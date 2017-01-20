Новости » Спорт Введите слово для поиска : Спорт Филип ОЗОБИЧ, полузащитник ФК «Габала»:«Было очень приятно получить вызов в сборную Хорватии»



Филип Озобич, выступающий за «Габалу», является одним из самых заметных игроков чемпионата Азербайджана. О его мастерстве свидетельствует хотя бы тот факт, что он удостоился приглашения в звездную сборную Хорватии. О своем переезде в Азербайджан, выступлении в Лиге Европы, первом вызове в национальную команду Озобич рассказал в интервью сайту УЕФА.







— Расскажите о своем переходе в «Габалу».

— Летом со мной связался генеральный менеджер азербайджанской команды Заур Азизов. Затем представители клуба поговорили с моим агентом и пришли к согласию. До переезда в Азербайджан я слышал об этой стране, но обширными сведениями не располагал. Был в курсе, что «Нефтчи» в 2011 году встречался в квалификации Лиги чемпионов с загребским «Динамо». Кроме того, знал о выступлении «Габалы» и «Гарабаха» на групповом этапе Лиги Европы. Даже смотрел некоторые их матчи. Перед тем как приехать в Азербайджан, стал искать в Интернете информацию об этом государстве, о Баку. Было интересно, все понравилось.

— И как вам живется на Кавказе?

— Мне нравится Азербайджан. Могу сказать о нем только хорошее. Люди здесь очень отзывчивые, хорошо ко мне относятся. Это приятно. Баку — очень красивый современный город. Здесь совсем не скучно, есть все условия для качественного досуга. Когда есть свободное время, стараюсь с ребятами выйти погулять, посещаем кафе, рестораны. Вообще у нас дружный коллектив, но особо близкие отношения поддерживаю с Воиславом Станковичем, Петаром Франьичем и Давидом Петжкевичем.

— Как оцениваете выступление «Габалы» в нынешнем розыгрыше Лиге Европы?

— Конечно же, очень жаль, что мы расстались с Лигой Европы, не заработав ни балла. Но, надо признать, группа нам попалась очень сильная. Тем не менее у нас были шансы, мы забивали. Однако каждый раз, будучи близко хотя бы к ничьей, мы допускали грубые ошибки. Но ничего. Не получилось на этот раз, постараемся в следующий.

— Стало ли для вас неожиданностью недавнее приглашение в сборную Хорватии?

— Не могу сказать, что вызов стал шоком, потому что я всегда работал над собой так, чтобы это приглашение получить. Проявлял усердие и шел к цели. Однако особо об этом не думал, и вдруг мне звонят и сообщают эту весть. Естественно, обрадовался, было очень приятно. Наша сборная сильна, ее знает весь мир, и для меня большая честь находиться в ее рядах.

— В Азербайджане работает ваш соотечественник Роберт Просинечки, возглавляющий, причем довольно успешно, местную сборную...

— Все знают, каким великим игроком был Роберт Просинечки. Он хороший человек. Думаю, он уже добился неплохих результатов с азербайджанской командой, но они могут достичь и большего. Эта сборная может проявить себя в будущем с очень хорошей стороны. Болею за него и его подопечных.

Филип Озобич, выступающий за «Габалу», является одним из самых заметных игроков чемпионата Азербайджана. О его мастерстве свидетельствует хотя бы тот факт, что он удостоился приглашения в звездную сборную Хорватии. О своем переезде в Азербайджан, выступлении в Лиге Европы, первом вызове в национальную команду Озобич рассказал в интервью сайту УЕФА.— Летом со мной связался генеральный менеджер азербайджанской команды Заур Азизов. Затем представители клуба поговорили с моим агентом и пришли к согласию. До переезда в Азербайджан я слышал об этой стране, но обширными сведениями не располагал. Был в курсе, что «Нефтчи» в 2011 году встречался в квалификации Лиги чемпионов с загребским «Динамо». Кроме того, знал о выступлении «Габалы» и «Гарабаха» на групповом этапе Лиги Европы. Даже смотрел некоторые их матчи. Перед тем как приехать в Азербайджан, стал искать в Интернете информацию об этом государстве, о Баку. Было интересно, все понравилось.— Мне нравится Азербайджан. Могу сказать о нем только хорошее. Люди здесь очень отзывчивые, хорошо ко мне относятся. Это приятно. Баку — очень красивый современный город. Здесь совсем не скучно, есть все условия для качественного досуга. Когда есть свободное время, стараюсь с ребятами выйти погулять, посещаем кафе, рестораны. Вообще у нас дружный коллектив, но особо близкие отношения поддерживаю с Воиславом Станковичем, Петаром Франьичем и Давидом Петжкевичем.— Конечно же, очень жаль, что мы расстались с Лигой Европы, не заработав ни балла. Но, надо признать, группа нам попалась очень сильная. Тем не менее у нас были шансы, мы забивали. Однако каждый раз, будучи близко хотя бы к ничьей, мы допускали грубые ошибки. Но ничего. Не получилось на этот раз, постараемся в следующий.— Не могу сказать, что вызов стал шоком, потому что я всегда работал над собой так, чтобы это приглашение получить. Проявлял усердие и шел к цели. Однако особо об этом не думал, и вдруг мне звонят и сообщают эту весть. Естественно, обрадовался, было очень приятно. Наша сборная сильна, ее знает весь мир, и для меня большая честь находиться в ее рядах.— Все знают, каким великим игроком был Роберт Просинечки. Он хороший человек. Думаю, он уже добился неплохих результатов с азербайджанской командой, но они могут достичь и большего. Эта сборная может проявить себя в будущем с очень хорошей стороны. Болею за него и его подопечных. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 20.01.17 | Просмотров : 66

