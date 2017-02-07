Новости » Спорт Введите слово для поиска : Спорт В Токио через Баку



Столице Азербайджана доверено проведение чемпионата Европы по спортивной гимнастике среди мужчин в 2020 году. Решение об этом принял исполком Европейского союза по данному виду спорта (UEG) на своем заседании в Лозанне. Даты соревнования также определены — 3-10 мая, то есть всего за несколько месяцев до начала Олимпийских игр в Токио.







Ага АСЛАНОВ



Ранее Азербайджан трижды принимал континентальные первенства среди «художниц», но соревнования столь высокого уровня по спортивной гимнастике пройдут в Баку впервые. Согласно изменениям в регламенте нового олимпийского цикла, чемпионат мира будет носить лицензионный характер. Как известно, в прошлом цикле у спортсменов было лишь два квалификационных турнира — чемпионат мира и один тестовый старт.

Сейчас возможность попасть на очередные летние Игры увеличилась, так как первенство континента будет носить отборочный статус в преддверии Токио. К тому же за результаты на кубках мира, которые ежегодно проходят в Баку, гимнастам также будут начисляться определенные лицензионные баллы. Поэтому Евро-2020 станет для ряда спортсменов последней возможностью попасть на Олимпиаду. Это только добавит интриги соревнованию, учитывая высокий уровень спортивной гимнастики в Европе.

Таким образом, международный гимнастический календарь в Азербайджане расписан на несколько лет вперед. Так, в следующем году Баку примет чемпионат Европы по прыжкам на батуте, в 2019-м — мундиаль по художественной, а в 2020-м — Евро по спортивной гимнастике. Не говоря уже о том, что на протяжении всего олимпийского цикла в столице Азербайджана ежегодно будут проводиться кубки мира по прыжкам на батуте, художественной и спортивной гимнастике.

Столице Азербайджана доверено проведение чемпионата Европы по спортивной гимнастике среди мужчин в 2020 году. Решение об этом принял исполком Европейского союза по данному виду спорта (UEG) на своем заседании в Лозанне. Даты соревнования также определены — 3-10 мая, то есть всего за несколько месяцев до начала Олимпийских игр в Токио.Ранее Азербайджан трижды принимал континентальные первенства среди «художниц», но соревнования столь высокого уровня по спортивной гимнастике пройдут в Баку впервые. Согласно изменениям в регламенте нового олимпийского цикла, чемпионат мира будет носить лицензионный характер. Как известно, в прошлом цикле у спортсменов было лишь два квалификационных турнира — чемпионат мира и один тестовый старт.Сейчас возможность попасть на очередные летние Игры увеличилась, так как первенство континента будет носить отборочный статус в преддверии Токио. К тому же за результаты на кубках мира, которые ежегодно проходят в Баку, гимнастам также будут начисляться определенные лицензионные баллы. Поэтому Евро-2020 станет для ряда спортсменов последней возможностью попасть на Олимпиаду. Это только добавит интриги соревнованию, учитывая высокий уровень спортивной гимнастики в Европе.Таким образом, международный гимнастический календарь в Азербайджане расписан на несколько лет вперед. Так, в следующем году Баку примет чемпионат Европы по прыжкам на батуте, в 2019-м — мундиаль по художественной, а в 2020-м — Евро по спортивной гимнастике. Не говоря уже о том, что на протяжении всего олимпийского цикла в столице Азербайджана ежегодно будут проводиться кубки мира по прыжкам на батуте, художественной и спортивной гимнастике. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 07.02.17 | Просмотров : 98

