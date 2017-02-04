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Своей многогранной деятельностью Зарифа ханым Салахова внесла ценный вклад в развитие национальной культуры







Торжественный вечер по случаю празднования юбилея председателя Республиканского общества «Книга», заслуженного работника культуры Зарифы Салаховой по праву состоялся в доме, который она создала сама, — в Бакинском музее миниатюрной книги. Поздравить Зарифу ханым со знаменательной датой пришли многочисленные гости — официальные представители правительства и общественности, деятели культуры и искусства.







Нармина БАБАЕВА



Среди тех, кто посчитал своим долгом принять участие в чествовании юбиляра, были председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, министр культуры и туризма Абульфас Гараев, председатель Республиканского комитета профсоюза работников культуры Азербайджана Джамиля Саттарова, депутат Милли меджлиса Агаджан Абиев, начальник Управления государственного историко-архитектурного заповедника Ичери шэхэр Аскер Алекберов, ректор Бакинского славянского университета Нурлана Aлиeва, народный художник Ариф Гусейнов, заслуженный художник, председатель Союза художников Нахчывана Ульвия Гамзаева, заслуженный деятель искусств Натиг Расулзаде, народный артист Васиф Бабаев и многие другие. Прозвучали поздравления и от имени коллективов исполнительной власти Сабаильского района, издательства «Индиго», а также ряда иных других структур.

Служение Родине и народу, подчеркивали выступавшие, было и остается главной целью деятельности видного общественного деятеля Зарифы Салаховой. Своей многогранной деятельностью она внесла ценный вклад в развитие национальной культуры и национального сознания. Будучи одним из соратников основателя и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гeйдapа Aлиeва, она всегда занимала активную позицию во всех общественно-политических процессах, показывала пример патриотизма.

Такая беззаветная любовь Зарифы ханым к Родине предопределена генетически. Она родилась в семье одного из выдающихся представителей Азербайджана Теймура Салахова. Его дети — всемирно известный народный художник Таир Салахов, видный общественный деятель Зарифа Салахова, другие продолжатели рода входят в число самых достойных личностей нашего народа.

Окончив Азербайджанский институт русского языка и литературы и Высшую партийную школу в Москве, Зарифа Салахова работала в различных сферах, в 1970-1981 годах занимала ответственную должность в Центральном Комитете Компартии Азербайджана под руководством выдающегося государственного деятеля Гeйдapа Aлиeва.

В 2002 году З.Салахова создала в Баку первый в мире частный Музей миниатюрной книги. В этом музее, который открылся благодаря заботе гениального руководителя Гeйдapа Aлиeва, собрано более 7 тысяч миниатюрных книг, изданных почти в 70 странах мира, в том числе Азербайджане. А сама коллекция, собранная Зарифой ханым, внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Расширились также международные связи музея, что способствует пропаганде и признанию в мире азербайджанской культуры, нашего национально-духовного наследия. Закономерно, что труд З.Салаховой высоко оценен главами нашего государства, ряда зарубежных стран и международными структурами.

Выразив признательность всем участникам вечера, Зарифа Салахова призналась, что 2017 год для нее чрезвычайно знаменателен. И не только ее собственным юбилеем, но и потому, что 13 апреля исполняется 15 лет Музею миниатюрной книги, в ноябре миниатюрной коллекции — 35 лет, а Национальному олимпийскому комитету, ветераном которого она является, — 25 лет. И заверила, что и впредь будет неустанно продолжать свою деятельность, направленную на пропаганду азербайджанской культуры.

Торжественный вечер по случаю празднования юбилея председателя Республиканского общества «Книга», заслуженного работника культуры Зарифы Салаховой по праву состоялся в доме, который она создала сама, — в Бакинском музее миниатюрной книги. Поздравить Зарифу ханым со знаменательной датой пришли многочисленные гости — официальные представители правительства и общественности, деятели культуры и искусства.Среди тех, кто посчитал своим долгом принять участие в чествовании юбиляра, были председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, министр культуры и туризма Абульфас Гараев, председатель Республиканского комитета профсоюза работников культуры Азербайджана Джамиля Саттарова, депутат Милли меджлиса Агаджан Абиев, начальник Управления государственного историко-архитектурного заповедника Ичери шэхэр Аскер Алекберов, ректор Бакинского славянского университета Нурлана Aлиeва, народный художник Ариф Гусейнов, заслуженный художник, председатель Союза художников Нахчывана Ульвия Гамзаева, заслуженный деятель искусств Натиг Расулзаде, народный артист Васиф Бабаев и многие другие. Прозвучали поздравления и от имени коллективов исполнительной власти Сабаильского района, издательства «Индиго», а также ряда иных других структур.Служение Родине и народу, подчеркивали выступавшие, было и остается главной целью деятельности видного общественного деятеля Зарифы Салаховой. Своей многогранной деятельностью она внесла ценный вклад в развитие национальной культуры и национального сознания. Будучи одним из соратников основателя и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гeйдapа Aлиeва, она всегда занимала активную позицию во всех общественно-политических процессах, показывала пример патриотизма.Такая беззаветная любовь Зарифы ханым к Родине предопределена генетически. Она родилась в семье одного из выдающихся представителей Азербайджана Теймура Салахова. Его дети — всемирно известный народный художник Таир Салахов, видный общественный деятель Зарифа Салахова, другие продолжатели рода входят в число самых достойных личностей нашего народа.Окончив Азербайджанский институт русского языка и литературы и Высшую партийную школу в Москве, Зарифа Салахова работала в различных сферах, в 1970-1981 годах занимала ответственную должность в Центральном Комитете Компартии Азербайджана под руководством выдающегося государственного деятеля Гeйдapа Aлиeва.В 2002 году З.Салахова создала в Баку первый в мире частный Музей миниатюрной книги. В этом музее, который открылся благодаря заботе гениального руководителя Гeйдapа Aлиeва, собрано более 7 тысяч миниатюрных книг, изданных почти в 70 странах мира, в том числе Азербайджане. А сама коллекция, собранная Зарифой ханым, внесена в Книгу рекордов Гиннесса.Расширились также международные связи музея, что способствует пропаганде и признанию в мире азербайджанской культуры, нашего национально-духовного наследия. Закономерно, что труд З.Салаховой высоко оценен главами нашего государства, ряда зарубежных стран и международными структурами.Выразив признательность всем участникам вечера, Зарифа Салахова призналась, что 2017 год для нее чрезвычайно знаменателен. И не только ее собственным юбилеем, но и потому, что 13 апреля исполняется 15 лет Музею миниатюрной книги, в ноябре миниатюрной коллекции — 35 лет, а Национальному олимпийскому комитету, ветераном которого она является, — 25 лет. И заверила, что и впредь будет неустанно продолжать свою деятельность, направленную на пропаганду азербайджанской культуры. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 04.02.17 | Просмотров : 109

