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Главы ведущих экономических центров подтвердили заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном







Президент Азербайджана Ильxам Aлиeв, как и в прежние годы, принимает активное участие в работе ежегодного Всемирного экономического форума (ВЭФ), проходящего в швейцарском Давосе. Встречи и выступления главы азербайджанского государства в рамках этого престижного мероприятия подтверждают рост влияния нашей страны в мировой политике и экономике.





Мехман МИРЗОЕВ



Давосский форум считается одной из наиболее авторитетных площадок для обсуждения актуальных проблем не только мировой экономики, но и политической жизни. Поэтому регулярное участие президента Азербайджана Ильxама Aлиeва в работе ВЭФ чрезвычайно важно с точки зрения усиления позиций нашей страны на международной арене. Показательно, что глава азербайджанского государства был приглашен на прием, организованный от имени исполнительного председателя Давосского форума Клауса Шваба для руководящих лиц, более десяти раз принимавших участие в работе ВЭФ. Стоит напомнить в этой связи, что в минувшем году Клаус Шваб вручил Ильxаму Aлиeву знак почетного члена Давосского клуба за 10-кратное участие во Всемирном экономическом форуме.

Нынешний визит главы Азербайджана в Давос, так же как и в предыдущие годы, характеризуется весьма насыщенной программой встреч и переговоров с известными лицами мировой политики. Особо следует отметить встречу Ильxама Aлиeва с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард. Подчеркнув, что сотрудничество между Азербайджаном и Швейцарией охватывает все новые сферы межгосударственного взаимодействия, Лойтхард заявила, что продуктивные связи уже налажены в финансовом секторе, констатировала плодотворное сотрудничество наших стран в энергетике. Ильxам Aлиeв выразил удовлетворение тем, что между Азербайджаном и Швейцарией налажены успешные партнерские связи. На встрече были обсуждены также перспективы двустороннего сотрудничества в финансово-кредитной, инвестиционной, сельскохозяйственной и других сферах.

Весьма важной следует признать и давосскую встречу азербайджанского лидера с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, который заявил, что его страна заинтересована в расширении связей с Баку в самых различных областях, в том числе в сфере финансов и инвестиций. Обстоятельный обмен мнениями по различным политическим и экономическим вопросам состоялся также и в ходе беседы президента Азербайджана с министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде.

Глава Азербайджана Ильxам Aлиeв провел в рамках Давосского форума и ряд важных встреч с крупными деятелями мировой экономики. В частности, с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, генеральным исполнительным директором компании ВР Робертом Дадли, руководителем группы компаний LafargeHolcim Эриком Олсеном, глобальным управляющим партнером компании McKinsey Домиником Бартоном, генеральным исполнительным директором компании Suez Group Жаном Луи Шасодом, директором компании VPS Healthcare Объединенных Арабских Эмиратов Шамширом Вайалилом и другими.

Несомненно, давосские встречи подтвердили заинтересованность ведущих экономических центров мира в укреплении сотрудничества с Азербайджаном как лидером Южно-Кавказского региона. К слову сказать, в новом индексе ВЭФ — индексе инклюзивного развития (учитывает, в частности, такие показатели, как рост ВВП, занятости, производительности труда, уровень бедности и неравенства, сбережений, государственного долга) Азербайджан занял второе место среди 78 развивающихся стран, обойдя, в том числе, такие страны, как Венгрия, Польша, Румыния, Уругвай, Латвия, Россия.

Президент Азербайджана Ильxам Aлиeв, как и в прежние годы, принимает активное участие в работе ежегодного Всемирного экономического форума (ВЭФ), проходящего в швейцарском Давосе. Встречи и выступления главы азербайджанского государства в рамках этого престижного мероприятия подтверждают рост влияния нашей страны в мировой политике и экономике.Давосский форум считается одной из наиболее авторитетных площадок для обсуждения актуальных проблем не только мировой экономики, но и политической жизни. Поэтому регулярное участие президента Азербайджана Ильxама Aлиeва в работе ВЭФ чрезвычайно важно с точки зрения усиления позиций нашей страны на международной арене. Показательно, что глава азербайджанского государства был приглашен на прием, организованный от имени исполнительного председателя Давосского форума Клауса Шваба для руководящих лиц, более десяти раз принимавших участие в работе ВЭФ. Стоит напомнить в этой связи, что в минувшем году Клаус Шваб вручил Ильxаму Aлиeву знак почетного члена Давосского клуба за 10-кратное участие во Всемирном экономическом форуме.Нынешний визит главы Азербайджана в Давос, так же как и в предыдущие годы, характеризуется весьма насыщенной программой встреч и переговоров с известными лицами мировой политики. Особо следует отметить встречу Ильxама Aлиeва с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард. Подчеркнув, что сотрудничество между Азербайджаном и Швейцарией охватывает все новые сферы межгосударственного взаимодействия, Лойтхард заявила, что продуктивные связи уже налажены в финансовом секторе, констатировала плодотворное сотрудничество наших стран в энергетике. Ильxам Aлиeв выразил удовлетворение тем, что между Азербайджаном и Швейцарией налажены успешные партнерские связи. На встрече были обсуждены также перспективы двустороннего сотрудничества в финансово-кредитной, инвестиционной, сельскохозяйственной и других сферах.Весьма важной следует признать и давосскую встречу азербайджанского лидера с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, который заявил, что его страна заинтересована в расширении связей с Баку в самых различных областях, в том числе в сфере финансов и инвестиций. Обстоятельный обмен мнениями по различным политическим и экономическим вопросам состоялся также и в ходе беседы президента Азербайджана с министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде.Глава Азербайджана Ильxам Aлиeв провел в рамках Давосского форума и ряд важных встреч с крупными деятелями мировой экономики. В частности, с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, генеральным исполнительным директором компании ВР Робертом Дадли, руководителем группы компаний LafargeHolcim Эриком Олсеном, глобальным управляющим партнером компании McKinsey Домиником Бартоном, генеральным исполнительным директором компании Suez Group Жаном Луи Шасодом, директором компании VPS Healthcare Объединенных Арабских Эмиратов Шамширом Вайалилом и другими.Несомненно, давосские встречи подтвердили заинтересованность ведущих экономических центров мира в укреплении сотрудничества с Азербайджаном как лидером Южно-Кавказского региона. К слову сказать, в новом индексе ВЭФ — индексе инклюзивного развития (учитывает, в частности, такие показатели, как рост ВВП, занятости, производительности труда, уровень бедности и неравенства, сбережений, государственного долга) Азербайджан занял второе место среди 78 развивающихся стран, обойдя, в том числе, такие страны, как Венгрия, Польша, Румыния, Уругвай, Латвия, Россия. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 19.01.17 | Просмотров : 100

