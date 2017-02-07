Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Андрей ЕПИФАНЦЕВ, политолог (Россия):«Мы сами приняли в ОДКБ Армению, имеющую такую проблему»



Известный российский политолог, руководитель аналитического агентства «Alte et Certe» Андрей ЕПИФАНЦЕВ в интервью агентству Vesti.Az высказал свои соображения по некоторым аспектам карабахского конфликта и истокам формирования «генацидального мировоззрения» у армян. Предлагаем вниманию читателей это интервью с небольшими сокращениями.







— Вам не кажется, что тривиальное дело блоггера Александра Лапшина слишком уж нецелесообразно держится в центре внимания российских СМИ и политических кругов России. В конце концов, человек неоднократно нарушил азербайджанское законодательство и должен понести за это справедливое наказание.

— Я не считаю, что «дело Александра Лапшина» является тривиальным. Азербайджан хочет осудить российского гражданина за несоблюдение законов Азербайджана, причем в отношении неконтролируемой Баку территории, суверенитет над которой у Азербайджана есть, но который не абсолютен. Стремление Баку понятно, но из Москвы это видится очень и очень неоднозначно. Это вообще может означать что угодно. В частности, преследование многих тысяч российских граждан, которые бывали на территории Нагорного Карабаха.

Представляется разумным, чтобы Азербайджан проанализировал опыт других стран в такого рода вопросах. Например, Грузии, которая в течение многих лет имела подобную модель наказания за пересечение границ неконтролируемых территорий в законе «Об оккупированных территориях», но применяла она ее очень и очень осторожно, не доводя дело до серьезных конфликтов с их государствами.

— Как вы считаете, после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным не выглядит ли хозяин Белого дома уже «пророссийски» настроенным американским президентом?

— Лично для меня Трамп таковым не является. Политика не строится на основе личных симпатий или антипатий. Мы видели, как лидеры, ранее испытывавшие большие симпатии друг к другу, например Меркель и Путин, в конце концов приходили к личному диссонансу и приводили свои страны к напряженности в отношениях. Также мы видели и обратное, когда Хрущев и Кеннеди, таковых симпатий не испытывавшие, оказывались способными остановить третью мировую войну. Самое главное — это совпадение интересов стран. В условиях политики активного продвижения глобального либерализма на мировой арене со стороны Запада сложно было ожидать совпадения интересов США и России. Если сейчас Трамп, как он это заявляет, отказывается от такой политики, то становится очевидным, что очень и очень многие интересы наших стран начинают совпадать. На бытовом же уровне это выглядит так, что как будто бы Трамп является пророссийским президентом. Важно понимать и то, что пока мы слышали только слова Трампа, но не видели его дел, а они по разным причинам могут и не совпасть и тогда флер «пророссийскости» быстро улетучится и мы опять вернемся к ситуации противостояния. Позитивом же здесь может служить то, что Трамп не видит Россию в роли основной цели приложения своих внешнеполитических усилий.



— Каково, по-вашему, будет выражение потенциала в текущем году таких проектов, как Евразийское экономическое сотрудничество и Договор о коллективной безопасности?

— Стратегически я не ожидаю больших перемен в этой сфере в 2017 году. Все понимают, что и ЕАЭС, и Таможенный союз, и ОДКБ пока достаточно слабы, они только начинают свое существование, их основы по политическим мотивам размыты. Посмотрите, Россия всегда активно поддерживала 5-ю статью Устава НАТО, которая запрещает принимать в состав этой организации страны, имеющие территориальные проблемы. Мы всегда выступали против принятия в НАТО Украины, Грузии, Молдовы и прочих стран как раз по этой причине. Но сами приняли в состав ОДКБ Армению, такую проблему имеющую. Понятно, что принятие Армении состоялось по политическим причинам, но как тогда ожидать от членов ОДКБ единства, по крайней мере в вопросах, связанных с Нагорным Карабахом?

В общем, иллюзий здесь нет. Но! Здесь важно понять, что эти организации не существуют в безвоздушном пространстве. Сейчас им, условно говоря, надо просто быть — существовать, понемногу развиваться и усиливаться. Вот в таком ключе они и будут двигаться в 2017 году.

— Дания на прошлой неделе признала «геноцид армян». В свою очередь Конституционный суд Франции аннулировал принятый парламентом законопроект по данному вопросу. Можно ли предполагать, что, возможно, проявляет себя «сила» армянской диаспоры, которая, как вы отметили, «тихой сапой» способна протискивать залечивающие «историческую травму» законопроекты?

— Здесь важно понимать, что тема признания «геноцида» является основной исключительно для армянской диаспоры. Особенно диаспоры старой, сформировавшейся до 30-40-х годов прошлого века. Это люди, которые не бывали в Армении, ее не знают, особой близости к ней не испытывают и ее современные проблемы их волнуют мало. Но они буквально живут воспоминаниями о перенесенных их предками страданиях и стараются легализовать признание этих страданий и запрет на их отрицание. Для самой же Армении тема геноцида важна больше как инструмент поддержки единства с диаспорой и единства армянского народа в целом. Армянская нация строит, цементирует себя — от страданий, через которые армяне прошли в Новейшее время. Они объявляют их геноцидами — страшными преступлениями против человечества и посредством этого добиваются единства: наши предки вместе прошли через эту общую боль, значит, мы — один народ. Не признай этого, докажи исторически и юридически, что геноцида не было, — и единство начнет распадаться. Но распад этот не является чем-то абстрактным и лишь научным — он имеет совершенно практическое политическое измерение. Так, сверхлояльное отношение к Армении в Минской группе ОБСЕ, что позволяет ей в течение долгих лет уклоняться от исполнения четырех резолюций ООН, во многом обусловлено как раз тем, что страны-сопредседатели МГ — Россия, Франция и США — являются государствами, в которых проживает самая мощная армянская диаспора, которая сильна настолько, что может влиять на позицию своих стран по карабахскому вопросу. Понятно, что ослабление чувства единства диаспоры с Арменией вызовет ужесточение подхода к ней в Минской группе. Проблема же армян в том, что доказать то, что трагические события 1915-1921 гг. в Турецкой Анатолии являлись именно геноцидом, они не могут. Ни в историческом плане, ни в юридическом. Отсюда мы видим, что они всячески, годами уклоняются от научной дискуссии по историческим вопросам и никогда не прибегали к единственному законному способу его юридического признания — не подавали в международные суды ООН, пытаясь усилиями диаспоры тихонько протащить его «признание» в отдельных странах и организациях, где влияние диаспоры велико. Слабость этого подхода заключается в том, что если ты переносишь его на политический уровень, то сам становишься объектом политической манипуляции. Это не ты, это уже тобой начинают играть другие политические силы и используют твой вопрос в своих интересах. Россия в этом отношении тоже может рассматриваться потенциальным примером. Москве выгодно союзничество с Ереваном, она принимает его требования: помощь в поддержке статус-кво в Карабахе и признание «геноцида».

Но в Армении набирают силу евростремительные тенденции и критика в отношении России. Так вот, признание «геноцида» как раз и может являться одним из крючочков, удерживающих Армению в российской орбите, — если Ереван сделает резкий крен в сторону Запада, то нельзя исключать, что признание «геноцида», сделанное Россией в 1995 году, будет пересмотрено.

Известный российский политолог, руководитель аналитического агентства «Alte et Certe» Андрей ЕПИФАНЦЕВ в интервью агентству Vesti.Az высказал свои соображения по некоторым аспектам карабахского конфликта и истокам формирования «генацидального мировоззрения» у армян. Предлагаем вниманию читателей это интервью с небольшими сокращениями.— Я не считаю, что «дело Александра Лапшина» является тривиальным. Азербайджан хочет осудить российского гражданина за несоблюдение законов Азербайджана, причем в отношении неконтролируемой Баку территории, суверенитет над которой у Азербайджана есть, но который не абсолютен. Стремление Баку понятно, но из Москвы это видится очень и очень неоднозначно. Это вообще может означать что угодно. В частности, преследование многих тысяч российских граждан, которые бывали на территории Нагорного Карабаха.Представляется разумным, чтобы Азербайджан проанализировал опыт других стран в такого рода вопросах. Например, Грузии, которая в течение многих лет имела подобную модель наказания за пересечение границ неконтролируемых территорий в законе «Об оккупированных территориях», но применяла она ее очень и очень осторожно, не доводя дело до серьезных конфликтов с их государствами.— Лично для меня Трамп таковым не является. Политика не строится на основе личных симпатий или антипатий. Мы видели, как лидеры, ранее испытывавшие большие симпатии друг к другу, например Меркель и Путин, в конце концов приходили к личному диссонансу и приводили свои страны к напряженности в отношениях. Также мы видели и обратное, когда Хрущев и Кеннеди, таковых симпатий не испытывавшие, оказывались способными остановить третью мировую войну. Самое главное — это совпадение интересов стран. В условиях политики активного продвижения глобального либерализма на мировой арене со стороны Запада сложно было ожидать совпадения интересов США и России. Если сейчас Трамп, как он это заявляет, отказывается от такой политики, то становится очевидным, что очень и очень многие интересы наших стран начинают совпадать. На бытовом же уровне это выглядит так, что как будто бы Трамп является пророссийским президентом. Важно понимать и то, что пока мы слышали только слова Трампа, но не видели его дел, а они по разным причинам могут и не совпасть и тогда флер «пророссийскости» быстро улетучится и мы опять вернемся к ситуации противостояния. Позитивом же здесь может служить то, что Трамп не видит Россию в роли основной цели приложения своих внешнеполитических усилий.— Стратегически я не ожидаю больших перемен в этой сфере в 2017 году. Все понимают, что и ЕАЭС, и Таможенный союз, и ОДКБ пока достаточно слабы, они только начинают свое существование, их основы по политическим мотивам размыты. Посмотрите, Россия всегда активно поддерживала 5-ю статью Устава НАТО, которая запрещает принимать в состав этой организации страны, имеющие территориальные проблемы. Мы всегда выступали против принятия в НАТО Украины, Грузии, Молдовы и прочих стран как раз по этой причине. Но сами приняли в состав ОДКБ Армению, такую проблему имеющую. Понятно, что принятие Армении состоялось по политическим причинам, но как тогда ожидать от членов ОДКБ единства, по крайней мере в вопросах, связанных с Нагорным Карабахом?В общем, иллюзий здесь нет. Но! Здесь важно понять, что эти организации не существуют в безвоздушном пространстве. Сейчас им, условно говоря, надо просто быть — существовать, понемногу развиваться и усиливаться. Вот в таком ключе они и будут двигаться в 2017 году.— Здесь важно понимать, что тема признания «геноцида» является основной исключительно для армянской диаспоры. Особенно диаспоры старой, сформировавшейся до 30-40-х годов прошлого века. Это люди, которые не бывали в Армении, ее не знают, особой близости к ней не испытывают и ее современные проблемы их волнуют мало. Но они буквально живут воспоминаниями о перенесенных их предками страданиях и стараются легализовать признание этих страданий и запрет на их отрицание. Для самой же Армении тема геноцида важна больше как инструмент поддержки единства с диаспорой и единства армянского народа в целом. Армянская нация строит, цементирует себя — от страданий, через которые армяне прошли в Новейшее время. Они объявляют их геноцидами — страшными преступлениями против человечества и посредством этого добиваются единства: наши предки вместе прошли через эту общую боль, значит, мы — один народ. Не признай этого, докажи исторически и юридически, что геноцида не было, — и единство начнет распадаться. Но распад этот не является чем-то абстрактным и лишь научным — он имеет совершенно практическое политическое измерение. Так, сверхлояльное отношение к Армении в Минской группе ОБСЕ, что позволяет ей в течение долгих лет уклоняться от исполнения четырех резолюций ООН, во многом обусловлено как раз тем, что страны-сопредседатели МГ — Россия, Франция и США — являются государствами, в которых проживает самая мощная армянская диаспора, которая сильна настолько, что может влиять на позицию своих стран по карабахскому вопросу. Понятно, что ослабление чувства единства диаспоры с Арменией вызовет ужесточение подхода к ней в Минской группе. Проблема же армян в том, что доказать то, что трагические события 1915-1921 гг. в Турецкой Анатолии являлись именно геноцидом, они не могут. Ни в историческом плане, ни в юридическом. Отсюда мы видим, что они всячески, годами уклоняются от научной дискуссии по историческим вопросам и никогда не прибегали к единственному законному способу его юридического признания — не подавали в международные суды ООН, пытаясь усилиями диаспоры тихонько протащить его «признание» в отдельных странах и организациях, где влияние диаспоры велико. Слабость этого подхода заключается в том, что если ты переносишь его на политический уровень, то сам становишься объектом политической манипуляции. Это не ты, это уже тобой начинают играть другие политические силы и используют твой вопрос в своих интересах. Россия в этом отношении тоже может рассматриваться потенциальным примером. Москве выгодно союзничество с Ереваном, она принимает его требования: помощь в поддержке статус-кво в Карабахе и признание «геноцида».Но в Армении набирают силу евростремительные тенденции и критика в отношении России. Так вот, признание «геноцида» как раз и может являться одним из крючочков, удерживающих Армению в российской орбите, — если Ереван сделает резкий крен в сторону Запада, то нельзя исключать, что признание «геноцида», сделанное Россией в 1995 году, будет пересмотрено. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 07.02.17 | Просмотров : 105

