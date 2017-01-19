Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Малейка АББАСЗАДЕ, председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра: «Статус юридического лица публичного права позволяет нам оказывать услуги на коммерческой основе»







В этом году в Азербайджане выпускные экзамены в общеобразовательных учреждениях, вступительная кампания в вузы, а также прием на госслужбу пройдут под эгидой Государственного экзаменационного центра. Он создан на базе ныне упраздненных Госкомиссии по приему студентов и Госкомиссии по вопросам государственной службы. Помимо названия изменился и статус ведомства: он «юридическое лицо с публичным правом». Что означает на практике этот статус, как проходила процедура слияния двух госструктур? Об этом и многом другом — в беседе корреспондента «Азербайджанских известий» Ирады АГАЕВОЙ с председателем совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейкой АББАСЗАДЕ.





— Как проходило структурное формирование Государственного экзаменационного центра?

— Этот процесс занял почти весь прошлый год, причем обе госкомиссии продолжали работать в штатном режиме: проводились приемные экзамены в высшие учебные заведения, конкурсный отбор абитуриентов вузов и соискателей на вакантные должности в госучреждениях и т.д.

Понятно, что слияние двух структур было не просто техническим процессом. Это была достаточно серьезная юридическая процедура, предусматривающая ряд важных мероприятий. Ведь помимо материально-технической базы оба учреждения имели обширные интеллектуальные базы. Как известно, Госкомиссия по вопросам госслужбы функционировала десять лет, а ГКПС — свыше 20. Так что интеллектуальный «портфель» у обоих солидный. Речь идет о прикладном программном обеспечении и базах данных, только в ГКПС включающих в себя информацию о 4 с лишним миллионах человек (эксперты, учителя-контролеры, абитуриенты и т.д.), тестовой базе данных. Кроме того, надо учесть и программные обеспечения, которые используются для проведения различных экзаменов разного уровня, управления этими процессами, оказания электронных услуг населению, — они также прошли дополнительную экспертизу и объединены.

Параллельно определяли отделы, анализировали формы управления новой организацией. Изучали эти методы, выбирали наиболее оптимальные схемы для эффективного функционирования центра. И все это время, повторюсь, мы продолжали оказывать услуги населению в рамках данных нам полномочий.

На сегодня функционирует официальный сайт dim.gov.az, пока формально объединяющий сайты двух организаций, однако ведется разработка нового портала.

— А как формировали состав аппарата ГЭЦ? Не пришлось «резать по живому», имею в виду массовые сокращения?

— «Резать по живому» не пришлось и массовых сокращений тоже не было.



В обеих структурах за минувшие годы подготовлены такие компетентные специалисты, которых заменить очень трудно. Образно говоря, это «штучный товар». Они досконально знают весь технологический процесс проведения экзаменов различных типов, методику составления тестов и т.д.

Мне удалось встретиться со всеми сотрудниками как ГКПС, так и Госкомиссии по вопросам госслужбы, провести собеседование на предмет их перспектив в новой организации. С каждым — отдельная беседа, к каждому — индивидуальный подход. Ведь эти люди были приняты на работу в бюджетные организации, регулируемые нормативно-правовыми актами. Сейчас им предлагали работать в организации уже с иным статусом, иной правовой категорией. В качестве госслужащих они имели право на материальное поощрение и льготы, их пенсионные выплаты осуществлялись по отдельной модели на основе соответствующего закона. А теперь ситуация изменилась. Мы дали каждому право выбора — оставаться в ГЭЦ в новом статусе или искать для себя более приемлемый вариант. В обоих случаях мы с уважением отнеслись к выбору сотрудников.

— Каков бюджет ГЭЦ? Достаточно ли средств для эффективной деятельности?

— С 1 января 2017 года Госэкзаменационный центр начал работать с бюджетом в

1 миллион манатов, который составляет наш уставной фонд. Этого, понятно, недостаточно для полноценного функционирования структуры в течение года. Однако статус юридического лица публичного права позволяет нам оказывать услуги на коммерческой основе. Их перечень уже составлен. Разработан и проект тарифа на каждый из них — сейчас он проходит юридические стадии. В Кабинет министров представлен документ о включении некоторых видов наших услуг в список услуг, цены (тарифы) которых регулируются государством. Затем они будут представлены в Тарифный совет.

Наши экономисты провели расчеты: сколько средств расходовалось на проведение экзаменов в бакалавриат, магистратуру, резидентуру, на госслужбу и т.д., сколько было участников в этих кампаниях. Ранее ГКПС получала из бюджета на их проведение 5 миллионов, а Госкомиссия по вопросам госслужбы — 1,5 миллиона манатов в год. Кроме того, как бюджетная организация мы были освобождены от НДС и иных налогов, были и другие преференции. Мы подсчитали, сколько тратилось на одного участника при проведении каждого вида экзамена. Эти расчеты, а также их сравнение с ценами на аналогичные услуги в Турции, США, странах Европы были представлены в вышестоящие структуры.

— Вы можете назвать эту сумму?

— Я приведу пример самого массового экзамена — вступительный экзамен в бакалавриат. На каждого абитуриента в среднем расходовалось 25 манатов, но есть экзамены с более солидным бюджетом. Недавно я эту цифра огласила в СМИ. Эта информация вызвала в обществе неоднозначную реакцию. Некоторым эта сумма показалось слишком высокой. Помилуйте. Я недавно поинтересовалась, сколько стоят развлечения для детей на аттракционах в Национальном приморском парке, не говоря о множестве детских развлекательных центров в нашем городе, на которые родители не скупятся, так как все они всегда заполнены посетителями. Полученная цифра превышала стоимость вступительного экзамена в вуз. Или, скажем, определенная категория родителей спокойно относится к сдаче экзамена по английскому языку по программам TOEFL, SAT, IELTS за 150 и более манатов, причем не один раз. Тем не менее цена вступительного экзамена показалась им «астрономической».

Окончательная стоимость услуг ГЭЦ будет объявлена после их утверждения Тарифным советом. Я предполагаю, что для определенных социальных групп населения государство может ввести какие-то льготы. Однозначно могу сказать одно: выпускные экзамены в школах будут бесплатными для учащихся, их будет оплачивать заказчик, то есть государство.

— Можно ли сказать, что вы являетесь коммерческим предприятием?

— Это не совсем так. Мы — госструктура с правом предоставления платных услуг. Нам не запрещено зарабатывать деньги. При этом государство может заказывать нам конкретные работы. К примеру мониторинг учебников. В ГКПС действовал профильный отдел, были выделены сотрудники, которые проводили оценку учебников, привлекали экспертов, готовили отчеты по результатам исследований, проводились научно-методические семинары. Кроме того, был запущен портал учебников, на котором размещались материалы по итогам этих мониторингов, научно-методических семинаров. Этот портал стал электронной площадкой для обмена мнениями по содержанию учебников. Для осуществления всех этих работ мы получали средства из бюджета. Однако в новых условиях ГЭЦ подобный заказ будет получать уже от Министерства образования. Если оно оплатит эту услугу, то мониторинг будет проведен, если нет — значит, нет.

— Иными словами, у ГЭЦ есть финансовая самостоятельность…

— Совершенно верно. У нас расширены возможности зарабатывания денег. Допустим, какой-то университет или лицей обратится к нам для проведения мониторинга своих учебников на предмет их соответствия куррикулуму или курсу в высшей школе. Мы можем провести такое исследование. Ранее с подобными просьбами в ГКПС обращались авторы, но мы вынуждены были отказывать им, так были госорганизацией и это не входило в наши функции. Сейчас поле деятельности ГЭЦ расширяется, равно как и возможности оказания платных услуг. Мы можем принимать заказы и получать доход. Не сомневайтесь, что эта работа будет проведена профессиональными, компетентными кадрами с использованием наработанных методов и инструментов. Например, можем организовать набор персонала в коммерческие компании на тестовой основе, если такой заказ поступит. Мы готовы войти в рынок услуг, но наши услуги специфические, они интеллектуального характера. Нами разработана и много лет успешно функционирует система анализа статистических результатов, подготовки многовариантных вопросников для абитуриентов. Кстати, этими ноу-хау всегда интересовались иностранные коллеги, но как госструктура мы не могли их продавать. Отныне мы можем заключать сделки и по их реализации.

Сообщу, что скоро состоится презентация нового электронного ресурса, который позволит старшеклассникам самостоятельно готовиться к поступлению вуз без помощи репетиторов. И эта услуга будет платной. Я уверена, что на рынке интеллектуальных услуг ГЭЦ найдет свое место, и его услуги будут востребованы.

— В этом году впервые выпускные экзамены в 9-х классах будут проведены на основе программы по куррикулуму. Как идет подготовка к экзаменам?

— Это серьезное мероприятие, по содержанию и формату отличающееся от предыдущих аналогичных испытаний. Мы готовимся к нему четыре года. Его участники — это дети, которые девять лет назад начали учиться на основе национального куррикулума. Мониторинговые экзамены по оцениванию знаний учащихся, усвоению ими материалов по предметам мы начали проводить в 2013 году с пятого класса, и процесс этот продолжался в последующие до 2016-го годы. Сейчас они учатся в 9-м классе и им предстоят выпускные экзамены. К слову, из 113 тысяч девятиклассников за эти годы 85 тысяч прошли через наши мониторинговые экзамены по родному языку и математике. Мы знаем, в каком объеме они усвоили школьную программу по куррикулуму, какие у них слабые и сильные стороны. Кроме того, в эти годы по всей стране велась работа по созданию базы маркеров, то есть педагогов, проверяющих письменные работы, разрабатывались новые типы заданий, соответствующих национальному куррикулуму, печатались сборники этих заданий в помощь педагогам, ученикам и родителям. Эта работа продолжается и по сей день, в том числе и со школьными учителями в регионах, — проводятся встречи с ними, объясняем им, какого типа задания будут использованы. Экзамены будут состоять из двух этапов: первый, на котором будут представлены задания нового типа, состоится в марте, а второй — в июне.

— Как будут строиться взаимоотношения с Министерством образования?

— На деловой основе. Не только с Минобразования, но со всеми госструктурами, в которые будем проводить прием на госслужбу, мы планируем строить взаимоотношения на партнерской и деловой основе. Мы заинтересованы в налаживании таких отношений. Мы хотим, чтобы наша деятельность помогла как оздоровлению образовательной среды, так и оптимизации кадрового потенциала в госорганах Азербайджана.

В этом году в Азербайджане выпускные экзамены в общеобразовательных учреждениях, вступительная кампания в вузы, а также прием на госслужбу пройдут под эгидой Государственного экзаменационного центра. Он создан на базе ныне упраздненных Госкомиссии по приему студентов и Госкомиссии по вопросам государственной службы. Помимо названия изменился и статус ведомства: он «юридическое лицо с публичным правом». Что означает на практике этот статус, как проходила процедура слияния двух госструктур? Об этом и многом другом — в беседе корреспондента «Азербайджанских известий» Ирады АГАЕВОЙ с председателем совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейкой АББАСЗАДЕ.— Этот процесс занял почти весь прошлый год, причем обе госкомиссии продолжали работать в штатном режиме: проводились приемные экзамены в высшие учебные заведения, конкурсный отбор абитуриентов вузов и соискателей на вакантные должности в госучреждениях и т.д.Понятно, что слияние двух структур было не просто техническим процессом. Это была достаточно серьезная юридическая процедура, предусматривающая ряд важных мероприятий. Ведь помимо материально-технической базы оба учреждения имели обширные интеллектуальные базы. Как известно, Госкомиссия по вопросам госслужбы функционировала десять лет, а ГКПС — свыше 20. Так что интеллектуальный «портфель» у обоих солидный. Речь идет о прикладном программном обеспечении и базах данных, только в ГКПС включающих в себя информацию о 4 с лишним миллионах человек (эксперты, учителя-контролеры, абитуриенты и т.д.), тестовой базе данных. Кроме того, надо учесть и программные обеспечения, которые используются для проведения различных экзаменов разного уровня, управления этими процессами, оказания электронных услуг населению, — они также прошли дополнительную экспертизу и объединены.Параллельно определяли отделы, анализировали формы управления новой организацией. Изучали эти методы, выбирали наиболее оптимальные схемы для эффективного функционирования центра. И все это время, повторюсь, мы продолжали оказывать услуги населению в рамках данных нам полномочий.На сегодня функционирует официальный сайт dim.gov.az, пока формально объединяющий сайты двух организаций, однако ведется разработка нового портала.— «Резать по живому» не пришлось и массовых сокращений тоже не было.В обеих структурах за минувшие годы подготовлены такие компетентные специалисты, которых заменить очень трудно. Образно говоря, это «штучный товар». Они досконально знают весь технологический процесс проведения экзаменов различных типов, методику составления тестов и т.д.Мне удалось встретиться со всеми сотрудниками как ГКПС, так и Госкомиссии по вопросам госслужбы, провести собеседование на предмет их перспектив в новой организации. С каждым — отдельная беседа, к каждому — индивидуальный подход. Ведь эти люди были приняты на работу в бюджетные организации, регулируемые нормативно-правовыми актами. Сейчас им предлагали работать в организации уже с иным статусом, иной правовой категорией. В качестве госслужащих они имели право на материальное поощрение и льготы, их пенсионные выплаты осуществлялись по отдельной модели на основе соответствующего закона. А теперь ситуация изменилась. Мы дали каждому право выбора — оставаться в ГЭЦ в новом статусе или искать для себя более приемлемый вариант. В обоих случаях мы с уважением отнеслись к выбору сотрудников.— С 1 января 2017 года Госэкзаменационный центр начал работать с бюджетом в1 миллион манатов, который составляет наш уставной фонд. Этого, понятно, недостаточно для полноценного функционирования структуры в течение года. Однако статус юридического лица публичного права позволяет нам оказывать услуги на коммерческой основе. Их перечень уже составлен. Разработан и проект тарифа на каждый из них — сейчас он проходит юридические стадии. В Кабинет министров представлен документ о включении некоторых видов наших услуг в список услуг, цены (тарифы) которых регулируются государством. Затем они будут представлены в Тарифный совет.Наши экономисты провели расчеты: сколько средств расходовалось на проведение экзаменов в бакалавриат, магистратуру, резидентуру, на госслужбу и т.д., сколько было участников в этих кампаниях. Ранее ГКПС получала из бюджета на их проведение 5 миллионов, а Госкомиссия по вопросам госслужбы — 1,5 миллиона манатов в год. Кроме того, как бюджетная организация мы были освобождены от НДС и иных налогов, были и другие преференции. Мы подсчитали, сколько тратилось на одного участника при проведении каждого вида экзамена. Эти расчеты, а также их сравнение с ценами на аналогичные услуги в Турции, США, странах Европы были представлены в вышестоящие структуры.— Я приведу пример самого массового экзамена — вступительный экзамен в бакалавриат. На каждого абитуриента в среднем расходовалось 25 манатов, но есть экзамены с более солидным бюджетом. Недавно я эту цифра огласила в СМИ. Эта информация вызвала в обществе неоднозначную реакцию. Некоторым эта сумма показалось слишком высокой. Помилуйте. Я недавно поинтересовалась, сколько стоят развлечения для детей на аттракционах в Национальном приморском парке, не говоря о множестве детских развлекательных центров в нашем городе, на которые родители не скупятся, так как все они всегда заполнены посетителями. Полученная цифра превышала стоимость вступительного экзамена в вуз. Или, скажем, определенная категория родителей спокойно относится к сдаче экзамена по английскому языку по программам TOEFL, SAT, IELTS за 150 и более манатов, причем не один раз. Тем не менее цена вступительного экзамена показалась им «астрономической».Окончательная стоимость услуг ГЭЦ будет объявлена после их утверждения Тарифным советом. Я предполагаю, что для определенных социальных групп населения государство может ввести какие-то льготы. Однозначно могу сказать одно: выпускные экзамены в школах будут бесплатными для учащихся, их будет оплачивать заказчик, то есть государство.— Это не совсем так. Мы — госструктура с правом предоставления платных услуг. Нам не запрещено зарабатывать деньги. При этом государство может заказывать нам конкретные работы. К примеру мониторинг учебников. В ГКПС действовал профильный отдел, были выделены сотрудники, которые проводили оценку учебников, привлекали экспертов, готовили отчеты по результатам исследований, проводились научно-методические семинары. Кроме того, был запущен портал учебников, на котором размещались материалы по итогам этих мониторингов, научно-методических семинаров. Этот портал стал электронной площадкой для обмена мнениями по содержанию учебников. Для осуществления всех этих работ мы получали средства из бюджета. Однако в новых условиях ГЭЦ подобный заказ будет получать уже от Министерства образования. Если оно оплатит эту услугу, то мониторинг будет проведен, если нет — значит, нет.— Совершенно верно. У нас расширены возможности зарабатывания денег. Допустим, какой-то университет или лицей обратится к нам для проведения мониторинга своих учебников на предмет их соответствия куррикулуму или курсу в высшей школе. Мы можем провести такое исследование. Ранее с подобными просьбами в ГКПС обращались авторы, но мы вынуждены были отказывать им, так были госорганизацией и это не входило в наши функции. Сейчас поле деятельности ГЭЦ расширяется, равно как и возможности оказания платных услуг. Мы можем принимать заказы и получать доход. Не сомневайтесь, что эта работа будет проведена профессиональными, компетентными кадрами с использованием наработанных методов и инструментов. Например, можем организовать набор персонала в коммерческие компании на тестовой основе, если такой заказ поступит. Мы готовы войти в рынок услуг, но наши услуги специфические, они интеллектуального характера. Нами разработана и много лет успешно функционирует система анализа статистических результатов, подготовки многовариантных вопросников для абитуриентов. Кстати, этими ноу-хау всегда интересовались иностранные коллеги, но как госструктура мы не могли их продавать. Отныне мы можем заключать сделки и по их реализации.Сообщу, что скоро состоится презентация нового электронного ресурса, который позволит старшеклассникам самостоятельно готовиться к поступлению вуз без помощи репетиторов. И эта услуга будет платной. Я уверена, что на рынке интеллектуальных услуг ГЭЦ найдет свое место, и его услуги будут востребованы.— Это серьезное мероприятие, по содержанию и формату отличающееся от предыдущих аналогичных испытаний. Мы готовимся к нему четыре года. Его участники — это дети, которые девять лет назад начали учиться на основе национального куррикулума. Мониторинговые экзамены по оцениванию знаний учащихся, усвоению ими материалов по предметам мы начали проводить в 2013 году с пятого класса, и процесс этот продолжался в последующие до 2016-го годы. Сейчас они учатся в 9-м классе и им предстоят выпускные экзамены. К слову, из 113 тысяч девятиклассников за эти годы 85 тысяч прошли через наши мониторинговые экзамены по родному языку и математике. Мы знаем, в каком объеме они усвоили школьную программу по куррикулуму, какие у них слабые и сильные стороны. Кроме того, в эти годы по всей стране велась работа по созданию базы маркеров, то есть педагогов, проверяющих письменные работы, разрабатывались новые типы заданий, соответствующих национальному куррикулуму, печатались сборники этих заданий в помощь педагогам, ученикам и родителям. Эта работа продолжается и по сей день, в том числе и со школьными учителями в регионах, — проводятся встречи с ними, объясняем им, какого типа задания будут использованы. Экзамены будут состоять из двух этапов: первый, на котором будут представлены задания нового типа, состоится в марте, а второй — в июне.— На деловой основе. Не только с Минобразования, но со всеми госструктурами, в которые будем проводить прием на госслужбу, мы планируем строить взаимоотношения на партнерской и деловой основе. Мы заинтересованы в налаживании таких отношений. Мы хотим, чтобы наша деятельность помогла как оздоровлению образовательной среды, так и оптимизации кадрового потенциала в госорганах Азербайджана. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 19.01.17 | Просмотров : 64

