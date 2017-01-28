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Первый на Южном Кавказе биосферный резерват

охватит площадь свыше 40 тысяч гектаров







Успешно продолжается работа по созданию первого на Южном Кавказе Загатальско-Балакенского биосферного резервата (заповедника). Реализация этого важного проекта, предусматривающего не только сохранение биологического разнообразия, но и мониторинг экологических процессов, рассчитана на четыре года.







Нармина БАЙРАМОВА



Первый заповедник, в котором можно заниматься не только сохранением биологического разнообразия, но и долгосрочными исследованиями, был основан в США в 1974 году. Спустя два года было определено понятие биосферного резервата, создаваемого на базе уже существующих особо охраняемых природных территорий, преимущественно национальных парков. В последующие годы резерваты получали все большее развитие, а главное, была сформирована их основополагающая идея — экосистемный подход и вовлечение местного населения в сохранение и развитие локальной окружающей среды.

Еще в 1970-х годах специалисты ООН предложили для биосферных резерватов концепцию зонирования, которая заключается в создании трех специальных зон: ядро, буферная зона и переходная зона. Ядро, или основная территория, — наименее нарушенная экосистема. Оно пользуется долгосрочной защитой и позволяет сохранять биологическое разнообразие. В ядре проводятся исследования и другая, не вносящая больших нарушений, деятельность, например образовательная.

Буферная зона, которая должна быть четко определена, располагается вокруг ядер или примыкает к ним. Она используется для осуществления экологически безопасной деятельности, например, экотуризма, а также прикладных и фундаментальных исследований.

Переходная зона, или зона сотрудничества, допускает размещение населенных пунктов и некоторую сельскохозяйственную деятельность. В зоне сотрудничества местные администрации и другие организации работают совместно в целях рационального управления и устойчивого воспроизводства ресурсов.

Сохранение биоразнообразия в зоне с наиболее строгим природоохранным режимом и есть основной результат зонирования. Скажем, в буферной зоне существуют менее жесткие ограничения природопользования, а в зоне сотрудничества ограничения касаются только определенных форм деятельности, которые могут нанести непоправимый ущерб природным комплексам.

Сегодня в мире насчитывается около 600 биорезерватов в 109 странах. Подготовительные работы по созданию первого на Южном Кавказе биосферного резервата на базе двух заповедников в Балакенском и Загатальском районах начались в 2009 году. Тогда совместно со специалистами, привлеченными Германским банком развития (KfW), была проведена оценка возможностей реализации проекта, а в сентябре прошлого года — подписано финансовое соглашение: немецкий банк взял на себя обязательства о выделении на эти цели порядка 4 млн евро. Из предоставляемого банком финансирования 2 млн евро предназначены администрации будущего резервата, а остальное — населению зоны поддержки, для чего будет создан неснижаемый револьверный фонд под управлением администрации резервата. Из фонда будут предоставляться микроссуды (без процентов или под формальный процент) для финансирования минимизации воздействия населения на живую природу — на газификацию, чтобы не использовались дрова, на традиционную доходоприносящую деятельность, чтобы уберечь население от соблазна хищнического использования природных ресурсов.

Более того, этот объект может стать частью трансграничного резервата, который могут создать Россия и Азербайджан и в который может войти и заказник «Тляратинский» в Дагестане.

Между тем создание на площади свыше 40 тыс. гектаров Загатальско-Балакенского биосферного резервата уже получило старт. Как сообщил АЗЕРТАДЖ исполняющий обязанности директора департамента защиты биологической разновидности и особо охраняемых природных территорий Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, на 2017 год принят конкретный план деятельности. Работы ведутся четко в соответствии с графиком. В Минэкологии уверены, что в целом рассчитанный на четыре года важный проект будет успешно завершен в срок. «Создание биосферного заповедника в этом регионе, — заявил Ализаде, — нацелено на устранение вредного воздействия человека на окружающую среду, оценку местных продуктов как экологически чистых, развитие туризма и увеличение доходов населения. Имеющий большую территорию резерват позволит обеспечить охрану биосферы этого региона и создаст возможности для его социально-экономического развития».

Успешно продолжается работа по созданию первого на Южном Кавказе Загатальско-Балакенского биосферного резервата (заповедника). Реализация этого важного проекта, предусматривающего не только сохранение биологического разнообразия, но и мониторинг экологических процессов, рассчитана на четыре года.Первый заповедник, в котором можно заниматься не только сохранением биологического разнообразия, но и долгосрочными исследованиями, был основан в США в 1974 году. Спустя два года было определено понятие биосферного резервата, создаваемого на базе уже существующих особо охраняемых природных территорий, преимущественно национальных парков. В последующие годы резерваты получали все большее развитие, а главное, была сформирована их основополагающая идея — экосистемный подход и вовлечение местного населения в сохранение и развитие локальной окружающей среды.Еще в 1970-х годах специалисты ООН предложили для биосферных резерватов концепцию зонирования, которая заключается в создании трех специальных зон: ядро, буферная зона и переходная зона. Ядро, или основная территория, — наименее нарушенная экосистема. Оно пользуется долгосрочной защитой и позволяет сохранять биологическое разнообразие. В ядре проводятся исследования и другая, не вносящая больших нарушений, деятельность, например образовательная.Буферная зона, которая должна быть четко определена, располагается вокруг ядер или примыкает к ним. Она используется для осуществления экологически безопасной деятельности, например, экотуризма, а также прикладных и фундаментальных исследований.Переходная зона, или зона сотрудничества, допускает размещение населенных пунктов и некоторую сельскохозяйственную деятельность. В зоне сотрудничества местные администрации и другие организации работают совместно в целях рационального управления и устойчивого воспроизводства ресурсов.Сохранение биоразнообразия в зоне с наиболее строгим природоохранным режимом и есть основной результат зонирования. Скажем, в буферной зоне существуют менее жесткие ограничения природопользования, а в зоне сотрудничества ограничения касаются только определенных форм деятельности, которые могут нанести непоправимый ущерб природным комплексам.Сегодня в мире насчитывается около 600 биорезерватов в 109 странах. Подготовительные работы по созданию первого на Южном Кавказе биосферного резервата на базе двух заповедников в Балакенском и Загатальском районах начались в 2009 году. Тогда совместно со специалистами, привлеченными Германским банком развития (KfW), была проведена оценка возможностей реализации проекта, а в сентябре прошлого года — подписано финансовое соглашение: немецкий банк взял на себя обязательства о выделении на эти цели порядка 4 млн евро. Из предоставляемого банком финансирования 2 млн евро предназначены администрации будущего резервата, а остальное — населению зоны поддержки, для чего будет создан неснижаемый револьверный фонд под управлением администрации резервата. Из фонда будут предоставляться микроссуды (без процентов или под формальный процент) для финансирования минимизации воздействия населения на живую природу — на газификацию, чтобы не использовались дрова, на традиционную доходоприносящую деятельность, чтобы уберечь население от соблазна хищнического использования природных ресурсов.Более того, этот объект может стать частью трансграничного резервата, который могут создать Россия и Азербайджан и в который может войти и заказник «Тляратинский» в Дагестане.Между тем создание на площади свыше 40 тыс. гектаров Загатальско-Балакенского биосферного резервата уже получило старт. Как сообщил АЗЕРТАДЖ исполняющий обязанности директора департамента защиты биологической разновидности и особо охраняемых природных территорий Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, на 2017 год принят конкретный план деятельности. Работы ведутся четко в соответствии с графиком. В Минэкологии уверены, что в целом рассчитанный на четыре года важный проект будет успешно завершен в срок. «Создание биосферного заповедника в этом регионе, — заявил Ализаде, — нацелено на устранение вредного воздействия человека на окружающую среду, оценку местных продуктов как экологически чистых, развитие туризма и увеличение доходов населения. Имеющий большую территорию резерват позволит обеспечить охрану биосферы этого региона и создаст возможности для его социально-экономического развития». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 28.01.17 | Просмотров : 110

