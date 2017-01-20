 
    Сделать стартовой    Добавить в избранное   Главная   Архив номеров   Пишите нам!  
Разделы
 
Меню
 
Инфо-партнеры
















 
RSS / РСС
 
 


 
 
Обмен кнопками
получить код:
 
Новости » Спорт
Введите слово для поиска :
Спорт Филип ОЗОБИЧ, полузащитник ФК «Габала»:«Было очень приятно получить вызов в сборную Хорватии»


Филип Озобич, выступающий за «Габалу», является одним из самых заметных игроков чемпионата Азербайджана. О его мастерстве свидетельствует хотя бы тот факт, что он удостоился приглашения в звездную сборную Хорватии. О своем переезде в Азербайджан, выступлении в Лиге Европы, первом вызове в национальную команду Озобич рассказал в интервью сайту УЕФА.



— Расскажите о своем переходе в «Габалу».
— Летом со мной связался генеральный менеджер азербайджанской команды Заур Азизов. Затем представители клуба поговорили с моим агентом и пришли к согласию. До переезда в Азербайджан я слышал об этой стране, но обширными сведениями не располагал. Был в курсе, что «Нефтчи» в 2011 году встречался в квалификации Лиги чемпионов с загребским «Динамо». Кроме того, знал о выступлении «Габалы» и «Гарабаха» на групповом этапе Лиги Европы. Даже смотрел некоторые их матчи. Перед тем как приехать в Азербайджан, стал искать в Интернете информацию об этом государстве, о Баку. Было интересно, все понравилось.
— И как вам живется на Кавказе?
— Мне нравится Азербайджан. Могу сказать о нем только хорошее. Люди здесь очень отзывчивые, хорошо ко мне относятся. Это приятно. Баку — очень красивый современный город. Здесь совсем не скучно, есть все условия для качественного досуга. Когда есть свободное время, стараюсь с ребятами выйти погулять, посещаем кафе, рестораны. Вообще у нас дружный коллектив, но особо близкие отношения поддерживаю с Воиславом Станковичем, Петаром Франьичем и Давидом Петжкевичем.
— Как оцениваете выступление «Габалы» в нынешнем розыгрыше Лиге Европы?
— Конечно же, очень жаль, что мы расстались с Лигой Европы, не заработав ни балла. Но, надо признать, группа нам попалась очень сильная. Тем не менее у нас были шансы, мы забивали. Однако каждый раз, будучи близко хотя бы к ничьей, мы допускали грубые ошибки. Но ничего. Не получилось на этот раз, постараемся в следующий.
— Стало ли для вас неожиданностью недавнее приглашение в сборную Хорватии?
— Не могу сказать, что вызов стал шоком, потому что я всегда работал над собой так, чтобы это приглашение получить. Проявлял усердие и шел к цели. Однако особо об этом не думал, и вдруг мне звонят и сообщают эту весть. Естественно, обрадовался, было очень приятно. Наша сборная сильна, ее знает весь мир, и для меня большая честь находиться в ее рядах.
— В Азербайджане работает ваш соотечественник Роберт Просинечки, возглавляющий, причем довольно успешно, местную сборную...
— Все знают, каким великим игроком был Роберт Просинечки. Он хороший человек. Думаю, он уже добился неплохих результатов с азербайджанской командой, но они могут достичь и большего. Эта сборная может проявить себя в будущем с очень хорошей стороны. Болею за него и его подопечных.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 20.01.17 | Просмотров : 66

Архив материалов
Выбрать год
Выбор месяца
« Янв.2017»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Новости партнеров

Самые опасные снимки дикой природы от Дэвида Ярроу

Кадры, которые вошли в историю: лучшие работы фотографов Getty Images в 2016 году

Гороскоп на пятницу: Начинания Скорпиона обещают быть успешными, а день Льва пройдет без особенных событий

В Азербайджане чтят память жертв трагедии 20 Января

Президент Ильхам Алиев: По железной дороге Баку-Тбилиси-Карс можно будет за короткое время преодолеть Шелковый путь


"Like" h

Михаил Нейжмаков: У Трампа есть повод вспомнить о конфликте в Карабахе

Унизительная правда: почему Саргсяна в Давосе не ждут

Без взаимодействия славян и тюрков не было бы России


В Турции арестовали полицейского по делу об убийстве посла РФ

Расим Агаев: После отставки Саргсяна армяне припомнят ему Деда Хасана

Французский писатель: Сегодня в Армении царят голод и нищета

Михаила Горбачева вызвали на допрос

Mercedes a

Braziliya h

Новые столкновения между заключенными в бразильской тюрьме

20 Yanvar

В штабе Трампа сказали, кто останется на постах на время передачи власти

M


Эрдоган: Враги не смогут расколоть Турцию

Qreypfrut misilsiz faydal

Qulaql
 

© 2017 www.azerizv.az. Powered by Danneo

Адрес редакции: г.Баку, ул. Шарифзаде, 3. Телефон для справок: 4973424. Тел./факс: 4973125. E-mail: izvestia@azeurotel.com