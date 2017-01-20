Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Расим МУСАБЕКОВ, депутат Милли меджлиса:«События 20 Января — пример высокого национального духа и самопожертвования в борьбе за независимость Азербайджана»





Сегодня с раннего утра тянется бесконечный людской поток к Аллее шехидов, всех тех, кто считает своим долгом и важнейшей обязанностью почтить память ставших жертвой одного из самых кровавых преступлений советской власти против собственного народа. Тех, кто отдал жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Но до тех пор, пока азербайджанские земли не будут освобождены от армянских оккупантов до последней пяди, эта борьба не может считаться завершенной. Об этом и многом другом — в интервью депутата Милли меджлиса, политолога Расима МУСАБЕКОВА интернет-изданию Day.аz.







— Сегодня в Азербайджане отмечается скорбная дата — 20 Января. Что в связи с этим вы хотели бы сказать нашему народу?

— Я, как и все граждане нашей страны, в этот день склоняю голову перед светлой памятью жертв этой кровавой бойни. Судороги распадающейся советской империи дорого стоили нашему народу. Однако время лечит раны. Поэтому, полагаю, что 20 января не следует воспринимать исключительно как скорбную дату и только как кровавое преступление советской военщины, но и как пример проявления высокого национального духа и самопожертвования в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

— Каким был прошлый год для карабахского урегулирования? Можно ли говорить о каких-то обнадеживающих тенденциях, или процесс еще больше зашел в тупик?

— Позитивных тенденций не было и в помине, переговоры по существу не велись, и, как результат, процесс мирного урегулирования зашел в глухой тупик. Глава МИД РФ Сергей Лавров пытался сдвинуть переговоры с мертвой точки и совершил с этой целью летом прошлого года визиты в Ереван и Баку, а еще ранее провел в Москве консультации со своими армянским и азербайджанским коллегами.

Однако практического завершения его инициативы не имели. Острый конфликт между Москвой и Анкарой после сбитого турецкими ВВС российского военного самолета Су-24 снизил интерес российского руководства к вопросу азербайджано-армянского примирения.

Встреча президентов Азербайджана и Армении, состоявшаяся по настоянию сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Швейцарии, была формальной, а проведенные переговоры трудно назвать полезными и содержательными.

— Стоит ли ожидать усиления международного давления на стороны с целью сохранения статус-кво в зоне конфликта?

— На армян, то ли вследствие «христианской солидарности», то ли в результате лоббизма влиятельной армянской диаспоры, давить, с целью побудить их к выводу войск с оккупированных территорий, не хотят.



Заставить Азербайджан пойти на неприемлемые уступки или же согласиться на бессрочную консервацию нынешнего статус-кво — нет правовых оснований и реальных рычагов давления. Попытки армян при помощи собственных доброхотов в Конгрессе и Госдепартаменте США добиться размещения на линии соприкосновения дополнительных наблюдателей и технических средств контроля за соблюдением режима прекращения огня выдают лишь их желание любыми средствами закрепить существующий статус-кво, тогда как урегулирование конфликта предполагает его изменение. Кстати, президенты стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли, что существующий статус-кво неприемлем. Могу лишь добавить, что никто не в праве и не в состоянии заставить Азербайджан смириться с оккупацией наших территорий и обеспечить армянским силам спокойную и безопасную жизнь.

— На следующей неделе в ПАСЕ будут рассматриваться доклады, поддерживающие позицию Азербайджана в карабахском вопросе. Армянская сторона видит в появлении подобных проектов исключительно «руку» Баку. А вы как считаете?

— Вообще-то эти резолюции, внесенные в ПАСЕ, исходят не из пожеланий Азербайджана, а основаны на принципах международного права и основополагающих документах Совета Европы. Армянам, конечно же, выгоднее разглагольствовать о «руке» Баку, чем признавать банкротство своей политики территориальных претензий, вооруженной агрессии и этнических чисток. Если данные резолюции удастся довести до принятия, это будет означать изменение позиции международных организаций в сторону права и справедливости. Для армян это будет тревожным звонком.

— В Армении вынашивают определенные надежды на экономические трудности в Азербайджане. В Ереване звучат мнения, что необходимо ужесточить позицию по Карабаху и принудить якобы ослабевший Баку к миру на армянских условиях. Как бы вы это прокомментировали?

— Многие армянские политики, аналитики и журналисты рассуждают так, будто Армения является крупной экономической и военной державой, а не жалким форпостом Москвы, побирающимся крохами с российского стола и западными подачками. Куда еще дальше армяне собираются ужесточать позицию по Карабаху? Какими ресурсами и способами намерены «принудить» Баку к капитуляции, непонятно. Ведь даже испытывая определенные финансовые трудности в связи с четырехкратным падением цен на энергоресурсы, Азербайджан втрое больше Армении по численности населения и обладает в 5-6 раз более крупной экономикой. Военный потенциал Азербайджана, настолько устрашивший армян, что они бросились в российский ЕАЭС и отказались от планов Европейской ассоциации, лишь бы не остаться с «глазу на глаз» с нами, не стал из-за кризиса меньше. Ограничусь этим, хотя можно было бы сказать в ответ еще короче: армянские бредни комментировать бессмысленно.

Сегодня с раннего утра тянется бесконечный людской поток к Аллее шехидов, всех тех, кто считает своим долгом и важнейшей обязанностью почтить память ставших жертвой одного из самых кровавых преступлений советской власти против собственного народа. Тех, кто отдал жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Но до тех пор, пока азербайджанские земли не будут освобождены от армянских оккупантов до последней пяди, эта борьба не может считаться завершенной. Об этом и многом другом — в интервью депутата Милли меджлиса, политолога Расима МУСАБЕКОВА интернет-изданию Day.аz.— Я, как и все граждане нашей страны, в этот день склоняю голову перед светлой памятью жертв этой кровавой бойни. Судороги распадающейся советской империи дорого стоили нашему народу. Однако время лечит раны. Поэтому, полагаю, что 20 января не следует воспринимать исключительно как скорбную дату и только как кровавое преступление советской военщины, но и как пример проявления высокого национального духа и самопожертвования в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.— Позитивных тенденций не было и в помине, переговоры по существу не велись, и, как результат, процесс мирного урегулирования зашел в глухой тупик. Глава МИД РФ Сергей Лавров пытался сдвинуть переговоры с мертвой точки и совершил с этой целью летом прошлого года визиты в Ереван и Баку, а еще ранее провел в Москве консультации со своими армянским и азербайджанским коллегами.Однако практического завершения его инициативы не имели. Острый конфликт между Москвой и Анкарой после сбитого турецкими ВВС российского военного самолета Су-24 снизил интерес российского руководства к вопросу азербайджано-армянского примирения.Встреча президентов Азербайджана и Армении, состоявшаяся по настоянию сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Швейцарии, была формальной, а проведенные переговоры трудно назвать полезными и содержательными.— На армян, то ли вследствие «христианской солидарности», то ли в результате лоббизма влиятельной армянской диаспоры, давить, с целью побудить их к выводу войск с оккупированных территорий, не хотят.Заставить Азербайджан пойти на неприемлемые уступки или же согласиться на бессрочную консервацию нынешнего статус-кво — нет правовых оснований и реальных рычагов давления. Попытки армян при помощи собственных доброхотов в Конгрессе и Госдепартаменте США добиться размещения на линии соприкосновения дополнительных наблюдателей и технических средств контроля за соблюдением режима прекращения огня выдают лишь их желание любыми средствами закрепить существующий статус-кво, тогда как урегулирование конфликта предполагает его изменение. Кстати, президенты стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли, что существующий статус-кво неприемлем. Могу лишь добавить, что никто не в праве и не в состоянии заставить Азербайджан смириться с оккупацией наших территорий и обеспечить армянским силам спокойную и безопасную жизнь.— Вообще-то эти резолюции, внесенные в ПАСЕ, исходят не из пожеланий Азербайджана, а основаны на принципах международного права и основополагающих документах Совета Европы. Армянам, конечно же, выгоднее разглагольствовать о «руке» Баку, чем признавать банкротство своей политики территориальных претензий, вооруженной агрессии и этнических чисток. Если данные резолюции удастся довести до принятия, это будет означать изменение позиции международных организаций в сторону права и справедливости. Для армян это будет тревожным звонком.— Многие армянские политики, аналитики и журналисты рассуждают так, будто Армения является крупной экономической и военной державой, а не жалким форпостом Москвы, побирающимся крохами с российского стола и западными подачками. Куда еще дальше армяне собираются ужесточать позицию по Карабаху? Какими ресурсами и способами намерены «принудить» Баку к капитуляции, непонятно. Ведь даже испытывая определенные финансовые трудности в связи с четырехкратным падением цен на энергоресурсы, Азербайджан втрое больше Армении по численности населения и обладает в 5-6 раз более крупной экономикой. Военный потенциал Азербайджана, настолько устрашивший армян, что они бросились в российский ЕАЭС и отказались от планов Европейской ассоциации, лишь бы не остаться с «глазу на глаз» с нами, не стал из-за кризиса меньше. Ограничусь этим, хотя можно было бы сказать в ответ еще короче: армянские бредни комментировать бессмысленно. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 20.01.17 | Просмотров : 65

