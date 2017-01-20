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Юношеская сборная Азербайджана претендует

на девятое место на Мемориале Гранаткина







Юношеская сборная Азербайджана по футболу (U-19) наконец-то отличилась победной серией на Мемориале Валентина Гранаткина. Обыграв на старте плей-офф команду Ирана (1:0), наша команда затем учинила разгром Эстонии (3:0), а теперь ее ждет встреча с Беларусью. В случае победы подопечные Тебриза Гасанова займут девятое место на турнире.







Ага АСЛАНОВ



Наставник остался доволен футболом, показанным его командой в игре с Эстонией. «Приятно, когда твоя команда выигрывает с крупным счетом. Особенно после того, как в предыдущих матчах на этом турнире у нас были серьезные проблемы с реализацией. Эстонцы весь матч сидели в защите — наши соперники уже пятый матч действуют таким образом. Считаю, что это даже хорошо: наберемся опыта игры против обороняющихся команд. Теперь сосредоточимся на подготовке к встрече за девятую строчку против Беларуси. Само место для нас теперь не так принципиально, важно просто продолжить побеждать», — считает Т.Гасанов.

Примечательно, что нашей сборной удался быстрый гол — уже на 4-й минуте ворота прибалтов поразил Пилага Мехтиев. А после матча многие журналисты признали этот мяч одним из лучших на турнире. «Если Мехтиев еще раз так забьет, я буду только рад, но вообще такие голы случаются редко. Красивый мяч, согласен. И хорошо, что он случился в самом начале встречи — после этого нам игралось легче. Мы думали, что после пропущенного мяча эстонцы будут атаковать, но даже после 0:2 они предпочли обороняться», — заметил Т.Гасанов.

Тренер прокомментировал также действия форварда Догукана Оксюза, который не стал праздновать забитый им гол с партнерами, а сразу побежал к тренеру. «Наверно, хотел, чтобы я его поздравил. Я с ним много разговаривал: когда на групповой стадии мы не могли выиграть, у него ведь было много моментов. В каждой игре по два-три стопроцентных шанса! Поэтому он тоже, наверно, внутри кипел, а после гола подбежал ко мне, мол, ну вот, я забил. Но надо было вовремя это делать! Тогда, когда это было очень нужно команде», — заметил наставник.

Тебриз Гасанов подчеркнул также важность Мемориала Гранаткина для его подопечных. «Нам не так часто выпадает возможность проверить команду на столь высоком уровне. В прошлом году мы так много не атаковали, потому что были на год моложе других команд, зато сейчас имеем некоторое преимущество», — резюмировал тренер.

Наставник сборной Эстонии Ларс Хопп после матча признался, что сборная Азербайджана выглядела объективно сильнее: «Для нас эта игра была очень тяжелой с точки зрения физических нагрузок, не все футболисты смогли восстановиться после четырех предыдущих матчей. Но команды на турнире находятся в одинаковых условиях, поэтому я не жалуюсь. После игры я сказал своим ребятам, что оценил их желание показать свой максимум, но соперник был объективно лучше».

Юношеская сборная Азербайджана по футболу (U-19) наконец-то отличилась победной серией на Мемориале Валентина Гранаткина. Обыграв на старте плей-офф команду Ирана (1:0), наша команда затем учинила разгром Эстонии (3:0), а теперь ее ждет встреча с Беларусью. В случае победы подопечные Тебриза Гасанова займут девятое место на турнире.Наставник остался доволен футболом, показанным его командой в игре с Эстонией. «Приятно, когда твоя команда выигрывает с крупным счетом. Особенно после того, как в предыдущих матчах на этом турнире у нас были серьезные проблемы с реализацией. Эстонцы весь матч сидели в защите — наши соперники уже пятый матч действуют таким образом. Считаю, что это даже хорошо: наберемся опыта игры против обороняющихся команд. Теперь сосредоточимся на подготовке к встрече за девятую строчку против Беларуси. Само место для нас теперь не так принципиально, важно просто продолжить побеждать», — считает Т.Гасанов.Примечательно, что нашей сборной удался быстрый гол — уже на 4-й минуте ворота прибалтов поразил Пилага Мехтиев. А после матча многие журналисты признали этот мяч одним из лучших на турнире. «Если Мехтиев еще раз так забьет, я буду только рад, но вообще такие голы случаются редко. Красивый мяч, согласен. И хорошо, что он случился в самом начале встречи — после этого нам игралось легче. Мы думали, что после пропущенного мяча эстонцы будут атаковать, но даже после 0:2 они предпочли обороняться», — заметил Т.Гасанов.Тренер прокомментировал также действия форварда Догукана Оксюза, который не стал праздновать забитый им гол с партнерами, а сразу побежал к тренеру. «Наверно, хотел, чтобы я его поздравил. Я с ним много разговаривал: когда на групповой стадии мы не могли выиграть, у него ведь было много моментов. В каждой игре по два-три стопроцентных шанса! Поэтому он тоже, наверно, внутри кипел, а после гола подбежал ко мне, мол, ну вот, я забил. Но надо было вовремя это делать! Тогда, когда это было очень нужно команде», — заметил наставник.Тебриз Гасанов подчеркнул также важность Мемориала Гранаткина для его подопечных. «Нам не так часто выпадает возможность проверить команду на столь высоком уровне. В прошлом году мы так много не атаковали, потому что были на год моложе других команд, зато сейчас имеем некоторое преимущество», — резюмировал тренер.Наставник сборной Эстонии Ларс Хопп после матча признался, что сборная Азербайджана выглядела объективно сильнее: «Для нас эта игра была очень тяжелой с точки зрения физических нагрузок, не все футболисты смогли восстановиться после четырех предыдущих матчей. Но команды на турнире находятся в одинаковых условиях, поэтому я не жалуюсь. После игры я сказал своим ребятам, что оценил их желание показать свой максимум, но соперник был объективно лучше». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 20.01.17 | Просмотров : 63

