Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Справедливость для Ходжалы



Со дня кровавой трагедии, вошедшей в историю человечества как Ходжалинский геноцид, истекло 25 лет. Об этом говорится в распоряжении президента Азербайджана Ильxама Aлиeва о проведении очередной годовщины Ходжалинского геноцида. За эти годы сделано немало: широкий размах получила кампания «Справедливость для Ходжалы», в ряде стран мира официально признали эту трагедию геноцидом против азербайджанского народа.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Однако, несмотря на все эти меры, тягчайшее военное преступление, направленное против мирного населения, пока еще не получило правовой оценки в международном масштабе. Азербайджанский народ от имени более чем трех сотен невинно убиенных людей, сотен ставших инвалидами, пропавших без вести жителей, осиротевших детей требует наказать виновных.

Под занавес осенней сессии Милли меджлиса состоялась презентация проекта «Изучение правовых аспектов признания на мировом уровне преступлений геноцида и этнической чистки». В рамках проекта готовится новый законопроект о правовой оценке Ходжалинского геноцида, который создаст условия для защиты прав жертв и правовой оценки действия лиц, совершивших это тягчайшее преступление. Создание подобной нормативно-правовой базы имеет важное значение не только для наказания виновников Ходжалинской трагедии, но и для международного права в целом.

За минувшую четверть века проделана большая работа по признанию в мире Ходжалинской трагедии, огромная роль в которой принадлежит Фонду Гeйдapа Aлиeва. Следует особо отметить результаты международной кампании «Справедливость для Ходжалы!», проводимой по инициативе вице-президента Фонда Лейлы Aлиeвой. В результате этой акции наша страна смогла добиться справедливой оценки Ходжалинского геноцида в парламентах ряда стран и отдельных международных организациях.

Комитет по иностранным делам Национального собрания Пакистана поддержал усилия Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта мирным путем. Резолюция, осуждающая оккупацию Арменией азербайджанских территорий, была принята постоянным комитетом по иностранным делам Национального собрания Пакистана 1 февраля. В документе осуждается также геноцид, совершенный армянскими вооруженными силами в азербайджанском городе Ходжалы.

Постоянно растет количество тех, кто солидарен с Азербайджаном в оценке Ходжалинской трагедии как геноцида. Среди них Парламентский союз государств — членов Организации исламского сотрудничества, Сенат Мексики, парламенты Колумбии, Чехии, Боснии и Герцеговины, Перу и др. Последовательные меры в области признания Ходжалинской трагедии как геноцида принимаются и в США. Так, Палата представителей штата Массачусетс, штаты Техас и Нью-Джерси, штат Джорджия, штат Мэн официально признали Ходжалинский геноцид. Помимо них в число штатов, признавших Ходжалинский геноцид, вошли также Нью-Мехико, Арканзас, Миссисипи, Оклахома, Теннесси, Пенсильвания, Западная Вирджиния, Коннектикут, Флорида, Индиана.

Азербайджан и впредь будет настойчиво добиваться объективной оценки Ходжалинского геноцида и признания оккупации Арменией азербайджанских земель, восстановления исторической и правовой справедливости, всеми политическими и юридическими средствами будет вести непримиримую борьбу с подобными явлениями.

Со дня кровавой трагедии, вошедшей в историю человечества как Ходжалинский геноцид, истекло 25 лет. Об этом говорится в распоряжении президента Азербайджана Ильxама Aлиeва о проведении очередной годовщины Ходжалинского геноцида. За эти годы сделано немало: широкий размах получила кампания «Справедливость для Ходжалы», в ряде стран мира официально признали эту трагедию геноцидом против азербайджанского народа.Однако, несмотря на все эти меры, тягчайшее военное преступление, направленное против мирного населения, пока еще не получило правовой оценки в международном масштабе. Азербайджанский народ от имени более чем трех сотен невинно убиенных людей, сотен ставших инвалидами, пропавших без вести жителей, осиротевших детей требует наказать виновных.Под занавес осенней сессии Милли меджлиса состоялась презентация проекта «Изучение правовых аспектов признания на мировом уровне преступлений геноцида и этнической чистки». В рамках проекта готовится новый законопроект о правовой оценке Ходжалинского геноцида, который создаст условия для защиты прав жертв и правовой оценки действия лиц, совершивших это тягчайшее преступление. Создание подобной нормативно-правовой базы имеет важное значение не только для наказания виновников Ходжалинской трагедии, но и для международного права в целом.За минувшую четверть века проделана большая работа по признанию в мире Ходжалинской трагедии, огромная роль в которой принадлежит Фонду Гeйдapа Aлиeва. Следует особо отметить результаты международной кампании «Справедливость для Ходжалы!», проводимой по инициативе вице-президента Фонда Лейлы Aлиeвой. В результате этой акции наша страна смогла добиться справедливой оценки Ходжалинского геноцида в парламентах ряда стран и отдельных международных организациях.Комитет по иностранным делам Национального собрания Пакистана поддержал усилия Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта мирным путем. Резолюция, осуждающая оккупацию Арменией азербайджанских территорий, была принята постоянным комитетом по иностранным делам Национального собрания Пакистана 1 февраля. В документе осуждается также геноцид, совершенный армянскими вооруженными силами в азербайджанском городе Ходжалы.Постоянно растет количество тех, кто солидарен с Азербайджаном в оценке Ходжалинской трагедии как геноцида. Среди них Парламентский союз государств — членов Организации исламского сотрудничества, Сенат Мексики, парламенты Колумбии, Чехии, Боснии и Герцеговины, Перу и др. Последовательные меры в области признания Ходжалинской трагедии как геноцида принимаются и в США. Так, Палата представителей штата Массачусетс, штаты Техас и Нью-Джерси, штат Джорджия, штат Мэн официально признали Ходжалинский геноцид. Помимо них в число штатов, признавших Ходжалинский геноцид, вошли также Нью-Мехико, Арканзас, Миссисипи, Оклахома, Теннесси, Пенсильвания, Западная Вирджиния, Коннектикут, Флорида, Индиана.Азербайджан и впредь будет настойчиво добиваться объективной оценки Ходжалинского геноцида и признания оккупации Арменией азербайджанских земель, восстановления исторической и правовой справедливости, всеми политическими и юридическими средствами будет вести непримиримую борьбу с подобными явлениями. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 04.02.17 | Просмотров : 127

