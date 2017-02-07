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Спорт Екатерина ЖИДКОВА, волейболистка «АзерРейл»:«Чрезмерное желание победить идет во вред»



Центральный матч третьего круга Суперлиги Азербайджана по женскому волейболу между «АзерРейл» и «Телекомом» вполне оправдал ожидания поклонников этих клубов. Участники Лиги чемпионов выдали довольно драматичный матч, где все решилось на тай-бреке в пользу «Телекома». Впечатлениями от игры, перспективами в Суперлиге и Лиге чемпионов, а также насыщенном сезоне для сборной в интервью корреспонденту «Азербайджанских известий» Ниджату ЗАКИЕВУ поделилась лидер атак «АзерРейл» Екатерина ЖИДКОВА.


— Что не сложилось в матче с «Телекомом»? Ведь во второй партии вы смогли перехватить инициативу и спасти сет, и казалось, что команда нашла свою игру…
— Наверное, в этот момент нам тоже показалось, что мы сможем переломить ход встречи и сыграть на победу. Возможно, слишком поверили в себя, немного расслабились после того, как отыграли семь очков и сравняли общий счет. На площадке и со стороны видим, что у нас слишком велико желание победить, и порой допускаем вопиющие ошибки по ходу матча, которые просто непростительны. Думаю, что именно по причине собственных ошибок и проиграли.
— То есть, чрезмерное желание выиграть в какой-то степени тоже может идти во вред?
— Да, есть такое, как бы глупо это ни звучало. У нас сейчас каждый матч принципиальный и, конечно, хочется добиться успешного результата. Сказывается и отсутствие полноценной соревновательной практики, так как стало меньше матчей. То есть, готовишься к какому-то конкретному поединку, хочешь показать свой лучший волейбол, а в итоге не складывается. Будь у нас больше игровой практики, то и команда была бы, что называется, на ходу.
— По-вашему, «АзерРейл» еще сохраняет шансы побороться за титул?
— У нас есть матч в запасе против «Локомотива», так что, по сути, мы уступаем лидеру лишь три очка. Никто в команде не опустил руки и мы продолжаем бороться.
— В Лиге чемпионов дела у команды складываются успешно и есть хороший шанс выйти в плей-офф…
— У нас очень неплохая группа, где можно побороться за выход в следующий круг. Надо постараться обыграть в ближайшем туре группового этапа французский «Сент-Рафаэль», чтобы укрепиться на второй строчке. Это придаст нам еще больше уверенности.
— Учитывая уровень «Фенербахче», который наверняка займет первое место в группе, основным соперником «АзерРейл» за вторую путевку видится польский «Таурон», не так ли?
— Действительно, все так и есть. К тому же нас ждет очная встреча с этой командой на выезде, так что будем готовиться, стараться. Фактически этот матч и будет определяющим.
— В этом году сборной Азербайджана предстоят три важнейших домашних турнира — Игры исламской солидарности, отборочные матчи чемпионата мира и финальная стадия чемпионата Европы. Каким вам видится нынешний сезон в составе национальной команды?
— Ожидания самые максимальные. Будет очень много интересных и важных стартов, где необходимо показать себя. Для меня как игрока эти соревнования являются вызовом. У нас много молодых волейболисток в сборной, так что будет из кого выбирать. Конкуренция возрастает и это тоже положительный момент. Надеюсь, что все у нас получится.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 07.02.17 | Просмотров : 101

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