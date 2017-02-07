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Бесплатная помощь мобильной стоматологической клиники охватывает наиболее уязвимые слои населения







В Азербайджане действует мобильная стоматологическая клиника, созданная при спонсорстве сотового оператора Azercell. Специализированная лечебница «на колесах» осуществляет полное диагностическое обследование зубо-челюстной системы, проводит консультации по профилактике заболеваний и уходу за полостью рта. Эта важная благотворительная акция охватывает преимущественно детей — воспитанников детдомов, интернатов, из малоимущих семей.





Ирада ГАСАНОВА



На днях мобильная стоматологическая клиника обнародовала отчет по итогам прошлого года и подготовила план действий на 2017-й. Как отмечается в документе, врачи клиники оказывают бесплатную медицинскую помощь детям, лишенным родительской опеки, малообеспеченным семьям, а также вынужденным переселенцам. Только за ноябрь и декабрь прошлого года обследование и лечение прошли более 200 юных пациентов. К услугам опытных специалистов обратились дети-сироты, проживающие в детдомах Бинагадинского района и в поселке Баладжары, а также учащиеся школы-интерната №10 в поселке Пиршага Хазарского района Баку.

Врачи клиники помогают детям не только в Баку. Они оказывают медицинские услуги по всей стране: это школы-интернаты и детские дома в городах Шеки, Губа, Гусар и Балакен, Детская деревня SOS и школа-интернат в Гяндже, детский дом в Лянкяране, школа-интернат в Лерике, лагеря вынужденных переселенцев и школа-интернат в Билясуваре. За шесть лет деятельности медиками мобильной клиники обследовано более 4000 человек, часть из которых также прошла необходимое лечение.

Если учесть, что в большинстве детдомов страны нет стоматолога, то нетрудно понять важность и востребованность этого проекта. Клиника оснащена самым современным немецким и японским оборудованием, прошедшими проверку опытом работы с ним практикующими врачами-стоматологами. Кроме того, закупаются новейшие стоматологические материалы и препараты, что позволяет добиваться высокого качества работы и наилучших результатов.

Как отмечает президент Национальной стоматологической ассоциации, доктор медицинских наук Рена Aлиeва, проведение подобных акций заслуживает похвалы прежде всего с точки зрения профилактики стоматологических заболеваний среди детского населения страны. Как известно, заботу о здоровье зубов нужно начинать с раннего возраста. Именно поэтому профилактика болезней полости рта и своевременное лечение, проводимое выездной стоматологической клиникой, должны охватить не только детдома и интернаты, но в целом все детские учреждения страны. Такую работу необходимо вести как в дошкольных, так и общеобразовательных учреждениях.

«Не секрет, что не все родители обращают внимание на состояние зубов своих детей. К стоматологу идут тогда, когда болезнь запущена и зуб надо удалить. А ведь этого можно было бы избежать. Следовательно, нужно активизировать профилактико-просветительскую работу, особенно в регионах. Такие программы считаются самым действенным средством снижения стоматологической заболеваемости населения», — говорит специалист.

Первичная профилактика в настоящее время трактуется как система государственных, воспитательных, социальных, санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на устранение факторов риска стоматологических заболеваний. Многие из этих факторов носят поведенческий характер, являются последствием нездорового образа жизни.

Внедрение программ профилактики приводит к резкому снижению интенсивности кариеса зубов и болезней пародонта, значительному уменьшению случаев потери зубов в молодом возрасте и возрастанию количества детей и подростков с интактными зубами. Стоимость профилактических методов, в среднем, в 20 раз ниже стоимости лечения уже возникших стоматологических заболеваний.

Как показывает опыт развитых зарубежных стран, добившихся значительных успехов в снижении стоматологической заболеваемости среди населения, особенно детского, это произошло именно благодаря участию семьи, педиатров, воспитателей, учителей в формировании приверженности семьи к здоровому образу жизни по питанию, тщательному уходу за полостью рта с использованием фторсодержащих зубных паст.

Стоматологическая заболеваемость в нашей стране достаточно велика, и следует ожидать дальнейшего ее увеличения, если не будут изменены в благоприятном направлении условия, влияющие на развитие заболевания. В Азербайджане состояние уровня профилактической помощи на разных возрастных этапах ее оказания характеризуется относительно высокими показателями распространенности и интенсивности кариеса, заболеваний пародонта у населения на протяжении десятилетий. Распространенность заболеваемости пародонта зубов у детей колеблется от 79 до 92%. Интенсивность кариеса находится в интервале 1,5-2,2 пораженного постоянного и 2,4-3,1 временного зубов.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что для проведения профилактики кариеса и патологии пародонта принципиально важно мотивировать к проведению гигиены полости рта, особенно детей младших классов общеобразовательных школ. Возникает вопрос: кто должен проводить такую мотивацию — учителя младших классов школ, врачи-стоматологи или родители?

По мнению Aлиeвой, в этом процессе должны участвовать все: и преподаватели, и медики, и родители. И самый оптимальный возраст для формирования мотивации — это младшие классы, чтобы знания хорошо закрепились в памяти детей. Огромную роль в их обучении играют специальные стоматологические программы, которые проводятся в нашей стране стоматологической ассоциацией совместно с компаниями Colgate и Proсter & Gamble.

Национальной стоматологической ассоциацией в рамках программы «Гигиена ротовой полости» было проведено исследование о степени информированности детей о способах ухода за зубами. Анкетирование было проведено до начала этой программы и после ее завершения. Как выяснилось, исходные уровни знаний по гигиене полости рта детей 7-8 лет были низкими. При этом 30% мальчиков и 50% девочек считали, что зубы необходимо чистить только один раз в день. 50% мальчиков и 40% девочек не знали, какую зубную пасту выбрать и какой должна быть зубная щетка.

Реализация профилактической программы помогла значительно повысить уровень информированности детей о личной гигиене полости рта. Через три года уровень гигиенических знаний у учащихся младших классов увеличился до 12,5 баллов. Очень важно, что высоко оценили эффективность программы и указали на изменения в отношении детей к вопросам личной гигиены и родители. Однако реализация этой программы была разовой акцией, осуществленной НПО в отдельных школах и городах. Между тем, считает Рена Aлиeва, подобная работа при поддержке государства должна проводиться регулярно. Шефство над конкретной школой, проводя время от времени обследование детей, могли бы взять на себя и частные стоматологические клиники, которых в стране немало.

В Азербайджане действует мобильная стоматологическая клиника, созданная при спонсорстве сотового оператора Azercell. Специализированная лечебница «на колесах» осуществляет полное диагностическое обследование зубо-челюстной системы, проводит консультации по профилактике заболеваний и уходу за полостью рта. Эта важная благотворительная акция охватывает преимущественно детей — воспитанников детдомов, интернатов, из малоимущих семей.На днях мобильная стоматологическая клиника обнародовала отчет по итогам прошлого года и подготовила план действий на 2017-й. Как отмечается в документе, врачи клиники оказывают бесплатную медицинскую помощь детям, лишенным родительской опеки, малообеспеченным семьям, а также вынужденным переселенцам. Только за ноябрь и декабрь прошлого года обследование и лечение прошли более 200 юных пациентов. К услугам опытных специалистов обратились дети-сироты, проживающие в детдомах Бинагадинского района и в поселке Баладжары, а также учащиеся школы-интерната №10 в поселке Пиршага Хазарского района Баку.Врачи клиники помогают детям не только в Баку. Они оказывают медицинские услуги по всей стране: это школы-интернаты и детские дома в городах Шеки, Губа, Гусар и Балакен, Детская деревня SOS и школа-интернат в Гяндже, детский дом в Лянкяране, школа-интернат в Лерике, лагеря вынужденных переселенцев и школа-интернат в Билясуваре. За шесть лет деятельности медиками мобильной клиники обследовано более 4000 человек, часть из которых также прошла необходимое лечение.Если учесть, что в большинстве детдомов страны нет стоматолога, то нетрудно понять важность и востребованность этого проекта. Клиника оснащена самым современным немецким и японским оборудованием, прошедшими проверку опытом работы с ним практикующими врачами-стоматологами. Кроме того, закупаются новейшие стоматологические материалы и препараты, что позволяет добиваться высокого качества работы и наилучших результатов.Как отмечает президент Национальной стоматологической ассоциации, доктор медицинских наук Рена Aлиeва, проведение подобных акций заслуживает похвалы прежде всего с точки зрения профилактики стоматологических заболеваний среди детского населения страны. Как известно, заботу о здоровье зубов нужно начинать с раннего возраста. Именно поэтому профилактика болезней полости рта и своевременное лечение, проводимое выездной стоматологической клиникой, должны охватить не только детдома и интернаты, но в целом все детские учреждения страны. Такую работу необходимо вести как в дошкольных, так и общеобразовательных учреждениях.«Не секрет, что не все родители обращают внимание на состояние зубов своих детей. К стоматологу идут тогда, когда болезнь запущена и зуб надо удалить. А ведь этого можно было бы избежать. Следовательно, нужно активизировать профилактико-просветительскую работу, особенно в регионах. Такие программы считаются самым действенным средством снижения стоматологической заболеваемости населения», — говорит специалист.Первичная профилактика в настоящее время трактуется как система государственных, воспитательных, социальных, санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на устранение факторов риска стоматологических заболеваний. Многие из этих факторов носят поведенческий характер, являются последствием нездорового образа жизни.Внедрение программ профилактики приводит к резкому снижению интенсивности кариеса зубов и болезней пародонта, значительному уменьшению случаев потери зубов в молодом возрасте и возрастанию количества детей и подростков с интактными зубами. Стоимость профилактических методов, в среднем, в 20 раз ниже стоимости лечения уже возникших стоматологических заболеваний.Как показывает опыт развитых зарубежных стран, добившихся значительных успехов в снижении стоматологической заболеваемости среди населения, особенно детского, это произошло именно благодаря участию семьи, педиатров, воспитателей, учителей в формировании приверженности семьи к здоровому образу жизни по питанию, тщательному уходу за полостью рта с использованием фторсодержащих зубных паст.Стоматологическая заболеваемость в нашей стране достаточно велика, и следует ожидать дальнейшего ее увеличения, если не будут изменены в благоприятном направлении условия, влияющие на развитие заболевания. В Азербайджане состояние уровня профилактической помощи на разных возрастных этапах ее оказания характеризуется относительно высокими показателями распространенности и интенсивности кариеса, заболеваний пародонта у населения на протяжении десятилетий. Распространенность заболеваемости пародонта зубов у детей колеблется от 79 до 92%. Интенсивность кариеса находится в интервале 1,5-2,2 пораженного постоянного и 2,4-3,1 временного зубов.Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что для проведения профилактики кариеса и патологии пародонта принципиально важно мотивировать к проведению гигиены полости рта, особенно детей младших классов общеобразовательных школ. Возникает вопрос: кто должен проводить такую мотивацию — учителя младших классов школ, врачи-стоматологи или родители?По мнению Aлиeвой, в этом процессе должны участвовать все: и преподаватели, и медики, и родители. И самый оптимальный возраст для формирования мотивации — это младшие классы, чтобы знания хорошо закрепились в памяти детей. Огромную роль в их обучении играют специальные стоматологические программы, которые проводятся в нашей стране стоматологической ассоциацией совместно с компаниями Colgate и Proсter & Gamble.Национальной стоматологической ассоциацией в рамках программы «Гигиена ротовой полости» было проведено исследование о степени информированности детей о способах ухода за зубами. Анкетирование было проведено до начала этой программы и после ее завершения. Как выяснилось, исходные уровни знаний по гигиене полости рта детей 7-8 лет были низкими. При этом 30% мальчиков и 50% девочек считали, что зубы необходимо чистить только один раз в день. 50% мальчиков и 40% девочек не знали, какую зубную пасту выбрать и какой должна быть зубная щетка.Реализация профилактической программы помогла значительно повысить уровень информированности детей о личной гигиене полости рта. Через три года уровень гигиенических знаний у учащихся младших классов увеличился до 12,5 баллов. Очень важно, что высоко оценили эффективность программы и указали на изменения в отношении детей к вопросам личной гигиены и родители. Однако реализация этой программы была разовой акцией, осуществленной НПО в отдельных школах и городах. Между тем, считает Рена Aлиeва, подобная работа при поддержке государства должна проводиться регулярно. Шефство над конкретной школой, проводя время от времени обследование детей, могли бы взять на себя и частные стоматологические клиники, которых в стране немало. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 07.02.17 | Просмотров : 96

