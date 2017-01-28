Новости » Социум Введите слово для поиска : Социум Есть такой праздник — «Чунцзие»



Институт Конфуция при Азербайджанском университете языков организовал торжественную встречу

Нового года по китайскому календарю







Новогодние празднества уже остались позади, но по восточному календарю покровитель 2017 года — Огненный Петух еще не вступил в свои права. Произойдет это лишь сегодня — в китайский Новый год, который на сей раз (как известно, его дата непостоянна, она меняется в зависимости от фазы Луны) наступает 28 января. Впрочем, в Баку его отметили заблаговременно — на посвященном этому событию празднике «Чунцзие», организованном Институтом Конфуция при Азербайджанском университете языков (АУЯ).









Самира ГАСАНОВА



Сеть международных культурно-образовательных центров, создаваемых Государственной канцелярией по распространению китайского языка за рубежом Министерства образования КНР совместно с зарубежными синологическими центрами, — структура сравнительно молодая. Первый такой центр открылся в 2004 году в столице Республики Корея Сеуле. Спустя чуть более десяти лет, на 1 декабря 2015-го, в 134 странах и районах мира их насчитывалось уже 500. По аналогии с немецким Институтом Гете и испанским Институтом Сервантеса сеть получила название Институт Конфуция — по имени выдающегося китайского мыслителя древности.

Два института Конфуция с недавних пор функционируют и в Баку — при Азербайджанском государственном университете и Азербайджанском университете языков. На созданных здесь курсах для детей и взрослых по программам, подготовленным китайскими лингвистами, преподают высококвалифицированные педагоги, студенты, обучающиеся по специальности «Китаеведение», проходят стажировку в лучших вузах Поднебесной, для них проводятся семинары с участием сотрудников посольства КНР в Азербайджане. Понятно, что и такое важное событие, как наступление Нового года по восточному календарю, не могло остаться вне внимания наших китаистов.

25 января в Азербайджанском университете языков по этому случаю состоялись торжества, организованные Институтом Конфуция при АУЯ, открытие которого в июне 2016-го, по словам его директора, профессора АУЯ Рафига Аббасова, стало для университета одним из главных событий завершившегося года.

Поздравив присутствующих с праздником «Чунцзие», он рассказал, о том, что одним из важнейших направлений деятельности института обозначено проведение научных исследований в сфере реализации глобального китайского транспортно-экономического проекта «Один пояс и один путь» с участием Азербайджана, подготовлено второе дополненное издание книги «Ильxам Aлиeв — современный продолжатель дружбы двух древних народов (2003-2016 гг.)» на китайском и азербайджанском языках.

В прошлом году был расширен студенческий и преподавательский обмен между АУЯ и ведущими вузами Китая, проведены научные студенческие семинары, посвященные методике преподавания китайского языка, истории и культуре Китая, а также политическому и экономическому сотрудничеству Азербайджана и Китая.

Затем студенты факультета «Регионоведение и международные отношения», обучающиеся по специальности «Китаеведение», учащиеся курсов китайского языка и сотрудники Института Конфуция АУЯ выступили с красочной художественной программой. Студенты рассказали об истории и традициях празднования китайского Нового года, прочитали стихи, исполнили китайские народные песни «12 зодиаков», «Новый год», «Семья», «Жасмин», «Единство», традиционный китайский «Танец льва» и национальный уйгурский танец.

В празднике «Чунцзие» приняли участие сотрудники посольства КНР в Азербайджане, китайские студенты, обучающиеся в вузах страны.

Новогодние празднества уже остались позади, но по восточному календарю покровитель 2017 года — Огненный Петух еще не вступил в свои права. Произойдет это лишь сегодня — в китайский Новый год, который на сей раз (как известно, его дата непостоянна, она меняется в зависимости от фазы Луны) наступает 28 января. Впрочем, в Баку его отметили заблаговременно — на посвященном этому событию празднике «Чунцзие», организованном Институтом Конфуция при Азербайджанском университете языков (АУЯ).Сеть международных культурно-образовательных центров, создаваемых Государственной канцелярией по распространению китайского языка за рубежом Министерства образования КНР совместно с зарубежными синологическими центрами, — структура сравнительно молодая. Первый такой центр открылся в 2004 году в столице Республики Корея Сеуле. Спустя чуть более десяти лет, на 1 декабря 2015-го, в 134 странах и районах мира их насчитывалось уже 500. По аналогии с немецким Институтом Гете и испанским Институтом Сервантеса сеть получила название Институт Конфуция — по имени выдающегося китайского мыслителя древности.Два института Конфуция с недавних пор функционируют и в Баку — при Азербайджанском государственном университете и Азербайджанском университете языков. На созданных здесь курсах для детей и взрослых по программам, подготовленным китайскими лингвистами, преподают высококвалифицированные педагоги, студенты, обучающиеся по специальности «Китаеведение», проходят стажировку в лучших вузах Поднебесной, для них проводятся семинары с участием сотрудников посольства КНР в Азербайджане. Понятно, что и такое важное событие, как наступление Нового года по восточному календарю, не могло остаться вне внимания наших китаистов.25 января в Азербайджанском университете языков по этому случаю состоялись торжества, организованные Институтом Конфуция при АУЯ, открытие которого в июне 2016-го, по словам его директора, профессора АУЯ Рафига Аббасова, стало для университета одним из главных событий завершившегося года.Поздравив присутствующих с праздником «Чунцзие», он рассказал, о том, что одним из важнейших направлений деятельности института обозначено проведение научных исследований в сфере реализации глобального китайского транспортно-экономического проекта «Один пояс и один путь» с участием Азербайджана, подготовлено второе дополненное издание книги «Ильxам Aлиeв — современный продолжатель дружбы двух древних народов (2003-2016 гг.)» на китайском и азербайджанском языках.В прошлом году был расширен студенческий и преподавательский обмен между АУЯ и ведущими вузами Китая, проведены научные студенческие семинары, посвященные методике преподавания китайского языка, истории и культуре Китая, а также политическому и экономическому сотрудничеству Азербайджана и Китая.Затем студенты факультета «Регионоведение и международные отношения», обучающиеся по специальности «Китаеведение», учащиеся курсов китайского языка и сотрудники Института Конфуция АУЯ выступили с красочной художественной программой. Студенты рассказали об истории и традициях празднования китайского Нового года, прочитали стихи, исполнили китайские народные песни «12 зодиаков», «Новый год», «Семья», «Жасмин», «Единство», традиционный китайский «Танец льва» и национальный уйгурский танец.В празднике «Чунцзие» приняли участие сотрудники посольства КНР в Азербайджане, китайские студенты, обучающиеся в вузах страны. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 28.01.17 | Просмотров : 113

