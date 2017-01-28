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Газовая вытяжка помогает избавиться

от навязчивого запаха и очищает

воздух в помещении







Как только не называют этот прибор: и кухонной вытяжкой, и воздухоочистителем для кухни, и надплитным фильтром… Сегодня вопрос о том, как выбрать кухонную вытяжку, интересует всех, кто затеял ремонт в доме. С особой тщательностью к выбору этой техники относятся хозяйки, которые уже успели убедиться, как на самом деле плохо без вытяжки.





Самира КЯЗИМОВА



Кухня — это рабочее место хозяйки дома. Она проводит тут примерно 60% домашнего времени, поэтому от состояния воздуха в этом помещении напрямую зависит ее здоровье. Если кухня недостаточно хорошо вентилируется, запахи создают дискомфорт. Проветривание — один из способов борьбы с загрязненным воздухом. Но лучше всего улавливать загазованный воздух прямо над плитой и освобождать от него помещение. С этой задачей как раз и призваны справляться кухонные вытяжки.



Как правильно выбрать кухонную вытяжку



Большое значение при покупке кухонного очистителя воздуха имеет производительность агрегата. Этот параметр определяется тем количеством воздуха, которое вытяжка пропускает через себя за единицу времени. От этого зависит эффективность работы прибора. Согласно санитарным нормам, весь объем воздуха должен смениться за час. Так, для кухни, высота потолка в которой 2,5 м, а площадь 6 кв. м, нужно выбрать вытяжку, производительность которой не меньше 234 куб. м/ч.

При выборе вытяжки следует обратить внимание на такие параметры: тип прибора, его размер, пропускная способность (производительность), способы управления прибором, режимы его работы, наличие либо отсутствие фильтров. Ширина вытяжки не может быть меньше варочной поверхности плиты. Если размер меньше, вытяжка хуже улавливает загрязненный воздух. Лучше даже, чтобы ширина вытяжки превышала ширину варочной поверхности. Так, если ширина вашей плиты 50-60 см, желательно, чтобы размер вытяжки был около 90 см.

Поинтересуйтесь у продавцов-консультантов, в каком режиме может работать выбранная вами вытяжка. Это может быть вытяжной режим, при котором загрязненный воздух удаляется за пределы квартиры, или режим фильтрации, когда воздух очищается и попадает обратно в помещение, а также работа вытяжки и в том, и в другом режиме. Считается, что 100-процентную очистку воздуха в помещении обеспечивает вытяжной режим. Но если вы решили купить вытяжку-фильтр, то лучше сразу приобрести картриджи и менять их по мере необходимости.



Способ управления



Какой способ управления вытяжкой выбрать? Это зависит только от ваших личных предпочтений. Принимая решение, какую вытяжку купить для кухни, следует обратить внимание и на дополнительные функции: остаточный ход вентилятора и интервальное включение вытяжки.

Остаточный ход вентилятора обеспечивает работу вытяжки в течение нескольких минут после ее отключения (от 5 до 15 минут), что позволяет полностью очистить воздух после завершения приготовления пищи. Интервальное включение вытяжки обеспечивает включение прибора на непродолжительное время (например, один раз в час-два на 5-10 минут) на минимальную мощность. Делается это для того, чтобы прилив свежего воздуха в помещение не прекращался. В некоторые вытяжки встраивается электронный таймер. Его следует включать по окончании приготовления пищи, чтобы прибор сам отключился через определенное время. Почти все вытяжки оборудованы осветительными приборами. Могут использоваться лампы накаливания, галогеновые светильники или лампы дневного света. Конечно, вытяжки с лампами накаливания стоят дешевле, но приборы с галогеновыми светильниками потребляют меньше электроэнергии. Заменить перегоревшие лампочки в вытяжке не составит труда.



Типы кухонных вытяжек



Вытяжки бывают традиционные или классические. Это подвесная вытяжка, которая монтируется на стену под подвесным кухонным шкафом над плитой. Многие производители предлагают кухонные вытяжки с жироулавливающими фильтрами из акрила (одноразовые фильтры). Такие приборы работают в основном в режиме рециркуляции воздуха. Требуются одноразовые угольные фильтры, которые задерживают мелкие частицы. Запах нейтрализуется лишь частично. Такие вытяжки считаются самыми дешевыми. Вытяжки, в которых помимо угольных фильтров есть также возможность подсоединения гофрированного шланга, стоят дороже. Зато они очищают воздух намного лучше, да и на угольные фильтры тратиться придется не так часто.

Встраиваемые вытяжки монтируются в подвесной шкафчик над кухонной плитой. Обычно такие вытяжки оснащены выдвижной панелью, которая увеличивает рабочую площадь забора воздуха вытяжкой. Это облегчает управление прибором и увеличивает его производительность. Включается такая вытяжка в том же режиме, в котором ее выключили. Встраиваемые вытяжки комплектуются обычно двумя моторами и многослойными жироулавливающими фильтрами. Такие вытяжки не намного дороже подвесных. Поэтому если думаете, какую вытяжку купить для кухни — традиционную или встраиваемую, лучше отдать предпочтение последней.

Каминные или купольные вытяжки монтируются на стену к потолку над плитой или варочной поверхностью. Каминными их называют за купольную форму, которая напоминает дымоход камина. Такие вытяжки бывают трех типов: металлические со стеклом, цельнометаллические, классические вытяжки под дерево либо отделанные натуральным деревом. Дизайн купольных вытяжек разноплановый, форма может быть очень креативной, например вытяжки хай-тек.



Функциональные особенности прибора



Современные вытяжки способны удалить до 96% запахов и загрязнений воздуха, которые остаются после приготовления пищи. Особенно необходимы вытяжки для кухонь-столовых и кухонь, которые объединены с жилой комнатой. В таких случаях важно, чтобы вытяжка не только имела высокую производительность, но и достаточно тихо работала. Работу прибора можно оценить как «очень тихую», если шум, который создается мотором и потоком воздуха, сопоставим с шепотом (до 35 децибел). Если шум можно сравнить с разговором на расстоянии 10 м (до 45 децибел), работу вытяжки можно назвать тихой.

Если ваша кухня изолирована (не совмещена с комнатой или столовой), вам не причинит неудобств вытяжка, уровень шума которой около 50 децибел (можно сравнить с негромким разговором на расстоянии 3 м). Такой уровень шума оценивается как «нормальный». Не рекомендуется приобретать вытяжки, уровень шума которых превышает 50 децибел. Например, на шум 70 децибел вообще невозможно не обращать внимания: он сравним с громким разговором на расстоянии около 5 м.

Выбирая вытяжку, оцените также и материал корпуса. Это могут быть пластик, эмалированная сталь, нержавеющая сталь, закаленное стекло, алюминий. В соотношении цена — качество наиболее привлекателен обработанный алюминий. Матовая поверхность этого материала хорошо сочетается со многими видами кухонного оборудования. На алюминиевом корпусе вытяжки не видны отпечатки пальцев, он не подвержен коррозии и очень легко моется. Корпус из нержавеющей стали в сочетании с закаленным стеклом смотрится весьма стильно. Есть и очень дорогие модели, которые изготавливают по индивидуальному заказу с учетом пожеланий клиента.

Как только не называют этот прибор: и кухонной вытяжкой, и воздухоочистителем для кухни, и надплитным фильтром… Сегодня вопрос о том, как выбрать кухонную вытяжку, интересует всех, кто затеял ремонт в доме. С особой тщательностью к выбору этой техники относятся хозяйки, которые уже успели убедиться, как на самом деле плохо без вытяжки.Кухня — это рабочее место хозяйки дома. Она проводит тут примерно 60% домашнего времени, поэтому от состояния воздуха в этом помещении напрямую зависит ее здоровье. Если кухня недостаточно хорошо вентилируется, запахи создают дискомфорт. Проветривание — один из способов борьбы с загрязненным воздухом. Но лучше всего улавливать загазованный воздух прямо над плитой и освобождать от него помещение. С этой задачей как раз и призваны справляться кухонные вытяжки.Большое значение при покупке кухонного очистителя воздуха имеет производительность агрегата. Этот параметр определяется тем количеством воздуха, которое вытяжка пропускает через себя за единицу времени. От этого зависит эффективность работы прибора. Согласно санитарным нормам, весь объем воздуха должен смениться за час. Так, для кухни, высота потолка в которой 2,5 м, а площадь 6 кв. м, нужно выбрать вытяжку, производительность которой не меньше 234 куб. м/ч.При выборе вытяжки следует обратить внимание на такие параметры: тип прибора, его размер, пропускная способность (производительность), способы управления прибором, режимы его работы, наличие либо отсутствие фильтров. Ширина вытяжки не может быть меньше варочной поверхности плиты. Если размер меньше, вытяжка хуже улавливает загрязненный воздух. Лучше даже, чтобы ширина вытяжки превышала ширину варочной поверхности. Так, если ширина вашей плиты 50-60 см, желательно, чтобы размер вытяжки был около 90 см.Поинтересуйтесь у продавцов-консультантов, в каком режиме может работать выбранная вами вытяжка. Это может быть вытяжной режим, при котором загрязненный воздух удаляется за пределы квартиры, или режим фильтрации, когда воздух очищается и попадает обратно в помещение, а также работа вытяжки и в том, и в другом режиме. Считается, что 100-процентную очистку воздуха в помещении обеспечивает вытяжной режим. Но если вы решили купить вытяжку-фильтр, то лучше сразу приобрести картриджи и менять их по мере необходимости.Какой способ управления вытяжкой выбрать? Это зависит только от ваших личных предпочтений. Принимая решение, какую вытяжку купить для кухни, следует обратить внимание и на дополнительные функции: остаточный ход вентилятора и интервальное включение вытяжки.Остаточный ход вентилятора обеспечивает работу вытяжки в течение нескольких минут после ее отключения (от 5 до 15 минут), что позволяет полностью очистить воздух после завершения приготовления пищи. Интервальное включение вытяжки обеспечивает включение прибора на непродолжительное время (например, один раз в час-два на 5-10 минут) на минимальную мощность. Делается это для того, чтобы прилив свежего воздуха в помещение не прекращался. В некоторые вытяжки встраивается электронный таймер. Его следует включать по окончании приготовления пищи, чтобы прибор сам отключился через определенное время. Почти все вытяжки оборудованы осветительными приборами. Могут использоваться лампы накаливания, галогеновые светильники или лампы дневного света. Конечно, вытяжки с лампами накаливания стоят дешевле, но приборы с галогеновыми светильниками потребляют меньше электроэнергии. Заменить перегоревшие лампочки в вытяжке не составит труда.Вытяжки бывают традиционные или классические. Это подвесная вытяжка, которая монтируется на стену под подвесным кухонным шкафом над плитой. Многие производители предлагают кухонные вытяжки с жироулавливающими фильтрами из акрила (одноразовые фильтры). Такие приборы работают в основном в режиме рециркуляции воздуха. Требуются одноразовые угольные фильтры, которые задерживают мелкие частицы. Запах нейтрализуется лишь частично. Такие вытяжки считаются самыми дешевыми. Вытяжки, в которых помимо угольных фильтров есть также возможность подсоединения гофрированного шланга, стоят дороже. Зато они очищают воздух намного лучше, да и на угольные фильтры тратиться придется не так часто.Встраиваемые вытяжки монтируются в подвесной шкафчик над кухонной плитой. Обычно такие вытяжки оснащены выдвижной панелью, которая увеличивает рабочую площадь забора воздуха вытяжкой. Это облегчает управление прибором и увеличивает его производительность. Включается такая вытяжка в том же режиме, в котором ее выключили. Встраиваемые вытяжки комплектуются обычно двумя моторами и многослойными жироулавливающими фильтрами. Такие вытяжки не намного дороже подвесных. Поэтому если думаете, какую вытяжку купить для кухни — традиционную или встраиваемую, лучше отдать предпочтение последней.Каминные или купольные вытяжки монтируются на стену к потолку над плитой или варочной поверхностью. Каминными их называют за купольную форму, которая напоминает дымоход камина. Такие вытяжки бывают трех типов: металлические со стеклом, цельнометаллические, классические вытяжки под дерево либо отделанные натуральным деревом. Дизайн купольных вытяжек разноплановый, форма может быть очень креативной, например вытяжки хай-тек.Современные вытяжки способны удалить до 96% запахов и загрязнений воздуха, которые остаются после приготовления пищи. Особенно необходимы вытяжки для кухонь-столовых и кухонь, которые объединены с жилой комнатой. В таких случаях важно, чтобы вытяжка не только имела высокую производительность, но и достаточно тихо работала. Работу прибора можно оценить как «очень тихую», если шум, который создается мотором и потоком воздуха, сопоставим с шепотом (до 35 децибел). Если шум можно сравнить с разговором на расстоянии 10 м (до 45 децибел), работу вытяжки можно назвать тихой.Если ваша кухня изолирована (не совмещена с комнатой или столовой), вам не причинит неудобств вытяжка, уровень шума которой около 50 децибел (можно сравнить с негромким разговором на расстоянии 3 м). Такой уровень шума оценивается как «нормальный». Не рекомендуется приобретать вытяжки, уровень шума которых превышает 50 децибел. Например, на шум 70 децибел вообще невозможно не обращать внимания: он сравним с громким разговором на расстоянии около 5 м.Выбирая вытяжку, оцените также и материал корпуса. Это могут быть пластик, эмалированная сталь, нержавеющая сталь, закаленное стекло, алюминий. В соотношении цена — качество наиболее привлекателен обработанный алюминий. Матовая поверхность этого материала хорошо сочетается со многими видами кухонного оборудования. На алюминиевом корпусе вытяжки не видны отпечатки пальцев, он не подвержен коррозии и очень легко моется. Корпус из нержавеющей стали в сочетании с закаленным стеклом смотрится весьма стильно. Есть и очень дорогие модели, которые изготавливают по индивидуальному заказу с учетом пожеланий клиента. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 28.01.17 | Просмотров : 112

