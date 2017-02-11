Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Продолжить устойчивое развитие



Созданный указом президента Азербайджана Национальный координационный совет по устойчивому развитию приступил к активным действиям. На днях состоялось заседание его рабочих групп по экономическому развитию и достойной занятости, социальным, экологическим вопросам, мониторингу и оцениванию.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Как известно, наша страна присоединилась к новым глобальным Целям устойчивого развития (ЦУР) на 2016-2030 годы, объединяющим 17 целей устойчивого развития и 169 целей, объявленных ООН. Перечисление только нескольких из них дает представление о том, насколько для каждой страны важна работа в этом направлении. Это — ликвидация нищеты, ликвидация голода, гендерное равенство, качественное образование, хорошее здоровье и благополучие, чистая вода и санитария, достойная работа и экономический рост. В нашей стране, пострадавшей от армянской агрессии, которая привела к появлению миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, подобного рода задачи стали актуальными с первого дня обретения государственной независимости. Сделано многое — только на решение их социальных проблем в общей сложности израсходованы 4,4 млрд манатов.

Но жизнь не стоит на месте, остаются и нерешенные проблемы. Для Азербайджана, выдвинувшего в концепции развития «Азербайджан-2020: Взгляд в будущее» на передний план в качестве основного стратегического курса доступность услуг для различных социальных групп, в том числе малообеспеченных семей и малоимущих граждан, среди которых особое место занимают вынужденные переселенцы, сотрудничество с ООН в этой сфере открывает новую страницу.

Как сообщил на заседании заместитель премьер-министра, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов, первый отчет Азербайджана по Целям устойчивого развития будет представлен Политическому форуму высокого уровня в середине нынешнего года, а далее — регулярно. Каждый из членов Национального координационного совета проинформировал участников заседания о проделанной работе и дальнейших планах. Председатель Госкомитета по статистике Таир Будагов рассказал о том, что ООН подготовит отчет по 230 статистическим показателям, почти 70 из которых имеются в нашей стране. Ведется работа по интеграции информационных баз данных структур в информационную базу Госкомитета по статистике. Уже подготовлен первоначальный проект по определению национальных приоритетов, сейчас ведется их согласование с Целями устойчивого развития.

Руководители рабочих групп говорили о задачах каждого из вверенных им подразделений. Директор НИИ экономических реформ Минэкономики Вилаят Велиев — о согласовании концепций, стратегий и госпрограмм с ЦУР, представители: Министерства труда и социальной защиты населения Фуад Гусейнов — о нынешней ситуации в выборе Целей устойчивого развития по социальным сферам, Минэкологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде — о приведении Целей устойчивого развития по экологическим сферам в соответствие с национальными приоритетами, Государственного комитета по статистике Расим Сафаров — о выборе статистических показателей Целей устойчивого развития. Затем состоялись обсуждения.

Созданный указом президента Азербайджана Национальный координационный совет по устойчивому развитию приступил к активным действиям. На днях состоялось заседание его рабочих групп по экономическому развитию и достойной занятости, социальным, экологическим вопросам, мониторингу и оцениванию.Как известно, наша страна присоединилась к новым глобальным Целям устойчивого развития (ЦУР) на 2016-2030 годы, объединяющим 17 целей устойчивого развития и 169 целей, объявленных ООН. Перечисление только нескольких из них дает представление о том, насколько для каждой страны важна работа в этом направлении. Это — ликвидация нищеты, ликвидация голода, гендерное равенство, качественное образование, хорошее здоровье и благополучие, чистая вода и санитария, достойная работа и экономический рост. В нашей стране, пострадавшей от армянской агрессии, которая привела к появлению миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, подобного рода задачи стали актуальными с первого дня обретения государственной независимости. Сделано многое — только на решение их социальных проблем в общей сложности израсходованы 4,4 млрд манатов.Но жизнь не стоит на месте, остаются и нерешенные проблемы. Для Азербайджана, выдвинувшего в концепции развития «Азербайджан-2020: Взгляд в будущее» на передний план в качестве основного стратегического курса доступность услуг для различных социальных групп, в том числе малообеспеченных семей и малоимущих граждан, среди которых особое место занимают вынужденные переселенцы, сотрудничество с ООН в этой сфере открывает новую страницу.Как сообщил на заседании заместитель премьер-министра, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов, первый отчет Азербайджана по Целям устойчивого развития будет представлен Политическому форуму высокого уровня в середине нынешнего года, а далее — регулярно. Каждый из членов Национального координационного совета проинформировал участников заседания о проделанной работе и дальнейших планах. Председатель Госкомитета по статистике Таир Будагов рассказал о том, что ООН подготовит отчет по 230 статистическим показателям, почти 70 из которых имеются в нашей стране. Ведется работа по интеграции информационных баз данных структур в информационную базу Госкомитета по статистике. Уже подготовлен первоначальный проект по определению национальных приоритетов, сейчас ведется их согласование с Целями устойчивого развития.Руководители рабочих групп говорили о задачах каждого из вверенных им подразделений. Директор НИИ экономических реформ Минэкономики Вилаят Велиев — о согласовании концепций, стратегий и госпрограмм с ЦУР, представители: Министерства труда и социальной защиты населения Фуад Гусейнов — о нынешней ситуации в выборе Целей устойчивого развития по социальным сферам, Минэкологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде — о приведении Целей устойчивого развития по экологическим сферам в соответствие с национальными приоритетами, Государственного комитета по статистике Расим Сафаров — о выборе статистических показателей Целей устойчивого развития. Затем состоялись обсуждения. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 11.02.17 | Просмотров : 65

