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В освобожденный от оккупантов Джоджуг Мерджанлы

решили возвратиться около двухсот семей







Джоджуг Мерджанлы — единственный освобожденный от оккупации населенный пункт Джебраильского района. Село, захваченное армянскими агрессорами в октябре 1993 года, в ходе успешной горадизской операции, проведенной нашей армией под руководством общенационального лидера Гeйдapа Aлиeва, 5 января 1994 года было освобождено от врага вместе с 22 населенными пунктами Физулинского района.







Семья Хазиевых, вынужденная покинуть Джоджуг Мерджанлы во время его оккупации, вернулась сюда в 1994 году, сразу после освобождения родного села. «С момента освобождения нашего села от оккупации мы живем здесь, полагаясь на нашу армию. Поначалу было трудно. Но мы никогда и не думали покидать село, потому что это наша родная земля. Занимаясь земледелием, животноводством, мы расширили наше хозяйство. Государство оказывает нам всяческую поддержку. ОАО «Агролизинг» предоставило технику, чтобы мы занимались сельским хозяйством», — говорит глава семьи Огтай Хазиев.

Спустя 22 года после горадизской операции, в апреле минувшего года, азербайджанская армия вписала еще одну славную страницу в нашу военную историю. В результате успешной контрнаступательной операции, проведенной под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильxама Aлиeва, от оккупации были освобождены тысячи гектаров наших земель, в том числе высота Лелетепе. Это также усилило безопасность села Джоджуг Мерджанлы, жители которого могут возвратиться в родные места после этой победы и вновь наладить свою жизнь. Огтай Хазиев, приветствующий распоряжение главы государства о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы, обращаясь к сельчанам, призвал их возвратиться в родные края.

Национальное агентство по разминированию территорий (АНАМА) уже приступило к очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Заместитель операционного менеджера АНАМА по Физулинскому региону Фехруз Махмудов сообщил, что уже очищена территория площадью более 30 тыс. квадратных метров. Операция идет полным ходом, и в скором времени эти земли будут приведены в состояние готовности для строительства нового жилья, хозяйственных и социальных объектов.

Апрельские бои 2016 года стали знаком для Великого возвращения. Распоряжение президента Азербайджана о мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района от 24 января 2017 года пришлось по душе не только жителям этого села и джебраильцам, но и всему азербайджанскому народу.

Джоджуг мерджанлинцы уже торопятся вернуться в родное село. Заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов отметил, что до оккупации в селе проживали 400 семей. На сегодняшний день в комитет обратились 190 семей, желающих вернуться в Джоджуг Мерджанлы. Распоряжением главы государства на восстановительные работы выделены 4 млн манатов. В селе будут построены 50 домов и школа. Первоначально сюда переедут 50 семей, а процесс строительства, естественно, будет продолжаться и после.

Безусловно, своих жителей ждут и другие наши оккупированные армянскими захватчиками земли. Апрельская победа азербайджанской армии, распоряжение главы государства о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы — это первые предвестники освобождения наших земель от врага.



По материалам АЗЕРТАДЖ

Джоджуг Мерджанлы — единственный освобожденный от оккупации населенный пункт Джебраильского района. Село, захваченное армянскими агрессорами в октябре 1993 года, в ходе успешной горадизской операции, проведенной нашей армией под руководством общенационального лидера Гeйдapа Aлиeва, 5 января 1994 года было освобождено от врага вместе с 22 населенными пунктами Физулинского района.Семья Хазиевых, вынужденная покинуть Джоджуг Мерджанлы во время его оккупации, вернулась сюда в 1994 году, сразу после освобождения родного села. «С момента освобождения нашего села от оккупации мы живем здесь, полагаясь на нашу армию. Поначалу было трудно. Но мы никогда и не думали покидать село, потому что это наша родная земля. Занимаясь земледелием, животноводством, мы расширили наше хозяйство. Государство оказывает нам всяческую поддержку. ОАО «Агролизинг» предоставило технику, чтобы мы занимались сельским хозяйством», — говорит глава семьи Огтай Хазиев.Спустя 22 года после горадизской операции, в апреле минувшего года, азербайджанская армия вписала еще одну славную страницу в нашу военную историю. В результате успешной контрнаступательной операции, проведенной под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильxама Aлиeва, от оккупации были освобождены тысячи гектаров наших земель, в том числе высота Лелетепе. Это также усилило безопасность села Джоджуг Мерджанлы, жители которого могут возвратиться в родные места после этой победы и вновь наладить свою жизнь. Огтай Хазиев, приветствующий распоряжение главы государства о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы, обращаясь к сельчанам, призвал их возвратиться в родные края.Национальное агентство по разминированию территорий (АНАМА) уже приступило к очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Заместитель операционного менеджера АНАМА по Физулинскому региону Фехруз Махмудов сообщил, что уже очищена территория площадью более 30 тыс. квадратных метров. Операция идет полным ходом, и в скором времени эти земли будут приведены в состояние готовности для строительства нового жилья, хозяйственных и социальных объектов.Апрельские бои 2016 года стали знаком для Великого возвращения. Распоряжение президента Азербайджана о мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района от 24 января 2017 года пришлось по душе не только жителям этого села и джебраильцам, но и всему азербайджанскому народу.Джоджуг мерджанлинцы уже торопятся вернуться в родное село. Заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов отметил, что до оккупации в селе проживали 400 семей. На сегодняшний день в комитет обратились 190 семей, желающих вернуться в Джоджуг Мерджанлы. Распоряжением главы государства на восстановительные работы выделены 4 млн манатов. В селе будут построены 50 домов и школа. Первоначально сюда переедут 50 семей, а процесс строительства, естественно, будет продолжаться и после.Безусловно, своих жителей ждут и другие наши оккупированные армянскими захватчиками земли. Апрельская победа азербайджанской армии, распоряжение главы государства о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы — это первые предвестники освобождения наших земель от врага. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 28.01.17 | Просмотров : 372

