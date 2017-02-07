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На конференции, посвященной итогам третьего года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах, президент Ильxам Aлиeв особое внимание уделил проблемам вынужденных переселенцев, пострадавших от армянской агрессии. И вот теперь, во исполнение распоряжения главы государства, как сообщил вице-премьер Азербайджана Али Гасанов, принято решение об их переселении из аварийных домов.





Лейла ТАРВЕРДИЕВА



На днях вице-премьер Азербайджана, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов встретился с теми, кто нуждается в безотлагательной помощи, — проживающими в санатории «Шафаг», расположенном в жилом массиве Сарыгая в Бинагадинском районе. Это 62 семьи из Лачинского, 18 — из Шушинского, три — из Зангиланского, три — из Агдамского, две — из Физулинского районов. А всего в санатории размещены около трехсот человек. После встречи он рассказал журналистам о своих впечатлениях. «Побывав здесь, я на месте ознакомился с условиями, — заявил вице-премьер, — дал поручения участвующим во встрече заместителям председателей «Азеришыг», «Азерсу» и ПО «Азеригаз» в связи с решением проблем, озвученных вынужденными переселенцами. Сначала мы хотели заняться здесь ремонтом, но потом стало ясно, что это нецелесообразно. Необходимо новое жилье».

На первичном этапе планируется переселение 260 семей из здания пансионата «Энергетик» в Хазарском районе Баку и из недостроенного 9-этажного здания по проспекту Гянджа, 20а Хатаинского района столицы. Участки для строительства новых зданий уже выбраны. На территории построенного вблизи поселка Рамана Сабунчинского района нового поселка на 450 семей предусмотрено строительство пятиэтажного дома из 50 квартир. Еще одна пятиэтажка из 50 квартир и две из 80 квартир будут возведены в новопостроенном жилом квартале на 760 семей на территории поселка Масазыр Абшеронского района. Уже начались проектные работы по этим четырем зданиям. Их планируется завершить в самые кратчайшие сроки с тем, чтобы незамедлительно приступить к строительству.

Что же касается санатория «Шафаг», откуда поступают многочисленные обращения, то Али Гасанов пояснил: «Если будет возможно сделать ремонт в расположенных вокруг санатория отдельных домах, чтобы улучшить ситуацию, то мы сделаем это. Но я доложу руководству об общем состоянии санатория. Будет принято решение, и мы незамедлительно выполним его».

Между тем в столице Бельгии Брюсселе состоялось очередное заседание Европейского совета по делам беженцев и изгнанников (ECRE), в котором Азербайджан представлял председатель Международного фонда Евразия Пресс (МФЕП) Умуд Мирзоев. Выступая на мероприятии, он заявил, что мигранты, беженцы и вынужденные переселенцы испытывают трудности при возвращении на родные земли. Мирзоев рассказал о распоряжении президента о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы в Джебраильском районе, которое стало большой поддержкой для тех, кто уже третье десятилетие мечтает о возвращении к родным очагам, и призвал ECRE продемонстрировать свое отношение в связи с азербайджанскими вынужденными переселенцами.

На конференции, посвященной итогам третьего года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах, президент Ильxам Aлиeв особое внимание уделил проблемам вынужденных переселенцев, пострадавших от армянской агрессии. И вот теперь, во исполнение распоряжения главы государства, как сообщил вице-премьер Азербайджана Али Гасанов, принято решение об их переселении из аварийных домов.На днях вице-премьер Азербайджана, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов встретился с теми, кто нуждается в безотлагательной помощи, — проживающими в санатории «Шафаг», расположенном в жилом массиве Сарыгая в Бинагадинском районе. Это 62 семьи из Лачинского, 18 — из Шушинского, три — из Зангиланского, три — из Агдамского, две — из Физулинского районов. А всего в санатории размещены около трехсот человек. После встречи он рассказал журналистам о своих впечатлениях. «Побывав здесь, я на месте ознакомился с условиями, — заявил вице-премьер, — дал поручения участвующим во встрече заместителям председателей «Азеришыг», «Азерсу» и ПО «Азеригаз» в связи с решением проблем, озвученных вынужденными переселенцами. Сначала мы хотели заняться здесь ремонтом, но потом стало ясно, что это нецелесообразно. Необходимо новое жилье».На первичном этапе планируется переселение 260 семей из здания пансионата «Энергетик» в Хазарском районе Баку и из недостроенного 9-этажного здания по проспекту Гянджа, 20а Хатаинского района столицы. Участки для строительства новых зданий уже выбраны. На территории построенного вблизи поселка Рамана Сабунчинского района нового поселка на 450 семей предусмотрено строительство пятиэтажного дома из 50 квартир. Еще одна пятиэтажка из 50 квартир и две из 80 квартир будут возведены в новопостроенном жилом квартале на 760 семей на территории поселка Масазыр Абшеронского района. Уже начались проектные работы по этим четырем зданиям. Их планируется завершить в самые кратчайшие сроки с тем, чтобы незамедлительно приступить к строительству.Что же касается санатория «Шафаг», откуда поступают многочисленные обращения, то Али Гасанов пояснил: «Если будет возможно сделать ремонт в расположенных вокруг санатория отдельных домах, чтобы улучшить ситуацию, то мы сделаем это. Но я доложу руководству об общем состоянии санатория. Будет принято решение, и мы незамедлительно выполним его».Между тем в столице Бельгии Брюсселе состоялось очередное заседание Европейского совета по делам беженцев и изгнанников (ECRE), в котором Азербайджан представлял председатель Международного фонда Евразия Пресс (МФЕП) Умуд Мирзоев. Выступая на мероприятии, он заявил, что мигранты, беженцы и вынужденные переселенцы испытывают трудности при возвращении на родные земли. Мирзоев рассказал о распоряжении президента о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы в Джебраильском районе, которое стало большой поддержкой для тех, кто уже третье десятилетие мечтает о возвращении к родным очагам, и призвал ECRE продемонстрировать свое отношение в связи с азербайджанскими вынужденными переселенцами. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 07.02.17 | Просмотров : 100

