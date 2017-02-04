Новости » Экономика и финансы Введите слово для поиска : Экономика и финансы Кьелл НОРДСТРЕМ, экономист (Швеция):«Никогда не надо рисковать, вкладывая все деньги в один актив»







Этот человек написал книгу, входящую в Топ-10 самых читаемых образчиков деловой литературы. Шведский гуру бизнес-маркетинга, автор бестселлеров «Бизнес в стиле фанк» и «Караоке-капитализм» Кьелл НОРДСТРЕМ в кулуарах Synergy Global Forum рассказал журналистам о том, каким он видит будущее мировой экономики.



— Мистер Нордстрем, какие основные тенденции вы сейчас видите в экономике? Что происходит? Чего ждать?

— Бизнес-мир меняется. Бизнесмены стали не только людьми, которые в костюмах и старые. Они стали моложе, креативнее. То же самое и с политическим ландшафтом. Он становится непредсказуемым.

— Как все эти неожиданные вещи воздействуют на бизнес и экономику?

— Я думаю, мы должны привыкнуть к тому, что с 1994 года технологии развиваются так быстро, что мы не можем реально делать какие-либо предсказания. Нужно пробовать различные варианты — и рано или поздно что-нибудь выстрелит. Это лучше, чем строить долгосрочные планы, основываясь на нынешней ситуации. Это совсем плохая идея.

— Почему? Ведь многие компании делают. Да и невозможно без длительных планов…

— Действительно, многие компании до сих пор, как и Советский Союз раньше, строят долгосрочные планы. На их основе они закладывают бюджеты и все остальное. Но просто посмотрите на цену на нефть! Вы же не можете предсказать ее! Точнее, можете, но, скорее всего, ошибетесь. Потому что предсказать ее невозможно. Можно лишь делать различные сценарии.

— Правительство России давно пытается слезть с нефтяной иглы. Но пока только разговоры. Реальных движений сколько лет уже не видно...

— Как мне кажется, самая плохая вещь, которая случилась с Россией, — это рост нефтяных цен выше $100 за баррель. Это очень плохо. Потому что в те годы вы потеряли драгоценное время, чтобы трансформировать свою экономику. Нефтегазовые компании предлагали самые большие зарплаты, поэтому все лучшие выпускники вузов шли туда. Ни одна индустрия не могла конкурировать с нефтяной в те годы. Зачем затевать стартап, если можно пойти и работать в «Газпром»? В Норвегии было то же самое. Это означает, что все сырьевые страны потеряли от 8 до 10 лет.

— Есть ли какая-нибудь более-менее понятная формула, как это сделать — как развить эти пресловутые инновации?

— Каждая страна в мире сейчас заинтересована в одном — чтобы у нее появлялись и развивались более динамичные компании. Это мечта многих. Но далеко не у всех получается. Есть несколько успешно развивающихся в мире территорий: Тель-Авив, Силиконовая долина и, между прочим, Стокгольм. Их создавали не политики, а спонтанная экономическая деятельность. Правительству нужно лишь создать подходящие условия и немного подождать — а потом это взрывается десятками и сотнями новых интересных проектов.

— В теории это все известно. А как на деле это осуществить? Какие именно ингредиенты должны быть?

— Три основных составляющих. Во-первых, экстремально высокая плотность специалистов. Чтобы они буквально могли в соседний дом зайти и поговорить, обменяться мыслями, найти нужного для проекта человека. Во-вторых, это место должно быть либеральным во всех смыслах этого слова. Нужно быть свободным, чтобы выражать себя. Во всех перечисленных выше местах бок о бок работают представители 170 национальностей. Мобильное приложение может разрабатывать одновременно швейцарец, венгр, норвежец и китаец. Разного пола, разной религии, разных профессий. Это микс. И, в-третьих, юридическая система — все должны ей доверять. Если ты не уверен в том, что тебя не подведет поставщик или партнер, тогда у тебя возникают сомнения — в итоге ты сомневаешься и теряешь драгоценное время.

— Технологии будут улучшаться. Это очевидно. Уже сейчас есть заводы, на которых работают всего несколько человек. А население на планете между тем растет, и очень быстро. Что будет дальше?

— Большинство исследований, которые мы имеем, говорят о том, что до 2025 года в Западной Европе до 50% работ будут замещены теми или иными видами машин. Все, что можно оцифровать, будет оцифровано. Тренировки, медицина, банковское обслуживание… Все будет переходить в онлайн. Всем придется адаптироваться к этим процессам.

— Это ж сколько людей станут безработными! Так и до социального, а не креативного, взрыва недалеко…

— Действительно, сейчас нет достаточного объема работы, которую можно дать всему обществу. Но что-то подобное было и раньше. Когда мы придумали комбайны, конвейеры и прочее. Сначала мы резко уменьшили число людей, которые работают в сельском хозяйстве. В итоге сейчас всего несколько процентов жителей обеспечивают едой все население планеты. При этом возникли абсолютно новые отрасли. И туда перешло большое количество людей. В частности, резко выросла доля сферы обслуживания. Плюс появились новые компании, которые создали новые рабочие места. К примеру, Uber. Ты вроде как и водитель, но при этом сам по себе. Или Airbnb — на этом портале можно сдать комнату или квартиру. И, в принципе, можешь не работать.

— В чем хранить деньги?

— Диверсификация — вот что самое главное сейчас. Вы не можете поставить все свои деньги на одну валюту, на одну страну, на одну компанию. Надо распределять средства: вкладывать что-то в недвижимость, что-то — в акции, что-то — в разные валюты. В вашем инвестиционном портфеле должно быть намешано много всего. Никогда не надо рисковать, вкладывая все деньги в один актив. Это сейчас очень опасно. Я знаю, что многие люди в России занимали деньги в долларах и евро. И сейчас очень страдают от этого. В Исландии люди занимали деньги в швейцарских франках, потому что там были очень низкие ставки. А потом исландская крона обрушилась. Стратегия такая же, как и у крупных компаний. Она подходит и для самых простых людей. Не надо вкладывать в 110 разных активов. Но 5-7 различных видов вложений будут хорошо работать и дополнять друг друга.

Этот человек написал книгу, входящую в Топ-10 самых читаемых образчиков деловой литературы. Шведский гуру бизнес-маркетинга, автор бестселлеров «Бизнес в стиле фанк» и «Караоке-капитализм» Кьелл НОРДСТРЕМ в кулуарах Synergy Global Forum рассказал журналистам о том, каким он видит будущее мировой экономики.— Бизнес-мир меняется. Бизнесмены стали не только людьми, которые в костюмах и старые. Они стали моложе, креативнее. То же самое и с политическим ландшафтом. Он становится непредсказуемым.— Я думаю, мы должны привыкнуть к тому, что с 1994 года технологии развиваются так быстро, что мы не можем реально делать какие-либо предсказания. Нужно пробовать различные варианты — и рано или поздно что-нибудь выстрелит. Это лучше, чем строить долгосрочные планы, основываясь на нынешней ситуации. Это совсем плохая идея.— Действительно, многие компании до сих пор, как и Советский Союз раньше, строят долгосрочные планы. На их основе они закладывают бюджеты и все остальное. Но просто посмотрите на цену на нефть! Вы же не можете предсказать ее! Точнее, можете, но, скорее всего, ошибетесь. Потому что предсказать ее невозможно. Можно лишь делать различные сценарии.— Как мне кажется, самая плохая вещь, которая случилась с Россией, — это рост нефтяных цен выше $100 за баррель. Это очень плохо. Потому что в те годы вы потеряли драгоценное время, чтобы трансформировать свою экономику. Нефтегазовые компании предлагали самые большие зарплаты, поэтому все лучшие выпускники вузов шли туда. Ни одна индустрия не могла конкурировать с нефтяной в те годы. Зачем затевать стартап, если можно пойти и работать в «Газпром»? В Норвегии было то же самое. Это означает, что все сырьевые страны потеряли от 8 до 10 лет.— Каждая страна в мире сейчас заинтересована в одном — чтобы у нее появлялись и развивались более динамичные компании. Это мечта многих. Но далеко не у всех получается. Есть несколько успешно развивающихся в мире территорий: Тель-Авив, Силиконовая долина и, между прочим, Стокгольм. Их создавали не политики, а спонтанная экономическая деятельность. Правительству нужно лишь создать подходящие условия и немного подождать — а потом это взрывается десятками и сотнями новых интересных проектов.— Три основных составляющих. Во-первых, экстремально высокая плотность специалистов. Чтобы они буквально могли в соседний дом зайти и поговорить, обменяться мыслями, найти нужного для проекта человека. Во-вторых, это место должно быть либеральным во всех смыслах этого слова. Нужно быть свободным, чтобы выражать себя. Во всех перечисленных выше местах бок о бок работают представители 170 национальностей. Мобильное приложение может разрабатывать одновременно швейцарец, венгр, норвежец и китаец. Разного пола, разной религии, разных профессий. Это микс. И, в-третьих, юридическая система — все должны ей доверять. Если ты не уверен в том, что тебя не подведет поставщик или партнер, тогда у тебя возникают сомнения — в итоге ты сомневаешься и теряешь драгоценное время.— Большинство исследований, которые мы имеем, говорят о том, что до 2025 года в Западной Европе до 50% работ будут замещены теми или иными видами машин. Все, что можно оцифровать, будет оцифровано. Тренировки, медицина, банковское обслуживание… Все будет переходить в онлайн. Всем придется адаптироваться к этим процессам.— Действительно, сейчас нет достаточного объема работы, которую можно дать всему обществу. Но что-то подобное было и раньше. Когда мы придумали комбайны, конвейеры и прочее. Сначала мы резко уменьшили число людей, которые работают в сельском хозяйстве. В итоге сейчас всего несколько процентов жителей обеспечивают едой все население планеты. При этом возникли абсолютно новые отрасли. И туда перешло большое количество людей. В частности, резко выросла доля сферы обслуживания. Плюс появились новые компании, которые создали новые рабочие места. К примеру, Uber. Ты вроде как и водитель, но при этом сам по себе. Или Airbnb — на этом портале можно сдать комнату или квартиру. И, в принципе, можешь не работать.— Диверсификация — вот что самое главное сейчас. Вы не можете поставить все свои деньги на одну валюту, на одну страну, на одну компанию. Надо распределять средства: вкладывать что-то в недвижимость, что-то — в акции, что-то — в разные валюты. В вашем инвестиционном портфеле должно быть намешано много всего. Никогда не надо рисковать, вкладывая все деньги в один актив. Это сейчас очень опасно. Я знаю, что многие люди в России занимали деньги в долларах и евро. И сейчас очень страдают от этого. В Исландии люди занимали деньги в швейцарских франках, потому что там были очень низкие ставки. А потом исландская крона обрушилась. Стратегия такая же, как и у крупных компаний. Она подходит и для самых простых людей. Не надо вкладывать в 110 разных активов. Но 5-7 различных видов вложений будут хорошо работать и дополнять друг друга. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 04.02.17 | Просмотров : 113

