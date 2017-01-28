Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Руслан АШУРБЕЙЛИ, генеральный директор холдинга «Социум-А» (Россия):«Удовольствие должны приносить и процесс труда, и его результаты»



Представитель прославленного рода Ашурбековых, сын известного ракетостроителя, длительные годы возглавлявшего российское НПО «Алмаз», Игоря Ашурбейли, и сам вполне состоявшийся человек. О себе и своих планах гендиректор московского холдинга «Социум-А», кандидат технических наук Руслан АШУРБЕЙЛИ рассказал в интервью vzglyad.az.









— Расскажите немного о себе. Сколько вам лет? Какое образование получили?

— Мне 32 года. Родился в Баку. После окончания первого класса переехал вместе с родителями в Москву. В 2000 году окончил среднюю общеобразовательную школу №1234 г.Москвы. В этом же году поступил в Московский авиационный институт (сейчас — Государственный технический университет). После окончания университета в 2006 году получил квалификацию инженера по специальности «Информационные системы и технологии».

— Откуда у вас появился интерес к авиации? Поддержала ли семья ваш выбор профессии?

— У меня не было особого интереса к авиации, выбор института был обусловлен его престижем и наличием сильной кафедры автоматизированных систем управления и обработки информации. И родители, кстати, были очень довольны моим выбором, поскольку они сами имеют схожее образование. В 1980 году мой отец Игорь Ашурбейли поступил в Азербайджанский институт нефти и химии им. М.Азизбекова. Он был зачислен на факультет автоматизации производственных процессов. Тогда этот факультет только открылся и был очень модным. К слову, именно там мои родители и познакомились — они учились на одном факультете и в одной группе.

— О вашей семье мы еще поговорим. А какой путь вы прошли после окончания института? Занимались ли научной деятельностью?

— Я начинал с должности штатного инженера-программиста. Три года, с марта 2006-го по март 2009 года, работал начальником сектора в ОАО «НПО «Алмаз». Параллельно учился в аспирантуре на этом же предприятии.

В 2009-м стал кандидатом технических наук. Моя кандидатская диссертация была посвящена особенностям разработки программного обеспечения для военной техники.



Специально защищал ее у конкурентов — в Центральном научно-исследовательском институте экономики, информатики и систем управления. Чтобы никто потом не мог сказать, что мне помог отец-директор.

Затем работал генеральным директором ряда компаний — «ВПК-Телеком», ООО «ВПК-Сооружение», АО «Конструкторское бюро-1». С ноября 2012 года — гендиректор холдинга АО «Социум-А». Но науку не забросил — возглавляю Научно-технический совет Ассоциации ВПК.

— Часто ли вы приезжаете в Азербайджан? Как вспоминаете свои детские годы? Что для вас значит Азербайджан, его столица — Баку?

— Я уехал из Азербайджана в возрасте семи лет. Однако у меня остались очень яркие впечатления о Баку. Помню любимый двор, в котором я играл. Помню набережную, которая в тот момент была полузатоплена. Потом довольно долго я не появлялся в городе — школа, институт. А когда повзрослел и вернулся, то был приятно удивлен, как изменился Баку. Город стал красивее, чище, аккуратнее. И знаете, что меня поразило? То, что осталось неизменным, — это спокойствие.

— В чем, по-вашему, кроется секрет успеха вашего отца? Какие, к слову, у вас отношения?

— Секрет его успеха? Настойчивость, последовательность и верность своим идеалам. И к каждому успеху надо обязательно добавить щепотку удачи. Мой отец Игорь Ашурбейли — доктор технических наук, крупный ученый, промышленник, благотворитель. С 2000 по 2011 год он руководил крупнейшим российским оборонным предприятием ОАО «НПО «Алмаз» имени академика А.А.Расплетина. В 2007 году награжден орденом Почета за большой вклад в разработку, создание и производство специальной техники нового поколения.

В детстве я нечасто видел отца, потому что он очень много работал. Мы виделись фактически только утром, когда он отвозил меня в школу, и в один из выходных дней, когда он был дома. В 6.45 мама меня поднимала. И если в 7.40 выедешь, то точно успеешь к 9 часам, к началу уроков. И вот эти утренние часы общения с отцом я хорошо помню. За завтраком и по дороге в школу я успевал получить и советы, и подзатыльники, и просто поговорить с ним. Сейчас ввиду и его загруженности, и моей все увеличивающейся нагрузки мы реже встречаемся вне офиса. Но раз в неделю — две обязательно собираемся всей семьей.

— Что вы думаете о своей фамилии? Хотели бы ее увековечить?

— С детства мне рассказывали о нашем старинном роде. В книгах об истории Азербайджана, которые написала известный историк Сара ханым Ашурбейли, были описаны и достижения моих предков, и их влияние на благосостояние города и государства. Кстати, ее мемориальную доску, установленную на принадлежавшем нам еще при царской России доме в Баку, не так давно украли. Но так же быстро, всего за несколько дней, ее удалось отыскать, а воров привлечь к ответственности. Я очень благодарен тем гражданам, которые осудили действия вандалов и помогли в поимке.

Все знают также Тезепир, одну из самых крупных мечетей на Кавказе. Ее построила одна из моих прапрабабушек, Набат ханым Ашурбекова. Таким образом, наша фамилия уже увековечена этими и многими другими ее членами. Но мне хотелось бы верить, что и я внесу свою лепту. Конечно, после всего, что уже сделано, это не так-то просто, но кто сказал, что будет легко?

— Известно, что ваш отец, ныне председатель научного комитета по изучению космоса ЮНЕСКО Игорь Ашурбейли, стал инициатором проекта создания космического государства Асгардия, презентация которого состоялась в Париже и который уже поддержали многие видные ученые. Как зародилась эта идея?

— Если вкратце обрисовать идею проекта, то, на мой взгляд, она состоит в том, чтобы выйти за рамки границ, которые сковывают наши идеи и мечты. На Земле четко определены границы стран, формы взаимодействия между этими странами, правила взаимодействия между субъектами внутри государств и т.д. Уйдя от этих искусственных границ, мы сможем по-другому посмотреть на мир и изменить его к лучшему. Для этого нужно новое образование, и таковым может стать Асгардия.

— Как скоро будет реализован этот нашумевший проект? Значит ли это, что фамилия Ашурбейли навсегда останется в памяти человечества как основателя Асгардии?

— Проект уже реализуется, этот процесс начался и продолжается. У нас уже больше 500 тысяч последователей Асгардии. Отец однозначно останется в памяти как основатель первого космического государства, поскольку таковым и является.

— Вы возглавляете такой большой холдинг, как «Социум-А». Расскажите об этой стороне вашей деятельности.

— Группа компаний «Социум» (http://www.socium-a.ru/) была создана в 1988 году моим отцом Игорем Ашурбейли. Сегодня это крупный многопрофильный холдинг — в общей сложности он объединяет более 30 предприятий в шести регионах России. Все они показывают хорошую динамику роста производства. Очень важно, что сфера его деятельности охватывает весь спектр услуг, необходимых человеку для жизни: промышленность, финансы, недвижимость, безопасность, еда, медицина, одежда. Наши предприятия и компании производят широчайшую номенклатуру вооружения и военной техники, разрабатывают IT-технологии, изготавливают медицинское оборудование, поднимают сельское хозяйство, ведут банковскую деятельность, управляют и эксплуатируют имущественные комплексы, охраняют объекты и др.

Если же говорить о цифрах, то парк технологического оборудования холдинга сегодня насчитывает более 11 тысяч единиц и постоянно обновляется. Недвижимость холдинга — это более 530 тысяч квадратных метров площадей. Сейчас здесь работают свыше 8 тысяч сотрудников. Фонд их заработной платы в прошлом году составил 3 млрд рублей.

В последнее время военно-промышленную продукцию заменяем гражданской, причем на самом широком уровне — от сфер космических технологий до бытовых счетчиков газа, воды.

— Каковы составляющие успеха, завоеванного в молодом возрасте?

— Больной желудок (смеется). Ну а если говорить серьезно, то основная составляющая успеха — это жить делом, которым занимаешься. Понимаете? Это не должна быть ваша работа. Это должна быть ваша жизнь. И у тебя не может быть выходных дней, потому что ты все время думаешь о своем деле. А еще скажу так. К сожалению, невозможно знать все. Поэтому иногда надо быть не умнее и лучше других, а просто на какую-то долю секунды быстрее. Вот и все.

— Как бы вы сравнили Москву и Баку? Есть ли у вас желание когда-нибудь жить в Баку?

— Приезжая в Баку, я сразу вспоминаю детское ощущение счастья. Сам запах города заставляет меня вспомнить детство. Как по-особенному, в любое время года, здесь пахнет морем. Моря в Москве не хватает! С другой стороны, Москва — город, в котором я провел большую часть своей жизни, и где живут мои друзья и партнеры. Москва сейчас тоже активно ремонтируется: облагораживаются площади, расширяются улицы, улучшается освещение, тротуары. А что касается желания жить в определенном месте, то его нет, мне хотелось бы менять место жительства в зависимости от времени года и настроения, а еще чтобы и работа с этим совпадала (смеется).

— Что бы вы посоветовали молодым людям, которые только начинают свой путь в жизни?

— Заниматься именно тем делом, которое нравится. Чтобы удовольствие приносили и процесс труда, и его результаты. Однако за карьерными амбициями и самореализацией не стоит забывать о хороших отношениях в семье, поскольку все должно быть гармонично. Свою собственную семью я еще не создал. Но точно знаю, что если дома разлад, то никакие достижения не принесут истинного удовлетворения. Успех не доставит вам радости, если ваши близкие не смогут разделить его с вами.



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на сайте vzglyad.az.

Представитель прославленного рода Ашурбековых, сын известного ракетостроителя, длительные годы возглавлявшего российское НПО «Алмаз», Игоря Ашурбейли, и сам вполне состоявшийся человек. О себе и своих планах гендиректор московского холдинга «Социум-А», кандидат технических наук Руслан АШУРБЕЙЛИ рассказал в интервью vzglyad.az.— Мне 32 года. Родился в Баку. После окончания первого класса переехал вместе с родителями в Москву. В 2000 году окончил среднюю общеобразовательную школу №1234 г.Москвы. В этом же году поступил в Московский авиационный институт (сейчас — Государственный технический университет). После окончания университета в 2006 году получил квалификацию инженера по специальности «Информационные системы и технологии».— У меня не было особого интереса к авиации, выбор института был обусловлен его престижем и наличием сильной кафедры автоматизированных систем управления и обработки информации. И родители, кстати, были очень довольны моим выбором, поскольку они сами имеют схожее образование. В 1980 году мой отец Игорь Ашурбейли поступил в Азербайджанский институт нефти и химии им. М.Азизбекова. Он был зачислен на факультет автоматизации производственных процессов. Тогда этот факультет только открылся и был очень модным. К слову, именно там мои родители и познакомились — они учились на одном факультете и в одной группе.— Я начинал с должности штатного инженера-программиста. Три года, с марта 2006-го по март 2009 года, работал начальником сектора в ОАО «НПО «Алмаз». Параллельно учился в аспирантуре на этом же предприятии.В 2009-м стал кандидатом технических наук. Моя кандидатская диссертация была посвящена особенностям разработки программного обеспечения для военной техники.Специально защищал ее у конкурентов — в Центральном научно-исследовательском институте экономики, информатики и систем управления. Чтобы никто потом не мог сказать, что мне помог отец-директор.Затем работал генеральным директором ряда компаний — «ВПК-Телеком», ООО «ВПК-Сооружение», АО «Конструкторское бюро-1». С ноября 2012 года — гендиректор холдинга АО «Социум-А». Но науку не забросил — возглавляю Научно-технический совет Ассоциации ВПК.— Я уехал из Азербайджана в возрасте семи лет. Однако у меня остались очень яркие впечатления о Баку. Помню любимый двор, в котором я играл. Помню набережную, которая в тот момент была полузатоплена. Потом довольно долго я не появлялся в городе — школа, институт. А когда повзрослел и вернулся, то был приятно удивлен, как изменился Баку. Город стал красивее, чище, аккуратнее. И знаете, что меня поразило? То, что осталось неизменным, — это спокойствие.— Секрет его успеха? Настойчивость, последовательность и верность своим идеалам. И к каждому успеху надо обязательно добавить щепотку удачи. Мой отец Игорь Ашурбейли — доктор технических наук, крупный ученый, промышленник, благотворитель. С 2000 по 2011 год он руководил крупнейшим российским оборонным предприятием ОАО «НПО «Алмаз» имени академика А.А.Расплетина. В 2007 году награжден орденом Почета за большой вклад в разработку, создание и производство специальной техники нового поколения.В детстве я нечасто видел отца, потому что он очень много работал. Мы виделись фактически только утром, когда он отвозил меня в школу, и в один из выходных дней, когда он был дома. В 6.45 мама меня поднимала. И если в 7.40 выедешь, то точно успеешь к 9 часам, к началу уроков. И вот эти утренние часы общения с отцом я хорошо помню. За завтраком и по дороге в школу я успевал получить и советы, и подзатыльники, и просто поговорить с ним. Сейчас ввиду и его загруженности, и моей все увеличивающейся нагрузки мы реже встречаемся вне офиса. Но раз в неделю — две обязательно собираемся всей семьей.— С детства мне рассказывали о нашем старинном роде. В книгах об истории Азербайджана, которые написала известный историк Сара ханым Ашурбейли, были описаны и достижения моих предков, и их влияние на благосостояние города и государства. Кстати, ее мемориальную доску, установленную на принадлежавшем нам еще при царской России доме в Баку, не так давно украли. Но так же быстро, всего за несколько дней, ее удалось отыскать, а воров привлечь к ответственности. Я очень благодарен тем гражданам, которые осудили действия вандалов и помогли в поимке.Все знают также Тезепир, одну из самых крупных мечетей на Кавказе. Ее построила одна из моих прапрабабушек, Набат ханым Ашурбекова. Таким образом, наша фамилия уже увековечена этими и многими другими ее членами. Но мне хотелось бы верить, что и я внесу свою лепту. Конечно, после всего, что уже сделано, это не так-то просто, но кто сказал, что будет легко?— Если вкратце обрисовать идею проекта, то, на мой взгляд, она состоит в том, чтобы выйти за рамки границ, которые сковывают наши идеи и мечты. На Земле четко определены границы стран, формы взаимодействия между этими странами, правила взаимодействия между субъектами внутри государств и т.д. Уйдя от этих искусственных границ, мы сможем по-другому посмотреть на мир и изменить его к лучшему. Для этого нужно новое образование, и таковым может стать Асгардия.— Проект уже реализуется, этот процесс начался и продолжается. У нас уже больше 500 тысяч последователей Асгардии. Отец однозначно останется в памяти как основатель первого космического государства, поскольку таковым и является.— Группа компаний «Социум» (http://www.socium-a.ru/) была создана в 1988 году моим отцом Игорем Ашурбейли. Сегодня это крупный многопрофильный холдинг — в общей сложности он объединяет более 30 предприятий в шести регионах России. Все они показывают хорошую динамику роста производства. Очень важно, что сфера его деятельности охватывает весь спектр услуг, необходимых человеку для жизни: промышленность, финансы, недвижимость, безопасность, еда, медицина, одежда. Наши предприятия и компании производят широчайшую номенклатуру вооружения и военной техники, разрабатывают IT-технологии, изготавливают медицинское оборудование, поднимают сельское хозяйство, ведут банковскую деятельность, управляют и эксплуатируют имущественные комплексы, охраняют объекты и др.Если же говорить о цифрах, то парк технологического оборудования холдинга сегодня насчитывает более 11 тысяч единиц и постоянно обновляется. Недвижимость холдинга — это более 530 тысяч квадратных метров площадей. Сейчас здесь работают свыше 8 тысяч сотрудников. Фонд их заработной платы в прошлом году составил 3 млрд рублей.В последнее время военно-промышленную продукцию заменяем гражданской, причем на самом широком уровне — от сфер космических технологий до бытовых счетчиков газа, воды.— Больной желудок (смеется). Ну а если говорить серьезно, то основная составляющая успеха — это жить делом, которым занимаешься. Понимаете? Это не должна быть ваша работа. Это должна быть ваша жизнь. И у тебя не может быть выходных дней, потому что ты все время думаешь о своем деле. А еще скажу так. К сожалению, невозможно знать все. Поэтому иногда надо быть не умнее и лучше других, а просто на какую-то долю секунды быстрее. Вот и все.— Приезжая в Баку, я сразу вспоминаю детское ощущение счастья. Сам запах города заставляет меня вспомнить детство. Как по-особенному, в любое время года, здесь пахнет морем. Моря в Москве не хватает! С другой стороны, Москва — город, в котором я провел большую часть своей жизни, и где живут мои друзья и партнеры. Москва сейчас тоже активно ремонтируется: облагораживаются площади, расширяются улицы, улучшается освещение, тротуары. А что касается желания жить в определенном месте, то его нет, мне хотелось бы менять место жительства в зависимости от времени года и настроения, а еще чтобы и работа с этим совпадала (смеется).— Заниматься именно тем делом, которое нравится. Чтобы удовольствие приносили и процесс труда, и его результаты. Однако за карьерными амбициями и самореализацией не стоит забывать о хороших отношениях в семье, поскольку все должно быть гармонично. Свою собственную семью я еще не создал. Но точно знаю, что если дома разлад, то никакие достижения не принесут истинного удовлетворения. Успех не доставит вам радости, если ваши близкие не смогут разделить его с вами. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 28.01.17 | Просмотров : 120

