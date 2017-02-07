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Ожидается подписание нового соглашения между SOCAR и компанией ВР







Британская компания BP — оператор разработки блока нефтегазовых месторождений «Азери–Чираг–Гюнешли» (АЧГ) на азербайджанском шельфе Каспийского моря — заявила о намерениях продлить контракт с Государственной нефтяной компанией Азербайджана по освоению АЧГ до 2050 года. Об этом сообщил в понедельник президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррелл, добавив, что подписание нового соглашения может состояться в середине 2017 года.







Ильгар РАГИМОВ



По словам Биррелла, британская компания крайне довольна подписанием в декабре прошлого года письма о намерениях с азербайджанской госкомпанией SOCAR по будущей разработке блока. «Это важный шаг в направлении подписания нового контракта по АЧГ. Мы надеемся, что в ближайшие несколько месяцев завершим переговоры с SOCAR, и примерно в середине года подписание контракта будет возможным. У нас есть и видение, и планы, и схемы будущей разработки блока АЧГ, но раскрывать их не будем, поскольку переговоры еще продолжаются», — сказал Биррелл.

По сообщениям из ВР — Азербайджан, в настоящее время завершается согласование основных коммерческих принципов, в течение нескольких месяцев планируется завершить переговорный процесс, что позволит сторонам выйти на полномасштабное соглашение. Отметим, что соглашение о разделе продукции (PSA), позднее названное «Контрактом века», было подписано в 1994 году на 30 лет. Срок его завершается в 2024 году, и тем самым новое полномасштабное соглашение предусматривает продолжение работ еще на 26 лет — до 2050 года.

Подписание нового соглашения по АЧГ откроет для консорциума АМОК возможность крупных вложений в разработку месторождений, что в свою очередь позволит создать новые рабочие места. К этому следует добавить и небольшую информацию об этом крупнейшем в истории Азербайджана коммерческом проекте.

Блок АЧГ расположен в 100 километрах от Баку. Территория месторождений «Азери–Чираг–Гюнешли» охватывает в общей сложности 432 квадратных километра. Глубина Каспийского моря в зоне действия контракта — 120-170 метров, продуктивные пласты лежат на глубинах 2000-3500 метров. На сегодня из этого блока добыто свыше 3 миллиардов баррелей нефти.

Как заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, «Контракт века» способствовал заключению в общей сложности 18 PSA с 25 компаниями из 15 стран. «Вложения участников операционных компаний, созданных для реализации этих контрактов, пока оцениваются в $54,4 миллиарда», — отметил Абдуллаев. Процесс инвестирования по «Контракту века» продолжится, по меньшей мере, до 2050 года. Сегодня запасы контрактного блока оцениваются в 1 миллиард тонн нефти и 350 миллиардов кубометров газа. За период разработки с него добыто порядка 345 миллионов тонн нефти и 100 миллиардов кубометров газа. Добыча нефти с блока стабилизирована на уровне 34-35 миллионов тонн в год.

Азербайджан уже давно известен миру как крупная нефтедобывающая страна, обладающая большими углеводородными запасами. Доказанные и прогнозируемые запасы нефти в недрах страны оцениваются в 2 миллиарда тонн. Но при этом все открытые в последнее время в Азербайджане месторождения — газоконденсатные, и сроки открытия новых нефтяных месторождений трудно предсказать. Это еще раз подтверждает необходимость эффективного использования природных ресурсов, и прежде всего углеводородного сырья. Правительство Азербайджана предпринимает все усилия к тому, чтобы сохранить объемы добычи нефти в 2016-2019 годах на уровне 40 миллионов тонн в год.

Как известно, большая часть добываемых в стране нефти и газа приходится на блок морских нефтегазовых месторождений «Азери–Чираг–Гюнешли» и газоконденсатное месторождение «Шахдениз», которые Госнефтекомпания Азербайджана разрабатывает совместно с иностранными партнерами. То есть, если в стране ежегодно добывается порядка 40 миллионов тонн нефти, то более 30 миллионов тонн из них приходится на месторождения АЧГ и «Шахдениз».

В прошлом году Госнефтекомпания и ВР подписали контракт о проведении совместных геологоразведочных работ на потенциально перспективных нефтегазоносных структурах, расположенных на мелководной части вокруг Абшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. Территория, которую охватывает соглашение PSA (50/50) между SOCAR и BP на проведение разработки и геологоразведочных работ на мелководье Абшеронского полуострова, простирается вдоль южной части Абшерона и занимает около 1,9 тысячи квадратных километров.

Британская компания BP — оператор разработки блока нефтегазовых месторождений «Азери–Чираг–Гюнешли» (АЧГ) на азербайджанском шельфе Каспийского моря — заявила о намерениях продлить контракт с Государственной нефтяной компанией Азербайджана по освоению АЧГ до 2050 года. Об этом сообщил в понедельник президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррелл, добавив, что подписание нового соглашения может состояться в середине 2017 года.По словам Биррелла, британская компания крайне довольна подписанием в декабре прошлого года письма о намерениях с азербайджанской госкомпанией SOCAR по будущей разработке блока. «Это важный шаг в направлении подписания нового контракта по АЧГ. Мы надеемся, что в ближайшие несколько месяцев завершим переговоры с SOCAR, и примерно в середине года подписание контракта будет возможным. У нас есть и видение, и планы, и схемы будущей разработки блока АЧГ, но раскрывать их не будем, поскольку переговоры еще продолжаются», — сказал Биррелл.По сообщениям из ВР — Азербайджан, в настоящее время завершается согласование основных коммерческих принципов, в течение нескольких месяцев планируется завершить переговорный процесс, что позволит сторонам выйти на полномасштабное соглашение. Отметим, что соглашение о разделе продукции (PSA), позднее названное «Контрактом века», было подписано в 1994 году на 30 лет. Срок его завершается в 2024 году, и тем самым новое полномасштабное соглашение предусматривает продолжение работ еще на 26 лет — до 2050 года.Подписание нового соглашения по АЧГ откроет для консорциума АМОК возможность крупных вложений в разработку месторождений, что в свою очередь позволит создать новые рабочие места. К этому следует добавить и небольшую информацию об этом крупнейшем в истории Азербайджана коммерческом проекте.Блок АЧГ расположен в 100 километрах от Баку. Территория месторождений «Азери–Чираг–Гюнешли» охватывает в общей сложности 432 квадратных километра. Глубина Каспийского моря в зоне действия контракта — 120-170 метров, продуктивные пласты лежат на глубинах 2000-3500 метров. На сегодня из этого блока добыто свыше 3 миллиардов баррелей нефти.Как заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, «Контракт века» способствовал заключению в общей сложности 18 PSA с 25 компаниями из 15 стран. «Вложения участников операционных компаний, созданных для реализации этих контрактов, пока оцениваются в $54,4 миллиарда», — отметил Абдуллаев. Процесс инвестирования по «Контракту века» продолжится, по меньшей мере, до 2050 года. Сегодня запасы контрактного блока оцениваются в 1 миллиард тонн нефти и 350 миллиардов кубометров газа. За период разработки с него добыто порядка 345 миллионов тонн нефти и 100 миллиардов кубометров газа. Добыча нефти с блока стабилизирована на уровне 34-35 миллионов тонн в год.Азербайджан уже давно известен миру как крупная нефтедобывающая страна, обладающая большими углеводородными запасами. Доказанные и прогнозируемые запасы нефти в недрах страны оцениваются в 2 миллиарда тонн. Но при этом все открытые в последнее время в Азербайджане месторождения — газоконденсатные, и сроки открытия новых нефтяных месторождений трудно предсказать. Это еще раз подтверждает необходимость эффективного использования природных ресурсов, и прежде всего углеводородного сырья. Правительство Азербайджана предпринимает все усилия к тому, чтобы сохранить объемы добычи нефти в 2016-2019 годах на уровне 40 миллионов тонн в год.Как известно, большая часть добываемых в стране нефти и газа приходится на блок морских нефтегазовых месторождений «Азери–Чираг–Гюнешли» и газоконденсатное месторождение «Шахдениз», которые Госнефтекомпания Азербайджана разрабатывает совместно с иностранными партнерами. То есть, если в стране ежегодно добывается порядка 40 миллионов тонн нефти, то более 30 миллионов тонн из них приходится на месторождения АЧГ и «Шахдениз».В прошлом году Госнефтекомпания и ВР подписали контракт о проведении совместных геологоразведочных работ на потенциально перспективных нефтегазоносных структурах, расположенных на мелководной части вокруг Абшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. Территория, которую охватывает соглашение PSA (50/50) между SOCAR и BP на проведение разработки и геологоразведочных работ на мелководье Абшеронского полуострова, простирается вдоль южной части Абшерона и занимает около 1,9 тысячи квадратных километров. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 07.02.17 | Просмотров : 98

