Новости » Социум Введите слово для поиска : Социум Испытание кризисом





В условиях ужесточения конкуренции лучшие позиции

в рейтинге занимают государственные вузы







Завершение зимней экзаменационной сессии в вузах Азербайджана совпало с решением Министерства образования о закрытии Центра науки и образования «Тефеккюр». Как отмечается в сообщении ведомства, в октябре прошлого года руководство вуза обратилось в министерство с уведомлением о том, что в связи с возникшими финансовыми проблемами совет учредителей принял решение о приостановлении деятельности этого высшего учебного заведения.





Ирада ГАСАНОВА



Минобразования, принимая во внимание данный факт и истечение в 2016 году срока пятилетней аккредитации «Тефеккюр», приняло решение не продлевать срок аккредитации этого учебного заведения и не планировать прием студентов на 2017/2018 учебный год. Создана рабочая группа, которая должна подготовить предложения по переводу студентов в другие вузы, а также осуществить другие организационные работы. Будут созданы необходимые условия для беспрепятственного перевода студентов в вузы с учетом набранных ими на вступительных экзаменах баллов и специальностей, по которым они получали образование. Кроме того, изменения в оплате за обучение в университетах, в которые будут переведены студенты, не предусмотрены.

Закрытие «Тефеккюр», где обучение, как известно было, платное, не стало неожиданным событием: финансовый кризис негативно повлиял не только на банковский сектор страны и другие сферы экономики, товарооборот, но и на образовательный рынок. Вполне вероятно, что испытание кризисом могут не выдержать и некоторые другие вузы, если учесть, что, как показывает практика, сильный недобор студентов приходится именно на частные вузы. По данным Госкомиссии по приему студентов, по итогам вступительных экзаменов на 2016/2017 учебный год в престижном университете «Хазар» план приема был выполнен лишь на 49%, в университетах «Кооперация» — на 36%, «Азербайджан» — 45%. Еще более плачевная ситуация сложилась в университете «Одлар юрду»: набор составил лишь 11,3%.

Недобор студентов означает дефицит бюджета самого вуза, что не может не отразиться на функционировании учебного заведения, зарплатах сотрудников. Кризис внес корректировку и в конъюнктуру образовательного рынка, дав возможность показать свою конкурентоспособность. Как говорится, нет худа без добра. В этих условиях лучшие позиции в рейтинге заняли госвузы.

Как сообщил глава пресс-службы ГКПС Ханлар Ханларзаде, предпочтения абитуриентов в пользу госвузов объясняются просто. В стране высок престиж государственных университетов. Учитываются уровень материально-технической базы, наличие общежития, качество обучения и подготовки кадров, их востребованность на рынке труда. Что касается валидности дипломов, то многие работодатели стараются принимать на работу выпускников госвузов.

Таким образом, еще раз подтвердилось, что частные вузы в Азербайджане, за исключением двух-трех известных, по многим позициям проигрывают своим конкурентам из госсектора. Большая их часть не отвечает необходимым требованиям, не обеспечивает студентам качественное образование. Есть среди них и определенный процент «аутсайдеров», главная задача которых — «делать деньги и клепать дипломы».

Высокая плата за обучение является весьма существенным фактором, влияющим на выбор абитуриентов. На этот аспект проблемы указывает и эксперт по образованию Аждар Агаев. По его мнению, плата за обучение в приватных вузах очень высока, даже в турецких вузах оплата за учебу ниже, чем в Азербайджане. Кроме того, многими соискателями коммерческий вуз рассматривается как запасной вариант при поступлении: главное — попасть на бюджетные места в госвуз. Не получится — поступить туда же на платное место. А если совсем не повезет, то податься в коммерческий вуз.

Завершение зимней экзаменационной сессии в вузах Азербайджана совпало с решением Министерства образования о закрытии Центра науки и образования «Тефеккюр». Как отмечается в сообщении ведомства, в октябре прошлого года руководство вуза обратилось в министерство с уведомлением о том, что в связи с возникшими финансовыми проблемами совет учредителей принял решение о приостановлении деятельности этого высшего учебного заведения.Минобразования, принимая во внимание данный факт и истечение в 2016 году срока пятилетней аккредитации «Тефеккюр», приняло решение не продлевать срок аккредитации этого учебного заведения и не планировать прием студентов на 2017/2018 учебный год. Создана рабочая группа, которая должна подготовить предложения по переводу студентов в другие вузы, а также осуществить другие организационные работы. Будут созданы необходимые условия для беспрепятственного перевода студентов в вузы с учетом набранных ими на вступительных экзаменах баллов и специальностей, по которым они получали образование. Кроме того, изменения в оплате за обучение в университетах, в которые будут переведены студенты, не предусмотрены.Закрытие «Тефеккюр», где обучение, как известно было, платное, не стало неожиданным событием: финансовый кризис негативно повлиял не только на банковский сектор страны и другие сферы экономики, товарооборот, но и на образовательный рынок. Вполне вероятно, что испытание кризисом могут не выдержать и некоторые другие вузы, если учесть, что, как показывает практика, сильный недобор студентов приходится именно на частные вузы. По данным Госкомиссии по приему студентов, по итогам вступительных экзаменов на 2016/2017 учебный год в престижном университете «Хазар» план приема был выполнен лишь на 49%, в университетах «Кооперация» — на 36%, «Азербайджан» — 45%. Еще более плачевная ситуация сложилась в университете «Одлар юрду»: набор составил лишь 11,3%.Недобор студентов означает дефицит бюджета самого вуза, что не может не отразиться на функционировании учебного заведения, зарплатах сотрудников. Кризис внес корректировку и в конъюнктуру образовательного рынка, дав возможность показать свою конкурентоспособность. Как говорится, нет худа без добра. В этих условиях лучшие позиции в рейтинге заняли госвузы.Как сообщил глава пресс-службы ГКПС Ханлар Ханларзаде, предпочтения абитуриентов в пользу госвузов объясняются просто. В стране высок престиж государственных университетов. Учитываются уровень материально-технической базы, наличие общежития, качество обучения и подготовки кадров, их востребованность на рынке труда. Что касается валидности дипломов, то многие работодатели стараются принимать на работу выпускников госвузов.Таким образом, еще раз подтвердилось, что частные вузы в Азербайджане, за исключением двух-трех известных, по многим позициям проигрывают своим конкурентам из госсектора. Большая их часть не отвечает необходимым требованиям, не обеспечивает студентам качественное образование. Есть среди них и определенный процент «аутсайдеров», главная задача которых — «делать деньги и клепать дипломы».Высокая плата за обучение является весьма существенным фактором, влияющим на выбор абитуриентов. На этот аспект проблемы указывает и эксперт по образованию Аждар Агаев. По его мнению, плата за обучение в приватных вузах очень высока, даже в турецких вузах оплата за учебу ниже, чем в Азербайджане. Кроме того, многими соискателями коммерческий вуз рассматривается как запасной вариант при поступлении: главное — попасть на бюджетные места в госвуз. Не получится — поступить туда же на платное место. А если совсем не повезет, то податься в коммерческий вуз. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 28.01.17 | Просмотров : 114

