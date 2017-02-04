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«Манчестер Сити» вплотную приблизился к первой четверке, возглавляющей турнирную таблицу английской премьер-лиги







Середина текущей недели выдалась богатой на события в английской премьер-лиге. Из команд первой четверки ни одна не смогла одержать победу. Зато «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» (4:0) и сравнялся по набранным очкам с «Ливерпулем», который дома не проиграл лидеру чемпионата «Челси» — 1:1.







Вадим АЛЕКСАНДРОВ



Матч на «Энфилде» стал центральным в минувшем туре. Еще во время работы в Дортмунде рулевой «красных» Юрген Клопп сравнил свою игровую философию с музыкальным стилем «хеви-метал». С тех пор к немцу прикрепился ярлык рок-звезды — все только и ждут, когда он возьмет бас-гитару и задаст жару.

Сейчас — самое время. Было бы здорово, если бы перед началом матча с «Челси» Клопп вместе с командой вышел на поле «Энфилд» и исполнил знаменитую песню Help! одной всемирно известной ливерпульской четверки. В том хите есть строчка, которая идеально подходит сегодняшнему состоянию команды: «Помоги мне, если можешь. Я чувствую себя паршиво». После трех кряду домашних поражений и двух последовательных вылетов из обоих кубковых турниров «красные» не могут чувствовать себя хорошо. «Ливерпуль» подавлен, он устал, хотя Клопп это и отрицает. Отчасти спад «Ливерпуля» связан с отъездом Мане — несомненно, лучшего игрока команды в этом сезоне. Несколько недель назад полузащитник отправился на Кубок африканских наций, но в четвертьфинале сборная Сенегала уступила Камеруну в серии 11-метровых на радость болельщикам «красных». При этом Мане не реализовал пенальти в послематчевой серии, после чего разрыдался. Так что и он «чувствует себя паршиво».

Зато все прекрасно у «Челси»: на «синих» не повлияло обидное поражение от «Тоттенхэма» и они продолжили побеждать — четыре выигрыша подряд на всех турнирах. Понятно, что на стороне лидера было явное психологическое преимущество, но «Ливерпуль» в этом сезоне обрел статус своеобразного Робин Гуда: «красные» часто теряют очки в матчах с аутсайдерами и середняками, но в играх с прямыми конкурентами собираются и нередко побеждают.

Казалось, так будет и сейчас. Вначале хозяева поля вновь включили максимальную скорость и заперли «Челси» в своей штрафной — так, что лондонцы стали напоминать тот самый «автобус». В первые 15 минут всего 54% передач гостей оказались точными, да и владели мячом они лишь 29% времени — совсем не по-лидерски!

Но «Челси» гибок. Антонио Конте не раз доказывал в этом сезоне, что способен поставить продуктивную позиционную и контратакующую игру. Поэтому стартовый напор «Ливерпуля» не стал сюрпризом для итальянца — тем более что «красные» часто так начинают дома. Но один «стандарт» — и все трудно осязаемое преимущество хозяев рассыпалось в прах. Начудил Миньоле: пока вратарь «Ливерпуля» выставлял стенку, Марк Клаттенбург дал свисток и Давид Луиз легко послал мяч в угол — бразилец отличился в своем сотом матче в премьер-лиге.

Зрело четвертое домашнее поражение подряд для «Ливерпуля» — такого с командой не случалось с 1923 года. В этот момент вспомнились слова Клоппа, которые он произнес 31 декабря: «Представьте, как это раздражает, когда ты одерживаешь 13 побед подряд, но впереди все еще находится команда с шестиочковым отрывом «. Разумеется, немец говорил о «Челси».

Если бы «синие» победили, расстояние между клубами увеличилось бы до 13 очков. Хозяева вряд ли этого хотели и на исходе часа все же забили — Вайналдум поразил ворота Куртуа головой — 1:1. Но во втором тайме «Ливерпуль» ожидаемо стал проседать. Спасать команду отправился и долгожданный Мане, который слегка разнообразил атакующую палитру хозяев. Но забить «красные» так и не смогли. А «Челси» упустил явный голевой момент на 76-й минуте, когда Клаттенбург решительно указал на 11-метровую отметку. Диего Коста пробил в угол, но на удобной для вратаря высоте Миньоле отразил мяч, мигом превратившись в героя.

Середина текущей недели выдалась богатой на события в английской премьер-лиге. Из команд первой четверки ни одна не смогла одержать победу. Зато «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» (4:0) и сравнялся по набранным очкам с «Ливерпулем», который дома не проиграл лидеру чемпионата «Челси» — 1:1.Матч на «Энфилде» стал центральным в минувшем туре. Еще во время работы в Дортмунде рулевой «красных» Юрген Клопп сравнил свою игровую философию с музыкальным стилем «хеви-метал». С тех пор к немцу прикрепился ярлык рок-звезды — все только и ждут, когда он возьмет бас-гитару и задаст жару.Сейчас — самое время. Было бы здорово, если бы перед началом матча с «Челси» Клопп вместе с командой вышел на поле «Энфилд» и исполнил знаменитую песню Help! одной всемирно известной ливерпульской четверки. В том хите есть строчка, которая идеально подходит сегодняшнему состоянию команды: «Помоги мне, если можешь. Я чувствую себя паршиво». После трех кряду домашних поражений и двух последовательных вылетов из обоих кубковых турниров «красные» не могут чувствовать себя хорошо. «Ливерпуль» подавлен, он устал, хотя Клопп это и отрицает. Отчасти спад «Ливерпуля» связан с отъездом Мане — несомненно, лучшего игрока команды в этом сезоне. Несколько недель назад полузащитник отправился на Кубок африканских наций, но в четвертьфинале сборная Сенегала уступила Камеруну в серии 11-метровых на радость болельщикам «красных». При этом Мане не реализовал пенальти в послематчевой серии, после чего разрыдался. Так что и он «чувствует себя паршиво».Зато все прекрасно у «Челси»: на «синих» не повлияло обидное поражение от «Тоттенхэма» и они продолжили побеждать — четыре выигрыша подряд на всех турнирах. Понятно, что на стороне лидера было явное психологическое преимущество, но «Ливерпуль» в этом сезоне обрел статус своеобразного Робин Гуда: «красные» часто теряют очки в матчах с аутсайдерами и середняками, но в играх с прямыми конкурентами собираются и нередко побеждают.Казалось, так будет и сейчас. Вначале хозяева поля вновь включили максимальную скорость и заперли «Челси» в своей штрафной — так, что лондонцы стали напоминать тот самый «автобус». В первые 15 минут всего 54% передач гостей оказались точными, да и владели мячом они лишь 29% времени — совсем не по-лидерски!Но «Челси» гибок. Антонио Конте не раз доказывал в этом сезоне, что способен поставить продуктивную позиционную и контратакующую игру. Поэтому стартовый напор «Ливерпуля» не стал сюрпризом для итальянца — тем более что «красные» часто так начинают дома. Но один «стандарт» — и все трудно осязаемое преимущество хозяев рассыпалось в прах. Начудил Миньоле: пока вратарь «Ливерпуля» выставлял стенку, Марк Клаттенбург дал свисток и Давид Луиз легко послал мяч в угол — бразилец отличился в своем сотом матче в премьер-лиге.Зрело четвертое домашнее поражение подряд для «Ливерпуля» — такого с командой не случалось с 1923 года. В этот момент вспомнились слова Клоппа, которые он произнес 31 декабря: «Представьте, как это раздражает, когда ты одерживаешь 13 побед подряд, но впереди все еще находится команда с шестиочковым отрывом «. Разумеется, немец говорил о «Челси».Если бы «синие» победили, расстояние между клубами увеличилось бы до 13 очков. Хозяева вряд ли этого хотели и на исходе часа все же забили — Вайналдум поразил ворота Куртуа головой — 1:1. Но во втором тайме «Ливерпуль» ожидаемо стал проседать. Спасать команду отправился и долгожданный Мане, который слегка разнообразил атакующую палитру хозяев. Но забить «красные» так и не смогли. А «Челси» упустил явный голевой момент на 76-й минуте, когда Клаттенбург решительно указал на 11-метровую отметку. Диего Коста пробил в угол, но на удобной для вратаря высоте Миньоле отразил мяч, мигом превратившись в героя. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 04.02.17 | Просмотров : 107

