Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Развод значит развод





В своем давно ожидавшемся выступлении британский премьер-министр Тереза Мэй подтвердила решение о «жестком» Брексите. Она представила план осуществления Брексита, то есть «развода» Великобритании с Европейским союзом. И выбрала так называемое «жесткое» решение, hard Brexit, которое подразумевает уход с единого рынка.





Жак САПИР



Это решение вполне можно понять, если вспомнить, чем стал единый рынок: чудовищно сложное образование со все более жестким регламентом, а также инструмент, который не дает странам Европейского союза отстаивать собственные интересы. Передача полномочий, которую так расписывают Европейская комиссия и прочие союзные институты (их, как стоит напомнить, никто не выбирал), ведет к утверждению правил за пределами того, что может понадобиться отдельно взятой стране. Единый рынок превращается в каток, который стремится убрать различия между экономиками, хотя те по своей сути не могут быть одинаковыми. Более того, единый рынок лишь еще больше усилил расхождения между экономиками стран — членов ЕС.

С этим еще можно было бы смириться, если бы эти правила вели к формированию последовательной и активной политики для сохранения экономики стран Европейского союза в условиях международной конкуренции. В то же время стоит отметить, что в этой сфере ЕС на самом деле ведет себя как консервный нож. Европейская комиссия проводит переговоры о различных договоренностях о свободной торговле не с точки зрения государств-членов, а с собственных идеологических позиций о том, что свободная торговля — решение всех наших проблем. Мы уже видели тому пример в случае комплексного торгово-экономического соглашения США и Канады (CETA) и трансатлантической зоны TAFTA. Как бы то ни было, в своих действиях Еврокомиссия и прочие институты руководствуются не только идеологией. Нужно во всеуслышание сказать о том, что ЕС постепенно превратился в инструмент Германии в ущерб всем остальным странам.

Все началось с евро, который дал Германии два главных преимущества. Прежде всего это защита от девальвации валют ее главных европейских конкурентов. Далее, стоимость новой валюты, в которой оперировала Германия, была ниже уровня, на котором она должна была бы находиться по логике вещей. Два этих преимущества во многом объясняют огромное положительное сальдо внешней торговли Германии. Тем не менее это сначала благоприятное, а затем и доминирующее положение Германии проявляется и во внешних переговорах ЕС, который явно в первую очередь заботится именно об интересах Берлина.

Стоит напомнить, что такое доминирующее положение Германии и служащий ее интересам федерализм стали одними из ключевых аргументов в пользу Брексита. Кроме того, становятся более понятными два значимых момента в выступлении Терезы Мэй 17 июля: стремление положить конец верховенству европейского права (оно как раз служит инструментом подобного федерализма) и вернуть контроль над границами.

Позиция Терезы Мэй лишь подкрепляется недавними заявлениями избранного президента США Дональда Трампа. В интервью Times и Bild он не скрывал пессимизма в отношении будущего Европейского союза. Показателен и тот факт, что ни одну французскую газету на интервью не пригласили. Трамп говорил напрямую с британцами и немцами, потому что на самом деле сегодня имеют значение только они. К сожалению, нужно признать, что Франция окончательно лишилась влияния и осталась на периферии европейских дел.

Так или иначе, существуют все основания полагать, что Тереза Мэй доведет дело до конца, и что развод Великобритании и ЕС не затянется. Важный момент здесь в том, что все это создает прецедент. До недавнего времени возможность выхода страны из Евросоюза была чисто формальной. Разумеется, теоретически она существовала с учетом статьи 50 Лиссабонского договора. Но политические условия ее реализации оставались крайне туманными.

Одной из главных целей ЕС было показать, как дорого может обойтись развод. Как бы то ни было, он не смог поднять ставки и оттолкнуть от выхода одно из крупнейших государств. Тем самым Евросоюз расписался в своем самом главном и, быть может, окончательном провале.



Le Figaro, Франция

В своем давно ожидавшемся выступлении британский премьер-министр Тереза Мэй подтвердила решение о «жестком» Брексите. Она представила план осуществления Брексита, то есть «развода» Великобритании с Европейским союзом. И выбрала так называемое «жесткое» решение, hard Brexit, которое подразумевает уход с единого рынка.Это решение вполне можно понять, если вспомнить, чем стал единый рынок: чудовищно сложное образование со все более жестким регламентом, а также инструмент, который не дает странам Европейского союза отстаивать собственные интересы. Передача полномочий, которую так расписывают Европейская комиссия и прочие союзные институты (их, как стоит напомнить, никто не выбирал), ведет к утверждению правил за пределами того, что может понадобиться отдельно взятой стране. Единый рынок превращается в каток, который стремится убрать различия между экономиками, хотя те по своей сути не могут быть одинаковыми. Более того, единый рынок лишь еще больше усилил расхождения между экономиками стран — членов ЕС.С этим еще можно было бы смириться, если бы эти правила вели к формированию последовательной и активной политики для сохранения экономики стран Европейского союза в условиях международной конкуренции. В то же время стоит отметить, что в этой сфере ЕС на самом деле ведет себя как консервный нож. Европейская комиссия проводит переговоры о различных договоренностях о свободной торговле не с точки зрения государств-членов, а с собственных идеологических позиций о том, что свободная торговля — решение всех наших проблем. Мы уже видели тому пример в случае комплексного торгово-экономического соглашения США и Канады (CETA) и трансатлантической зоны TAFTA. Как бы то ни было, в своих действиях Еврокомиссия и прочие институты руководствуются не только идеологией. Нужно во всеуслышание сказать о том, что ЕС постепенно превратился в инструмент Германии в ущерб всем остальным странам.Все началось с евро, который дал Германии два главных преимущества. Прежде всего это защита от девальвации валют ее главных европейских конкурентов. Далее, стоимость новой валюты, в которой оперировала Германия, была ниже уровня, на котором она должна была бы находиться по логике вещей. Два этих преимущества во многом объясняют огромное положительное сальдо внешней торговли Германии. Тем не менее это сначала благоприятное, а затем и доминирующее положение Германии проявляется и во внешних переговорах ЕС, который явно в первую очередь заботится именно об интересах Берлина.Стоит напомнить, что такое доминирующее положение Германии и служащий ее интересам федерализм стали одними из ключевых аргументов в пользу Брексита. Кроме того, становятся более понятными два значимых момента в выступлении Терезы Мэй 17 июля: стремление положить конец верховенству европейского права (оно как раз служит инструментом подобного федерализма) и вернуть контроль над границами.Позиция Терезы Мэй лишь подкрепляется недавними заявлениями избранного президента США Дональда Трампа. В интервью Times и Bild он не скрывал пессимизма в отношении будущего Европейского союза. Показателен и тот факт, что ни одну французскую газету на интервью не пригласили. Трамп говорил напрямую с британцами и немцами, потому что на самом деле сегодня имеют значение только они. К сожалению, нужно признать, что Франция окончательно лишилась влияния и осталась на периферии европейских дел.Так или иначе, существуют все основания полагать, что Тереза Мэй доведет дело до конца, и что развод Великобритании и ЕС не затянется. Важный момент здесь в том, что все это создает прецедент. До недавнего времени возможность выхода страны из Евросоюза была чисто формальной. Разумеется, теоретически она существовала с учетом статьи 50 Лиссабонского договора. Но политические условия ее реализации оставались крайне туманными.Одной из главных целей ЕС было показать, как дорого может обойтись развод. Как бы то ни было, он не смог поднять ставки и оттолкнуть от выхода одно из крупнейших государств. Тем самым Евросоюз расписался в своем самом главном и, быть может, окончательном провале. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 28.01.17 | Просмотров : 114

