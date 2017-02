Новости » Экономика и финансы Введите слово для поиска : Экономика и финансы На своем масле



В Азербайджане введено в эксплуатацию новое предприятие, способное полностью удовлетворить внутренний спрос на моторные и промышленные масла марки Technol. Построенный в Сумгайыте завод планирует также экспортировать свою продукцию за рубеж под брендом Made in Azerbaijan.







Ильгар РАГИМОВ



На церемонии, посвященной вводу предприятия в строй, исполнительный директор компании Technol Мурад Рафиев заявил, что завод является единственным в Азербайджане, а также на всем Кавказе предприятием, производящим моторные масла. В номенклатуру продукции на начальном этапе входят более 60 видов масел для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, трансмиссионные масла для автоматических и механических коробок передач и промышленных станков.

На заводе, где в настоящее время трудятся около 50 сотрудников, ежедневно производится 100 тонн продукции. В целом же проектная мощность Technol рассчитана на выпуск до 200 тонн продукции в день. По словам Рафиева, ведутся переговоры и исследования по поставкам продукции на внешний рынок под брендом Made in Azerbaijan: «После выхода на внутренний рынок мы параллельно будем реализовывать свои планы по экспорту. Для начала планируем вывозить продукцию в соседние страны — Россию, Иран, Турцию, Грузию, а затем в Центральную Азию и постсоветские государства».

Руководство предприятия рассчитывает также на экспорт своей продукции в страны Европы и Африки. Уверенность в этом намерении придает то обстоятельство, что качественные параметры сырья, используемого для производства моторных масел Technol официально одобрены такими ведущими производителями автомобильных моторов, как Ford, Peugeot, Citroen, Volkswagen, BMW, Mercedes Benz, Porsche, Opel, Renault, General Motors, Volvo, Iveco, Man и т.д.

Что касается инвесторов нового предприятия, то, по словам Рафиева, завод полностью построен на средства местных предпринимателей и при его строительстве не были использованы кредитные инструменты. «В настоящее время мы не планируем привлекать зарубежных инвесторов или использовать дополнительную кредитную линию. Поскольку продукция производится внутри страны, то ее цена, несомненно, будет низкой, что очень важно для нас».

Напомним, что строительство завода началось в 2015 году. А с первых дней февраля текущего года все владельцы автомобилей могут приобрести наши моторные масла Technol в любом магазине страны, заверяют представители предприятия. По словам заведующего отделом промышленности Минэкономики Мурада Абдуллаева, компания Technol была учреждена на основе «Документа поощрения инвестиций», созданного распоряжением президента Азербайджана. «Компания, которая приобрела «Документ поощрения инвестиций», освобождается от НДС и таможенных пошлин на импорт оборудования в страну. Безусловно, такие льготы дают возможность создать новый конкурентоспособный продукт, который можно поставлять как на внутренний, так и на внешний рынок», — добавил представитель министерства.

