Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Пеллумб АГАЛЛЫЯЙ, хореограф:«Азербайджан и Албания занимают одинаковые места в моем сердце»



Уже почти четверть века в Баку живет и работает известный албанский хореограф, дважды лауреат Государственной премии Албании Пеллумб Мустафа оглу Агаллыяй. За эти годы, работая в Бакинском хореографическом училище (ныне Азербайджанская академия балета), он воспитал не одно поколение азербайджанских танцовщиков, удостоившись почетного звания заслуженного педагога Азербайджана, стал постановщиком ряда успешных спектаклей в Азербайджанском государственном театре оперы и балета. Правда, и со своей исторической родиной связи не теряет. Об этом и многом другом он рассказал в интервью vesti.az.









— Вы родились в семье дизайнеров одежды, ваши братья — успешные спортсмены, а сестра — фармацевт. А как случилось, что вы связали свою жизнь с балетом?

— Моя балетная карьера началась в Албании. Мы жили тогда в столице — городе Тиране. Балет в то время не был столь популярен в Албании, Национальный театр оперы и балеты с балетной школой открылся в Тиране лишь в 1956 году. Мой интерес к танцу начался с увлечения фильмами о фигурном катании, но так как в Албании на тот момент не было катка и секций фигурного катания, мы с моими сверстниками катались на роликах, стараясь в точности передать те движения, которые мы видели в танцах на льду. К слову, я до сих пор каждое утро катаюсь на роликах по бакинскому бульвару. По совету сестры я подал документы в хореографическое училище и, успешно сдав экзамены, был зачислен в класс замечательного педагога, прошедшего знаменитую школу Михаила Мессерера.

— Когда впервые приехали в Баку?

— Когда в конце 50-х годов стали налаживаться отношения между Албанией и СССР, я и еще трое ребят-албанцев, узнав об успехах азербайджанского балета, в 1959 году решили продолжить образование в Бакинском хореографическом училище. Здесь мне посчастливилось пройти школу первой азербайджанской балерины, народной артистки СССР Гямяр Алмасзаде, и даже участвовать в спектаклях, которые ставились на сцене Азербайджанского театра оперы и балета, — «Девичья башня», «Семь красавиц» и т.д.

— А языковой барьер не мешал вашей учебе в Баку?

— Только поначалу, поскольку азербайджанского я совсем не знал, а по-русски понимал всего лишь несколько слов. А потом все наладилось.



— Каким была Гямяр ханым педагогом?

— Очень строгим и требовательным, но в то же время она была человеком доброй души, заботливой. Она интересовалась нашим проживанием в общежитии, нашим питанием. А ее балетные уроки я вспоминаю и сейчас. Все очень грамотно, правильно, точно. А как она репетировала! Какой авторитет она имела в зале, какая была железная дисциплина! Мы просто восхищались ее старанием, профессионализмом и потенциалом. Считаю, что мне очень повезло, что я попал именно к этой ведущей балерине.

— Что дала учеба в Баку?

— Я впервые на бакинской сцене выступил в балете «Семь красавиц» в постановке Петра Гусева, исполнял танец «Джанги». К сожалению, наша учеба в Баку продлилась всего лишь два года: из-за ухудшения отношений между Албанией и СССР нам пришлось вернуться на родину, в Тирану. Конечно, не хотелось покидать Баку, но тут уже ничего нельзя было поделать.

В Тиране мы продолжили учебу. Благодаря обретенным в Баку опыту и навыкам в балетном искусстве я прошел все ступени этой профессии: артист труппы — солист второго плана — солист. Но век артиста балета не долог. Я покинул сцену в 49 лет. Но мой пример и мой успех не остались незамеченными. В Албании многие родители решали отдавать своих детей в хореографию с продолжением учебы в Баку. И примерно тридцать албанцев получили образование в Баку. Сейчас многие из них занимают достойное место в мировом балете. А известный албанский хореограф Панает Каначи, увидев в Баку первый азербайджанский балет «Девичья башня», решил поставить его на албанской сцене. И мы ему в этом помогли.

— Спустя сколько лет вы вернулись в Баку?

— В 1993-м. Здесь мне предложили приступить к преподавательской деятельности в хореографическом училище. Позже меня пригласили на работу в Азербайджанский театр оперы и балета, я ставил здесь одноактный балет «Кармен» Бизе Щедрина и «Черное и белое» Хайяма Мирзазаде и ряд других спектаклей. И вот уже почти четверть века живу и работаю в Азербайджане.

— С Баку вас связывают не только приятные воспоминания из студенческой жизни и работа, но и любовь. Известно, что вы женились на бакинке.

— Да. Мы с моей супругой Лидией Галенковской учились в одном классе в хореографическом училище в Баку. Долгое время встречались, ходили вместе в кино, гуляли. Но когда мне пришлось вернуться в Албанию, наши романтические отношения на этом закончились. Но все равно мы продолжали поддерживать контакты, писали письма друг другу. И когда спустя 30 лет написал письмо Гямяр Алмасзаде, чтобы узнать, как на тот момент обстоят дела с балетом в Азербайджане, то ее ответ вселил в меня надежду, и я вернулся в Баку. Я решил уже остаться с Лидой здесь, вместо того, чтобы забрать ее в Албанию и жить там. И с тех пор счастливы вместе. Сейчас у меня нет в мыслях переехать жить в Албанию. Честно говоря, и Азербайджан, и Албания занимают одинаковые места в моем сердце. Еду в Албанию, скучаю по Азербайджану. Нахожусь в Азербайджане, скучаю по Албании.

— Ваши сыновья пошли по вашей стопе?

— Мой старший сын Ольси работает архитектором. А младший Ледиан окончил Бакинское хореографическое училище, был моим учеником. Он неоднократно участвовал в международных конкурсах, где представлял балетное искусство Азербайджана. Сейчас он живет в Албании, у него своя труппа Modern-ballet.

— Как часто вы бываете в Албании?

— Почти каждый год. Я по контракту ставлю балеты в Албании, Македонии, Косово.

Уже почти четверть века в Баку живет и работает известный албанский хореограф, дважды лауреат Государственной премии Албании Пеллумб Мустафа оглу Агаллыяй. За эти годы, работая в Бакинском хореографическом училище (ныне Азербайджанская академия балета), он воспитал не одно поколение азербайджанских танцовщиков, удостоившись почетного звания заслуженного педагога Азербайджана, стал постановщиком ряда успешных спектаклей в Азербайджанском государственном театре оперы и балета. Правда, и со своей исторической родиной связи не теряет. Об этом и многом другом он рассказал в интервью vesti.az.— Моя балетная карьера началась в Албании. Мы жили тогда в столице — городе Тиране. Балет в то время не был столь популярен в Албании, Национальный театр оперы и балеты с балетной школой открылся в Тиране лишь в 1956 году. Мой интерес к танцу начался с увлечения фильмами о фигурном катании, но так как в Албании на тот момент не было катка и секций фигурного катания, мы с моими сверстниками катались на роликах, стараясь в точности передать те движения, которые мы видели в танцах на льду. К слову, я до сих пор каждое утро катаюсь на роликах по бакинскому бульвару. По совету сестры я подал документы в хореографическое училище и, успешно сдав экзамены, был зачислен в класс замечательного педагога, прошедшего знаменитую школу Михаила Мессерера.— Когда в конце 50-х годов стали налаживаться отношения между Албанией и СССР, я и еще трое ребят-албанцев, узнав об успехах азербайджанского балета, в 1959 году решили продолжить образование в Бакинском хореографическом училище. Здесь мне посчастливилось пройти школу первой азербайджанской балерины, народной артистки СССР Гямяр Алмасзаде, и даже участвовать в спектаклях, которые ставились на сцене Азербайджанского театра оперы и балета, — «Девичья башня», «Семь красавиц» и т.д.— Только поначалу, поскольку азербайджанского я совсем не знал, а по-русски понимал всего лишь несколько слов. А потом все наладилось.— Очень строгим и требовательным, но в то же время она была человеком доброй души, заботливой. Она интересовалась нашим проживанием в общежитии, нашим питанием. А ее балетные уроки я вспоминаю и сейчас. Все очень грамотно, правильно, точно. А как она репетировала! Какой авторитет она имела в зале, какая была железная дисциплина! Мы просто восхищались ее старанием, профессионализмом и потенциалом. Считаю, что мне очень повезло, что я попал именно к этой ведущей балерине.— Я впервые на бакинской сцене выступил в балете «Семь красавиц» в постановке Петра Гусева, исполнял танец «Джанги». К сожалению, наша учеба в Баку продлилась всего лишь два года: из-за ухудшения отношений между Албанией и СССР нам пришлось вернуться на родину, в Тирану. Конечно, не хотелось покидать Баку, но тут уже ничего нельзя было поделать.В Тиране мы продолжили учебу. Благодаря обретенным в Баку опыту и навыкам в балетном искусстве я прошел все ступени этой профессии: артист труппы — солист второго плана — солист. Но век артиста балета не долог. Я покинул сцену в 49 лет. Но мой пример и мой успех не остались незамеченными. В Албании многие родители решали отдавать своих детей в хореографию с продолжением учебы в Баку. И примерно тридцать албанцев получили образование в Баку. Сейчас многие из них занимают достойное место в мировом балете. А известный албанский хореограф Панает Каначи, увидев в Баку первый азербайджанский балет «Девичья башня», решил поставить его на албанской сцене. И мы ему в этом помогли.— В 1993-м. Здесь мне предложили приступить к преподавательской деятельности в хореографическом училище. Позже меня пригласили на работу в Азербайджанский театр оперы и балета, я ставил здесь одноактный балет «Кармен» Бизе Щедрина и «Черное и белое» Хайяма Мирзазаде и ряд других спектаклей. И вот уже почти четверть века живу и работаю в Азербайджане.— Да. Мы с моей супругой Лидией Галенковской учились в одном классе в хореографическом училище в Баку. Долгое время встречались, ходили вместе в кино, гуляли. Но когда мне пришлось вернуться в Албанию, наши романтические отношения на этом закончились. Но все равно мы продолжали поддерживать контакты, писали письма друг другу. И когда спустя 30 лет написал письмо Гямяр Алмасзаде, чтобы узнать, как на тот момент обстоят дела с балетом в Азербайджане, то ее ответ вселил в меня надежду, и я вернулся в Баку. Я решил уже остаться с Лидой здесь, вместо того, чтобы забрать ее в Албанию и жить там. И с тех пор счастливы вместе. Сейчас у меня нет в мыслях переехать жить в Албанию. Честно говоря, и Азербайджан, и Албания занимают одинаковые места в моем сердце. Еду в Албанию, скучаю по Азербайджану. Нахожусь в Азербайджане, скучаю по Албании.— Мой старший сын Ольси работает архитектором. А младший Ледиан окончил Бакинское хореографическое училище, был моим учеником. Он неоднократно участвовал в международных конкурсах, где представлял балетное искусство Азербайджана. Сейчас он живет в Албании, у него своя труппа Modern-ballet.— Почти каждый год. Я по контракту ставлю балеты в Албании, Македонии, Косово. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 04.02.17 | Просмотров : 134

