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Главная Марина ДУРУНДА, лидер сборной Азербайджана по гимнастике:«Для нас в Азербайджане созданы лучшие в мире условия — таких нет больше нигде!»


Член сборной Азербайджана по художественной гимнастике Марина ДУРУНДА без сомнения станет одной из самых ярких спортсменок предстоящих Исламских игр солидарности, которые пройдут в мае 2017 года в Баку. Марина родилась в Крыму, выросла на Кипре, но при этом однозначно называет себя азербайджанской гимнасткой. О себе и ближайших планах она рассказала в интервью порталу «Москва–Баку».




— Марина, большая часть вашей гимнастической жизни прошла в таком экзотическом месте, как Кипр, почему же вы чувствуете себя прежде всего азербайджанской гимнасткой?
— Я тренировалась в кипрском Лимассоле и к нам постоянно приезжали тренеры из России, Украины. У каждого из них я старалась чему-то научиться, иногда ездила на сборы. Только турниров было, конечно, очень мало, максимум два или три в год. Получить достаточный опыт выступлений на высоком уровне было сложно. К тому же у меня не было гражданства и я не могла представлять Кипр на чемпионатах Европы или мира. Поэтому предложение выступать за Азербайджан приняла сразу и никогда не пожалела об этом решении! Сборную Азербайджана возглавляет болгарский тренер Мариана Василева, но то, что мы показываем зрителям, — это подлинная азербайджанская гимнастика с ее изяществом, красотой линий, эмоциональностью, выразительностью и сложностью. В ней присутствуют и нотки знаменитой на весь мир болгарской школы, однако прежде всего это азербайджанская гимнастика с ее узнаваемым почерком и стилем. Мы стараемся каждую музыкальную тему представлять настолько ярко, что даже если вы ее выключите, это никак не повлияет на впечатление от исполнения!

— Мехрибан Aлиeва, возглавляющая Федерацию гимнастики Азербайджана, часто высказывает вам какие-нибудь пожелания или замечания? И можете ли вы обратиться к первой леди с какой-нибудь просьбой?
— Обращаться с просьбами нет необходимости. Для нас созданы лучшие в мире условия, таких условий нет больше нигде. Поверьте мне, я побывала во многих странах и знаю мир гимнастики изнутри. Все, что от нас требуется, — это хорошо тренироваться и представлять Азербайджан на достойном уровне.
Мехрибан ханым Aлиeва следит за всеми нашими соревнованиями, но замечаний нам она не делает. Первая леди поддерживает нас во всем. И когда она присутствует на трибуне, как это было на Европейских играх, меня охватывает особенное чувство, волнение от того, что ты ни в коем случае не можешь ее подвести. В этом году нам предстоит выступать на Исламских играх солидарности. Этого события я тоже жду с особенным настроением. Пока не хочу рассказывать о своих программах в новом сезоне, покажу их публике только в марте. Надеюсь, что они понравятся нашим очень эмоциональным азербайджанским болельщикам.
— Ваши эмоциональные болельщики путешествуют за вами по всем странам и континентам?
— Нет, с нами не ездят группы поддержки, которыми славятся Россия и Италия. Но во всех странах, где мы выступаем, живут азербайджанцы, и они обязательно приходят за нас поболеть. Они оказывают нам такую горячую поддержку, что это слышит весь зал, поэтому мы везде чувствуем себя как дома. Болельщики не забыли о нас и на моей первой Олимпиаде, которая прошла в Рио. Тогда мне удалось войти в десятку лучших.
— «Эта девушка еще удивит мир!», — написал кто-то из ваших поклонников в социальных сетях. В вас тоже присутствует это желание: удивить мир, сделать в гимнастике что-то особенное, чего до вас еще никто и никогда не делал?
— Я еще очень молодая гимнастка и раскрылась пока не полностью. Когда начала выступать на международном уровне в качестве «синьорки», мне было только 15 лет. Моим выступлениям, как я теперь понимаю, не хватало женственности. Сейчас, когда я представляю свою страну Азербайджан в роли первого номера, лидера сборной, — это уже большой опыт, который позволяет стать более открытой для зрителя.
У меня сложилась репутация лирической гимнастки. Но все-таки я стараюсь появляться на ковре и в других образах. Вот вы спрашивали, присутствует ли у меня желание удивлять? Да, помимо всего прочего, удивлять разнообразием.
— Национальная азербайджанская кухня — это сплошные соблазны, а вы обречены на жестокую диету. Как вы с этим справляетесь?
— Самые известные блюда азербайджанской кухни — в основном мясные, а я не люблю мясо. Так что мимо ресторанов старинной части Баку, где я часто гуляю в свободное время, с их дурманящими запахами я прохожу совершенно спокойно.
— Вы слышали знаменитую историю о том, как гимнастки сборной России на Олимпиаде в Лондоне разбили весы на заднем дворе отеля? Так сильно они эти весы ненавидели...
— О, полностью их поддерживаю!
— И диета великой российской гимнастки, единственной в истории двукратной олимпийской чемпионки, 17-кратной чемпионки мира Евгении Канаевой в выходной день представляла собой полстакана зеленого чая. И это — все!
— Я не думаю, что Евгения Канаева жила так всегда, скорее это были экстренные меры перед Олимпийскими играми. Кстати, Женя — мой кумир в гимнастике, я преклоняюсь перед ее фантастическим трудолюбием, и когда уже после окончания ее невероятной карьеры мы познакомились и поговорили, выяснилось, что она наблюдает за мной и у нее даже нашлось несколько очень важных для меня советов! Это случилось в Петербурге, на великолепном праздновании 80-летия художественной гимнастики. Я подошла к Евгении Канаевой с просьбой сфотографироваться вместе...
— Еще не было ни одного случая, чтобы гимнастка после рождения ребенка смогла вернуться на ковер. Как вы думаете, почему? Казалось бы, вернуть фигуру и форму не так уж сложно, если приложить к этому усилия.
— Отчего же, в ближайшем будущем это вполне может случиться. Насколько я слышала, капитан сборной России, олимпийская чемпионка в групповых упражнениях Ульяна Донскова собирается вернуться как раз после рождения ребенка. Да, это будет впервые! Но мне кажется, дело совсем не в этом, а в том, что гимнастика отнимает очень много сил и времени, ее трудно сочетать с личной жизнью и тем более с семьей. Поэтому гимнастки обычно выходят замуж уже после окончания карьеры, тем более, что наша карьера непродолжительная…
— Что вы скажете о гегемонии российских гимнасток, которая продолжается уже так много лет? Вы смирились с тем, что вашему поколению не удастся выиграть у них? И возможно ли это в принципе?
— Нет, не смирились! Выиграть у них сложно, потому что в сборной России, как правило, присутствуют три гимнастки, равные по классу, и если выпадает или ошибается одна из них, как это было на последней Олимпиаде в Рио с Яной Кудрявцевой, то на высшую ступеньку пьедестала поднимается другая. Но я не смирилась, конечно же, нет, надо работать и верить, что твой день обязательно наступит, иначе зачем все это.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 11.02.17 | Просмотров : 68

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