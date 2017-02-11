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Спорт Кямран АГАЕВ, голкипер ФК «Боавишта»:«В Португалии трудно стать твердым игроком основного состава»


Голкипер сборной Азербайджана Кямран Агаев в нынешнем сезоне проживает карьеру легионера. Он выдал ряд ярких матчей за португальскую «Боавишту» и считается игроком основного состава команды. О конкуренции в клубе, а также о перспективах сборной Азербайджана на текущем отборочном турнире чемпионата Европы-2018 он поделился в интервью местным СМИ.



— Не так давно вы отбывали трехматчевую дисквалификацию, которая уже завершилась. Готовы к игре с «Брагой» в XXI туре?
— Я готов помочь команде, однако вначале необходимо побороться за место в составе. Факт завершения дисквалификации еще не говорит о том, что в предстоящем матче я сразу же выйду «в основе». Здесь надо быть готовым ко всему. К тому же в мое отсутствие рамку защищал бразилец Вагнер, который на ноль отстоял встречу минувшего тура против «Чавеса».
— Конкуренция за место первого номера станет проблемой?
— Вовсе нет. Это нормальный внутрикомандный рабочий процесс: кто лучше готов, тот и выходит на поле. Да, будет непросто, ведь на чемпионате Португалии место в старте никому не гарантировано.
— Ваш партнер по клубу и сборной Эмин Махмудов несколькими турами ранее помог «Боавиште» победить «Насьонал», забив один из мячей. Казалось, что после этого он будет чаще выходить на поле, но этого не произошло. В чем вы видите причину?
— Есть определенные нюансы, о которых я говорить не могу. Но вины Эмина в сложившейся ситуации нет, он добросовестно выполняет свою работу. Он молод и лучшие годы карьеры у него впереди. Не стоит забывать, что сборная Португалии является действующим чемпионом Европы, и даже несколько минут на поле в составе одного из местных клубов является определенным показателем. Поверьте, здесь очень трудно пробиться в основной состав.
— В начале марта сборная Азербайджана проведет товарищеский матч против Катара. Прибудете в расположение команды?
— Скорее всего нет. Дело в том, что на этот промежуток времени не предусмотрено официальное окно ФИФА для матчей сборной. Я всегда готов помочь, однако здесь будет многое зависеть от позиции «Боавишты» — захочет ли она отпустить нас с Махмудовым или же нет.
— Не за горами отборочный матч чемпионата Европы-2018 Азербайджан–Германия. Волнение перед этой встречей присутствует?
— С приближением игры ответственность будет нарастать. Ведь придется противостоять действующим чемпионам мира, которые на своем победном мундиале семь раз пробили саму Бразилию. Будет очень трудно. Нам нужна небывалая поддержка трибун, которые, я уверен, будут заполнены. Конечно, по ходу встречи может всякое случиться, но убежден, что Бундестим не сможет нас разгромить. И мы не хотим уступать на своем поле.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 11.02.17 | Просмотров : 66

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