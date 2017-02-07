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Зимние фотопейзажи на выставке в галерее ArtTower

пронизаны сказочной атмосферой







Горные вершины Шахдага, покрытые искрящимся снегом, уютная деревенька Ивановка, скрытая под белым покрывалом, величественное озеро Гейгёль, окутанное зимним туманом. Эти запечатлевшие невероятную красоту зимней природы нашей страны фотографии можно было увидеть на выставке «Зимние пейзажи Азербайджана», открывшейся в галерее ArtTower в Ичеришэхэр.







Самира КЯЗИМОВА



Зимняя тема практически неисчерпаема. Даже в разместившемся на южных широтах Азербайджане. Фотографы запечатлели на своих полотнах бескрайние, заснеженные просторы Шамахи и уютные деревни Исмаиллы, седые горы Шахдаг и Туфандаг — все знакомые с детства уголки родного края. Они передают волшебную искристость снега, умиротворение и морозность воздуха. Зима на снимках — словно чистый лист, на котором природа рисует свои замысловатые рисунки. По словам куратора выставки Рустама Гусейнова, главная задача экспозиции — показать красоту и величие природы Азербайджана и привлечь внимание молодежи к пейзажной фотографии.

«Большинство фотографов отдают предпочтение летней съемке, выезжая в районы Азербайджана. Но и зимой можно сделать не менее эффектные и захватывающие кадры. Наши пейзажи чудесны в любое время года, в каждый сезон по-своему», — говорит он.

В экспозицию вошло более 30 работ 10 авторов, среди которых как профессиональные мастера, члены Объединения фотографов Азербайджана, так и любители. А организована выставка «Зимние пейзажи Азербайджана» в рамках проекта Start при содействии НПО ArtsCouncilAzerbaijan и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришэхэр» с целью поддержки талантливых фотографов.

Горные вершины Шахдага, покрытые искрящимся снегом, уютная деревенька Ивановка, скрытая под белым покрывалом, величественное озеро Гейгёль, окутанное зимним туманом. Эти запечатлевшие невероятную красоту зимней природы нашей страны фотографии можно было увидеть на выставке «Зимние пейзажи Азербайджана», открывшейся в галерее ArtTower в Ичеришэхэр.Зимняя тема практически неисчерпаема. Даже в разместившемся на южных широтах Азербайджане. Фотографы запечатлели на своих полотнах бескрайние, заснеженные просторы Шамахи и уютные деревни Исмаиллы, седые горы Шахдаг и Туфандаг — все знакомые с детства уголки родного края. Они передают волшебную искристость снега, умиротворение и морозность воздуха. Зима на снимках — словно чистый лист, на котором природа рисует свои замысловатые рисунки. По словам куратора выставки Рустама Гусейнова, главная задача экспозиции — показать красоту и величие природы Азербайджана и привлечь внимание молодежи к пейзажной фотографии.«Большинство фотографов отдают предпочтение летней съемке, выезжая в районы Азербайджана. Но и зимой можно сделать не менее эффектные и захватывающие кадры. Наши пейзажи чудесны в любое время года, в каждый сезон по-своему», — говорит он.В экспозицию вошло более 30 работ 10 авторов, среди которых как профессиональные мастера, члены Объединения фотографов Азербайджана, так и любители. А организована выставка «Зимние пейзажи Азербайджана» в рамках проекта Start при содействии НПО ArtsCouncilAzerbaijan и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришэхэр» с целью поддержки талантливых фотографов. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 07.02.17 | Просмотров : 109

