайджанских композиторов», «Солтан Гаджибеков», но эта — особенная. Я прожила прекрасные годы, работая над ней. Ее высоко оценили музыкальная общественность и особенно наши ведущие музыковеды Аида Тагизаде, Ульвия Иманова, Земфира Кафарова. Для меня это очень важно, я дорожу их мнением.

— Что значит в вашей жизни музыкальная школа, которую вы возглавили?

— Могу сказать, что сегодня она — главное в моей жизни. Директор школы — работа больше менеджерская, он должен работать на перспективу — это и есть успешный менеджмент. У нас крепкий педагогический «костяк», талантливые дети, у которых большое будущее. Есть способные ученики-художники, работы которых хотим отправлять на выставки за пределы страны. У нас имеется замечательный танцевальный ансамбль «Оdlar yurdu», который, к слову, и много гастролирует — он выступал в Туркменистане, Турции, России. Словом, у школы есть большой потенциал, который надо развивать. И я буду к этому стремиться.

Профессор Бакинской музыкальной академии имени Уз.Гаджибекова, член Союза композиторов, директор школы искусств №6 имени Фикрета Амирова Адиля Юсифова — не только известный музыкант и педагог, но и заботливая мать, бабушка, супруга и, конечно, преданная дочь. Отец Адили ханым, Ниязи Керимов, — один из первых военных дирижеров нашей страны, в течение сорока лет возглавлял отделение духовых и ударных инструментов Бакинского музыкального училища имени Асафа Зейналлы (ныне музыкальный колледж при Национальной консерватории). В семье отец был лидером, образцом для подражания, по своему духу это был борец. Книгу об отце Адиля ханым так и назвала — «Я пришел в этот мир для борьбы». Об этом и многом другом — в ее беседе с корреспондентом «Азербайджанских известий», доктором философии по искусствоведению Айтен ИБРАГИМОВОЙ.— О, как давно это было! Любила играть в классики, прятки, прыгалки, футбол, лазить по деревьям. Лето проводила у бабушки Гюллю в Куткашене (ныне Габала). И, конечно, училась. Сначала в музыкальной школе №6, затем в училище имени Асафа Зейналлы и Азгосконсерватории имени Узеира Гаджибекова (ныне Бакинская музыкальная академия). С учителями мне повезло: Земфира Кулиева, Гарик Габибов, Раиса Чёрная, Джевдет Гаджиев, Ахмед Исазаде, Гюльджахан Гюльахмедова-Мартынова и др. За все я им благодарна.— Я работала музыкальным и художественным руководителем спектаклей Ширвани Чалаева «Маугли» (по мотивам знаменитой сказки Р.Киплинга), Бенджамина Бриттена «Давайте ставить оперу», потом мы с Тофиком Кулиевым сделали новую версию фортепианного цикла «Альбом Джамили» — «Ожившие странички из жизни Джамили».Далее был концерт-представление «Школе-студии — 20 лет». Произведение никогда не создается вдруг: захотел — написал. Нет. Должны быть определенные этапы накопления, чтобы потом это во что-то вылилось. Так было и с детским спектаклем «Волшебный сундук».— Уже ряд лет в Средней специальной музыкальной школе-студии БМА проводятся научно-исполнительские конкурсы и конференции по авторскому проекту профессора Тарлана Сеидова, причем они нашли свое продолжение и за рубежом. Заложенный в нем принцип использовали и мы. Каждое произведение предварял рассказ исполнителя о его авторе и истории создания, о своих чувствах и впечатлениях. Фестиваль состоял из трех частей: открытие музея Ф.Амирова, научно-исполнительская конференция учеников школы под названием «Исполняем и анализируем музыку Фикрета Амирова» и танцевальная постановка учащихся класса хореографии и рисования по теме балета «1001 ночь» Ф.Амирова. Присутствующий на фестивале сын композитора Джамиль Амиров подарил нашему музею книгу и диски своего отца.— Я всего семь месяцев возглавляю эту музшколу. Естественно, для меня важны два основополагающих фактора — учебный и просветительский. Последний — ничуть не меньше, чем первый. Дело в том, что у нас все театры, концертные залы, выставочные салоны, музеи сосредоточены в центре города, а наш поселок Баладжары остается от культурной жизни как-то в стороне. Поэтому мы и стараемся отчасти изменить эту ситуацию. Первым событием в этом ряду стала встреча-концерт для учащихся и педагогов этой школы, на которую пригласили известных композиторов, музыковедов и исполнителей. По-моему, все прошло удачно. А наша библиотека пополнилась новыми книгами и нотами. Следующим шагом была встреча с Франгиз ханым Ализаде. Большинство детей не знают композиторов в лицо, и вдруг перед ними — мировая известность! Встреча произвела на них большое впечатление, они запомнят ее на всю жизнь. Был показан и фильм, посвященный ее творчеству. Дети получили и автографы от композитора. Затем у нас в гостях были композитор Огтай Раджабов, пианисты Назакет Римази, Ислам Манафов, художник Айтен Рзакулиева. А самое большое мероприятие состоялось 1 июня в День защиты детей. Мы впервые вышли на улицу и перед школой, с балконов, на лестницах дали праздничный концерт. Педагоги школы подготовили детям сюрприз — виньетка школы 2016/2017 учебного года в виде огромного подсолнуха с фотографиями всех учеников и всего персонала. В этот день мы получили поздравительную телеграмму от Франгиз Ализаде. А в планах — еще много интересного.— Конечно. Мы хотим дружить, обмениваться мнениями, методиками. Министерство культуры и туризма Азербайджана планирует заключить договор о сотрудничестве между двумя школами искусств: нашей и №6 имени Ипполитова-Иванова города Тбилиси.— Каждое из сочинений автобиографично. Вот, например, «Одна в Париже»: так я назвала свой монолог для скрипки соло и CD, в музыке которого переплелись фольклор, классика, эстрада и джаз. 25 июня в Париже праздновался День музыки, где я была одна. На улицах отовсюду звучала музыка, контрастная, совершенно необычных стилей, смешиваясь с шумом людских разговоров и автомобильных клаксонов. Кто я в этой стране? Гость. Осознание этого и послужило стимулом к созданию сочинения. Или «Milli naxышlar» — сборник, где в звуках фортепиано воплощены многоцветье и гармония азербайджанского прикладного искусства. Каждая из пьес имеет название, определяющее ее образ, — «Карабахский ковер», «Оживляя хасир», «Кукла», «Легенда одного дерева», «Красочный каприз тканей», «Цветы в рамке» и т.д. Другой случай — сочинение для тара и фортепиано, у которого не было названия. В музыкальной литературе таких примеров много — «Песни без слов», «Вокализ», но на репетиции с исполнителями Саидой Тагизаде и Сахибом Пашазаде оно пришло — «Meh gяtirdi». Философия: ветер приносит и уносит различные течения, а традиции классического мугама будут жить веками...— Она издана издательством «Мутарджим». Очень рада, что успела ее издать, в 2017 году исполняется 90 лет со дня рождения папы. До книги «Джевдет Гаджиев» у меня были и другие труды — «Обработка и аранжировка азербайджанских мелодий», «Обработка произведений азербайджанских композиторов», «Солтан Гаджибеков», но эта — особенная. Я прожила прекрасные годы, работая над ней. Ее высоко оценили музыкальная общественность и особенно наши ведущие музыковеды Аида Тагизаде, Ульвия Иманова, Земфира Кафарова. Для меня это очень важно, я дорожу их мнением.— Могу сказать, что сегодня она — главное в моей жизни. Директор школы — работа больше менеджерская, он должен работать на перспективу — это и есть успешный менеджмент. У нас крепкий педагогический «костяк», талантливые дети, у которых большое будущее. Есть способные ученики-художники, работы которых хотим отправлять на выставки за пределы страны. У нас имеется замечательный танцевальный ансамбль «Оdlar yurdu», который, к слову, и много гастролирует — он выступал в Туркменистане, Турции, России. Словом, у школы есть большой потенциал, который надо развивать. И я буду к этому стремиться. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 14.01.17 | Просмотров : 88

