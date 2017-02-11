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Новая инициатива рассчитана на расширение возможностей

получения высшего образования







Преобразования в обществе и системе образования находятся в тесном взаимодействии. Система образования должна шагать в ногу со временем, объединяя новые информационные и коммуникационные технологии. Азербайджан вступает в новый этап своего развития. Более сложные задачи по модернизации экономики, формированию человеческих ресурсов задают новые параметры обучения и воспитания подрастающих поколений, подготовки специалистов.





Ирада АГАЕВА



Министерство образования представило в Кабинет министров новые предложения, направленные на расширение возможностей в этой сфере. Речь идет о создании подготовительных факультетов во всех вузах страны. Цель нововведения — расширение возможностей молодежи для получения высшего образования. Прием на эти факультеты будет проводиться по отдельным специальностям на конкурсной основе. Обучение станет платным. Успешно окончившие учебный год смогут поступить на первые курсы вузов на внеконкурсной основе.

Комментируя новый проект, профессор Фируддин Джалилов отметил, что это продуманный шаг для привлечения молодежи к образованию. Данная мера также облегчит прием в вузы. Изменения, вносимые в его механизм, следует оценивать как очень верный шаг.

По мнению депутата Милли меджлиса Фазиля Мустафы, проблема заключается в поиске нахождения альтернативы для студентов, расходующих большие средства на обучение в университетах других стран, например Украины, Турции. Задача состоит в том, чтобы обеспечить доступность образования у себя в стране. Подобное решение очень актуально. Те, кто не набрал необходимого количества баллов, будут иметь возможность пройти обучение на подготовительных факультетах и впоследствии получить высшее образование. Чем пополнять бюджеты других стран, они смогут приносить пользу Азербайджану, способствуя укреплению материально-технической базы отечественных вузов. К тому же это выгодно и самим абитуриентам — можно получить качественное высшее образование и затратить при этом намного меньше средств, поскольку обучение в зарубежных университетах требует немалых расходов.

Эксперт по образованию Асиф Джахангиров уверен, что новшество целесообразно внедрить в регионах, где ощущается нехватка кадров по некоторым специальностям. Именно из таких регионов хорошо было бы привлечь абитуриентов — они бы учились и продолжали работать у себя дома. Такого же мнения придерживаются и эксперты по образованию Шахлар Аскеров и Камран Асадов, считая, что данная инициатива крайне необходима.

«Прежде всего существует ряд важных сопутствующих факторов, — заявил К.Асадов. — Каждый год большое число студентов отправляется в зарубежные страны для получения образования за свой счет, что оборачивается оттоком за пределы нашей страны значительных денежных средств и людских ресурсов. Благодаря реализации нового проекта мы создадим необходимые условия для развития отечественной сферы высшего образования».

Между тем на днях в Минобразования состоялась презентация Академии карьеры «Sabah». Она создана для оказания помощи выпускникам группы «Sabah» в определении будущего направления профессионального развития и оказания в этой сфере помощи студентам. Выступая на презентации, руководитель исполнительного комитета группы «Sabah» Шахин Сеидзаде отметил, что академия охватывает четыре направления — профессиональная карьера, магистерское образование, предпринимательство, научные исследования. Студенты уже смогли пройти практику в различных отраслях. Начиная с прошлого учебного года, около 600 студентов группы «Sabah» стажировались по 44 специальностям в 38 государственных и частных структурах.

Такое сотрудничество государства и частного сектора в подготовке профессиональных кадров, заявил замминистра образования Фируддин Гурбанов, чрезвычайно важно — как для молодых выпускников в создании успешной карьеры, так и самого государства. А у студентов, принятых в группы «Sabah», знания и навыки выше, чем у остальных, особенно учитывая их имеющийся потенциал. Как известно, эти группы формируются по результатам учебы студентов на первом курсе. В дальнейшем они обеспечиваются всеми условиями для получения как теоретических, так и практических знаний. Собственно, именно поэтому — с целью повышения качества обучения, подготовки грамотных, способных студентов, удовлетворения потребностей страны в квалифицированных кадрах, и создавались группы «Sabah». Сегодня они охватывают семь вузов по 34 специальностям. Их логическим продолжением и стала Академия карьеры «Sabah». В рамках ее программы уже 17-20 февраля в Губе будет проведена зимняя школа для студентов — выпускников этих групп.

Преобразования в обществе и системе образования находятся в тесном взаимодействии. Система образования должна шагать в ногу со временем, объединяя новые информационные и коммуникационные технологии. Азербайджан вступает в новый этап своего развития. Более сложные задачи по модернизации экономики, формированию человеческих ресурсов задают новые параметры обучения и воспитания подрастающих поколений, подготовки специалистов.Министерство образования представило в Кабинет министров новые предложения, направленные на расширение возможностей в этой сфере. Речь идет о создании подготовительных факультетов во всех вузах страны. Цель нововведения — расширение возможностей молодежи для получения высшего образования. Прием на эти факультеты будет проводиться по отдельным специальностям на конкурсной основе. Обучение станет платным. Успешно окончившие учебный год смогут поступить на первые курсы вузов на внеконкурсной основе.Комментируя новый проект, профессор Фируддин Джалилов отметил, что это продуманный шаг для привлечения молодежи к образованию. Данная мера также облегчит прием в вузы. Изменения, вносимые в его механизм, следует оценивать как очень верный шаг.По мнению депутата Милли меджлиса Фазиля Мустафы, проблема заключается в поиске нахождения альтернативы для студентов, расходующих большие средства на обучение в университетах других стран, например Украины, Турции. Задача состоит в том, чтобы обеспечить доступность образования у себя в стране. Подобное решение очень актуально. Те, кто не набрал необходимого количества баллов, будут иметь возможность пройти обучение на подготовительных факультетах и впоследствии получить высшее образование. Чем пополнять бюджеты других стран, они смогут приносить пользу Азербайджану, способствуя укреплению материально-технической базы отечественных вузов. К тому же это выгодно и самим абитуриентам — можно получить качественное высшее образование и затратить при этом намного меньше средств, поскольку обучение в зарубежных университетах требует немалых расходов.Эксперт по образованию Асиф Джахангиров уверен, что новшество целесообразно внедрить в регионах, где ощущается нехватка кадров по некоторым специальностям. Именно из таких регионов хорошо было бы привлечь абитуриентов — они бы учились и продолжали работать у себя дома. Такого же мнения придерживаются и эксперты по образованию Шахлар Аскеров и Камран Асадов, считая, что данная инициатива крайне необходима.«Прежде всего существует ряд важных сопутствующих факторов, — заявил К.Асадов. — Каждый год большое число студентов отправляется в зарубежные страны для получения образования за свой счет, что оборачивается оттоком за пределы нашей страны значительных денежных средств и людских ресурсов. Благодаря реализации нового проекта мы создадим необходимые условия для развития отечественной сферы высшего образования».Между тем на днях в Минобразования состоялась презентация Академии карьеры «Sabah». Она создана для оказания помощи выпускникам группы «Sabah» в определении будущего направления профессионального развития и оказания в этой сфере помощи студентам. Выступая на презентации, руководитель исполнительного комитета группы «Sabah» Шахин Сеидзаде отметил, что академия охватывает четыре направления — профессиональная карьера, магистерское образование, предпринимательство, научные исследования. Студенты уже смогли пройти практику в различных отраслях. Начиная с прошлого учебного года, около 600 студентов группы «Sabah» стажировались по 44 специальностям в 38 государственных и частных структурах.Такое сотрудничество государства и частного сектора в подготовке профессиональных кадров, заявил замминистра образования Фируддин Гурбанов, чрезвычайно важно — как для молодых выпускников в создании успешной карьеры, так и самого государства. А у студентов, принятых в группы «Sabah», знания и навыки выше, чем у остальных, особенно учитывая их имеющийся потенциал. Как известно, эти группы формируются по результатам учебы студентов на первом курсе. В дальнейшем они обеспечиваются всеми условиями для получения как теоретических, так и практических знаний. Собственно, именно поэтому — с целью повышения качества обучения, подготовки грамотных, способных студентов, удовлетворения потребностей страны в квалифицированных кадрах, и создавались группы «Sabah». Сегодня они охватывают семь вузов по 34 специальностям. Их логическим продолжением и стала Академия карьеры «Sabah». В рамках ее программы уже 17-20 февраля в Губе будет проведена зимняя школа для студентов — выпускников этих групп. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 11.02.17 | Просмотров : 64

