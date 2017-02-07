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Президент Ильxам Aлиeв обсудил в Брюсселе все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества







Президент Ильxам Aлиeв по приглашению президента Совета Европейского союза Дональда Туска находится с визитом в Бельгии, в столице которой вчера состоялось заседание Совета глав МИД стран — членов Евросоюза. Совет по иностранным делам на своем вчерашнем заседании под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини обсудил ряд актуальных вопросов.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Внимание глав МИД стран — членов ЕС было сосредоточено в основном на обсуждении ситуации в Украине, в частности реформах и реализации Минских договоренностей по Донбассу, положение в котором серьезно обострилось, Помимо этого волновали европейских политиков обстановка в Ливии после года работы правительства национального согласия, а также ситуация в Египте и связанные с этими странами проблемы миграции.

Однако прошедшие в преддверии заседания Совета и продолжающиеся переговоры Ильxама Aлиeва с высокопоставленными чиновниками Евросоюза говорят о том, что нынешний визит азербайджанского лидера в Брюссель носит далеко не представительский характер. Об этом на встрече с главой нашего государства заявил бывший президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, председатель группы дружбы Нидерланды–Азербайджан Рене ван дер Линден. Он подчеркнул, что программа визита Ильxама Aлиeва в Брюссель очень насыщенна, и его встречи в ходе визита с высокопоставленными руководящими лицами Европейского союза имеют важное значение. Об этом свидетельствует, в первую очередь, встреча с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини, которая подчеркнула важность для Евросоюза продолжения и укрепления сотрудничества с нашей страной. Федерика Могерини особо подчеркнула значимость проекта «Южный газовый коридор» для обеспечения энергетической безопасности Европы и заявила о дальнейшей поддержке Евросоюзом реализации этого проекта.

Президент Ильxам Aлиeв заявил, что дальнейшее расширение сотрудничества нашей страны с Евросоюзом — хороший месседж не только для Азербайджана, но и для всего региона, подчеркнув, что ЕС — наш верный друг и партнер. И на этой встрече, как и на переговорах Ильxама Aлиeва с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Европейского совета Дональдом Туском, а также с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марошем Шефчовичем, обсуждались перспективы связей Азербайджан–Евросоюз, которые охватывают широкую сферу интересов для обеих сторон — энергетика, транспорт, безопасность, региональное и двустороннее сотрудничество.

Как известно, следующий саммит «Восточного партнерства», участником которого является и Азербайджан, пройдет в ноябре 2017 года в Брюсселе. Совет поручил главе дипломатии ЕС Федерике Могерини и Еврокомиссии в сотрудничестве с государствами-членами и странами-партнерами провести работу по подготовке к новой встрече на высшем уровне. Новое соглашение должно заменить Соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года и больше учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан. Новый документ «Приоритеты партнерства», рассчитанный на три года, важен для нашей страны, поскольку ЕС для Азербайджана — один из главных торговых партнеров. Соглашение Евросоюз планирует подписывать с теми странами, которые не намерены заключать с Брюсселем ассоциативных соглашений, и предполагает учитывать, как и настаивал Азербайджан при подготовке документа, специфику каждой из стран. Так что тем для обсуждений на переговорах с высокопоставленными персонами Евросоюза у президента Aлиeва было достаточно. И поскольку налицо обоюдное стремление к сотрудничеству, то диалог продолжается.

Президент Ильxам Aлиeв по приглашению президента Совета Европейского союза Дональда Туска находится с визитом в Бельгии, в столице которой вчера состоялось заседание Совета глав МИД стран — членов Евросоюза. Совет по иностранным делам на своем вчерашнем заседании под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини обсудил ряд актуальных вопросов.Внимание глав МИД стран — членов ЕС было сосредоточено в основном на обсуждении ситуации в Украине, в частности реформах и реализации Минских договоренностей по Донбассу, положение в котором серьезно обострилось, Помимо этого волновали европейских политиков обстановка в Ливии после года работы правительства национального согласия, а также ситуация в Египте и связанные с этими странами проблемы миграции.Однако прошедшие в преддверии заседания Совета и продолжающиеся переговоры Ильxама Aлиeва с высокопоставленными чиновниками Евросоюза говорят о том, что нынешний визит азербайджанского лидера в Брюссель носит далеко не представительский характер. Об этом на встрече с главой нашего государства заявил бывший президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, председатель группы дружбы Нидерланды–Азербайджан Рене ван дер Линден. Он подчеркнул, что программа визита Ильxама Aлиeва в Брюссель очень насыщенна, и его встречи в ходе визита с высокопоставленными руководящими лицами Европейского союза имеют важное значение. Об этом свидетельствует, в первую очередь, встреча с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини, которая подчеркнула важность для Евросоюза продолжения и укрепления сотрудничества с нашей страной. Федерика Могерини особо подчеркнула значимость проекта «Южный газовый коридор» для обеспечения энергетической безопасности Европы и заявила о дальнейшей поддержке Евросоюзом реализации этого проекта.Президент Ильxам Aлиeв заявил, что дальнейшее расширение сотрудничества нашей страны с Евросоюзом — хороший месседж не только для Азербайджана, но и для всего региона, подчеркнув, что ЕС — наш верный друг и партнер. И на этой встрече, как и на переговорах Ильxама Aлиeва с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Европейского совета Дональдом Туском, а также с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марошем Шефчовичем, обсуждались перспективы связей Азербайджан–Евросоюз, которые охватывают широкую сферу интересов для обеих сторон — энергетика, транспорт, безопасность, региональное и двустороннее сотрудничество.Как известно, следующий саммит «Восточного партнерства», участником которого является и Азербайджан, пройдет в ноябре 2017 года в Брюсселе. Совет поручил главе дипломатии ЕС Федерике Могерини и Еврокомиссии в сотрудничестве с государствами-членами и странами-партнерами провести работу по подготовке к новой встрече на высшем уровне. Новое соглашение должно заменить Соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года и больше учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан. Новый документ «Приоритеты партнерства», рассчитанный на три года, важен для нашей страны, поскольку ЕС для Азербайджана — один из главных торговых партнеров. Соглашение Евросоюз планирует подписывать с теми странами, которые не намерены заключать с Брюсселем ассоциативных соглашений, и предполагает учитывать, как и настаивал Азербайджан при подготовке документа, специфику каждой из стран. Так что тем для обсуждений на переговорах с высокопоставленными персонами Евросоюза у президента Aлиeва было достаточно. И поскольку налицо обоюдное стремление к сотрудничеству, то диалог продолжается. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 07.02.17 | Просмотров : 359

