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Мы, как народ, сумели сохранить свое достоинство потому,

что смогли сберечь и бережем свои культуру, язык, литературу







2 февраля состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся азербайджанскому дирижеру, народному артисту СССР маэстро Ниязи. «Азербайджанский народ гордится своими видными представителями. Мы гордимся тем, что они смогли занять свое место в мировом масштабе. Это, конечно, демонстрирует талант нашего народа и говорит о том, что мы внесли очень большой и ценный вклад в сокровищницу мировой культуры», — заявил президент Ильxам Aлиeв, выступая на церемонии по этому случаю.







Заур AЛИEВ



Маэстро Ниязи, подчеркнул глава государства, — один из наиболее ярких представителей искусства Азербайджана. Достойный последователь великого Узеира Гаджибекова, он заложил основу национальной дирижерской школы, внес огромный вклад в музыкальную культуру страны. Признанный в мире и на советском пространстве как дирижер, Ниязи также был и прекрасным композитором, его произведения живут и сегодня. Его творческая и общественная деятельность была высоко оценена народом и правительством. Он был удостоен звания народного артиста Советского Союза, награжден самой большой наградой Советского Союза — Золотой Звездой Героя социалистического труда.

Ильxам Aлиeв поделился и личными воспоминаниями о маэстро Ниязи: «Моего отца, великого лидера Гeйдapа Aлиeва, связывали с ним дружеские отношения. Гeйдap Aлиeв всегда с большим вниманием, заботой относился к Ниязи. Ниязи муаллим и Хаджар ханым неоднократно бывали в нашем доме. На тех встречах присутствовал и я и видел, что Ниязи действительно прекрасный человек. Те, кто был знаком с ним, знают, что у него были замечательные воспоминания, интересные истории, он обладал большим чувством юмора. Действительно, те воспоминания живут в моей памяти и сегодня, это были незабываемые дни. По мере того, как проходит время, мы, конечно же, яснее видим, что Ниязи был гениальной личностью и, повторюсь, что он достойно представлял наш народ… Имя Ниязи увековечено в Азербайджане. Его имя присвоено симфоническому оркестру Телерадиокомпании Азербайджана, детской музыкальной школе, судну, улице, и сегодня открывается величественный памятник».

Очень важно, отметил президент, что Азербайджан с большим вниманием относится к своему культурному наследию. За последние несколько лет в центре нашего города один за другим были открыты памятники видным деятелям культуры — Фикрету Амирову, Гара Гараеву, Бюльбюлю, Рашиду Бейбутову. В этом году на государственном уровне будут отмечаться юбилеи нескольких выдающихся личностей — 120-летие Бюльбюля, 100-летние Тофига Гулиева и Джовдета Гаджиева, 90-летие Мстислава Ростроповича, а в следующем году — 100-летний юбилей Гара Гараева. Все эти знаменательные даты будут отмечаться на высоком уровне при полной поддержке государства.

«В целом хочу сказать, — подчеркнул глава государства, — что мы очень привержены нашему культурному наследию, и независимое азербайджанское государство построено на очень мощных национально-духовных корнях, основах. Мы независимая, современная страна. Но источником нашей силы являются национальная история, наше прошлое, наша культура. Мы, как народ, сумели сохранить свое достоинство потому, что смогли сберечь и бережем свои культуру, язык, литературу».

На церемонии выступили также ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли, композитор, народный артист Фаиг Суджаддинов, лауреат международных конкурсов, дирижер Эюб Гулиев, народный художник, скульптор Омар Эльдаров.

2 февраля состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся азербайджанскому дирижеру, народному артисту СССР маэстро Ниязи. «Азербайджанский народ гордится своими видными представителями. Мы гордимся тем, что они смогли занять свое место в мировом масштабе. Это, конечно, демонстрирует талант нашего народа и говорит о том, что мы внесли очень большой и ценный вклад в сокровищницу мировой культуры», — заявил президент Ильxам Aлиeв, выступая на церемонии по этому случаю.Маэстро Ниязи, подчеркнул глава государства, — один из наиболее ярких представителей искусства Азербайджана. Достойный последователь великого Узеира Гаджибекова, он заложил основу национальной дирижерской школы, внес огромный вклад в музыкальную культуру страны. Признанный в мире и на советском пространстве как дирижер, Ниязи также был и прекрасным композитором, его произведения живут и сегодня. Его творческая и общественная деятельность была высоко оценена народом и правительством. Он был удостоен звания народного артиста Советского Союза, награжден самой большой наградой Советского Союза — Золотой Звездой Героя социалистического труда.Ильxам Aлиeв поделился и личными воспоминаниями о маэстро Ниязи: «Моего отца, великого лидера Гeйдapа Aлиeва, связывали с ним дружеские отношения. Гeйдap Aлиeв всегда с большим вниманием, заботой относился к Ниязи. Ниязи муаллим и Хаджар ханым неоднократно бывали в нашем доме. На тех встречах присутствовал и я и видел, что Ниязи действительно прекрасный человек. Те, кто был знаком с ним, знают, что у него были замечательные воспоминания, интересные истории, он обладал большим чувством юмора. Действительно, те воспоминания живут в моей памяти и сегодня, это были незабываемые дни. По мере того, как проходит время, мы, конечно же, яснее видим, что Ниязи был гениальной личностью и, повторюсь, что он достойно представлял наш народ… Имя Ниязи увековечено в Азербайджане. Его имя присвоено симфоническому оркестру Телерадиокомпании Азербайджана, детской музыкальной школе, судну, улице, и сегодня открывается величественный памятник».Очень важно, отметил президент, что Азербайджан с большим вниманием относится к своему культурному наследию. За последние несколько лет в центре нашего города один за другим были открыты памятники видным деятелям культуры — Фикрету Амирову, Гара Гараеву, Бюльбюлю, Рашиду Бейбутову. В этом году на государственном уровне будут отмечаться юбилеи нескольких выдающихся личностей — 120-летие Бюльбюля, 100-летние Тофига Гулиева и Джовдета Гаджиева, 90-летие Мстислава Ростроповича, а в следующем году — 100-летний юбилей Гара Гараева. Все эти знаменательные даты будут отмечаться на высоком уровне при полной поддержке государства.«В целом хочу сказать, — подчеркнул глава государства, — что мы очень привержены нашему культурному наследию, и независимое азербайджанское государство построено на очень мощных национально-духовных корнях, основах. Мы независимая, современная страна. Но источником нашей силы являются национальная история, наше прошлое, наша культура. Мы, как народ, сумели сохранить свое достоинство потому, что смогли сберечь и бережем свои культуру, язык, литературу».На церемонии выступили также ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли, композитор, народный артист Фаиг Суджаддинов, лауреат международных конкурсов, дирижер Эюб Гулиев, народный художник, скульптор Омар Эльдаров. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 04.02.17 | Просмотров : 130

