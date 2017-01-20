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Главная Четверть века сотрудничества


Исполнилось 25 лет установлению дипломатических
отношений между Азербайджаном и Турцией



Прошло 25 лет со дня подписания Соглашения об установлении дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией 14 января 1992 года. На протяжении четверти века особое внимание уделялось обеспечению региональной безопасности и установлению социально-экономических, научных и культурных связей.



Фаиг БАГИРОВ,
посол Азербайджана в Анкаре

Более 200 соглашений были подписаны между двумя странами для укрепления правовой базы, которая обеспечила непрерывное развитие двусторонних связей, отражающееся прежде всего в растущем количестве официальных визитов на высоком уровне. Реализация проекта трубопровода Баку–Тбилиси–Джейхан стала важной вехой на пути подъема отношений между Азербайджаном и Турцией до уровня стратегического партнерства.
Проект XXI века «Южный газовый коридор» стоимостью $45 млрд был начат благодаря усилиям Азербайджана и Турции. Реализация главных компонентов этого проекта — Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP) идет полным ходом. В основе этих проектов лежат сильная воля, продемонстрированная президентами обеих братских стран, а также значительные возможности и желание Турции стать центральной страной для транспортировки энергоресурсов.
Проект железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, который соединит Турцию и Азербайджан, наряду с железнодорожным сообщением под Мраморным морем, призван также возродить легендарный Шелковый путь. Эта магистраль позволит не только увеличить объем грузов, перевозимых между Турцией и Азербайджаном, но и будет гарантом создания транспортной сети, которая соединит цивилизации.
Инвестиции Турции в Азербайджан в первые годы после независимости имели особое значение. В ближайшие годы ожидается, что объем вложений Азербайджана посредством Государственной нефтегазовой корпорации в Турцию достигнет $20 млрд в год. Это будет самый высокий уровень зарубежных инвестиций Азербайджана, в результате чего страна войдет в число крупнейших иностранных инвесторов в Турции.
Отношения между Азербайджаном и Турцией, которые были сформированы на основе взаимного доверия и солидарности, таким же образом развиваются и на международных площадках. Оба государства продолжают успешное сотрудничество в целях защиты своих национальных интересов в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, Организации черноморского экономического сотрудничества, Совете сотрудничества тюркоязычных государств и Организации исламского сотрудничества.
Твердая позиция Турецкой Республики в отношении урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на международной арене и ее политика поддержки по отношению к восстановлению территориальной целостности Азербайджана являются наиболее показательными примерами солидарности. В связи с этим военное сотрудничество между братскими странами привело к тому, что ВС Азербайджана сегодня представляют собой мощную силу.
Особое внимание должно быть уделено оценке отношений между Азербайджаном и Турцией. Для лидеров обоих государств стало традицией совершать свои первые официальные визиты в братскую страну после выборов. Пятое заседание Совета стратегического партнерства на высоком уровне 15 марта 2016 года стало особенно важной датой в истории 25-летних отношений между Турцией и Азербайджаном и примером высокого уровня солидарности. Напомним, что встреча должна была состояться в Азербайджане, но по предложению президента Ильxама Aлиeва она была проведена в Турции из-за чудовищных терактов, которые произошли в Анкаре всего за несколько дней до встречи. Когда президенты обняли друг друга в конце пресс-конференции, что выходит за рамки правил протокола, это стало значимым показателем братской солидарности, проявленной в трудные времена. Мы уверены, что успех, достигнутый за короткий 25-летний период, может быть охарактеризован как железная цепь неразрывной связи между нашими странами.

Daily Sabah
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 20.01.17 | Просмотров : 67

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