Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Марина ДУРУНДА, лидер сборной Азербайджана по гимнастике:«Для нас в Азербайджане созданы лучшие в мире условия — таких нет больше нигде!»



Член сборной Азербайджана по художественной гимнастике Марина ДУРУНДА без сомнения станет одной из самых ярких спортсменок предстоящих Исламских игр солидарности, которые пройдут в мае 2017 года в Баку. Марина родилась в Крыму, выросла на Кипре, но при этом однозначно называет себя азербайджанской гимнасткой. О себе и ближайших планах она рассказала в интервью порталу «Москва–Баку».









— Марина, большая часть вашей гимнастической жизни прошла в таком экзотическом месте, как Кипр, почему же вы чувствуете себя прежде всего азербайджанской гимнасткой?

— Я тренировалась в кипрском Лимассоле и к нам постоянно приезжали тренеры из России, Украины. У каждого из них я старалась чему-то научиться, иногда ездила на сборы. Только турниров было, конечно, очень мало, максимум два или три в год. Получить достаточный опыт выступлений на высоком уровне было сложно. К тому же у меня не было гражданства и я не могла представлять Кипр на чемпионатах Европы или мира. Поэтому предложение выступать за Азербайджан приняла сразу и никогда не пожалела об этом решении! Сборную Азербайджана возглавляет болгарский тренер Мариана Василева, но то, что мы показываем зрителям, — это подлинная азербайджанская гимнастика с ее изяществом, красотой линий, эмоциональностью, выразительностью и сложностью. В ней присутствуют и нотки знаменитой на весь мир болгарской школы, однако прежде всего это азербайджанская гимнастика с ее узнаваемым почерком и стилем. Мы стараемся каждую музыкальную тему представлять настолько ярко, что даже если вы ее выключите, это никак не повлияет на впечатление от исполнения!



— Мехрибан Aлиeва, возглавляющая Федерацию гимнастики Азербайджана, часто высказывает вам какие-нибудь пожелания или замечания? И можете ли вы обратиться к первой леди с какой-нибудь просьбой?

— Обращаться с просьбами нет необходимости. Для нас созданы лучшие в мире условия, таких условий нет больше нигде. Поверьте мне, я побывала во многих странах и знаю мир гимнастики изнутри. Все, что от нас требуется, — это хорошо тренироваться и представлять Азербайджан на достойном уровне.

Мехрибан ханым Aлиeва следит за всеми нашими соревнованиями, но замечаний нам она не делает. Первая леди поддерживает нас во всем. И когда она присутствует на трибуне, как это было на Европейских играх, меня охватывает особенное чувство, волнение от того, что ты ни в коем случае не можешь ее подвести. В этом году нам предстоит выступать на Исламских играх солидарности. Этого события я тоже жду с особенным настроением. Пока не хочу рассказывать о своих программах в новом сезоне, покажу их публике только в марте. Надеюсь, что они понравятся нашим очень эмоциональным азербайджанским болельщикам.

— Ваши эмоциональные болельщики путешествуют за вами по всем странам и континентам?

— Нет, с нами не ездят группы поддержки, которыми славятся Россия и Италия. Но во всех странах, где мы выступаем, живут азербайджанцы, и они обязательно приходят за нас поболеть. Они оказывают нам такую горячую поддержку, что это слышит весь зал, поэтому мы везде чувствуем себя как дома. Болельщики не забыли о нас и на моей первой Олимпиаде, которая прошла в Рио. Тогда мне удалось войти в десятку лучших.

— «Эта девушка еще удивит мир!», — написал кто-то из ваших поклонников в социальных сетях. В вас тоже присутствует это желание: удивить мир, сделать в гимнастике что-то особенное, чего до вас еще никто и никогда не делал?

— Я еще очень молодая гимнастка и раскрылась пока не полностью. Когда начала выступать на международном уровне в качестве «синьорки», мне было только 15 лет. Моим выступлениям, как я теперь понимаю, не хватало женственности. Сейчас, когда я представляю свою страну Азербайджан в роли первого номера, лидера сборной, — это уже большой опыт, который позволяет стать более открытой для зрителя.

У меня сложилась репутация лирической гимнастки. Но все-таки я стараюсь появляться на ковре и в других образах. Вот вы спрашивали, присутствует ли у меня желание удивлять? Да, помимо всего прочего, удивлять разнообразием.

— Национальная азербайджанская кухня — это сплошные соблазны, а вы обречены на жестокую диету. Как вы с этим справляетесь?

— Самые известные блюда азербайджанской кухни — в основном мясные, а я не люблю мясо. Так что мимо ресторанов старинной части Баку, где я часто гуляю в свободное время, с их дурманящими запахами я прохожу совершенно спокойно.

— Вы слышали знаменитую историю о том, как гимнастки сборной России на Олимпиаде в Лондоне разбили весы на заднем дворе отеля? Так сильно они эти весы ненавидели...

— О, полностью их поддерживаю!

— И диета великой российской гимнастки, единственной в истории двукратной олимпийской чемпионки, 17-кратной чемпионки мира Евгении Канаевой в выходной день представляла собой полстакана зеленого чая. И это — все!

— Я не думаю, что Евгения Канаева жила так всегда, скорее это были экстренные меры перед Олимпийскими играми. Кстати, Женя — мой кумир в гимнастике, я преклоняюсь перед ее фантастическим трудолюбием, и когда уже после окончания ее невероятной карьеры мы познакомились и поговорили, выяснилось, что она наблюдает за мной и у нее даже нашлось несколько очень важных для меня советов! Это случилось в Петербурге, на великолепном праздновании 80-летия художественной гимнастики. Я подошла к Евгении Канаевой с просьбой сфотографироваться вместе...

— Еще не было ни одного случая, чтобы гимнастка после рождения ребенка смогла вернуться на ковер. Как вы думаете, почему? Казалось бы, вернуть фигуру и форму не так уж сложно, если приложить к этому усилия.

— Отчего же, в ближайшем будущем это вполне может случиться. Насколько я слышала, капитан сборной России, олимпийская чемпионка в групповых упражнениях Ульяна Донскова собирается вернуться как раз после рождения ребенка. Да, это будет впервые! Но мне кажется, дело совсем не в этом, а в том, что гимнастика отнимает очень много сил и времени, ее трудно сочетать с личной жизнью и тем более с семьей. Поэтому гимнастки обычно выходят замуж уже после окончания карьеры, тем более, что наша карьера непродолжительная…

— Что вы скажете о гегемонии российских гимнасток, которая продолжается уже так много лет? Вы смирились с тем, что вашему поколению не удастся выиграть у них? И возможно ли это в принципе?

— Нет, не смирились! Выиграть у них сложно, потому что в сборной России, как правило, присутствуют три гимнастки, равные по классу, и если выпадает или ошибается одна из них, как это было на последней Олимпиаде в Рио с Яной Кудрявцевой, то на высшую ступеньку пьедестала поднимается другая. Но я не смирилась, конечно же, нет, надо работать и верить, что твой день обязательно наступит, иначе зачем все это.

Член сборной Азербайджана по художественной гимнастике Марина ДУРУНДА без сомнения станет одной из самых ярких спортсменок предстоящих Исламских игр солидарности, которые пройдут в мае 2017 года в Баку. Марина родилась в Крыму, выросла на Кипре, но при этом однозначно называет себя азербайджанской гимнасткой. О себе и ближайших планах она рассказала в интервью порталу «Москва–Баку».— Я тренировалась в кипрском Лимассоле и к нам постоянно приезжали тренеры из России, Украины. У каждого из них я старалась чему-то научиться, иногда ездила на сборы. Только турниров было, конечно, очень мало, максимум два или три в год. Получить достаточный опыт выступлений на высоком уровне было сложно. К тому же у меня не было гражданства и я не могла представлять Кипр на чемпионатах Европы или мира. Поэтому предложение выступать за Азербайджан приняла сразу и никогда не пожалела об этом решении! Сборную Азербайджана возглавляет болгарский тренер Мариана Василева, но то, что мы показываем зрителям, — это подлинная азербайджанская гимнастика с ее изяществом, красотой линий, эмоциональностью, выразительностью и сложностью. В ней присутствуют и нотки знаменитой на весь мир болгарской школы, однако прежде всего это азербайджанская гимнастика с ее узнаваемым почерком и стилем. Мы стараемся каждую музыкальную тему представлять настолько ярко, что даже если вы ее выключите, это никак не повлияет на впечатление от исполнения!— Обращаться с просьбами нет необходимости. Для нас созданы лучшие в мире условия, таких условий нет больше нигде. Поверьте мне, я побывала во многих странах и знаю мир гимнастики изнутри. Все, что от нас требуется, — это хорошо тренироваться и представлять Азербайджан на достойном уровне.Мехрибан ханым Aлиeва следит за всеми нашими соревнованиями, но замечаний нам она не делает. Первая леди поддерживает нас во всем. И когда она присутствует на трибуне, как это было на Европейских играх, меня охватывает особенное чувство, волнение от того, что ты ни в коем случае не можешь ее подвести. В этом году нам предстоит выступать на Исламских играх солидарности. Этого события я тоже жду с особенным настроением. Пока не хочу рассказывать о своих программах в новом сезоне, покажу их публике только в марте. Надеюсь, что они понравятся нашим очень эмоциональным азербайджанским болельщикам.— Нет, с нами не ездят группы поддержки, которыми славятся Россия и Италия. Но во всех странах, где мы выступаем, живут азербайджанцы, и они обязательно приходят за нас поболеть. Они оказывают нам такую горячую поддержку, что это слышит весь зал, поэтому мы везде чувствуем себя как дома. Болельщики не забыли о нас и на моей первой Олимпиаде, которая прошла в Рио. Тогда мне удалось войти в десятку лучших.— Я еще очень молодая гимнастка и раскрылась пока не полностью. Когда начала выступать на международном уровне в качестве «синьорки», мне было только 15 лет. Моим выступлениям, как я теперь понимаю, не хватало женственности. Сейчас, когда я представляю свою страну Азербайджан в роли первого номера, лидера сборной, — это уже большой опыт, который позволяет стать более открытой для зрителя.У меня сложилась репутация лирической гимнастки. Но все-таки я стараюсь появляться на ковре и в других образах. Вот вы спрашивали, присутствует ли у меня желание удивлять? Да, помимо всего прочего, удивлять разнообразием.— Самые известные блюда азербайджанской кухни — в основном мясные, а я не люблю мясо. Так что мимо ресторанов старинной части Баку, где я часто гуляю в свободное время, с их дурманящими запахами я прохожу совершенно спокойно.— О, полностью их поддерживаю!— Я не думаю, что Евгения Канаева жила так всегда, скорее это были экстренные меры перед Олимпийскими играми. Кстати, Женя — мой кумир в гимнастике, я преклоняюсь перед ее фантастическим трудолюбием, и когда уже после окончания ее невероятной карьеры мы познакомились и поговорили, выяснилось, что она наблюдает за мной и у нее даже нашлось несколько очень важных для меня советов! Это случилось в Петербурге, на великолепном праздновании 80-летия художественной гимнастики. Я подошла к Евгении Канаевой с просьбой сфотографироваться вместе...— Отчего же, в ближайшем будущем это вполне может случиться. Насколько я слышала, капитан сборной России, олимпийская чемпионка в групповых упражнениях Ульяна Донскова собирается вернуться как раз после рождения ребенка. Да, это будет впервые! Но мне кажется, дело совсем не в этом, а в том, что гимнастика отнимает очень много сил и времени, ее трудно сочетать с личной жизнью и тем более с семьей. Поэтому гимнастки обычно выходят замуж уже после окончания карьеры, тем более, что наша карьера непродолжительная…— Нет, не смирились! Выиграть у них сложно, потому что в сборной России, как правило, присутствуют три гимнастки, равные по классу, и если выпадает или ошибается одна из них, как это было на последней Олимпиаде в Рио с Яной Кудрявцевой, то на высшую ступеньку пьедестала поднимается другая. Но я не смирилась, конечно же, нет, надо работать и верить, что твой день обязательно наступит, иначе зачем все это. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 11.02.17 | Просмотров : 68

