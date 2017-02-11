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Широкому распространению кондоминиумов в Азербайджане отчасти мешает психологический фактор







Государственную регистрацию в Азербайджане уже прошло около 40 кондоминиумов, говорится в сообщении, распространенном Министерством экономики. Наибольшее их количество создано в Бинагадинском, Ясамальском и Насиминском районах столицы. Еще два объединения собственников жилья функционируют в Абшеронском районе Азербайджана.







Сабина ГАСАНОВА



В советские времена самым популярным объектом фельетонистов были жилищно-эксплуатационные конторы. И не только потому, критика в адрес жэков никакой опасности не сулила. Их деятельность действительно вызывала немало нареканий. С переходом на рыночную экономику жэки (ЖЭУ, ЖКХ) и вовсе оказались практически не у дел. По некоторым данным, злополучные конторы на пространстве бывшего СССР сохранились лишь в Азербайджане, пусть и с урезанными полномочиями.

Вопрос об отказе ЖКХ как института у нас обсуждался не один год. Отчасти он нашел решение в Жилищном кодексе Азербайджана, принятом в 2009 году, — он уже не предполагает их наличие. Вместо них вводятся три принятые в мире формы управления жилфондом: владельцами здания, заключающими договор с частными мастерами; созданной ими собственной компанией — кондоминиумом либо же третьей стороной, которой переданы эти функции. Однако и решения о ликвидации жэков так и не последовало. Иными словами, де-юре они вроде бы и вне закона и одновременно продолжают существовать.

Такая двойственная ситуация как раз и есть одна из основных причин затянувшегося повсеместного перехода к общепринятой в мире практике. Достаточно сказать, что первый кондоминиум под названием Binяqяdi-1 был зарегистрирован в январе 2014 года. Он объединил собственников из трех зданий в Бинагадинском районе столицы (ул. С.С.Ахундова, 4, ул. И.Дадашева, 90 и ул. И.Дадашева, 91А). Затем стали появляться и другие, но гораздо медленней, чем можно было бы предположить. И тут эксперты называют еще одну, тоже очень важную причину — психологический барьер: в большинстве своем мы еще не готовы взять на себя ответственность за заботу о своем доме, в том числе и из-за опасений, что это обернется не только дополнительными хлопотами, но и лишними расходами.

Насколько оправданы подобные опасения? Попробуем разобраться. Итак, что такое кондоминиум? Под этим понятием скрывается не отдельно взятое строение или здание, а форма собственности конкретного жилого комплекса. Параллельно с этим каждая квартира принадлежит исключительно своему хозяину, а такие территории, как лестничные клетки, холлы, технические этажи, дворовые площадки, находятся в совместной собственности всех жителей. При этом понятие может относиться не только к одному жилому дому, а к целому комплексу различных строений.

Абсолютно вся недвижимость, которая входит в состав кондоминиума, находится во владении собственников квартир. Что касается решений вопросов по содержанию, например, придомовой территории или прочей общей собственности, то такие нюансы хозяева квартир решают на общих собраниях, которые проводятся на регулярной основе в оговоренное время, равно как и вопросы, связанные с расходованием имеющихся средств, а руководителем кондоминиума избирается один из жителей дома.

Именно такая форма управления кондоминиумами предусмотрена и нашим Жилищным кодексом. Он же предписывает их регистрацию в виде некоммерческой компании, которая не может получать доход. Если такой появится, то он должен тратиться на нужды здания. Но такая коллективная ответственность как раз и пугает людей. Понятно, что в такой ситуации необходимы большая просветительская работа, разъяснение того, какие преимущества дает собственникам жилья объединение в ими же созданную структуру. И такая работа проводится Министерством экономики, исполнительной властью на местах, что отчасти, возможно, и стало причиной того, это движение постепенно набирает обороты. Только за последние три с небольшим месяца — с конца октября прошлого года — в стране создано порядка десяти кондоминиумов. И этот процесс продолжается.























НАША СПРАВКА



•Жильцы кондоминиума сами контролируют деньги, потраченные на проведение, к примеру, капитального ремонта здания или ремонта крыши.

•Собственники жилья имеют право самостоятельно распоряжаться имеющимися у них квартирами и совершать различные сделки с ними.

•На общем собрании вполне можно решить вопрос об использовании общей территории кондоминиума, благодаря чему допускается получение дохода в пользу объединения.

•Владельцы квартир, имеющие существенную задолженность за коммунальные услуги, по решению общего собрания могут совершить трудовой вклад в пользу кондоминиума, чтобы не погашать долг.

Государственную регистрацию в Азербайджане уже прошло около 40 кондоминиумов, говорится в сообщении, распространенном Министерством экономики. Наибольшее их количество создано в Бинагадинском, Ясамальском и Насиминском районах столицы. Еще два объединения собственников жилья функционируют в Абшеронском районе Азербайджана.В советские времена самым популярным объектом фельетонистов были жилищно-эксплуатационные конторы. И не только потому, критика в адрес жэков никакой опасности не сулила. Их деятельность действительно вызывала немало нареканий. С переходом на рыночную экономику жэки (ЖЭУ, ЖКХ) и вовсе оказались практически не у дел. По некоторым данным, злополучные конторы на пространстве бывшего СССР сохранились лишь в Азербайджане, пусть и с урезанными полномочиями.Вопрос об отказе ЖКХ как института у нас обсуждался не один год. Отчасти он нашел решение в Жилищном кодексе Азербайджана, принятом в 2009 году, — он уже не предполагает их наличие. Вместо них вводятся три принятые в мире формы управления жилфондом: владельцами здания, заключающими договор с частными мастерами; созданной ими собственной компанией — кондоминиумом либо же третьей стороной, которой переданы эти функции. Однако и решения о ликвидации жэков так и не последовало. Иными словами, де-юре они вроде бы и вне закона и одновременно продолжают существовать.Такая двойственная ситуация как раз и есть одна из основных причин затянувшегося повсеместного перехода к общепринятой в мире практике. Достаточно сказать, что первый кондоминиум под названием Binяqяdi-1 был зарегистрирован в январе 2014 года. Он объединил собственников из трех зданий в Бинагадинском районе столицы (ул. С.С.Ахундова, 4, ул. И.Дадашева, 90 и ул. И.Дадашева, 91А). Затем стали появляться и другие, но гораздо медленней, чем можно было бы предположить. И тут эксперты называют еще одну, тоже очень важную причину — психологический барьер: в большинстве своем мы еще не готовы взять на себя ответственность за заботу о своем доме, в том числе и из-за опасений, что это обернется не только дополнительными хлопотами, но и лишними расходами.Насколько оправданы подобные опасения? Попробуем разобраться. Итак, что такое кондоминиум? Под этим понятием скрывается не отдельно взятое строение или здание, а форма собственности конкретного жилого комплекса. Параллельно с этим каждая квартира принадлежит исключительно своему хозяину, а такие территории, как лестничные клетки, холлы, технические этажи, дворовые площадки, находятся в совместной собственности всех жителей. При этом понятие может относиться не только к одному жилому дому, а к целому комплексу различных строений.Абсолютно вся недвижимость, которая входит в состав кондоминиума, находится во владении собственников квартир. Что касается решений вопросов по содержанию, например, придомовой территории или прочей общей собственности, то такие нюансы хозяева квартир решают на общих собраниях, которые проводятся на регулярной основе в оговоренное время, равно как и вопросы, связанные с расходованием имеющихся средств, а руководителем кондоминиума избирается один из жителей дома.Именно такая форма управления кондоминиумами предусмотрена и нашим Жилищным кодексом. Он же предписывает их регистрацию в виде некоммерческой компании, которая не может получать доход. Если такой появится, то он должен тратиться на нужды здания. Но такая коллективная ответственность как раз и пугает людей. Понятно, что в такой ситуации необходимы большая просветительская работа, разъяснение того, какие преимущества дает собственникам жилья объединение в ими же созданную структуру. И такая работа проводится Министерством экономики, исполнительной властью на местах, что отчасти, возможно, и стало причиной того, это движение постепенно набирает обороты. Только за последние три с небольшим месяца — с конца октября прошлого года — в стране создано порядка десяти кондоминиумов. И этот процесс продолжается.•Жильцы кондоминиума сами контролируют деньги, потраченные на проведение, к примеру, капитального ремонта здания или ремонта крыши.•Собственники жилья имеют право самостоятельно распоряжаться имеющимися у них квартирами и совершать различные сделки с ними.•На общем собрании вполне можно решить вопрос об использовании общей территории кондоминиума, благодаря чему допускается получение дохода в пользу объединения.•Владельцы квартир, имеющие существенную задолженность за коммунальные услуги, по решению общего собрания могут совершить трудовой вклад в пользу кондоминиума, чтобы не погашать долг. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 11.02.17 | Просмотров : 64

