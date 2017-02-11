Новости » Спорт Введите слово для поиска : Спорт «Львы» едут на Кубок конфедераций



Новоиспеченный чемпион Африки заполнил последнюю вакансию

участников предстоящего турнира в России







Сборная Камеруна заполнила последнюю строчку в списке участников Кубка конфедераций, который летом текущего года пройдет в России. Это стало возможным благодаря тому, что «неукротимые львы» победили в очередном розыгрыше Кубка Африки, обыграв в финале команду Египта — 2:1. Камерунцы в пятый раз выиграли столь почетный титул, сделав это после пятнадцатилетнего перерыва.







Вадим АЛЕКСАНДРОВ



Для многих болельщиков камерунский футбол долго ассоциировался с танцующим возле углового флажка Роже Милла и всей сборной образца 1990 года, которая добилась наивысшего результата для Африки на чемпионатах мира — выхода в четвертьфинал. Позже вожаком «неукротимых львов» стал Самюэль Это’О, и фанаты во многих странах во многом воспринимали Камерун уже через него.

Но в последние годы «львы» с авансцены удалились. Они пропустили Кубок Африки в 2012 и 2013 годах, не вышли из группы в 2015-м. Команде мешали группировки, раздоры, вождизм Это’О, с которым конфликтовали некоторые партнеры по команде, вечные организационные проблемы и борьба, пусть, видимо, и праведная, которую Самуэль вел с чиновниками федерации, обвиняя их в коррупции.

Проблемы при подготовке к Кубку Африки возникли и теперь. От участия в турнире сначала отказались семь игроков, в том числе Матип («Ливерпуль»), Ньом («Вест Бромвич»), основной вратарь «Нанси» Нди Ассембе, полузащитники Амаду и Ангисса, постоянно играющие, соответственно, за «Лилль» и «Марсель». Потом к ним добавился нападающий Шупо-Мотинг («Шальке»). Относительно последнего в Камеруне писали, что участник двух чемпионатов мира возмутился потерей капитанской повязки и нетвердым местом в основном составе.

В то же время Нжи («Марсель») на Кубке Африки включался в стартовый состав в двух первых матчах — и больше его не видели. Нкулу («Лион») сыграл с Габоном, когда наставник команды Хуго Броос сдержал Обамеянга силами трех центральных защитников, и ждал финала, чтобы выйти вместо травмированного Тейке. В игрока замены превратился Абубакар, которого «Порту» одолжил «Бешикташу».

Впрочем, с одной стороны, эти двое отличились в финале, с другой — все названные люди известны, но весьма молоды. Абубакару и Нкулу — по 26 лет, Нжи — 23 года. Самым «старым» в команде был полузащитник Сиани («Остенде»), которому недавно исполнилось 30 лет. Далее по возрасту идут 28-летние Муканджо («Лорьян)», Манджек («Метц») и не игравший защитник «Жилины» Мабука.

Любимцем публики стал 21-летний вратарь Ондоа из резервной команды «Севильи», в честь которого на родине сочинили песню, а его ровесника, крайнего форварда Бассогога («Ольборг»), Африканская конфедерация футбола и вовсе признала лучшим игроком Кубка Африки.

Эксперт по африканскому футболу Виктор Бондаренко назвал перед финалом молодого камерунца открытием турнира, попутно выразив мнение, что звание лучшего игрока заслужил нападающий египтян Мохаммед Салах. Жюри, однако, видимо, решило сделать лауреатом представителя команды-победительницы.

Итак, «львов» впору называть «львятами», а значит, у команды есть перспектива для роста. Впрочем, Броос не поставил крест на «дезертирах». Еще накануне финала бельгиец объявил, что теперь им самим решать, выступать в последующем за сборную или нет, и именно от них должна исходить инициатива.

Сборная Камеруна заполнила последнюю строчку в списке участников Кубка конфедераций, который летом текущего года пройдет в России. Это стало возможным благодаря тому, что «неукротимые львы» победили в очередном розыгрыше Кубка Африки, обыграв в финале команду Египта — 2:1. Камерунцы в пятый раз выиграли столь почетный титул, сделав это после пятнадцатилетнего перерыва.Для многих болельщиков камерунский футбол долго ассоциировался с танцующим возле углового флажка Роже Милла и всей сборной образца 1990 года, которая добилась наивысшего результата для Африки на чемпионатах мира — выхода в четвертьфинал. Позже вожаком «неукротимых львов» стал Самюэль Это’О, и фанаты во многих странах во многом воспринимали Камерун уже через него.Но в последние годы «львы» с авансцены удалились. Они пропустили Кубок Африки в 2012 и 2013 годах, не вышли из группы в 2015-м. Команде мешали группировки, раздоры, вождизм Это’О, с которым конфликтовали некоторые партнеры по команде, вечные организационные проблемы и борьба, пусть, видимо, и праведная, которую Самуэль вел с чиновниками федерации, обвиняя их в коррупции.Проблемы при подготовке к Кубку Африки возникли и теперь. От участия в турнире сначала отказались семь игроков, в том числе Матип («Ливерпуль»), Ньом («Вест Бромвич»), основной вратарь «Нанси» Нди Ассембе, полузащитники Амаду и Ангисса, постоянно играющие, соответственно, за «Лилль» и «Марсель». Потом к ним добавился нападающий Шупо-Мотинг («Шальке»). Относительно последнего в Камеруне писали, что участник двух чемпионатов мира возмутился потерей капитанской повязки и нетвердым местом в основном составе.В то же время Нжи («Марсель») на Кубке Африки включался в стартовый состав в двух первых матчах — и больше его не видели. Нкулу («Лион») сыграл с Габоном, когда наставник команды Хуго Броос сдержал Обамеянга силами трех центральных защитников, и ждал финала, чтобы выйти вместо травмированного Тейке. В игрока замены превратился Абубакар, которого «Порту» одолжил «Бешикташу».Впрочем, с одной стороны, эти двое отличились в финале, с другой — все названные люди известны, но весьма молоды. Абубакару и Нкулу — по 26 лет, Нжи — 23 года. Самым «старым» в команде был полузащитник Сиани («Остенде»), которому недавно исполнилось 30 лет. Далее по возрасту идут 28-летние Муканджо («Лорьян)», Манджек («Метц») и не игравший защитник «Жилины» Мабука.Любимцем публики стал 21-летний вратарь Ондоа из резервной команды «Севильи», в честь которого на родине сочинили песню, а его ровесника, крайнего форварда Бассогога («Ольборг»), Африканская конфедерация футбола и вовсе признала лучшим игроком Кубка Африки.Эксперт по африканскому футболу Виктор Бондаренко назвал перед финалом молодого камерунца открытием турнира, попутно выразив мнение, что звание лучшего игрока заслужил нападающий египтян Мохаммед Салах. Жюри, однако, видимо, решило сделать лауреатом представителя команды-победительницы.Итак, «львов» впору называть «львятами», а значит, у команды есть перспектива для роста. Впрочем, Броос не поставил крест на «дезертирах». Еще накануне финала бельгиец объявил, что теперь им самим решать, выступать в последующем за сборную или нет, и именно от них должна исходить инициатива. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 11.02.17 | Просмотров : 64

