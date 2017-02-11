Новости » Экономика и финансы Введите слово для поиска : Экономика и финансы Шахмар МОВСУМОВ, исполнительный директор ГНФАР:«Валютный режим Центробанка не влияет на инвестиционные направления Госнефтефонда»



У созданного указом общенационального лидера Гeйдapа Aлиeва Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) — большая, общенационального значения задача. Она заключается в накоплении и приумножении нефтяных доходов, полученных от разработки совместно с иностранными компаниями нефтяных месторождений страны. О том, как она решается на нынешнем непростом этапе экономического развития страны, в интервью АПА-Экономикс рассказал исполнительный директор ГНФАР Шахмар МОВСУМОВ.







— Каковы были доходы и расходы ГНФАР в 2016 году?

— Как часть процесса создания инвестиционного портфеля, диверсифицированного в конце 2015 года, в инвестиционную политику Госнефтефонда Азербайджана внесен ряд изменений. Согласно этим изменениям, соотношение между риском и доходностью изменилось в пользу более рискованных и в то же время более доходных инвестиционных инструментов. Так, доля вложений в недвижимое имущество в инвестиционном портфеле выросла вдвое — с 5% до 10%, в акции — с 10% до 15%. В 2016 году была завершена закупка офисного комплекса Palazzo Turati в Милане.

В то же время значительно увеличились вложения в фонды недвижимого имущества, инвестиции в частные фонды акций. Наряду с этим выросла и доля вложений в акции в инвестиционном портфеле. Надо учесть, что в бюджете фонда на 2016 год цена нефти была заложена на уровне $25. В связи с тем, что в течение года она, превысив прогноз, достигла $41,9, доходы ГНФАР составили $5,9 млрд, или 9,4 млрд манатов. В то же время бюджетные расходы выразились суммой $5,4 млрд, или 9 млрд манатов. Таким образом к концу года в бюджете ГНФАР возник профицит на $0,5 млрд.

— Каков ваш прогноз по активам ГНФАР на нынешний год?

— Думается, что существенных изменений в активах ГНФАР к концу года по сравнению с началом года не будет.

— Какой процент от инвестиционного портфеля управляется изнутри?

— На 31 декабря 2016 года в управлении иностранных менеджеров находилось 8,5% инвестиционного портфеля ГНФАР, а местных — 91,5%.

— Каково количество финансовых институтов, управляющих активами ГНФАР, и что это за организации? Может ли фонд отказаться от сотрудничества с каким-либо из них?

— ГНФАР предпочитает устанавливать с финансовыми институтами, с которыми он сотрудничает, долгосрочные партнерские отношения. В настоящее время ГНФАР сотрудничает с четырьмя иностранными менеджерами. Два из них (Всемирный банк и Deutsche Asset Management) управляют ценными бумагами со стабильной доходностью, а два других (UBS Asset Management и Global Advisor State Street) — портфелями акций. С каждой из этих структур фонд сотрудничает, по меньшей мере, 5 лет. Сейчас в планах ГНФАР нет отказа от этого сотрудничества, и отмечу, что в текущем году планируется привлечение новых менеджеров к управлению портфелем акций.

— В каких странах Государственный нефтяной фонд намерен вкладывать инвестиции в недвижимость?

— ГНФАР рассматривает инвестиции в недвижимость в США, странах Европы, Азии и Тихоокеанского бассейна, которые имеют прозрачную рыночную среду, привлекательны для инвестиций. В будущем мы продолжим вложения в фонды и активы недвижимости, привлекательные с инвестиционной точки зрения.

— Как может повлиять на деятельность ГНФАР переход на режим плавающего курса?

— Помимо трансфера из ГНФАР в государственный бюджет на текущий год 6,1 млрд манатов, Центробанку планируется перечислить около 7,5 млрд манатов на сохранение макроэкономической стабильности. При режиме стабильного валютного курса объем иностранной валюты, выставляемой на продажу, был известен заранее. Однако в связи с тем, что теперь в режиме плавающего курса валютный курс формируется на основе спроса и предложения на рынке, объем инвалюты, которая должна быть выставлена на аукционах, может быть больше или меньше суммы, рассчитанной по нынешнему курсу.

Несмотря на это, инвестирование большей части средств фонда в ликвидные активы позволяет полностью выполнить бюджетные расходы в указанных направлениях. Инвестиционный портфель фонда включает номинированные в инвалюте активы, и с этой точки зрения какие-либо специфические валютные режимы, устанавливаемые Центробанком, не влияют на инвестиционное направление ГНФАР.

— Европейский банк реконструкции и развития совместно с Китаем и Азербайджаном создал фонд Equity Participation Fund (EPF). ЕБРР завершил первый этап финансирования фонда. Валютное управление Китая инвестировало в EPF 250 млн евро, а ГНФАР — 100 млн евро. Будет ли ГНФАР участвовать во втором этапе финансирования?

— В соответствии с деятельностью других фондов по частным акциям Equity Participation Fund осуществляет процесс привлечения инвесторов в несколько этапов.

Сейчас ГНФАР не планирует дополнительное инвестирование в вышеупомянутый фонд, поскольку цель второго этапа финансирования EPF заключается не в привлечении средств от имеющихся инвесторов, а в нахождении новых.

— Будет ли продолжена политика сохранения активов ГНФАР?

— Как отметил президент Ильxам Aлиeв, выступая на заседании Кабинета министров, посвященном итогам 2016 года, несмотря на снижение цен на нефть, одним из важных итогов в 2016 году было сохранение резервов фонда. Целью подготовки в новом году фискального правила в первую очередь обозначено устойчивое повышение активов ГНФАР в последующие годы.

— Некоторое время назад в СМИ со ссылкой на Международный валютный фонд распространилась информация о продаже части золотых резервов ГНФАР. Насколько верны эти утверждения? Каков сейчас объем золотовалютных резервов фонда и планируется ли их рост?

— Общий объем приобретенного фондом к концу 2016 года золота составил 30,2 тонны. Закупленное золото было привезено в Азербайджан и размещено на хранение в Центральном банке Азербайджана. В связи с информацией о продаже части резервов золота ГНФАР хотел бы сказать, что с 2016 года для хранения золота в резервах был начат их перевод в хранилища ГНФАР. Так, с сентября 2016 года 10,2 тонны золота из ЦБА были перевезены в ГНФАР. Таким образом информация о продаже золотых резервов фонда не соответствует действительности. Я хотел бы также добавить, что, согласно существующим правилам, в золото может быть инвестировано не более 5% активов ГНФАР.



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на сайте apa.az

У созданного указом общенационального лидера Гeйдapа Aлиeва Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) — большая, общенационального значения задача. Она заключается в накоплении и приумножении нефтяных доходов, полученных от разработки совместно с иностранными компаниями нефтяных месторождений страны. О том, как она решается на нынешнем непростом этапе экономического развития страны, в интервью АПА-Экономикс рассказал исполнительный директор ГНФАР Шахмар МОВСУМОВ.— Как часть процесса создания инвестиционного портфеля, диверсифицированного в конце 2015 года, в инвестиционную политику Госнефтефонда Азербайджана внесен ряд изменений. Согласно этим изменениям, соотношение между риском и доходностью изменилось в пользу более рискованных и в то же время более доходных инвестиционных инструментов. Так, доля вложений в недвижимое имущество в инвестиционном портфеле выросла вдвое — с 5% до 10%, в акции — с 10% до 15%. В 2016 году была завершена закупка офисного комплекса Palazzo Turati в Милане.В то же время значительно увеличились вложения в фонды недвижимого имущества, инвестиции в частные фонды акций. Наряду с этим выросла и доля вложений в акции в инвестиционном портфеле. Надо учесть, что в бюджете фонда на 2016 год цена нефти была заложена на уровне $25. В связи с тем, что в течение года она, превысив прогноз, достигла $41,9, доходы ГНФАР составили $5,9 млрд, или 9,4 млрд манатов. В то же время бюджетные расходы выразились суммой $5,4 млрд, или 9 млрд манатов. Таким образом к концу года в бюджете ГНФАР возник профицит на $0,5 млрд.— Думается, что существенных изменений в активах ГНФАР к концу года по сравнению с началом года не будет.— На 31 декабря 2016 года в управлении иностранных менеджеров находилось 8,5% инвестиционного портфеля ГНФАР, а местных — 91,5%.— ГНФАР предпочитает устанавливать с финансовыми институтами, с которыми он сотрудничает, долгосрочные партнерские отношения. В настоящее время ГНФАР сотрудничает с четырьмя иностранными менеджерами. Два из них (Всемирный банк и Deutsche Asset Management) управляют ценными бумагами со стабильной доходностью, а два других (UBS Asset Management и Global Advisor State Street) — портфелями акций. С каждой из этих структур фонд сотрудничает, по меньшей мере, 5 лет. Сейчас в планах ГНФАР нет отказа от этого сотрудничества, и отмечу, что в текущем году планируется привлечение новых менеджеров к управлению портфелем акций.— ГНФАР рассматривает инвестиции в недвижимость в США, странах Европы, Азии и Тихоокеанского бассейна, которые имеют прозрачную рыночную среду, привлекательны для инвестиций. В будущем мы продолжим вложения в фонды и активы недвижимости, привлекательные с инвестиционной точки зрения.— Помимо трансфера из ГНФАР в государственный бюджет на текущий год 6,1 млрд манатов, Центробанку планируется перечислить около 7,5 млрд манатов на сохранение макроэкономической стабильности. При режиме стабильного валютного курса объем иностранной валюты, выставляемой на продажу, был известен заранее. Однако в связи с тем, что теперь в режиме плавающего курса валютный курс формируется на основе спроса и предложения на рынке, объем инвалюты, которая должна быть выставлена на аукционах, может быть больше или меньше суммы, рассчитанной по нынешнему курсу.Несмотря на это, инвестирование большей части средств фонда в ликвидные активы позволяет полностью выполнить бюджетные расходы в указанных направлениях. Инвестиционный портфель фонда включает номинированные в инвалюте активы, и с этой точки зрения какие-либо специфические валютные режимы, устанавливаемые Центробанком, не влияют на инвестиционное направление ГНФАР.— В соответствии с деятельностью других фондов по частным акциям Equity Participation Fund осуществляет процесс привлечения инвесторов в несколько этапов.Сейчас ГНФАР не планирует дополнительное инвестирование в вышеупомянутый фонд, поскольку цель второго этапа финансирования EPF заключается не в привлечении средств от имеющихся инвесторов, а в нахождении новых.— Как отметил президент Ильxам Aлиeв, выступая на заседании Кабинета министров, посвященном итогам 2016 года, несмотря на снижение цен на нефть, одним из важных итогов в 2016 году было сохранение резервов фонда. Целью подготовки в новом году фискального правила в первую очередь обозначено устойчивое повышение активов ГНФАР в последующие годы.— Общий объем приобретенного фондом к концу 2016 года золота составил 30,2 тонны. Закупленное золото было привезено в Азербайджан и размещено на хранение в Центральном банке Азербайджана. В связи с информацией о продаже части резервов золота ГНФАР хотел бы сказать, что с 2016 года для хранения золота в резервах был начат их перевод в хранилища ГНФАР. Так, с сентября 2016 года 10,2 тонны золота из ЦБА были перевезены в ГНФАР. Таким образом информация о продаже золотых резервов фонда не соответствует действительности. Я хотел бы также добавить, что, согласно существующим правилам, в золото может быть инвестировано не более 5% активов ГНФАР. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 11.02.17 | Просмотров : 68

