В ночь с 9 на 10 февраля на севере новозеландского Южного острова произошла масштабная экологическая катастрофа — на побережье залива Голден выбросилось более 400 черных дельфинов. Как сообщает The New Zealand Herald, порядка 300 особей погибли. Этот трагический инцидент стал одним из крупнейших случаев массовой гибели морских млекопитающих за всю историю наблюдений.







Нармина БАБАЕВА



Массовое самоубийство морских млекопитающих, в основном китов и дельфинов, к сожалению, не редкость. Но почему это происходит? Ответа у современной науки нет. Есть только гипотезы. И их немало. Об основных из них экспертам вновь напомнила трагедия в заливе Голден.

Во-первых, перечисляют их СМИ, загрязнения Мирового океана, которые исходят в первую очередь от кораблей и танкеров, бороздящих огромных размеров водную гладь. Затем речь может идти о заболеваниях, которыми иногда могут болеть и морские млекопитающие, шуме, который исходит как от кораблей, так и от подводных лодок, которые издают сильнейший гул, климатических изменениях, проблемах с магнитным полюсом. Как утверждают специалисты, многие морские обитатели способны ориентироваться под толщей воды по магнитному полю Земли. Грубо говоря, у них есть свой собственный «встроенный компас». Если он «ломается», то животные просто не знают, куда им плыть, и зачастую попадают на берег.

Каждая из этих версий в той или иной степени имеет право на существование. За исключением, пожалуй, только тех, которые связаны с жизнедеятельностью человека. Дело в том, что люди находили морских животных, которые непонятно почему выбрасывались на берег, по крайней мере, с I века нашей эры, — об этом свидетельствуют древнеримские и древнегреческие документы. Значит, ни шумы, издаваемые судами, прежде всего подводными лодками, ни проблема загрязнения Мирового океана нефтепродуктами тут ни при чем.

Что же касается природных факторов, то в их числе следует назвать еще одну гипотезу, высказанную известным азербайджанским сейсмологом, доктором физико-математических наук Икрамом Керимовым. В конце 70-х годов возглавляемая им группа ученых обратила внимание на аномальные изменения высокочастотных сейсмических шумов за несколько дней перед землетрясениями. Выявление профессором Керимовым этих неведомых ранее предвестников сейсмического события с помощью специальной цифровой аппаратуры было зарегистрировано Государственным комитетом СССР по изобретениям как открытие.

Так вот, по мнению Икрама Керимова, «некоторые диапазоны акустических волн в морской среде, вызываемые толчками перед большим землетрясением, оказываются губительными для морской фауны, в результате чего животные и рыбы гибнут или выбрасываются на берег». И если наш ученый прав, то в этом районе Мирового океана следует ожидать нового мощного землетрясения.

