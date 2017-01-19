Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Для агрессора закон не писан



Председатель Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, начальник Службы госбезопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев по поручению президента Ильxама Aлиeва встретился с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Еленой Аймоне Сессерой. Главная тема обсуждения — активизация усилий по возвращению тела азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова, погибшего 29 декабря 2016 года при пресечении армянской диверсии.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Как известно, утром 29 декабря наши военные подразделения решительно пресекли попытку разведгруппы ВС Армении нарушить государственную границу Азербайджана. Однако тело погибшего в ходе боевого столкновения военнослужащего ВС Азербайджана Чингиза Гурбанова осталось на подконтрольной противнику территории. И его Армения отказывается возвращать.

Такова печальная предыстория случившегося. Похожее нередко случается во время войн, и для разрешения подобных гуманитарных проблем предусмотрены Женевские конвенции, принятые

12 августа 1949 года, к которым, кстати, присоединилась и Армения. В них четко расписаны механизм и процедуры действий в этих ситуациях. Однако для страны, в течение четверти века держащей под оккупацией 20% территории соседнего государства, законы не писаны — ни нравственные, ни международные.

Азербайджан в лице Министерства обороны с первого дня официально обратился в Азербайджанское представительство Международного комитета Красного Креста, Минскую группу ОБСЕ. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ от Франции, США и России также выступили с совместным заявлением, призвав к немедленному возвращению на родину тела азербайджанского военнослужащего, все еще находящегося у армянской стороны. Поддержав призыв сопредседателей МГ ОБСЕ, со специальным заявлением по этому поводу выступил и генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. «Необходимо, принимая во внимание гуманитарный характер этого вопроса, — заявил он, — возвратить тело без задержек в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Астраханской встрече высшего уровня в 2010 году».

По словам Илахи Гусейновой, руководителя отдела по связям с общественностью Азербайджанского представительства МККК, ведущего диалог со сторонами конфликта, причину задержки процесса возвращения в Армении объясняют тем, что идет следствие в связи с инцидентом. Такие разъяснения были даны еще десять дней назад, хотя трудно представить, что для «разбора полета», к тому же неудавшегося, нужно столько времени держать у себя тело азербайджанского шехида.

Мы хорошо знаем, что подобные случаи имели место и ранее, стоит только вспомнить аналогичную ситуацию с возвращением тела Мубариза Ибрагимова и других. Такой негуманный поступок, как хранение тел на протяжении длительного времени, уже превратился в тенденцию в этой стране, заявил на встрече с госпожой Сессерой Мадат Гулиев. И с этими словами нельзя не согласиться. «Государственная комиссия, — подчеркнул он, — призывает соответствующие международные организации предотвратить подобные случаи и серьезно потребовать от Армении соблюдения требований Женевских конвенций».

Председатель Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, начальник Службы госбезопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев по поручению президента Ильxама Aлиeва встретился с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Еленой Аймоне Сессерой. Главная тема обсуждения — активизация усилий по возвращению тела азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова, погибшего 29 декабря 2016 года при пресечении армянской диверсии.Как известно, утром 29 декабря наши военные подразделения решительно пресекли попытку разведгруппы ВС Армении нарушить государственную границу Азербайджана. Однако тело погибшего в ходе боевого столкновения военнослужащего ВС Азербайджана Чингиза Гурбанова осталось на подконтрольной противнику территории. И его Армения отказывается возвращать.Такова печальная предыстория случившегося. Похожее нередко случается во время войн, и для разрешения подобных гуманитарных проблем предусмотрены Женевские конвенции, принятые12 августа 1949 года, к которым, кстати, присоединилась и Армения. В них четко расписаны механизм и процедуры действий в этих ситуациях. Однако для страны, в течение четверти века держащей под оккупацией 20% территории соседнего государства, законы не писаны — ни нравственные, ни международные.Азербайджан в лице Министерства обороны с первого дня официально обратился в Азербайджанское представительство Международного комитета Красного Креста, Минскую группу ОБСЕ. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ от Франции, США и России также выступили с совместным заявлением, призвав к немедленному возвращению на родину тела азербайджанского военнослужащего, все еще находящегося у армянской стороны. Поддержав призыв сопредседателей МГ ОБСЕ, со специальным заявлением по этому поводу выступил и генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. «Необходимо, принимая во внимание гуманитарный характер этого вопроса, — заявил он, — возвратить тело без задержек в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Астраханской встрече высшего уровня в 2010 году».По словам Илахи Гусейновой, руководителя отдела по связям с общественностью Азербайджанского представительства МККК, ведущего диалог со сторонами конфликта, причину задержки процесса возвращения в Армении объясняют тем, что идет следствие в связи с инцидентом. Такие разъяснения были даны еще десять дней назад, хотя трудно представить, что для «разбора полета», к тому же неудавшегося, нужно столько времени держать у себя тело азербайджанского шехида.Мы хорошо знаем, что подобные случаи имели место и ранее, стоит только вспомнить аналогичную ситуацию с возвращением тела Мубариза Ибрагимова и других. Такой негуманный поступок, как хранение тел на протяжении длительного времени, уже превратился в тенденцию в этой стране, заявил на встрече с госпожой Сессерой Мадат Гулиев. И с этими словами нельзя не согласиться. «Государственная комиссия, — подчеркнул он, — призывает соответствующие международные организации предотвратить подобные случаи и серьезно потребовать от Армении соблюдения требований Женевских конвенций». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 19.01.17 | Просмотров : 60

