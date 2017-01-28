Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Самый редкий леопард

Премьера документального фильма про редчайшую дикую кошку на планете и ее поиски в нашей стране состоялась в Лондоне. Автор ленты «Самый редкий леопард» — известный фотограф-натуралист и режиссер из ЮАР Адриан Стейрн. Показ фильма посетила глава экологической организации IDEA, вице-президент Фонда Гeйдapа Aлиeва Лейла Aлиeва.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Узнав о том, что в Азербайджане еще сохранился кавказский леопард, Адриан Стейрн, считающий его одной из редчайших, красивейших диких кошек на планете, побывал в нашей стране, встречался с руководителем общественного объединения IDEA (Международный диалог по охране окружающей среды) Лейлой Aлиeвой, организации, уже не первый год реализующей проект по его сохранению и защите. Работы, проводимые в рамках программы «Большая пятерка», инициированной IDEA, охватывают защиту пяти видов фауны (медведь, волк, джейран, орел, леопард), находящихся на грани вымирания на Кавказе. А два с небольшим года назад общественное объединение IDEA подписало меморандум о сотрудничестве с ведущей организацией мира по охране диких кошек — «Пантера». «Леопард — удивительно красивое животное, бесценное сокровище нашей страны, — заявила она тогда. — С помощью IDEA мы сможем защитить леопардов и привлечь к программе другие государства и международные организации. Наша цель — спасти этот вид».

Такое партнерство закономерно. Эксперты уверены, что сохранить переднеазиатского (кавказского) леопарда возможно лишь в условиях международного сотрудничества, так как «кошкам нет дела до придуманных людьми границ».

Благодаря принятому пять лет назад плану действий по стратегии их охраны на территории Азербайджана и осуществлению национального плана действий был проведен мониторинг популяции, объектов пропитания зверя, разработана стратегия по преодолению препятствий и созданию коридоров, ведется большая просветительская работа среди населения. Площадь охраняемых зон, относящихся именно к ареалу обитания леопардов, расширена в два раза, кроме того, ужесточены меры наказания за охоту на них.

Принимаемые меры уже дают свои результаты. В последнее время на особо охраняемых природных территориях леопарды чувствуют себя в безопасности, свободно передвигаются и часто фиксируются защитниками природы. В Гирканском и Зангезурском заповедниках были установлены камеры, благодаря которым удалось выяснить, что на территории Азербайджана проживают всего шесть леопардов. Двух из них удалось зафиксировать в своем фильме и Адриану Стейрну.

Содействие в организации поездки в Азербайджан для поисков леопардов и съемок ленты режиссеру и его команде оказали государственные и общественные организации — азербайджанское представительство Фонда дикой природы (WWF), Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство обороны и особенно местные жители региона. Гирканский национальный парк в Талышских горах, где происходили поиски леопарда, — один из важнейших 11 государственных природных заповедников, помимо которых есть еще 9 национальных парков и 24 государственных природных заказника. Документальный фильм «Самый редкий леопард» доступен для просмотра на YouTube.com – он уже был показан на телеканале Nat Geo Wild.

Премьера документального фильма про редчайшую дикую кошку на планете и ее поиски в нашей стране состоялась в Лондоне. Автор ленты «Самый редкий леопард» — известный фотограф-натуралист и режиссер из ЮАР Адриан Стейрн. Показ фильма посетила глава экологической организации IDEA, вице-президент Фонда Гeйдapа Aлиeва Лейла Aлиeва.Узнав о том, что в Азербайджане еще сохранился кавказский леопард, Адриан Стейрн, считающий его одной из редчайших, красивейших диких кошек на планете, побывал в нашей стране, встречался с руководителем общественного объединения IDEA (Международный диалог по охране окружающей среды) Лейлой Aлиeвой, организации, уже не первый год реализующей проект по его сохранению и защите. Работы, проводимые в рамках программы «Большая пятерка», инициированной IDEA, охватывают защиту пяти видов фауны (медведь, волк, джейран, орел, леопард), находящихся на грани вымирания на Кавказе. А два с небольшим года назад общественное объединение IDEA подписало меморандум о сотрудничестве с ведущей организацией мира по охране диких кошек — «Пантера». «Леопард — удивительно красивое животное, бесценное сокровище нашей страны, — заявила она тогда. — С помощью IDEA мы сможем защитить леопардов и привлечь к программе другие государства и международные организации. Наша цель — спасти этот вид».Такое партнерство закономерно. Эксперты уверены, что сохранить переднеазиатского (кавказского) леопарда возможно лишь в условиях международного сотрудничества, так как «кошкам нет дела до придуманных людьми границ».Благодаря принятому пять лет назад плану действий по стратегии их охраны на территории Азербайджана и осуществлению национального плана действий был проведен мониторинг популяции, объектов пропитания зверя, разработана стратегия по преодолению препятствий и созданию коридоров, ведется большая просветительская работа среди населения. Площадь охраняемых зон, относящихся именно к ареалу обитания леопардов, расширена в два раза, кроме того, ужесточены меры наказания за охоту на них.Принимаемые меры уже дают свои результаты. В последнее время на особо охраняемых природных территориях леопарды чувствуют себя в безопасности, свободно передвигаются и часто фиксируются защитниками природы. В Гирканском и Зангезурском заповедниках были установлены камеры, благодаря которым удалось выяснить, что на территории Азербайджана проживают всего шесть леопардов. Двух из них удалось зафиксировать в своем фильме и Адриану Стейрну.Содействие в организации поездки в Азербайджан для поисков леопардов и съемок ленты режиссеру и его команде оказали государственные и общественные организации — азербайджанское представительство Фонда дикой природы (WWF), Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство обороны и особенно местные жители региона. Гирканский национальный парк в Талышских горах, где происходили поиски леопарда, — один из важнейших 11 государственных природных заповедников, помимо которых есть еще 9 национальных парков и 24 государственных природных заказника. Документальный фильм «Самый редкий леопард» доступен для просмотра на YouTube.com – он уже был показан на телеканале Nat Geo Wild. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 28.01.17 | Просмотров : 114

