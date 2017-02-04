Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Европейские лидеры ищут поддержки Анкары



Вслед за британским премьером Терезой Мэй в Турции с рабочим визитом на этой неделе впервые после попытки государственного переворота в Анкаре побывала канцлер Германии Ангела Меркель. И такая повышенная активность европейских лидеров на турецком направлении отнюдь не случайна. Поддержка Анкары им нужна для решения собственных внутриполитических проблем.







Владислав ГИРМАН



К визиту Меркель в Турцию на ее родине отношение неоднозначное. К примеру, как сообщает Deutsche Welle, депутат Бундестага от партии «Левые» Севим Дагделен, которая родилась в семье турок-эмигрантов, считает, что его фактически можно трактовать как одобрение запланированного на конец марта — начало апреля конституционного перехода от парламентской к президентской республике. Чего Эрдоган так долго добивался.

Официальный Берлин отрицает такие предположения и заявляет, что в Анкару Меркель прилетела для обсуждения сирийского вопроса и соглашения Турции-ЕС о беженцах. Если смотреть глубже, то задачи визита обусловлены в первую очередь внутренней политикой самой Германии, плавно проистекающей во внутреннюю политику Европы, где Берлин, по сути, задает тон.

В первую очередь Берлин пытается перезапустить отношения между двумя странами, которые, в общем, оставляют желать лучшего. К примеру, Германия на официальном уровне была единственной страной из немецкоговорящего блока, кто резко выступал против замораживания переговоров о вступлении Турции в ЕС.

Эрдогану на «агрессивные» выпады Евросоюза было чем отвечать, и он это делал — угрожал разрывом соглашения с Брюсселем о сдерживании потока мигрантов, которые и так уже принесли Меркель немало проблем. Европа обещанные миллиарды евро Турции так и не предоставила и все еще должна Анкаре 2 млрд. Хотя турки вроде как условия соблюдают и обустраивают лагеря для мигрантов.

Для Меркель и ее партии вопрос беженцев и мигрантов стоит очень остро, учитывая, что выборы уже на носу. А канцлер сегодня не совсем крепко стоит на ногах. Эрдогану достаточно будет приоткрыть одну-две лазейки — и в Европу через Балканы вновь хлынут потоки беженцев. Это будет нож в спину Меркель, если использовать выражение, давно ставшее мемом.

Во-вторых, все опять упирается в выборы. В Германии, как известно, многочисленная турецкая диаспора — более 4 млн людей турецкого происхождения. Это много, очень много голосов. И среди них немало тех, кто резко критикует нынешнюю власть на родине. Сюда добавим то, с какой добросердечностью Меркель ранее открыла двери для мусульман из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В общем, шансы утереть нос набирающим силу эсдекам и правым у ХДС есть.

Еще один важный для немецкого правительства пункт — это фактор России. Меркель заботит тесная кооперация турок с россиянами в Сирии, а точнее, запланированный раздел этой страны на сферы влияния между Россией, Турцией и Ираном. Ведь в таком случае Москва серьезно укрепит позиции на Ближнем Востоке. Во-вторых, идет процесс торга по линии Путин-Эрдоган. И его предметом вполне может стать европейская внешняя политика Анкары. Поэтому канцлеру кровь из носу нужно «закрыть дыру» в двусторонних отношениях с Турцией, чтобы не нарваться на подножку. К тому же сирийский вопрос определенно и в дальнейшем будет оказывать влияние на политику в ЕС.

Поэтому Берлину необходимо в интересах как личных, так и общеевропейских, вернуть Турцию в «семью». И Меркель — далеко не единственный европейский лидер, который хочет вырвать турок из объятий россиян. Буквально 28 января, после встречи с Трампом, в Турции побывала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Лондон выпал из обоймы — это факт. Сегодня Британия уже, по сути, не член Евросоюза. Но! Это не означает, что у Даунинг-стрит не может быть заинтересованности в европейском дрейфе Турции. Хотя бы потому, что проще торговать с Анкарой, когда она поглядывает на Брюссель, а не на Москву. Особую заинтересованность стороны проявляют к военному сотрудничеству. Так, после встречи с Эрдоганом британский премьер заявила, что страны активизируют свои торговые отношения. А президент Турции уточнил, что речь идет об увеличении торгового оборота с $15,6 млрд до $20 млрд в год. И переговоры тут же скрепили $125-миллионной сделкой о помощи британцев туркам в разработке военных реактивных истребителей.

Помимо выгодного рынка для британского оружия Турция интересна Лондону и сложными взаимоотношениями с НАТО. Из-за критики в свой адрес со стороны альянса Анкара в ответ дала понять, что авиабаза Инджирлик, которую коалиция использует для борьбы с ИГ, может перестать быть домом для иностранных войск. Об этом, к примеру, заявил министр обороны Турции Фикри Ышик. «База Инджирлик не является базой НАТО. Это должны знать все. Они (иностранные силы) находятся там с разрешения Турции», — цитирует его Anadolu.

И если визит британского премьера, по всей вероятности, прошел неплохо и с обоюдной выгодой, то по результатам поездки Меркель на самом деле можно будет составить четкое видение лишь после выборов в сентябре.



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на сайте dsnews.ua

Вслед за британским премьером Терезой Мэй в Турции с рабочим визитом на этой неделе впервые после попытки государственного переворота в Анкаре побывала канцлер Германии Ангела Меркель. И такая повышенная активность европейских лидеров на турецком направлении отнюдь не случайна. Поддержка Анкары им нужна для решения собственных внутриполитических проблем.К визиту Меркель в Турцию на ее родине отношение неоднозначное. К примеру, как сообщает Deutsche Welle, депутат Бундестага от партии «Левые» Севим Дагделен, которая родилась в семье турок-эмигрантов, считает, что его фактически можно трактовать как одобрение запланированного на конец марта — начало апреля конституционного перехода от парламентской к президентской республике. Чего Эрдоган так долго добивался.Официальный Берлин отрицает такие предположения и заявляет, что в Анкару Меркель прилетела для обсуждения сирийского вопроса и соглашения Турции-ЕС о беженцах. Если смотреть глубже, то задачи визита обусловлены в первую очередь внутренней политикой самой Германии, плавно проистекающей во внутреннюю политику Европы, где Берлин, по сути, задает тон.В первую очередь Берлин пытается перезапустить отношения между двумя странами, которые, в общем, оставляют желать лучшего. К примеру, Германия на официальном уровне была единственной страной из немецкоговорящего блока, кто резко выступал против замораживания переговоров о вступлении Турции в ЕС.Эрдогану на «агрессивные» выпады Евросоюза было чем отвечать, и он это делал — угрожал разрывом соглашения с Брюсселем о сдерживании потока мигрантов, которые и так уже принесли Меркель немало проблем. Европа обещанные миллиарды евро Турции так и не предоставила и все еще должна Анкаре 2 млрд. Хотя турки вроде как условия соблюдают и обустраивают лагеря для мигрантов.Для Меркель и ее партии вопрос беженцев и мигрантов стоит очень остро, учитывая, что выборы уже на носу. А канцлер сегодня не совсем крепко стоит на ногах. Эрдогану достаточно будет приоткрыть одну-две лазейки — и в Европу через Балканы вновь хлынут потоки беженцев. Это будет нож в спину Меркель, если использовать выражение, давно ставшее мемом.Во-вторых, все опять упирается в выборы. В Германии, как известно, многочисленная турецкая диаспора — более 4 млн людей турецкого происхождения. Это много, очень много голосов. И среди них немало тех, кто резко критикует нынешнюю власть на родине. Сюда добавим то, с какой добросердечностью Меркель ранее открыла двери для мусульман из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В общем, шансы утереть нос набирающим силу эсдекам и правым у ХДС есть.Еще один важный для немецкого правительства пункт — это фактор России. Меркель заботит тесная кооперация турок с россиянами в Сирии, а точнее, запланированный раздел этой страны на сферы влияния между Россией, Турцией и Ираном. Ведь в таком случае Москва серьезно укрепит позиции на Ближнем Востоке. Во-вторых, идет процесс торга по линии Путин-Эрдоган. И его предметом вполне может стать европейская внешняя политика Анкары. Поэтому канцлеру кровь из носу нужно «закрыть дыру» в двусторонних отношениях с Турцией, чтобы не нарваться на подножку. К тому же сирийский вопрос определенно и в дальнейшем будет оказывать влияние на политику в ЕС.Поэтому Берлину необходимо в интересах как личных, так и общеевропейских, вернуть Турцию в «семью». И Меркель — далеко не единственный европейский лидер, который хочет вырвать турок из объятий россиян. Буквально 28 января, после встречи с Трампом, в Турции побывала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.Лондон выпал из обоймы — это факт. Сегодня Британия уже, по сути, не член Евросоюза. Но! Это не означает, что у Даунинг-стрит не может быть заинтересованности в европейском дрейфе Турции. Хотя бы потому, что проще торговать с Анкарой, когда она поглядывает на Брюссель, а не на Москву. Особую заинтересованность стороны проявляют к военному сотрудничеству. Так, после встречи с Эрдоганом британский премьер заявила, что страны активизируют свои торговые отношения. А президент Турции уточнил, что речь идет об увеличении торгового оборота с $15,6 млрд до $20 млрд в год. И переговоры тут же скрепили $125-миллионной сделкой о помощи британцев туркам в разработке военных реактивных истребителей.Помимо выгодного рынка для британского оружия Турция интересна Лондону и сложными взаимоотношениями с НАТО. Из-за критики в свой адрес со стороны альянса Анкара в ответ дала понять, что авиабаза Инджирлик, которую коалиция использует для борьбы с ИГ, может перестать быть домом для иностранных войск. Об этом, к примеру, заявил министр обороны Турции Фикри Ышик. «База Инджирлик не является базой НАТО. Это должны знать все. Они (иностранные силы) находятся там с разрешения Турции», — цитирует его Anadolu.И если визит британского премьера, по всей вероятности, прошел неплохо и с обоюдной выгодой, то по результатам поездки Меркель на самом деле можно будет составить четкое видение лишь после выборов в сентябре. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 04.02.17 | Просмотров : 117

