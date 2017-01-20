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Кубок африканских наций, проходящий в Габоне,

обещает непредсказуемые результаты







В Габоне набирает обороты стартовавший на днях Кубок африканских наций по футболу, победитель которого выступит летом на Кубке конфедераций в России. По уже сложившейся традиции в начале года ряд ведущих игроков Черного континента покинули свои клубы, чтобы стать частью футбольного праздника и оспорить титул сильнейших. Кому улыбнется удача в этот раз — узнаем в течение ближайших недель.







Вадим АЛЕКСАНДРОВ



Предсказывать победителя турнира — дело неблагодарное, так как выигрывают первенство частенько не главные фавориты, а темные лошадки. Что всецело отражает всю суть африканского футбола, яркого, эмоционального, но все-таки (по сравнению с тем же европейским) не столь высокопрофессионального, если говорить именно об этом личностном аспекте здешних игроков, а не об уровне их таланта. Так, например, было в 2012 году, когда триумфаторами кубка стали не переполненные звездами сборные Ганы и Кот-д’Ивуара, а скромные даже по местным меркам замбийцы, взявшие свое за счет отлаженной и дисциплинированной командной игры.

Впрочем, несмотря на всю сложность прогнозирования, назвать очевидных фаворитов предстоящего розыгрыша все же можно — за «золото» предстоящего первенства континента, скорее всего, поборется кто-то из круга, в которую входят сборные Сенегала, Габона, Египта, Ганы, Алжира, Кот-д’Ивуара и Камеруна. По мнению букмекеров, наиболее очевидными претендентами на титул в этом году, скорее всего, выглядят действующие чемпионы с берега Слоновой кости (Кот-д’Ивуар). В ивуарийцев, правда, верят далеко не все эксперты — их скепсис вызван неоднозначной фигурой главного тренера команды Мишеля Дюссье, не имевшего ранее серьезного опыта работы со звездными футболистами, а также проходящей в коллективе сменой поколений.

Особый интерес вызывают высокие ожидания от Сенегала, никогда ранее не выигрывавшего кубок и вот уже 14 лет не выходившего на чемпионат мира. За «Львов теранги» говорят один из сильнейших на турнире составов, а также желание побеждать. Однако на выступлении коллектива вполне может сказаться отсутствие чемпионского опыта на уровне сборных. Еще более грозный подбор игроков в Габон привезла команда Алжира, блестяще выступившая на мундиале-2014, где в 1/8 финала всерьез заставила понервничать будущих триумфаторов — немцев.

Все бы ничего, да только то же самое о «Лисах пустыни» писали и перед КАН-2015, на котором алжирцы бесславно вылетели в четвертьфинале, практически без шансов уступив Кот-д’Ивуару. Подобное относится и к сборной Ганы, однако с небольшим уточнением: выигрывать на кубках Африки черные звезды любят и умеют, да и едва ли команда этой страны не захочет реабилитироваться за обиднейшее фиаско в финале предыдущего розыгрыша, благо что слабее она с тех пор не стала.

Списывать со счетов нельзя и хозяев турнира-габонцев, а также египтян и камерунцев. Они вполне могут преподнести сюрприз, дойдя до решающих стадий, а, возможно, и победив: все же свои весомые козыри эти коллективы имеют и готовы ими пользоваться.

В Габоне набирает обороты стартовавший на днях Кубок африканских наций по футболу, победитель которого выступит летом на Кубке конфедераций в России. По уже сложившейся традиции в начале года ряд ведущих игроков Черного континента покинули свои клубы, чтобы стать частью футбольного праздника и оспорить титул сильнейших. Кому улыбнется удача в этот раз — узнаем в течение ближайших недель.Предсказывать победителя турнира — дело неблагодарное, так как выигрывают первенство частенько не главные фавориты, а темные лошадки. Что всецело отражает всю суть африканского футбола, яркого, эмоционального, но все-таки (по сравнению с тем же европейским) не столь высокопрофессионального, если говорить именно об этом личностном аспекте здешних игроков, а не об уровне их таланта. Так, например, было в 2012 году, когда триумфаторами кубка стали не переполненные звездами сборные Ганы и Кот-д’Ивуара, а скромные даже по местным меркам замбийцы, взявшие свое за счет отлаженной и дисциплинированной командной игры.Впрочем, несмотря на всю сложность прогнозирования, назвать очевидных фаворитов предстоящего розыгрыша все же можно — за «золото» предстоящего первенства континента, скорее всего, поборется кто-то из круга, в которую входят сборные Сенегала, Габона, Египта, Ганы, Алжира, Кот-д’Ивуара и Камеруна. По мнению букмекеров, наиболее очевидными претендентами на титул в этом году, скорее всего, выглядят действующие чемпионы с берега Слоновой кости (Кот-д’Ивуар). В ивуарийцев, правда, верят далеко не все эксперты — их скепсис вызван неоднозначной фигурой главного тренера команды Мишеля Дюссье, не имевшего ранее серьезного опыта работы со звездными футболистами, а также проходящей в коллективе сменой поколений.Особый интерес вызывают высокие ожидания от Сенегала, никогда ранее не выигрывавшего кубок и вот уже 14 лет не выходившего на чемпионат мира. За «Львов теранги» говорят один из сильнейших на турнире составов, а также желание побеждать. Однако на выступлении коллектива вполне может сказаться отсутствие чемпионского опыта на уровне сборных. Еще более грозный подбор игроков в Габон привезла команда Алжира, блестяще выступившая на мундиале-2014, где в 1/8 финала всерьез заставила понервничать будущих триумфаторов — немцев.Все бы ничего, да только то же самое о «Лисах пустыни» писали и перед КАН-2015, на котором алжирцы бесславно вылетели в четвертьфинале, практически без шансов уступив Кот-д’Ивуару. Подобное относится и к сборной Ганы, однако с небольшим уточнением: выигрывать на кубках Африки черные звезды любят и умеют, да и едва ли команда этой страны не захочет реабилитироваться за обиднейшее фиаско в финале предыдущего розыгрыша, благо что слабее она с тех пор не стала.Списывать со счетов нельзя и хозяев турнира-габонцев, а также египтян и камерунцев. Они вполне могут преподнести сюрприз, дойдя до решающих стадий, а, возможно, и победив: все же свои весомые козыри эти коллективы имеют и готовы ими пользоваться. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 20.01.17 | Просмотров : 62

