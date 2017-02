Новости » Экспертиза Введите слово для поиска : Экспертиза Умные помощники



Использование новой техники становится современным ответом на извечный вопрос: где найти время для уборки?







До чего дошел прогресс! Этой фразой из советского кинофильма можно обозначить практически любой привычный нам процесс, выполнение которого сегодня взяли на себя электронные и механические гаджеты. До недавнего времени лишь домашнее хозяйство оставалось нетронутым этим самым прогрессом: щетка и тряпка неизменно оставались лидерами продаж хозяйственных отделов. Теперь обязанности по уборке дома твердой рукой из рук усталой хозяйки принимает робот.







Сабина ГАСАНОВА



Что предлагают инженеры и разработчики для облегчения участи хозяйки? Давайте посмотрим. iRobot Roomba — уже привычная деталь домашнего интерьера. Пока хозяева заняты ужином или телевизором, круглый помощник суетится под ногами. Многие покупатели уже оценили новые роботы-пылесосы iRobot Roomba и Scooba. Это миниатюрные высокотехнологичные помощники, которым будут рады в каждом доме. Они тщательно и бережно проведут чистку пола и напольных покрытий от грязи и пыли. Обработке подлежат как разнотипные ковры, так и линолеум, ламинат, плитка, и другие виды покрытий. Техника не оставляет следов своего пребывания, ей можно доверить даже дорогое напольное покрытие или элитный ковер. Удалены будут различные виды пятен, пыль, разнообразный сор. Робот-пылесос, будь то iRobot Roomba или Scooba, не нуждается в программировании или управлении. Он сам составляет для себя оптимальный маршрут благодаря интеллектуальной системе AWARE™. Если на пути возникает препятствие, устройство аккуратно обходит его и продолжает свой маршрут.

Техника занимает немного места и работает без подключения к электросети. Зарядки аккумулятора хватает на 2 часа, после чего робот самостоятельно возвращается на платформу для подзарядки.

Использование этой техники становится современным рациональным ответом на извечный вопрос — где найти время для уборки? Вы экономите свои силы и время, тратя его на более приятные занятия.

Единственный недостаток — цена, до сих пор неподъемная для многих. В таком случае можно рассмотреть Robomop — простейший робот, собирающий пыль с помощью электростатики.

Не менее практичный, но уж точно самый симпатичный —вакуумный пылесос Mocoro. Его внешность подкупает самого закоренелого луддита: робот выглядит, как розовый (или любого другого цвета) шерстяной мяч. Каждые 15 минут он отправляется на охоту за пылью, а хозяева развлекаются зрелищем весело катающегося по полу шара.

От роботов-уборщиков перейдем к ручным помощникам. Sonic Scrubber — гаджет-оттиралка (или отскребатель. Аналога в русском языке не существует). Удаляет пятна, застывшие загрязнения, остатки пищи и другой органики с различных поверхностей. Его несомненное преимущество заключается в том, что больше нет необходимости вручную оттирать пол, например, после того, как на нем поел ваш питомец, а кусочки корма намертво застыли на паркете или линолеуме.

Кстати, о питомцах: хайтек-индустрия регулярно предлагает владельцам кошек и собак свои решения. Вот пример: обнаружитель и удалитель невидимых пятен, которыми ваши домашние звери метят территорию проживания. Владельцы котов знают, каково это — постоянно бороться со специфическим кошачим запахом. Прибор Purpose for Pets эту проблему решает с помощью щетки и встроенной кварцевой лампы Blacklight LED. Гаджет стирает загрязнение, а потом кварцем уничтожает источник запаха. Нет, не Мурзика, конечно, а пятно, им оставленное.

Перейдем к мойке окон. Этот процесс, безусловно, медитативный, он позволяет расслабиться и успокоить нервную систему хозяйки. Только если окон не десять и они не французские — от пола до потолка. Тут в дело вступает Winbot — автоматизированный мойщик стекол. Как фантастическая муха, он ползает по окну, брызгает очистителем и протирает поверхность, оставляя после себя идеально прозрачное стекло. Главное, вовремя добавить моющую жидкость. Как же работает робот? Специальный чистящий раствор смачивает поверхность, а потом происходит следующее:

•влажная рабочая поверхность из микрофибры удаляет загрязнение;

•силиконовый скребок удаляет особенно устойчивый налет;

•второй силиконовый скребок собирает излишнюю влагу;

•рабочая поверхность из микрофибры вытирает и полирует стекло.

Благодаря системе Pathfinder navigation робот автоматически определяет размеры окна и строит оптимальный маршрут для его мойки. Множество датчиков позволяют обходить возможные препятствия. Умная система, вымыв окно, вернет робота точно в то же место, откуда он и начал работу и где вам удобно будет его снять с окна.

С окнами разобрались, перейдем к рабочему столу. Как известно, значительную часть рабочего времени современный офисный работник проводит за компьютером. А знаете, что клавиатура — это самый главный источник всевозможных болезнетворных бактерий и микроорганизмов? Что ж, пора достать и подключить USB-пылесос. Пара минут — и рассыпавшаяся по клавиатуре пудра вместе с крошками позавчерашней булочки окажутся внутри портативного устройства.

Кстати, есть и альтернатива: приборы Techlink Keep It Clean All-in-One Twin Pack Cleaning Kit for Screens and Keyboards и OXO Good Grips Electronics Cleaning Brush делают то же с не меньшей эффективностью.

Следующий гаджет изобретал и проектировал поклонник Гарри Поттера: устройство CleanWave Portable Sanitizing Wand — настоящая боевая волшебная палочка, которая уничтожает до 99% болезнетворных микроорганизмов практически на любой поверхности. С помощью встроенной кварцевой лампы, без использования химических веществ, которые способны вызвать аллергию, рабочий или кухонный стол будут стерильными за пару минут.

Как лучше всего убрать пыль с пола и поверхностей? Не дать ей успеть приземлиться. Гаджет Awair высасывает пыль из воздуха в вашем жилище, а заодно устанавливает оптимальные влажность и температуру. Воистину универсальный агрегат. Кстати, этому устройству удается удалить из воздуха еще и химические токсины, которые вызывают аллергию и негативно действуют на организм. Управляется гаджет, что характерно для умных современных устройств, со смартфона.

В числе последних уборочных трендов — использование давно известных средств на новый лад. Например, чайники кипятят воду давно, но использовать их электрическую модификацию для уборки начали только сейчас. Steam cleaner, или паровой очиститель, дает возможность удалить застарелые, въевшиеся загрязнения, одновременно уничтожая вредоносную флору, фауну и микроорганизмы — например плесень.

К слову, умный и полезный гаджет не обязан быть электронной новинкой. Практичный и удобный домашний инструмент для уборки иногда способен заменить робота. Broom Groomer — набор из щетки с совком, который позволяет не выбирать запутавшуюся в щетине пыль вручную. Дизайнеру, который это придумал, должны поставить памятник. С этим совком убираться станет гораздо проще: удобная ножная педаль встроена в его ручку, что позволяет держать инструмент ногой под нужным наклоном, не нагибаясь, и подметать свободными руками. Мягкий резиновый край не оставляет зазора между полом и совком. Благодаря резиновым зубчикам, расположенным на задней стенке, можно быть уверенным, что вся пыль с веника останется после уборки в совке. Сделан из прочного пластика и оснащен отверстием для подвешивания.

Словом, на домашнем фронте многое изменилось. Близится момент, когда за право поорудовать новым гаджетом для уборки будут состязаться мужья и дети. Хозяйка же, раздав ценные указания с помощью смартфона, сможет, наконец, заняться собой или другими более приятными делами, чем уборка.

С этим совком убираться станет гораздо проще: удобная ножная педаль встроена в его ручку, что позволяет держать инструмент ногой под нужным наклоном, не нагибаясь, и подметать свободными руками. Мягкий резиновый край не оставляет зазора между полом и совком. Благодаря резиновым зубчикам, расположенным на задней стенке, можно быть уверенным, что вся пыль с веника останется после уборки в совке. Сделан из прочного пластика и оснащен отверстием для подвешивания.Словом, на домашнем фронте многое изменилось. Близится момент, когда за право поорудовать новым гаджетом для уборки будут состязаться мужья и дети. Хозяйка же, раздав ценные указания с помощью смартфона, сможет, наконец, заняться собой или другими более приятными делами, чем уборка.