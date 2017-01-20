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20 Января 1990 года стало поворотным моментом в формировании новейшей истории независимого Азербайджана







Азербайджанским детям, родившимся в кровавую ночь с 19 на 20 января 1990 года под канонады входящей в Баку для расправы над мирными жителями советской армии, исполняется 27 лет. За прошедшее с той горькой даты время в Азербайджане выросло целое поколение — почти четверть всего населения страны, обретшей независимость. И именно им, молодым, в первую очередь адресован наш рассказ о том, сколь дорога была цена нашей независимости, нашей свободы.









Рашад РЗАКУЛИЕВ, политолог



История не предполагает альтернативного видения и сослагательного наклонения, если речь идет о преступлении. История в таких случаях — наука сверхточная, однозначно четко высвечивающая палачей и их жертв. Хотя, конечно, при желании любой факт истории можно попытаться «недоговорить», переврать, извратить, фрагментировать, переформатировать, заретушировать… Можно просто попытаться вытравить из сознания людей сам факт произошедшего некогда. Часто подобное происходит. Но не в данном случае.

Сегодня речь идет о событиях, ставших толчком в формировании новейшей истории независимого Азербайджана. Речь идет о масштабной, поражающей своим цинизмом и варварством провокации и последовавшей за этим карательной акцией силовых структур бывшего СССР против мирных жителей Баку, осуществленной в ночь с 19 на 20 января 1990 года по прямому указанию руководителя Советского Союза Михаила Горбачева, в нарушение Конституции собственной страны. Это событие вошло в летопись мировой истории как памятник одному из самых тяжких преступлений, совершенных против цивилизации, против человечности.

За эти годы не раз предпринимались попытки переврать суть и смысл произошедшего в те морозные дни на улицах и площадях Баку. В подобном замечено и бывшее горбачевское окружение во главе с самим виновником «торжества», в желании обелить собственные репутации — белые одежды демократов на фоне руин вверенной им некогда страны сулили неплохие западные дивиденды. Активны в данном вопросе и армянские лидеры в желании хоть как-то оправдать несуществующую «генетическую ненависть» азербайджанцев в отношении армян и агрессию против независимого Азербайджана, приведшей к оккупации 20% территории страны и миллиону изгнанных из своих домов беженцев-азербайджанцев.

Попытки были. Но безуспешные. Потому как история данного преступления однозначно четко высвечивает и палачей, и их жертвы. Сегодня, когда сотни и сотни тысяч наших соотечественников идут почтить память жертв тех событий на Аллею шехидов, постараюсь тезисно изложить историю, суть и смысл этой черной даты в нашей истории.

Итак, что стоит за сухими данными статистики. В ночь с 19 на 20 января 1990 года в городе Баку Азербайджанской ССР погиб 131 человек, ранены — 744, арестовано свыше 800 человек. Все революции начинаются с разочарования. Им же и заканчиваются… По сути именно этим преступным актом завершаются «революционная история» горбачевского концепта «перестройки» СССР и сам формат сосуществования «де-факто» Азербайджана в рамках Союза Советских Социалистических Республик.

Секретом полишинеля можно назвать неуемные территориальные амбиции и претензии политической элиты Армении к своим соседям (впрочем, и не только к соседям), которые прогрессировали всегда — вне поля существующей на данный момент общественно-экономической формации — будь то социализм, капитализм или какой иной «-изм». Обострение «территориального синдрома» началось со злополучного издания французских коммунистов «Юманите», на страницах которого 18 ноября 1987 года один из ярких представителей армянства в кремлевском «ближнем круге» М.Горбачева, академик А.Аганбекян сделал достаточно недвусмысленное заявление о необходимости передачи Карабаха из состава Азербайджана в состав Армении, лукаво проговорившись при этом, что «соответствующая работа проводится». И уже 20 февраля 1988 года некое «благородное собрание» — видимо, активных читателей этого французского издания, в лице Совета народных депутатов НКАО Азербайджанской Республики, выдает решение: «О ходатайстве депутатов Нагорно-Карабахской автономной области о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР».

Не дожидаясь ответа парламента Азербайджана, автоматом начались масштабный процесс этнических чисток азербайджанцев и их депортация из Армянской ССР и с территории Нагорного Карабаха. Руководство союзного государства не одернуло официальный Ереван и не предприняло ни единого шага, чтобы остановить насильственную депортацию сотен тысяч азербайджанцев с мест их проживания, откровенно игнорируя неоднократные обращения широкой общественности Азербайджанской ССР.

Венцом деятельности руководства социалистической Армении становится постановление от 9 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». И лишь 10 января 1990 года Президиум Верховного Совета СССР хоть как-то выказал позицию по вопросу, постановив: «провозглашение воссоединения Армянской ССР и Нагорного Карабаха без согласия Азербайджанской ССР является прямым нарушением статьи 78 Конституции СССР», хоть как-то выказав позицию по вопросу.



Запомним эти даты. Именно они послужили катализаторами трагедии, которая произошла морозной январской ночью 1990 года на улицах и площадях Баку, знаменуя двухлетний период безнаказанной сепаратистской вакханалии в регионе. Два года шел скрытый от международной общественности и не освещаемый в советских СМИ период дестабилизации обстановки в Азербайджане. В ход пошел террор. Деятельность армянских террористических групп знаменовалась бесчисленными взрывами на транспортных узлах нашей республики. Стали обыденными обстрелы, а позже и блокады железнодорожных путей и дорог, соединяющих Азербайджан с Нахичеванью. Из Армении же все шли и шли эшелоны с сотнями тысяч незаконно депортированных и обобранных до нитки азербайджанцев, вина которых была лишь в их этническом происхождении. Регион лихорадило. Изо дня в день, в течение двух лет.

Массовая этническая истерия, ожесточение и ненависть достигли к декабрю 1989 года, аккурат, к принятию парламентом Армении «исторического» постановления, своего пика. На фоне парализованного полной зависимостью руководства Азербайджанской Советской Социалистической Республики от «ценных указаний» центральных органов СССР, активная часть патриотически настроенного населения Азербайджана начала формировать общественные структуры по защите территориальной целостности страны. Так возник Народный фронт Азербайджана, требующий от властей решительных действий по защите национальных интересов республики. Что крайне интересно — данная структура возникала не на базе националистической риторики, а под знаменем поддержки демократических реформ в стране, с верой в горбачевскую революционную «перестройку» и в историческую правду.

Ситуация в Азербайджане выходила из-под контроля союзных органов. Динамика событий показала, что конфликтный регион не в силах дожидаться результатов борьбы в кремлевских коридорах власти, что, несомненно, вызывало раздражение у небожителей советской партноменклатуры. Эмиссары Москвы в ранге членов Политбюро ЦК КПСС выезжали в Баку и Ереван, выговаривая диаметрально противоположные тексты по позиции Центрального Комитета, в надежде потянуть время.

Обман и предательство заправил коммунистического режима дали обратный результат. В попытках привлечь внимание Кремля к решению проблем Азербайджана наиболее радикальная часть НФА пошла на акцию разрушения части инфраструктуры 200-километрового пограничного участка советско-иранской границы. Был осуществлен ненасильственный захват власти в ряде регионов социалистической республики — местные руководители просто сбегали с «боевых постов», опасаясь митинговых страстей в регионах. Шли бессрочные забастовки на всех предприятиях Азербайджана, застопорилась работа железнодорожных и транспортных артерий.

Стала четко оформляться мысль, что в СССР правды искать — себе дороже. НФА превращался в носителя идеи азербайджанского национально-освободительного движения. Мысли о суверенитете и независимости, которые начали озвучиваться на исходе второго года безвременья и смуты, стали превалировать в общественном сознании Азербайджана, дав новый толчок к обострению ситуации. По мнению коммунистической Москвы, азербайджанцы и армяне могут сколь угодно долго изничтожать и третировать друг друга, но… только в границах Союза ССР. Наказание ослушников неминуемо. Баку был обречен.

К январю 1990 года кризис в Азербайджане достиг своего пика. Требование многонационального Азербайджана поставить точку в попытке антиконституционной аннексии территорий республики через два года мучений переплавлялось во все ширявшееся массовое движение по выходу Азербайджанской Республики из состава СССР. Утратившая доверие местная власть, скованная метрополией и собственной глупостью по рукам и ногам, уже мало контролировала ситуацию.

Союзный Центр еще мог исправить ситуацию, наладив прямой диалог с лидерами общественного мнения Азербайджана, восстановив статус-кво в регионе. Но советская власть пошла по пути наименьшего сопротивления, руководствуясь правилом: легче совершить новую ошибку, чем исправить старую. Коммунистические лидеры СССР ответили Азербайджану «Ударом». Именно так называлась операция по вооруженному вторжению в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года, подготовленная Министерством обороны, МВД и КГБ СССР.

По этому плану ключевая роль отводилась группе спецназа «Альфа» и диверсионной группе «А» КГБ СССР. Нерешенным оставался лишь вопрос мотивации подобного вторжения. «Перестройка», «Гласность» и «Демократизация»» — три священных титра горбачевской политики модернизации Союза ССР не смогли бы выдержать испытание силовым подавлением национально-освободительного движения в одной из союзных республик. М.Горбачев не хотел терять лица перед Западом, отчетливо понимая, что подобным шагом он дискредитирует себя бесповоротно.

Впрочем, поиск «повода» не был долгим и мучительным. Учитывая бэкграунд структур, привлеченных к решению «проблемы». Хочешь — верь, не хочешь — молчи! Накануне трагических январских событий по требованию союзного Центра прошло разоружение Бакинской городской милиции. Фон криминогенной ситуации в Баку не превышал своей обычной динамики, несмотря на то, что на главной площади столицы шли бессрочные митинги протеста. Митингующие вели себя сдержанно, жизнь Баку протекала в привычном для последних лет ритме — посему местные правоохранители подчинились требованию свыше.

Одномоментно, невесть откуда в городе появилось несколько организованных и автономно действующих групп провокаторов, которые попытались спровоцировать широкую массу участников митингов на площади имени Ленина (ныне площадь Азадлыг) на вытеснение из города лиц армянской национальности. Что характерно, на руках провокаторов были детальные поименные списки с адресами бакинских армян, проживающих в городе. Похвастаться наличием подобной картотеки могла не каждая специальная служба страны, учитывая многонациональность состава двухмиллионной столицы Азербайджана и традиционную для советского периода закрытость официальных структур.

Многосоттысячный митинг не поддался на провокацию, не допустив массовых беспорядков. Но дело техники — и эффект погромов был создан. За провокаторами пошли несколько сотен азербайджанцев-беженцев из Армении, влачащих нищенское существование и уверенных в том, что если их выгнали с родных очагов, то и они имеют право на адекватные методы. В Баку, по официальным данным (и это только по официальным — число неучтенных превышало официальные данные), было размещено более 80 тысяч беженцев — треть от общего числа депортированных из Армении на тот период.

Напуганные слухами сотни бакинских армян покинули в те дни столицу Азербайджана, кляня провокаторов азербайджано-армянского противостояния. Никаких массовых убийств бакинских армян, никаких ритуальных сожжений их трупов на улицах интернационального и поныне Баку не было, да и быть не могло. Но провокация сработала. Путь для вторжения был открыт.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении чрезвычайного положения в городе Баку и ряде населенных пунктов Азербайджанской ССР, подписанный М.Горбачевым, диссонировал с действующим законодательством, предполагающим в аналогичных случаях наличие обращения Верховного Совета Азербайджанской ССР к руководству союзного государства с просьбой принятия подобного решения. Азербайджанский парламент с такой просьбой не обращался. И даже не собирался. Накануне вторжения неизвестными был взорван энергоблок Азербайджанского телевидения, в результате чего на несколько суток пропала телевизионная картинка с экранов телевизионных приемников миллионов жителей столицы. На фоне созданной информационной блокады без предварительного уведомления населения в город вошли войска. Руководил операцией «Удар» небезызвестный генерал Александр Лебедь. В итоге — 131 погибший, 744 раненых, 800 арестованных... Что характерно, в Баку так и не нашли неучтенных арсеналов оружия и боеприпасов. За все время действия так называемого «чрезвычайного положения» военными властями в Баку не было конфисковано ни одной единицы огнестрельного оружия. Ни одного вооруженного боевика из тех 40 тысяч, которыми пугал бывший министр обороны маршал Д.Язов союзное правительство (по свидетельству Н.Рыжкова — премьера Совета Министров СССР на тот период), в Баку уничтожено не было. Их попросту не существовало в природе. Уничтожались другие — мирные жители в возрасте от 13 до 76 лет.

Баку тех дней не забудет никто из современников этих событий. Искромсанные трупы, реки крови на улицах и площадях, расстрелянные и раздавленные транспортные средства, изрешеченные пулями фронтоны жилых домов столицы, битое стекло и… разбитые надежды. Мне, как свидетелю тех дней, писать об этом до сих пор больно и горько. Это день, когда я в первый и последний раз в жизни видел слезы своего отца. Этот кошмар забыть невозможно.

Акция устрашения коммунистического режима дала обратную реакцию. Азербайджанская общественность не смолчала, выразив протест и возмущение, не боясь ни репрессий, ни гонений, ни смерти.

Мы все помним грандиозную по значимости для каждого азербайджанца пресс-конференцию, которую дал в постоянном представительстве Азербайджанской ССР в Москве находящийся в опале у советского руководства будущий президент независимого Азербайджана Гeйдap Aлиeв советским и зарубежным журналистам.

Мы помним озвученное по радио невероятное по мужеству заявление председателя Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР Э.Кафаровой с осуждением антиконституционного и бесчеловечного вторжения советских войск в Баку.

Помним многотысячные митинги, которые собирались вопреки запретам и угрозам военной комендатуры Баку, на которых простые люди публично сжигали свои партийные билеты и паспорта граждан СССР. Мы помним десятки и сотни демонстраций протеста азербайджанцев, проживающих в зарубежье. А главное — мы помним более чем миллионную траурную процессию, скорбно проводившую на Аллею шехидов жертв коммунистического насилия.

Отчаяние не сломило население Азербайджана. Ночь расстрелянных надежд породила в сердце каждого жителя Азербайджана, вне этнической принадлежности, стойкую мечту о независимом Азербайджане. Пройдет без малого два года — и эта мечта станет реальностью. Мы помним, как был труден наш путь к независимости. И эта память каждый год ведет нас, жителей уже суверенного и независимого Азербайджана, к Аллее шехидов.



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на сайте sputnik.az

Азербайджанским детям, родившимся в кровавую ночь с 19 на 20 января 1990 года под канонады входящей в Баку для расправы над мирными жителями советской армии, исполняется 27 лет. За прошедшее с той горькой даты время в Азербайджане выросло целое поколение — почти четверть всего населения страны, обретшей независимость. И именно им, молодым, в первую очередь адресован наш рассказ о том, сколь дорога была цена нашей независимости, нашей свободы.История не предполагает альтернативного видения и сослагательного наклонения, если речь идет о преступлении. История в таких случаях — наука сверхточная, однозначно четко высвечивающая палачей и их жертв. Хотя, конечно, при желании любой факт истории можно попытаться «недоговорить», переврать, извратить, фрагментировать, переформатировать, заретушировать… Можно просто попытаться вытравить из сознания людей сам факт произошедшего некогда. Часто подобное происходит. Но не в данном случае.Сегодня речь идет о событиях, ставших толчком в формировании новейшей истории независимого Азербайджана. Речь идет о масштабной, поражающей своим цинизмом и варварством провокации и последовавшей за этим карательной акцией силовых структур бывшего СССР против мирных жителей Баку, осуществленной в ночь с 19 на 20 января 1990 года по прямому указанию руководителя Советского Союза Михаила Горбачева, в нарушение Конституции собственной страны. Это событие вошло в летопись мировой истории как памятник одному из самых тяжких преступлений, совершенных против цивилизации, против человечности.За эти годы не раз предпринимались попытки переврать суть и смысл произошедшего в те морозные дни на улицах и площадях Баку. В подобном замечено и бывшее горбачевское окружение во главе с самим виновником «торжества», в желании обелить собственные репутации — белые одежды демократов на фоне руин вверенной им некогда страны сулили неплохие западные дивиденды. Активны в данном вопросе и армянские лидеры в желании хоть как-то оправдать несуществующую «генетическую ненависть» азербайджанцев в отношении армян и агрессию против независимого Азербайджана, приведшей к оккупации 20% территории страны и миллиону изгнанных из своих домов беженцев-азербайджанцев.Попытки были. Но безуспешные. Потому как история данного преступления однозначно четко высвечивает и палачей, и их жертвы. Сегодня, когда сотни и сотни тысяч наших соотечественников идут почтить память жертв тех событий на Аллею шехидов, постараюсь тезисно изложить историю, суть и смысл этой черной даты в нашей истории.Итак, что стоит за сухими данными статистики. В ночь с 19 на 20 января 1990 года в городе Баку Азербайджанской ССР погиб 131 человек, ранены — 744, арестовано свыше 800 человек. Все революции начинаются с разочарования. Им же и заканчиваются… По сути именно этим преступным актом завершаются «революционная история» горбачевского концепта «перестройки» СССР и сам формат сосуществования «де-факто» Азербайджана в рамках Союза Советских Социалистических Республик.Секретом полишинеля можно назвать неуемные территориальные амбиции и претензии политической элиты Армении к своим соседям (впрочем, и не только к соседям), которые прогрессировали всегда — вне поля существующей на данный момент общественно-экономической формации — будь то социализм, капитализм или какой иной «-изм». Обострение «территориального синдрома» началось со злополучного издания французских коммунистов «Юманите», на страницах которого 18 ноября 1987 года один из ярких представителей армянства в кремлевском «ближнем круге» М.Горбачева, академик А.Аганбекян сделал достаточно недвусмысленное заявление о необходимости передачи Карабаха из состава Азербайджана в состав Армении, лукаво проговорившись при этом, что «соответствующая работа проводится». И уже 20 февраля 1988 года некое «благородное собрание» — видимо, активных читателей этого французского издания, в лице Совета народных депутатов НКАО Азербайджанской Республики, выдает решение: «О ходатайстве депутатов Нагорно-Карабахской автономной области о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР».Не дожидаясь ответа парламента Азербайджана, автоматом начались масштабный процесс этнических чисток азербайджанцев и их депортация из Армянской ССР и с территории Нагорного Карабаха. Руководство союзного государства не одернуло официальный Ереван и не предприняло ни единого шага, чтобы остановить насильственную депортацию сотен тысяч азербайджанцев с мест их проживания, откровенно игнорируя неоднократные обращения широкой общественности Азербайджанской ССР.Венцом деятельности руководства социалистической Армении становится постановление от 9 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». И лишь 10 января 1990 года Президиум Верховного Совета СССР хоть как-то выказал позицию по вопросу, постановив: «провозглашение воссоединения Армянской ССР и Нагорного Карабаха без согласия Азербайджанской ССР является прямым нарушением статьи 78 Конституции СССР», хоть как-то выказав позицию по вопросу.Запомним эти даты. Именно они послужили катализаторами трагедии, которая произошла морозной январской ночью 1990 года на улицах и площадях Баку, знаменуя двухлетний период безнаказанной сепаратистской вакханалии в регионе. Два года шел скрытый от международной общественности и не освещаемый в советских СМИ период дестабилизации обстановки в Азербайджане. В ход пошел террор. Деятельность армянских террористических групп знаменовалась бесчисленными взрывами на транспортных узлах нашей республики. Стали обыденными обстрелы, а позже и блокады железнодорожных путей и дорог, соединяющих Азербайджан с Нахичеванью. Из Армении же все шли и шли эшелоны с сотнями тысяч незаконно депортированных и обобранных до нитки азербайджанцев, вина которых была лишь в их этническом происхождении. Регион лихорадило. Изо дня в день, в течение двух лет.Массовая этническая истерия, ожесточение и ненависть достигли к декабрю 1989 года, аккурат, к принятию парламентом Армении «исторического» постановления, своего пика. На фоне парализованного полной зависимостью руководства Азербайджанской Советской Социалистической Республики от «ценных указаний» центральных органов СССР, активная часть патриотически настроенного населения Азербайджана начала формировать общественные структуры по защите территориальной целостности страны. Так возник Народный фронт Азербайджана, требующий от властей решительных действий по защите национальных интересов республики. Что крайне интересно — данная структура возникала не на базе националистической риторики, а под знаменем поддержки демократических реформ в стране, с верой в горбачевскую революционную «перестройку» и в историческую правду.Ситуация в Азербайджане выходила из-под контроля союзных органов. Динамика событий показала, что конфликтный регион не в силах дожидаться результатов борьбы в кремлевских коридорах власти, что, несомненно, вызывало раздражение у небожителей советской партноменклатуры. Эмиссары Москвы в ранге членов Политбюро ЦК КПСС выезжали в Баку и Ереван, выговаривая диаметрально противоположные тексты по позиции Центрального Комитета, в надежде потянуть время.Обман и предательство заправил коммунистического режима дали обратный результат. В попытках привлечь внимание Кремля к решению проблем Азербайджана наиболее радикальная часть НФА пошла на акцию разрушения части инфраструктуры 200-километрового пограничного участка советско-иранской границы. Был осуществлен ненасильственный захват власти в ряде регионов социалистической республики — местные руководители просто сбегали с «боевых постов», опасаясь митинговых страстей в регионах. Шли бессрочные забастовки на всех предприятиях Азербайджана, застопорилась работа железнодорожных и транспортных артерий.Стала четко оформляться мысль, что в СССР правды искать — себе дороже. НФА превращался в носителя идеи азербайджанского национально-освободительного движения. Мысли о суверенитете и независимости, которые начали озвучиваться на исходе второго года безвременья и смуты, стали превалировать в общественном сознании Азербайджана, дав новый толчок к обострению ситуации. По мнению коммунистической Москвы, азербайджанцы и армяне могут сколь угодно долго изничтожать и третировать друг друга, но… только в границах Союза ССР. Наказание ослушников неминуемо. Баку был обречен.К январю 1990 года кризис в Азербайджане достиг своего пика. Требование многонационального Азербайджана поставить точку в попытке антиконституционной аннексии территорий республики через два года мучений переплавлялось во все ширявшееся массовое движение по выходу Азербайджанской Республики из состава СССР. Утратившая доверие местная власть, скованная метрополией и собственной глупостью по рукам и ногам, уже мало контролировала ситуацию.Союзный Центр еще мог исправить ситуацию, наладив прямой диалог с лидерами общественного мнения Азербайджана, восстановив статус-кво в регионе. Но советская власть пошла по пути наименьшего сопротивления, руководствуясь правилом: легче совершить новую ошибку, чем исправить старую. Коммунистические лидеры СССР ответили Азербайджану «Ударом». Именно так называлась операция по вооруженному вторжению в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года, подготовленная Министерством обороны, МВД и КГБ СССР.По этому плану ключевая роль отводилась группе спецназа «Альфа» и диверсионной группе «А» КГБ СССР. Нерешенным оставался лишь вопрос мотивации подобного вторжения. «Перестройка», «Гласность» и «Демократизация»» — три священных титра горбачевской политики модернизации Союза ССР не смогли бы выдержать испытание силовым подавлением национально-освободительного движения в одной из союзных республик. М.Горбачев не хотел терять лица перед Западом, отчетливо понимая, что подобным шагом он дискредитирует себя бесповоротно.Впрочем, поиск «повода» не был долгим и мучительным. Учитывая бэкграунд структур, привлеченных к решению «проблемы». Хочешь — верь, не хочешь — молчи! Накануне трагических январских событий по требованию союзного Центра прошло разоружение Бакинской городской милиции. Фон криминогенной ситуации в Баку не превышал своей обычной динамики, несмотря на то, что на главной площади столицы шли бессрочные митинги протеста. Митингующие вели себя сдержанно, жизнь Баку протекала в привычном для последних лет ритме — посему местные правоохранители подчинились требованию свыше.Одномоментно, невесть откуда в городе появилось несколько организованных и автономно действующих групп провокаторов, которые попытались спровоцировать широкую массу участников митингов на площади имени Ленина (ныне площадь Азадлыг) на вытеснение из города лиц армянской национальности. Что характерно, на руках провокаторов были детальные поименные списки с адресами бакинских армян, проживающих в городе. Похвастаться наличием подобной картотеки могла не каждая специальная служба страны, учитывая многонациональность состава двухмиллионной столицы Азербайджана и традиционную для советского периода закрытость официальных структур.Многосоттысячный митинг не поддался на провокацию, не допустив массовых беспорядков. Но дело техники — и эффект погромов был создан. За провокаторами пошли несколько сотен азербайджанцев-беженцев из Армении, влачащих нищенское существование и уверенных в том, что если их выгнали с родных очагов, то и они имеют право на адекватные методы. В Баку, по официальным данным (и это только по официальным — число неучтенных превышало официальные данные), было размещено более 80 тысяч беженцев — треть от общего числа депортированных из Армении на тот период.Напуганные слухами сотни бакинских армян покинули в те дни столицу Азербайджана, кляня провокаторов азербайджано-армянского противостояния. Никаких массовых убийств бакинских армян, никаких ритуальных сожжений их трупов на улицах интернационального и поныне Баку не было, да и быть не могло. Но провокация сработала. Путь для вторжения был открыт.Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении чрезвычайного положения в городе Баку и ряде населенных пунктов Азербайджанской ССР, подписанный М.Горбачевым, диссонировал с действующим законодательством, предполагающим в аналогичных случаях наличие обращения Верховного Совета Азербайджанской ССР к руководству союзного государства с просьбой принятия подобного решения. Азербайджанский парламент с такой просьбой не обращался. И даже не собирался. Накануне вторжения неизвестными был взорван энергоблок Азербайджанского телевидения, в результате чего на несколько суток пропала телевизионная картинка с экранов телевизионных приемников миллионов жителей столицы. На фоне созданной информационной блокады без предварительного уведомления населения в город вошли войска. Руководил операцией «Удар» небезызвестный генерал Александр Лебедь. В итоге — 131 погибший, 744 раненых, 800 арестованных... Что характерно, в Баку так и не нашли неучтенных арсеналов оружия и боеприпасов. За все время действия так называемого «чрезвычайного положения» военными властями в Баку не было конфисковано ни одной единицы огнестрельного оружия. Ни одного вооруженного боевика из тех 40 тысяч, которыми пугал бывший министр обороны маршал Д.Язов союзное правительство (по свидетельству Н.Рыжкова — премьера Совета Министров СССР на тот период), в Баку уничтожено не было. Их попросту не существовало в природе. Уничтожались другие — мирные жители в возрасте от 13 до 76 лет.Баку тех дней не забудет никто из современников этих событий. Искромсанные трупы, реки крови на улицах и площадях, расстрелянные и раздавленные транспортные средства, изрешеченные пулями фронтоны жилых домов столицы, битое стекло и… разбитые надежды. Мне, как свидетелю тех дней, писать об этом до сих пор больно и горько. Это день, когда я в первый и последний раз в жизни видел слезы своего отца. Этот кошмар забыть невозможно.Акция устрашения коммунистического режима дала обратную реакцию. Азербайджанская общественность не смолчала, выразив протест и возмущение, не боясь ни репрессий, ни гонений, ни смерти.Мы все помним грандиозную по значимости для каждого азербайджанца пресс-конференцию, которую дал в постоянном представительстве Азербайджанской ССР в Москве находящийся в опале у советского руководства будущий президент независимого Азербайджана Гeйдap Aлиeв советским и зарубежным журналистам.Мы помним озвученное по радио невероятное по мужеству заявление председателя Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР Э.Кафаровой с осуждением антиконституционного и бесчеловечного вторжения советских войск в Баку.Помним многотысячные митинги, которые собирались вопреки запретам и угрозам военной комендатуры Баку, на которых простые люди публично сжигали свои партийные билеты и паспорта граждан СССР. Мы помним десятки и сотни демонстраций протеста азербайджанцев, проживающих в зарубежье. А главное — мы помним более чем миллионную траурную процессию, скорбно проводившую на Аллею шехидов жертв коммунистического насилия.Отчаяние не сломило население Азербайджана. Ночь расстрелянных надежд породила в сердце каждого жителя Азербайджана, вне этнической принадлежности, стойкую мечту о независимом Азербайджане. Пройдет без малого два года — и эта мечта станет реальностью. Мы помним, как был труден наш путь к независимости. И эта память каждый год ведет нас, жителей уже суверенного и независимого Азербайджана, к Аллее шехидов. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 20.01.17 | Просмотров : 151

