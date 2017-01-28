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Мощность строящегося газопровода ТАР может быть увеличена вдвое







Реализация одного из крупнейших энергетических проектов в мире — строительства Южного газового коридора, призванного обеспечить поставки каспийского газа в страны ЕС, приобретает все более четкие контуры. Более того, сейчас речь идет о возможности конкуренцию «Газпрома» и SOCAR в этом направлении превратить в сотрудничество за счет совместного использования Россией составной части глобального проекта — Трансадриатического газопровода (ТАР) для транспортировки своего топлива в Европу.







Заур AЛИEВ



С таким предложением выступил на этой неделе вице-президент итальянской газотранспортной компании Snam Федерико Эрмоли. Трансадриатический газопровод, который предназначается для поставок голубого топлива из Азербайджана в Европу, заявил он, можно расширить в два раза и применить для поставок российского газа. Причем, по его словам, такой вариант может быть более выгодным по сравнению с проектом Poseidon. Сегодня мощность строящегося газопровода — 10 млрд кубометров газа в год. Эти объемы Азербайджан законтрактировал на поставки топлива по ТАР. Однако в результате модернизации мощность газопровода может быть легко увеличена до 20 млрд кубометров в год. И эти объемы, считает Эрмоли, могут быть свободно использованы любым поставщиком, «Газпромом» в том числе.

Это предложение возникло, надо полагать, не на пустом месте. Как сообщил Sputnik Азербайджан научный сотрудник Института экономики РАН, политолог Александр Караваев, рассмотрение вариантов инфраструктурных решений для поставок российского газа на южный европейский и, в частности, итальянский рынок шло в течение всего 2016 года. Как раз этот вопрос в начале декабря обсуждали глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава концерна Eni S.p.A. Клаудио Дескальци.

Для совместного развития этого нового направления у сторон есть и другие предпосылки — то обстоятельство, что после старта «Турецкого потока» Москва решила сделать Турцию своим новым газовым хабом вместо Украины. «Единственная возможность развивать этот проект, — считает эксперт, — превратить конкуренцию в сотрудничество, что и осуществляется путем трехстороннего взаимодействия «Газпрома» и «Роснефти», с одной стороны, и SOCAR и турецкими компаниями на турецком нефтегазовом рынке — с другой. Для взаимных свопов, перекрестных сделок, создания совместных предприятий, в которых распределяются риски и изыскиваются обоюдные выгоды, — достаточно возможностей».

Их немало и в реализации проекта ТАР. Между тем заявление Федерико Эрмоли показательно и в иной связи. Оно как бы подкрепляет поступающие в эти дни сообщения об устранении возникших было препятствий на пути прокладки газопровода в Италии, который соединит TAP с ее Национальной газораспределительной сетью и будет проложен итальянской компанией Snam от Сан-Фоки до Бриндизи. (Как известно, трубопровод ТАР, состыкованный на турецко-греческой границе с другим газопроводом — TANAP, пройдет через Грецию, Албанию, Адриатическое море, а затем на юг Италии).

Так вот, некоторые осложнения возникли в связи с иском властей Апулии в Государственный совет Италии, мотивированным тем, что при выдаче единого разрешения на прокладку газопровода TAP якобы не были учтены интересы региона, поскольку маршрут трубы проходит через оливковые плантации. Как заявили на встрече с послом Азербайджана в Италии Мамедом Ахмедзаде советник министра экономического развития Италии Мауро Баттоки и руководитель Главного управления безопасности снабжения и энергетической инфраструктуры министерства Джильберто Диалуче, ожидается, что Госсовет не удовлетворит иск ввиду его безосновательности, а более высокой судебной инстанции для обращения после этого нет.

Тем не менее, учитывая недовольство жителей региона, руководители проекта приняли решение о пересадке оливковых деревьев в районе строительства, обратившись с соответствующим обращением в органы фитосанитарного контроля Апулии. Их разрешение, заверили нашего посла на состоявшейся встрече, будет получено в ближайшие дни, а это означает, что инцидент, вызвавший немало злопыхательства в среде недругов Азербайджана, полностью исчерпан.

Между тем успешно продолжается строительство турецкого участка TANAP. Полностью этот трубопровод будет завершен в 2018 году, а пуск газопровода ТАР ожидается в 2020-м. Вопросы, связанные с реализацией масштабного проекта, и станут темой третьего заседания консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится в Баку 23 февраля.

Реализация одного из крупнейших энергетических проектов в мире — строительства Южного газового коридора, призванного обеспечить поставки каспийского газа в страны ЕС, приобретает все более четкие контуры. Более того, сейчас речь идет о возможности конкуренцию «Газпрома» и SOCAR в этом направлении превратить в сотрудничество за счет совместного использования Россией составной части глобального проекта — Трансадриатического газопровода (ТАР) для транспортировки своего топлива в Европу.С таким предложением выступил на этой неделе вице-президент итальянской газотранспортной компании Snam Федерико Эрмоли. Трансадриатический газопровод, который предназначается для поставок голубого топлива из Азербайджана в Европу, заявил он, можно расширить в два раза и применить для поставок российского газа. Причем, по его словам, такой вариант может быть более выгодным по сравнению с проектом Poseidon. Сегодня мощность строящегося газопровода — 10 млрд кубометров газа в год. Эти объемы Азербайджан законтрактировал на поставки топлива по ТАР. Однако в результате модернизации мощность газопровода может быть легко увеличена до 20 млрд кубометров в год. И эти объемы, считает Эрмоли, могут быть свободно использованы любым поставщиком, «Газпромом» в том числе.Это предложение возникло, надо полагать, не на пустом месте. Как сообщил Sputnik Азербайджан научный сотрудник Института экономики РАН, политолог Александр Караваев, рассмотрение вариантов инфраструктурных решений для поставок российского газа на южный европейский и, в частности, итальянский рынок шло в течение всего 2016 года. Как раз этот вопрос в начале декабря обсуждали глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава концерна Eni S.p.A. Клаудио Дескальци.Для совместного развития этого нового направления у сторон есть и другие предпосылки — то обстоятельство, что после старта «Турецкого потока» Москва решила сделать Турцию своим новым газовым хабом вместо Украины. «Единственная возможность развивать этот проект, — считает эксперт, — превратить конкуренцию в сотрудничество, что и осуществляется путем трехстороннего взаимодействия «Газпрома» и «Роснефти», с одной стороны, и SOCAR и турецкими компаниями на турецком нефтегазовом рынке — с другой. Для взаимных свопов, перекрестных сделок, создания совместных предприятий, в которых распределяются риски и изыскиваются обоюдные выгоды, — достаточно возможностей».Их немало и в реализации проекта ТАР. Между тем заявление Федерико Эрмоли показательно и в иной связи. Оно как бы подкрепляет поступающие в эти дни сообщения об устранении возникших было препятствий на пути прокладки газопровода в Италии, который соединит TAP с ее Национальной газораспределительной сетью и будет проложен итальянской компанией Snam от Сан-Фоки до Бриндизи. (Как известно, трубопровод ТАР, состыкованный на турецко-греческой границе с другим газопроводом — TANAP, пройдет через Грецию, Албанию, Адриатическое море, а затем на юг Италии).Так вот, некоторые осложнения возникли в связи с иском властей Апулии в Государственный совет Италии, мотивированным тем, что при выдаче единого разрешения на прокладку газопровода TAP якобы не были учтены интересы региона, поскольку маршрут трубы проходит через оливковые плантации. Как заявили на встрече с послом Азербайджана в Италии Мамедом Ахмедзаде советник министра экономического развития Италии Мауро Баттоки и руководитель Главного управления безопасности снабжения и энергетической инфраструктуры министерства Джильберто Диалуче, ожидается, что Госсовет не удовлетворит иск ввиду его безосновательности, а более высокой судебной инстанции для обращения после этого нет.Тем не менее, учитывая недовольство жителей региона, руководители проекта приняли решение о пересадке оливковых деревьев в районе строительства, обратившись с соответствующим обращением в органы фитосанитарного контроля Апулии. Их разрешение, заверили нашего посла на состоявшейся встрече, будет получено в ближайшие дни, а это означает, что инцидент, вызвавший немало злопыхательства в среде недругов Азербайджана, полностью исчерпан.Между тем успешно продолжается строительство турецкого участка TANAP. Полностью этот трубопровод будет завершен в 2018 году, а пуск газопровода ТАР ожидается в 2020-м. Вопросы, связанные с реализацией масштабного проекта, и станут темой третьего заседания консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится в Баку 23 февраля. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 28.01.17 | Просмотров : 115

