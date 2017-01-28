Новости » Политика Введите слово для поиска : Политика Эльмар МАМЕДЪЯРОВ, министр иностранных дел Азербайджана:«Азербайджан — не только географический, но и культурный мост между Востоком и Западом»



Во французском журнале La lettre Diplomatique опубликовано интервью министра иностранных дел Азербайджана Эльмара МАМЕДЪЯРОВА «Баку — в авангарде решения социальных вопросов планеты», посвященное Бакинскому международному гуманитарному форуму и мультикультуральным традициям Азербайджана. АЗЕРТАДЖ представляет данное интервью.







— Господин министр, 29-30 сентября 2016 года президентом Ильxамом Aлиeвым был открыт V Бакинский международный гуманитарный форум. Просим вас проинформировать о корнях и особенностях этого мероприятия.

— Бакинский международный гуманитарный форум, проводимый с 2011 года, — это мероприятие, собирающее вместе известных государственных деятелей, лауреатов Нобелевской премии в различных научных сферах, руководителей влиятельных международных организаций, в том числе видных представителей мировой политической, научной и культурной элиты, для проведения диалогов, обмена мнениями и обсуждений широкого спектра вопросов глобального характера, вызывающих общечеловеческий интерес. В прошлом году мы провели уже пятый по счету Бакинский международный гуманитарный форум. Президент Ильxам Aлиeв, присутствовавший на открытии, выступил с большой речью о задачах и целях форума, а также успехах, достигнутых нашей страной, высоко оценил работу форума.

— В этом мероприятии приняли участие около 400 человек, включая бывших президентов Хорватии Иво Йосиповича и Степана Месича, немало лауреатов Нобелевской премии, руководителей международных организаций, дипломатов, членов парламентов ряда стран, журналистов. Как вы объясните возрастающий интерес к работе форума?

— Как было отмечено вами, на Бакинский международный гуманитарный форум приглашаются нынешние или бывшие руководители государств, учредители транснациональных корпораций, а также представители государств и правительств, авторитетные ученые, общественно-политические деятели и др. Причина роста интереса к работе форума заключается в эффективных обсуждениях, проводимых на этой платформе по поиску решений актуальных задач, беспокоящих человечество. Темы, обсуждаемые на форуме, выбираются в соответствии с гуманитарными процессами, протекающими в мире, обеспечивается участие международных организаций. К примеру, среди тем последнего форума могу назвать такие, как «Различные модели мультикультурализма: от теории к гуманистической практике», «Значение сохранения человеческого капитала как основа устойчивого развития в условиях массового перемещения людей», «Трансформация журналистики в информационный период и ее роль в обеспечении межцивилизационного диалога», «Устойчивое развитие и экологическая цивилизация», «Вопросы подготовки кадров в сфере молекулярной биологии, биофизики, биотехнологий и современной медицины: инновативные и этические проблемы», «Конвергенция технологий и прогнозы на будущее: главные вызовы ХХI века». Я лично руководил одним из пленарных заседаний форума. На заседании выступили представители различных мировых религий, мы провели плодотворный обмен мнениями.

— Бакинский международный гуманитарный форум, подготовленный по шести темам, включая массовую миграцию, отражает роль журналистики посредством ряда социальных вопросов. Какой из них, на ваш взгляд, более значимый?

— Как было отмечено выше, темы, обсуждаемые на форуме, выбираются с учетом требования времени и сохраняют актуальность, а также посвящены общим задачам, беспокоящим человечество. С этой точки зрения нельзя сказать, что один из вопросов более значимый, чем другой. На последнем форуме были проведены «круглые столы», презентации по каждой из названных тем. Мы считаем, что проведение субстантивных обсуждений на любую тему, способствующую углублению международного гуманитарного сотрудничества, выгодно для всех.

— С учетом вклада, внесенного участниками, что вы думаете о вызовах, с которыми столкнулось человечество?

— К сожалению, в мире постепенно возрастают угрозы и вызовы, в последние годы в различных регионах мира происходят весьма опасные события. В результате кровавых столкновений, войн погибают сотни тысяч невинных людей, миллионы лиц становятся беженцами и вынужденными переселенцами. Многие страны столкнулись с гуманитарным кризисом. В то же время усиливаются тенденции радикализма и сепаратизма. В связи с войнами на Ближнем Востоке люди массово устремились в Европу, в результате континент столкнулся с проблемой мигрантов, усилились антимигрантские тенденции. И моя страна пострадала и страдает от этнического сепаратизма, внешнего вторжения, насильственного экстремизма и терроризма. Азербайджан как страна, страдающая от гуманитарной катастрофы, заинтересован в поиске решений общечеловеческих проблем, используя любую возможность.

— Мультикультурализм был среди шести тем, вынесенных на обсуждение. Каков, по-вашему, вклад Азербайджана в эту сферу?

— Азербайджан — многоконфессиональная, многонациональная страна. Представители всех религий и народов исторически живут здесь как одна семья. Это наша политика и образ жизни. Проведением в нашей стране таких международных мероприятий мы вносим вклад в развитие мультикультурализма, играем активную роль в усилении межрелигиозного, межкультурного диалога в гуманитарной сфере. В то же время хотел бы отметить, что 2016 год был объявлен президентом Азербайджанской Республики Годом мультикультурализма в нашей стране. В Баку создан Международный центр мультикультурализма, возведен памятник мультикультурализму. Азербайджан, известный в мире как мультикультуральная страна, превратился в центр проведения международных мероприятий.

— Азербайджан, расположенный в сердце Кавказа, исторически играл роль культурного и торгового узла. Намерен ли форум превратить вашу страну в место пересечения идей? Как вы расцениваете действенность форума на международном уровне?

— Азербайджан, расположенный на стыке границ Европы и Азии, веками был краем пересечения религий, культур и цивилизаций. Мы являемся не только географическим, но и культурным мостом между Востоком и Западом. Исторически представители различных религий и культур живут в Азербайджане в мирных условиях. Здесь всегда существовали религиозная терпимость и мультикультурализм. Каждые два года мы проводим в Азербайджане не только Бакинский международный гуманитарный форум, но и Форум по межкультурному диалогу. В апреле 2016 года в Баку прошел VII Глобальный форум Межцивилизационного альянса ООН. Мы также выступили инициаторами «Бакинского процесса», и это стало широкой платформой для межкультурного диалога. Мы провели заседание министров культуры Совета Европы и Организации исламского сотрудничества, а также Саммит религиозных лидеров мира. Мы не ограничиваемся только культурными и гуманитарными форумами, а также организовываем международные мероприятия в спортивной сфере. Так, в 2015 году в нашей стране были успешно проведены первые Европейские игры, а в 2017 году в Баку будут организованы IV Игры исламской солидарности. Вся проделанная работа, проведенные мероприятия способствуют сближению народов, проживанию их в мирных условиях.

— Как вы думаете, можно ли усилить связи между Бакинским международным гуманитарным форумом и другими международными организациями и институтами для обмена результатами положительного опыта в сферах сотрудничества?

— Как я уже отметил, на Бакинский международный гуманитарный форум регулярно приглашаются руководящие лица международных организаций, принимающие непосредственное участие в этом процессе. И здесь основная цель заключается в сближении представителей международных организаций различного профиля, создании более тесного взаимодоверия между ними. Мы успешно испытали эту инициативу не только в рамках Бакинского международного гуманитарного форума, но и в масштабе ООН. Так, в 2012-2013 годах по инициативе Азербайджана, как непостоянного члена Совета Безопасности ООН, впервые состоялось совместное заседание Совета Безопасности ООН и Организации исламского сотрудничества. Избрание нашей страны членом Экономического и социального совета ООН в 2017-2019 годах создаст нам дополнительную возможность для внесения вклада в международное развитие в этой сфере.

— В рамках этого мероприятия делегация в составе членов парламента Франции встретилась с президентом Ильxамом Aлиeвым. 15 сентября 2016 года состоялось открытие Азербайджано-французского университета. Какие, по-вашему, сферы сотрудничества между двумя странами, и не только в области культуры, но и с экономической и дипломатической точки зрения, являются наиболее передовыми?

— Сотрудничество между Азербайджаном и Францией многостороннее и охватывает различные сферы. Наши политические связи на высоком уровне, и это открывает дополнительные возможности для развития двустороннего экономического сотрудничества. В Азербайджане действуют более 50 французских компаний, их деятельность способствует диверсификации экономики страны. Больших успехов мы достигли в различных направлениях двусторонних связей между Азербайджаном и Францией, в том числе в сфере межпарламентского сотрудничества. Хотел бы особо подчеркнуть роль президента Фонда Гeйдapа Aлиeва Мехрибан ханым Aлиeвой в этом вопросе. Как известно, первая леди страны является руководителем группы азербайджано-французской межпарламентской дружбы в Милли меджлисе. Эффективная деятельность во Франции Фонда Гeйдapа Aлиeва, возглавляемого ею, вносит большой вклад в двустороннее сотрудничество.

Франция также является одной из трех стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ и прилагает усилия для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. В то же время наши страны участвуют в различных совместных и, надо сказать, успешных проектах в энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, туристической, информационно-коммуникационной сферах, а также секторах космической промышленности и строительства. Уверен, что благодаря сотрудничеству в различных сферах, обеспечивающему общие интересы двух стран, азербайджано-французская дружба будет успешно развиваться и впредь.

Во французском журнале La lettre Diplomatique опубликовано интервью министра иностранных дел Азербайджана Эльмара МАМЕДЪЯРОВА «Баку — в авангарде решения социальных вопросов планеты», посвященное Бакинскому международному гуманитарному форуму и мультикультуральным традициям Азербайджана. АЗЕРТАДЖ представляет данное интервью.— Бакинский международный гуманитарный форум, проводимый с 2011 года, — это мероприятие, собирающее вместе известных государственных деятелей, лауреатов Нобелевской премии в различных научных сферах, руководителей влиятельных международных организаций, в том числе видных представителей мировой политической, научной и культурной элиты, для проведения диалогов, обмена мнениями и обсуждений широкого спектра вопросов глобального характера, вызывающих общечеловеческий интерес. В прошлом году мы провели уже пятый по счету Бакинский международный гуманитарный форум. Президент Ильxам Aлиeв, присутствовавший на открытии, выступил с большой речью о задачах и целях форума, а также успехах, достигнутых нашей страной, высоко оценил работу форума.— Как было отмечено вами, на Бакинский международный гуманитарный форум приглашаются нынешние или бывшие руководители государств, учредители транснациональных корпораций, а также представители государств и правительств, авторитетные ученые, общественно-политические деятели и др. Причина роста интереса к работе форума заключается в эффективных обсуждениях, проводимых на этой платформе по поиску решений актуальных задач, беспокоящих человечество. Темы, обсуждаемые на форуме, выбираются в соответствии с гуманитарными процессами, протекающими в мире, обеспечивается участие международных организаций. К примеру, среди тем последнего форума могу назвать такие, как «Различные модели мультикультурализма: от теории к гуманистической практике», «Значение сохранения человеческого капитала как основа устойчивого развития в условиях массового перемещения людей», «Трансформация журналистики в информационный период и ее роль в обеспечении межцивилизационного диалога», «Устойчивое развитие и экологическая цивилизация», «Вопросы подготовки кадров в сфере молекулярной биологии, биофизики, биотехнологий и современной медицины: инновативные и этические проблемы», «Конвергенция технологий и прогнозы на будущее: главные вызовы ХХI века». Я лично руководил одним из пленарных заседаний форума. На заседании выступили представители различных мировых религий, мы провели плодотворный обмен мнениями.— Как было отмечено выше, темы, обсуждаемые на форуме, выбираются с учетом требования времени и сохраняют актуальность, а также посвящены общим задачам, беспокоящим человечество. С этой точки зрения нельзя сказать, что один из вопросов более значимый, чем другой. На последнем форуме были проведены «круглые столы», презентации по каждой из названных тем. Мы считаем, что проведение субстантивных обсуждений на любую тему, способствующую углублению международного гуманитарного сотрудничества, выгодно для всех.— К сожалению, в мире постепенно возрастают угрозы и вызовы, в последние годы в различных регионах мира происходят весьма опасные события. В результате кровавых столкновений, войн погибают сотни тысяч невинных людей, миллионы лиц становятся беженцами и вынужденными переселенцами. Многие страны столкнулись с гуманитарным кризисом. В то же время усиливаются тенденции радикализма и сепаратизма. В связи с войнами на Ближнем Востоке люди массово устремились в Европу, в результате континент столкнулся с проблемой мигрантов, усилились антимигрантские тенденции. И моя страна пострадала и страдает от этнического сепаратизма, внешнего вторжения, насильственного экстремизма и терроризма. Азербайджан как страна, страдающая от гуманитарной катастрофы, заинтересован в поиске решений общечеловеческих проблем, используя любую возможность.— Азербайджан — многоконфессиональная, многонациональная страна. Представители всех религий и народов исторически живут здесь как одна семья. Это наша политика и образ жизни. Проведением в нашей стране таких международных мероприятий мы вносим вклад в развитие мультикультурализма, играем активную роль в усилении межрелигиозного, межкультурного диалога в гуманитарной сфере. В то же время хотел бы отметить, что 2016 год был объявлен президентом Азербайджанской Республики Годом мультикультурализма в нашей стране. В Баку создан Международный центр мультикультурализма, возведен памятник мультикультурализму. Азербайджан, известный в мире как мультикультуральная страна, превратился в центр проведения международных мероприятий.— Азербайджан, расположенный на стыке границ Европы и Азии, веками был краем пересечения религий, культур и цивилизаций. Мы являемся не только географическим, но и культурным мостом между Востоком и Западом. Исторически представители различных религий и культур живут в Азербайджане в мирных условиях. Здесь всегда существовали религиозная терпимость и мультикультурализм. Каждые два года мы проводим в Азербайджане не только Бакинский международный гуманитарный форум, но и Форум по межкультурному диалогу. В апреле 2016 года в Баку прошел VII Глобальный форум Межцивилизационного альянса ООН. Мы также выступили инициаторами «Бакинского процесса», и это стало широкой платформой для межкультурного диалога. Мы провели заседание министров культуры Совета Европы и Организации исламского сотрудничества, а также Саммит религиозных лидеров мира. Мы не ограничиваемся только культурными и гуманитарными форумами, а также организовываем международные мероприятия в спортивной сфере. Так, в 2015 году в нашей стране были успешно проведены первые Европейские игры, а в 2017 году в Баку будут организованы IV Игры исламской солидарности. Вся проделанная работа, проведенные мероприятия способствуют сближению народов, проживанию их в мирных условиях.— Как я уже отметил, на Бакинский международный гуманитарный форум регулярно приглашаются руководящие лица международных организаций, принимающие непосредственное участие в этом процессе. И здесь основная цель заключается в сближении представителей международных организаций различного профиля, создании более тесного взаимодоверия между ними. Мы успешно испытали эту инициативу не только в рамках Бакинского международного гуманитарного форума, но и в масштабе ООН. Так, в 2012-2013 годах по инициативе Азербайджана, как непостоянного члена Совета Безопасности ООН, впервые состоялось совместное заседание Совета Безопасности ООН и Организации исламского сотрудничества. Избрание нашей страны членом Экономического и социального совета ООН в 2017-2019 годах создаст нам дополнительную возможность для внесения вклада в международное развитие в этой сфере.— Сотрудничество между Азербайджаном и Францией многостороннее и охватывает различные сферы. Наши политические связи на высоком уровне, и это открывает дополнительные возможности для развития двустороннего экономического сотрудничества. В Азербайджане действуют более 50 французских компаний, их деятельность способствует диверсификации экономики страны. Больших успехов мы достигли в различных направлениях двусторонних связей между Азербайджаном и Францией, в том числе в сфере межпарламентского сотрудничества. Хотел бы особо подчеркнуть роль президента Фонда Гeйдapа Aлиeва Мехрибан ханым Aлиeвой в этом вопросе. Как известно, первая леди страны является руководителем группы азербайджано-французской межпарламентской дружбы в Милли меджлисе. Эффективная деятельность во Франции Фонда Гeйдapа Aлиeва, возглавляемого ею, вносит большой вклад в двустороннее сотрудничество.Франция также является одной из трех стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ и прилагает усилия для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. В то же время наши страны участвуют в различных совместных и, надо сказать, успешных проектах в энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, туристической, информационно-коммуникационной сферах, а также секторах космической промышленности и строительства. Уверен, что благодаря сотрудничеству в различных сферах, обеспечивающему общие интересы двух стран, азербайджано-французская дружба будет успешно развиваться и впредь. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 28.01.17 | Просмотров : 119

