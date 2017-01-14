Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Большой потенциал малой энергетики



Новая гидроэлектростанция на реке Араз повысит

энергетическую безопасность Нахчывана







В минувшую среду состоялась церемония закладки новой гидроэлектростанции деривационного типа на реке Араз в Ордубадском районе Нахчыванской Автономной Республики. В ней принял участие президент Ильxам Aлиeв.







Заур AЛИEВ



Азербайджанская гидроэнергетика, потенциальная мощность которой оценивается в 40 млрд кВт/ч, до недавнего времени оставалась недостаточно использованным ресурсом страны. Отсутствие существенного интереса к финансированию крупных гидроэлектростанций во многом объяснялось высоким уровнем инвестиционных издержек и долгой окупаемостью по сравнению с тепловыми станциями. Однако практика показывает, что капитальные вложения в сравнительно дешевые деривационные ГЭС весьма рентабельны. Такие станции устраиваются в местах, где русло реки имеет уклон, — вода самотеком поступает к расположенному ниже по уровню зданию ГЭС (derivatio на латыни — отведение). Этой разностью уровней и создается напор гидроэлектростанции, и именно это направление обозначено в качестве приоритета для нашей электроэнергетики.

Планы развития малой и средней гидроэнергетики в стране уже успешно реализуются. В последние годы началось строительство несколько таких объектов. И вот теперь заложен фундамент очередной деривационной ГЭС. Как рассказали главе государства до начала торжественной церемонии по этому случаю, мощность сооружаемой гидроэлектростанции составит 36 мегаватт. Для станции будет построено водохранилище вместимостью 1,5 млн кубометров. В состав основных сооружений гидроузла входят электростанция, регулирующая плотина, водопринимающая установка, напорный бассейн, деривационный канал, бассейн-отстойник. Кроме того, здесь будут также созданы металлическая трубопроводная линия, ведущий канал, водосбрасывающие и рыбопропускные установки. На станции будут установлены 3 агрегата мощностью по 12 мегаватт каждый. Протяженность регулирующей железобетонной плотины — 235 метров, высота — 12 метров. Длина деривационного канала составит 12 738 метров, максимальный расход воды — 126,6 кубометра в секунду.

Президент Ильxам Aлиeв высоко оценил значение сооружения нового объекта для обеспечения энергетической безопасности автономной республики и страны в целом. Выступая в рамках своей поездки в Нахчыванскую Автономную Республику на церемонии сдачи в эксплуатацию после капитальной реконструкции здания полной средней русской школы №3 в Нахчыване, он подчеркнул: «Сегодня я побывал в трех районах — Ордубадском, Джульфинском, Шахбузском районах и в городе Нахчыван. В Ордубадском районе был заложен фундамент электростанции. Это очень крупный проект, будет построена большая гидроэлектростанция мощностью 36 мегаватт, что значительно усилит экономический и энергетический потенциал Нахчыванской Автономной Республики. Обеспечивается энергетическая безопасность Нахчывана. В последние годы построено несколько станций. Помню, в 2010 году мы отметили открытие Билявской гидроэлектростанции, в 2014 году состоялось открытие Арпачайской ГЭС, а в 2015 году — солнечной электростанции. До этого была сдана в эксплуатацию Нахчыванская газотурбинная станция. То есть предприняты очень важные шаги в деле укрепления энергетического потенциала республики, полностью обеспечена ее энергетическая безопасность. После ввода в действие Ордубадской гидроэлектростанции она еще больше укрепится, одновременно возрастет экспортный потенциал Нахчывана, сегодня уже поставляющего электроэнергию в соседние страны».

В минувшую среду состоялась церемония закладки новой гидроэлектростанции деривационного типа на реке Араз в Ордубадском районе Нахчыванской Автономной Республики. В ней принял участие президент Ильxам Aлиeв.Азербайджанская гидроэнергетика, потенциальная мощность которой оценивается в 40 млрд кВт/ч, до недавнего времени оставалась недостаточно использованным ресурсом страны. Отсутствие существенного интереса к финансированию крупных гидроэлектростанций во многом объяснялось высоким уровнем инвестиционных издержек и долгой окупаемостью по сравнению с тепловыми станциями. Однако практика показывает, что капитальные вложения в сравнительно дешевые деривационные ГЭС весьма рентабельны. Такие станции устраиваются в местах, где русло реки имеет уклон, — вода самотеком поступает к расположенному ниже по уровню зданию ГЭС (derivatio на латыни — отведение). Этой разностью уровней и создается напор гидроэлектростанции, и именно это направление обозначено в качестве приоритета для нашей электроэнергетики.Планы развития малой и средней гидроэнергетики в стране уже успешно реализуются. В последние годы началось строительство несколько таких объектов. И вот теперь заложен фундамент очередной деривационной ГЭС. Как рассказали главе государства до начала торжественной церемонии по этому случаю, мощность сооружаемой гидроэлектростанции составит 36 мегаватт. Для станции будет построено водохранилище вместимостью 1,5 млн кубометров. В состав основных сооружений гидроузла входят электростанция, регулирующая плотина, водопринимающая установка, напорный бассейн, деривационный канал, бассейн-отстойник. Кроме того, здесь будут также созданы металлическая трубопроводная линия, ведущий канал, водосбрасывающие и рыбопропускные установки. На станции будут установлены 3 агрегата мощностью по 12 мегаватт каждый. Протяженность регулирующей железобетонной плотины — 235 метров, высота — 12 метров. Длина деривационного канала составит 12 738 метров, максимальный расход воды — 126,6 кубометра в секунду.Президент Ильxам Aлиeв высоко оценил значение сооружения нового объекта для обеспечения энергетической безопасности автономной республики и страны в целом. Выступая в рамках своей поездки в Нахчыванскую Автономную Республику на церемонии сдачи в эксплуатацию после капитальной реконструкции здания полной средней русской школы №3 в Нахчыване, он подчеркнул: «Сегодня я побывал в трех районах — Ордубадском, Джульфинском, Шахбузском районах и в городе Нахчыван. В Ордубадском районе был заложен фундамент электростанции. Это очень крупный проект, будет построена большая гидроэлектростанция мощностью 36 мегаватт, что значительно усилит экономический и энергетический потенциал Нахчыванской Автономной Республики. Обеспечивается энергетическая безопасность Нахчывана. В последние годы построено несколько станций. Помню, в 2010 году мы отметили открытие Билявской гидроэлектростанции, в 2014 году состоялось открытие Арпачайской ГЭС, а в 2015 году — солнечной электростанции. До этого была сдана в эксплуатацию Нахчыванская газотурбинная станция. То есть предприняты очень важные шаги в деле укрепления энергетического потенциала республики, полностью обеспечена ее энергетическая безопасность. После ввода в действие Ордубадской гидроэлектростанции она еще больше укрепится, одновременно возрастет экспортный потенциал Нахчывана, сегодня уже поставляющего электроэнергию в соседние страны». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 14.01.17 | Просмотров : 96

