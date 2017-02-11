Новости » Социум Введите слово для поиска : Социум Марьям МЕДЖИДОВА, лауреат президентской премии для молодежи в 2017 году:«Когда-нибудь я открою свою компанию и буду учить тому, как стать счастливыми»



На днях в соответствии с распоряжением главы государства пятеро молодых людей, отличившихся в сфере науки, культуры, образования и общественной деятельности, отмечены президентской премией для молодежи в 2017 году. Одна из них — Марьям МЕДЖИДОВА, удостоенная этой высокой награды за общественную активность. О сути своей работы и дальнейших планах 23-летний лауреат рассказала в беседе с корреспондентом «Азербайджанских известий» Элеонорой АБАСКУЛИЕВОЙ.







— Скажите, Марьям, что надо делать, чтобы в столь молодом возрасте заслужить высокую награду президента?

— Мне легче рассказать о том, чем я занимаюсь, чем ответить на ваш вопрос. Можно я расскажу с о своей работе с самого начала?

— Конечно.

— Видимо, я по природе человек активный. Многие годы была старостой класса, и одноклассники, и учителя относились ко мне с уважением, поэтому приходилось быть ответственной. Не могу сказать, что я заставляла себя, скорее наоборот, мне такой быть нравилось. В девятом классе я получила грант германского института Гете на поездку в Дрезден за отличную учебу и интерес к немецкому языку.

— В школе изучали немецкий?

— Нет, в школе был английский, но мои дедушка и бабушка — участники Второй мировой войны — еще пять лет жили в Германии после ее окончания. Дед — комиссар 416-й Таганрогской дивизии Рашид Меджидов, работал в советской военной администрации, где был заместителем начальника управления по экономическим вопросам. Дома я часто слышала рассказы о Германии, так и возник интерес к немецкому языку.

Международная летняя школа в Дрездене с темой «Школа партнеров будущего» стала для меня потрясением: я увидела людей из самых разных стран и прониклась ощущением огромности мира. Одно дело — узнать это из учебников и совсем другое — увидеть представителей всех рас, многих народов. Появилось потрясающее чувство, что ты — частица огромного мира, на который можешь влиять.

Я вернулась, закончив школу, хотела попасть на юрфак (юристами были и дед, и отец), но не прошла, несмотря на свои 615 баллов. Зато со своими результатами оказалась в Университете языков. В студенческие годы активно участвовала в работе AIESEC — международной молодежной организации, которая полностью управляется студентами и недавними выпускниками. Цель ее деятельности — раскрытие и развитие лидерского и профессионального потенциалов молодежи для внесения позитивного вклада в общество. AIESEC объединяет десятки тысяч молодых людей в сотнях стран, которые ежегодно получают лидерский опыт, становясь руководителем проекта или управляя отделением организации в городе или стране, принимают участие в международной программе стажировок AIESEC. Есть эта организация и у нас — я с головой окунулась в ее работу.

— И в чем она заключалась?

— Сначала нас обучали, как вести тренинги, те, кто уже имел опыт, а потом я сама стала менеджером проекта, нацеленного на обучение самореализации, саморазвитию. Наверное, многим понятно, что сегодня молодые люди, желающие проявить себя и имеющие амбиции, не должны рассчитывать только на школу или вуз. Но не каждый над этим задумывается. А этому, работе над собой, можно и обучить. На моих первых тренингах в Румынии слушатели — учащиеся 11-12-го классов, были на год-два младше меня. Конечно, я очень волновалась и, наверное, допускала ошибки, но в целом у меня стало получаться. Ездила я и по нашим регионам, вела занятия и в Баку, набиралась опыта.

Потом я стала руководителем организации по Баку. У нас AIESEC занимается Министерство молодежи и спорта. Приходилось взаимодействовать не только с этим ведомством, но и другими госструктурами, стали расширяться связи, больше стало контактов с другими местными молодежными организациями. Наша команда активно работала, реализуя разные проекты. Много было поездок. Как глава Бакинской организации и благодаря знанию русского, английского, немецкого, по программам обмена я часто бывала за границей.

Обучение других — обоюдополезный процесс. Человек развивается не только профессионально, набираясь опыта, но и познает мир, видит проблемы, которые есть в других странах, начинает понимать, как они решаются. Иногда сам предлагает решение. Это очень интересно. Скажем, в Румынии я узнала подробно о проблеме интеграции цыган в общество, о трудностях, с которыми сталкиваются обе стороны. В поездках по миру (а я уже побывала в 30 с лишним странах на всех континентах) я встречалась с молодыми армянами. И никогда не спорила с ними о том, кому принадлежит долма или лаваш. На мой взгляд, это непродуктивно. Мне казалось важнее искать пути разрешения конфликта.

— А потом вас избрали президентом AIESEC по Азербайджану. Какие из реализованных вами проектов представляются вам наиболее значимыми?

— А незначительных проектов у нас и нет. Мы отправляем наших ребят за рубеж — в летние школы или на международные мероприятия. Они там многому учатся, у них расширяется кругозор, они, как и я в свое время, начинают понимать, что мир открыт для всех, что он прекрасен. И как банально это ни звучит, надо жить со всеми в ладу. А главное, мы учим ребят, как найти себя, как определить для себя занятие, которое будет давать тебе радость, а не только материальный достаток. Найти себя — мало. Надо еще уметь реализовать то, что в тебе заложено и что тебе кажется важным. Нужно научить молодого человека не бояться рисковать, быть смелым в принятии решений. Словом, многому.

Другое направление нашей деятельности — показать Азербайджан миру. При поддержке Министерства культуры и туризма, Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришэхэр» был реализован туристический проект FireFlies. Приезжали три сотни иностранцев из разных стран, которые знакомились с достопримечательностями Азербайджана, а затем делились своими впечатлениями в специально созданном для проекта блоге. Этот проект осуществлялся дважды. Добровольцы из Индонезии, Польши, Швейцарии, Таиланда, Украины, Китая и других стран в течение одного месяца оставались в азербайджанских семьях. И мы не выбирали какие-то особо обеспеченные семьи. Они жили в Сумгайыте, Лёкбатане в Баку, и все были довольны.

— Вы продолжаете свою работу в этой организации?

— По правилам ротации AIESEC, каждые два года избирается новый президент, так что сейчас я фрилансер. После завершения президентских обязанностей меня стали еще чаще приглашать в качестве тренера на тренинги, модератором на международные конференции. Недавно в таком статусе была в Боснии, Швеции, России. Как фрилансер вместе с Фондом народонаселения ООН и Национальным советом молодежных организаций Азербайджана работала и над проектом, связанным с гендерным равенством, неформальным образованием, здоровым образом жизни. Он называется «Для лучшего будущего молодежи Азербайджана». Как известно, 25 сентября 2015 года государства — члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит 17 целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из них содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. В декабре я принимала участие в работе форума в Нью-Йорке. Каждое государство выбирает три цели, по которым будет работать. Азербайджан сейчас ведет переговоры по трем целям — гендерное равенство, качественное образование, хорошее здоровье и благополучие. И мы пока работаем в этом направлении. Реализуя этот проект, мы побывали в Губе, Лянкяране, Шеки и Гяндже. Я вела тренинги по теме «Гендерное равенство», рассказывала и о том, что они никогда вслух не произносили, — пол, секс, отношения, о различиях в этих понятиях. Публика была в шоке. Я понимаю, что наш менталитет на некоторые темы ставит табу, но скажите мне, когда появляются болезни, связанные с этой сферой жизни, кого винить? Даже если три человека из всех участников восприняли то, что я говорила, я все равно буду довольна. Проявлений таких закостенелых традиций и понятий у нас еще немало. Скажем, парень поступил в турецкий университет на бесплатное обучение, а родителям посоветовали его не отправлять. Представляете? Мы сталкиваемся с подобным отношением и когда отправляем молодых за границу в летние школы на месяц, пожить в семьях, повидать, так сказать, мир. Случается, родители не хотят отпускать, и тогда я пускаю в ход «тяжелую артиллерию»: приглашаю на встречу с ними свою маму, чтобы она рассказала, как не побоялась отправить меня в 16 лет одну в Германию. Помогает. Мне кажется, надо позволять молодым пробовать, давать возможность быть самостоятельными. Им это только на пользу.

— Чем вы собираетесь заниматься дальше?

— Я проводила тренинги во многих странах и вижу, что есть одна общечеловеческая проблема, которая мешает людям быть счастливыми. Это неправильно выбранный профессиональный путь. Я уже говорила раньше об этом. Но хочу обратить внимание. Человек счастлив только тогда, когда занимается тем, что ему по душе. Образовательные системы не всегда правильно этому способствуют. Возможно, когда-нибудь я открою свою компанию и буду учить тому, как самореализоваться, а значит, стать счастливым. А может, появится что-то другое. Ведь сегодняшняя жизнь переполнена новизной, только успевай осваивать.

На днях в соответствии с распоряжением главы государства пятеро молодых людей, отличившихся в сфере науки, культуры, образования и общественной деятельности, отмечены президентской премией для молодежи в 2017 году. Одна из них — Марьям МЕДЖИДОВА, удостоенная этой высокой награды за общественную активность. О сути своей работы и дальнейших планах 23-летний лауреат рассказала в беседе с корреспондентом «Азербайджанских известий» Элеонорой АБАСКУЛИЕВОЙ.— Мне легче рассказать о том, чем я занимаюсь, чем ответить на ваш вопрос. Можно я расскажу с о своей работе с самого начала?— Видимо, я по природе человек активный. Многие годы была старостой класса, и одноклассники, и учителя относились ко мне с уважением, поэтому приходилось быть ответственной. Не могу сказать, что я заставляла себя, скорее наоборот, мне такой быть нравилось. В девятом классе я получила грант германского института Гете на поездку в Дрезден за отличную учебу и интерес к немецкому языку.— Нет, в школе был английский, но мои дедушка и бабушка — участники Второй мировой войны — еще пять лет жили в Германии после ее окончания. Дед — комиссар 416-й Таганрогской дивизии Рашид Меджидов, работал в советской военной администрации, где был заместителем начальника управления по экономическим вопросам. Дома я часто слышала рассказы о Германии, так и возник интерес к немецкому языку.Международная летняя школа в Дрездене с темой «Школа партнеров будущего» стала для меня потрясением: я увидела людей из самых разных стран и прониклась ощущением огромности мира. Одно дело — узнать это из учебников и совсем другое — увидеть представителей всех рас, многих народов. Появилось потрясающее чувство, что ты — частица огромного мира, на который можешь влиять.Я вернулась, закончив школу, хотела попасть на юрфак (юристами были и дед, и отец), но не прошла, несмотря на свои 615 баллов. Зато со своими результатами оказалась в Университете языков. В студенческие годы активно участвовала в работе AIESEC — международной молодежной организации, которая полностью управляется студентами и недавними выпускниками. Цель ее деятельности — раскрытие и развитие лидерского и профессионального потенциалов молодежи для внесения позитивного вклада в общество. AIESEC объединяет десятки тысяч молодых людей в сотнях стран, которые ежегодно получают лидерский опыт, становясь руководителем проекта или управляя отделением организации в городе или стране, принимают участие в международной программе стажировок AIESEC. Есть эта организация и у нас — я с головой окунулась в ее работу.— Сначала нас обучали, как вести тренинги, те, кто уже имел опыт, а потом я сама стала менеджером проекта, нацеленного на обучение самореализации, саморазвитию. Наверное, многим понятно, что сегодня молодые люди, желающие проявить себя и имеющие амбиции, не должны рассчитывать только на школу или вуз. Но не каждый над этим задумывается. А этому, работе над собой, можно и обучить. На моих первых тренингах в Румынии слушатели — учащиеся 11-12-го классов, были на год-два младше меня. Конечно, я очень волновалась и, наверное, допускала ошибки, но в целом у меня стало получаться. Ездила я и по нашим регионам, вела занятия и в Баку, набиралась опыта.Потом я стала руководителем организации по Баку. У нас AIESEC занимается Министерство молодежи и спорта. Приходилось взаимодействовать не только с этим ведомством, но и другими госструктурами, стали расширяться связи, больше стало контактов с другими местными молодежными организациями. Наша команда активно работала, реализуя разные проекты. Много было поездок. Как глава Бакинской организации и благодаря знанию русского, английского, немецкого, по программам обмена я часто бывала за границей.Обучение других — обоюдополезный процесс. Человек развивается не только профессионально, набираясь опыта, но и познает мир, видит проблемы, которые есть в других странах, начинает понимать, как они решаются. Иногда сам предлагает решение. Это очень интересно. Скажем, в Румынии я узнала подробно о проблеме интеграции цыган в общество, о трудностях, с которыми сталкиваются обе стороны. В поездках по миру (а я уже побывала в 30 с лишним странах на всех континентах) я встречалась с молодыми армянами. И никогда не спорила с ними о том, кому принадлежит долма или лаваш. На мой взгляд, это непродуктивно. Мне казалось важнее искать пути разрешения конфликта.— А незначительных проектов у нас и нет. Мы отправляем наших ребят за рубеж — в летние школы или на международные мероприятия. Они там многому учатся, у них расширяется кругозор, они, как и я в свое время, начинают понимать, что мир открыт для всех, что он прекрасен. И как банально это ни звучит, надо жить со всеми в ладу. А главное, мы учим ребят, как найти себя, как определить для себя занятие, которое будет давать тебе радость, а не только материальный достаток. Найти себя — мало. Надо еще уметь реализовать то, что в тебе заложено и что тебе кажется важным. Нужно научить молодого человека не бояться рисковать, быть смелым в принятии решений. Словом, многому.Другое направление нашей деятельности — показать Азербайджан миру. При поддержке Министерства культуры и туризма, Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришэхэр» был реализован туристический проект FireFlies. Приезжали три сотни иностранцев из разных стран, которые знакомились с достопримечательностями Азербайджана, а затем делились своими впечатлениями в специально созданном для проекта блоге. Этот проект осуществлялся дважды. Добровольцы из Индонезии, Польши, Швейцарии, Таиланда, Украины, Китая и других стран в течение одного месяца оставались в азербайджанских семьях. И мы не выбирали какие-то особо обеспеченные семьи. Они жили в Сумгайыте, Лёкбатане в Баку, и все были довольны.— По правилам ротации AIESEC, каждые два года избирается новый президент, так что сейчас я фрилансер. После завершения президентских обязанностей меня стали еще чаще приглашать в качестве тренера на тренинги, модератором на международные конференции. Недавно в таком статусе была в Боснии, Швеции, России. Как фрилансер вместе с Фондом народонаселения ООН и Национальным советом молодежных организаций Азербайджана работала и над проектом, связанным с гендерным равенством, неформальным образованием, здоровым образом жизни. Он называется «Для лучшего будущего молодежи Азербайджана». Как известно, 25 сентября 2015 года государства — члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит 17 целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из них содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. В декабре я принимала участие в работе форума в Нью-Йорке. Каждое государство выбирает три цели, по которым будет работать. Азербайджан сейчас ведет переговоры по трем целям — гендерное равенство, качественное образование, хорошее здоровье и благополучие. И мы пока работаем в этом направлении. Реализуя этот проект, мы побывали в Губе, Лянкяране, Шеки и Гяндже. Я вела тренинги по теме «Гендерное равенство», рассказывала и о том, что они никогда вслух не произносили, — пол, секс, отношения, о различиях в этих понятиях. Публика была в шоке. Я понимаю, что наш менталитет на некоторые темы ставит табу, но скажите мне, когда появляются болезни, связанные с этой сферой жизни, кого винить? Даже если три человека из всех участников восприняли то, что я говорила, я все равно буду довольна. Проявлений таких закостенелых традиций и понятий у нас еще немало. Скажем, парень поступил в турецкий университет на бесплатное обучение, а родителям посоветовали его не отправлять. Представляете? Мы сталкиваемся с подобным отношением и когда отправляем молодых за границу в летние школы на месяц, пожить в семьях, повидать, так сказать, мир. Случается, родители не хотят отпускать, и тогда я пускаю в ход «тяжелую артиллерию»: приглашаю на встречу с ними свою маму, чтобы она рассказала, как не побоялась отправить меня в 16 лет одну в Германию. Помогает. Мне кажется, надо позволять молодым пробовать, давать возможность быть самостоятельными. Им это только на пользу.— Я проводила тренинги во многих странах и вижу, что есть одна общечеловеческая проблема, которая мешает людям быть счастливыми. Это неправильно выбранный профессиональный путь. Я уже говорила раньше об этом. Но хочу обратить внимание. Человек счастлив только тогда, когда занимается тем, что ему по душе. Образовательные системы не всегда правильно этому способствуют. Возможно, когда-нибудь я открою свою компанию и буду учить тому, как самореализоваться, а значит, стать счастливым. А может, появится что-то другое. Ведь сегодняшняя жизнь переполнена новизной, только успевай осваивать. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 11.02.17 | Просмотров : 76

