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Обновленный Бакинский вокзал сохранил свой

уникальный архитектурный облик







Одна из безусловных достопримечательностей нашей столицы Баку эпохи первого нефтяного бума — построенный в 1884 году Бакинский железнодорожный вокзал. За годы своего существования он неоднократно подвергался реконструкции и модернизации. Ныне знаменитый вокзал вновь предстал перед жителями и гостями столицы в обновленном виде. Вчера президент Ильxам Aлиeв и первая леди Мехрибан Aлиeва ознакомились с созданными здесь условиями.







Ильгар РАГИМОВ



Красивых и величественных железнодорожных вокзалов в мире немало. Их архитектурный облик в пору развития и расцвета этого вида транспортного сообщения, помимо всего прочего, должен был свидетельствовать и о значимости данного населенного пункта. Таковым, очень важным с экономической точки зрения, городом становился к началу 80-х годов позапрошлого столетия и переживающий нефтяной бум Баку. Созданный в мавританском стиле Бакинский железнодорожный вокзал вполне соответствовал новому статусу нефтяной столицы мира. Настолько, что оказался увековечен в приключенческом романе Жюля Верна «Клодиус Бомбарнак», где устами своего героя, парижского репортера, описал его так: «Внушительный железнодорожный вокзал, достойный любого большого города Европы или Америки».

В дальнейшем, по мере развития железнодорожной сети, вокзал не раз подвергался реконструкции: в 1926-м, к пуску первой в СССР электроветки по маршруту Баку–Сабунчи, и в 1977-м, когда было построено новое 16-этажное здание вокзала — самое крупное на Южном Кавказе. И вот теперь — новая страница в его истории. Начавшаяся в начале 2015 года модернизация вокзала, полностью сохранившая, однако, его внешний облик, успешно завершена. Слова, которые произносит о нем в романе Жюля Верна Клодиус Бомбарнак, сегодня вновь справедливы. И дело, конечно, не только в экстерьере. Капитальной реконструкции подверглись платформы, кассы, эскалаторы, установлены грузовые и пассажирские лифты, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями. В соответствии с современными требования обустроены как рабочие помещения, так и зал ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, а также торговые и бытовые объекты, работает бесплатный Wi-Fi, функционирует служба «ASAN kommunal». Для удобства пассажиров построены и восемь туннелей — четыре, ведущих в город, и столько же — на перрон. Тщательно продумана и система безопасности — все пространство вокзала охватывают современные камеры слежения. Основательно отремонтированы и семь платформ и восемь веток движения.

В тот же день глава государства и его супруга ознакомились и с условиями, созданными после капитальной реконструкции в главном здании закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» — еще одного важного не только административного, но и архитектурного объекта столицы. Как рассказал высоким гостям председатель ЗАО Джавид Гурбанов, общая площадь здания, построенного в 1956 году, составляет 29 тыс. квадратных метров. В его трех четырехэтажных и одном пятиэтажном корпусах — 505 комнат. И все это помещение также подверглось капитальному ремонту, позволив создать все необходимые условия для эффективной работы. В серверном корпусе создана система отслеживания движения поездов в режиме онлайн, кроме того, применяется система наблюдения GPS.

После реконструкции в здании будут функционировать актовый зал на 280 человек, здесь разместятся администрация и управление делами, отделы международных связей, кадров, права, общественных связей, «горячая линия» и другие подразделения ЗАО. Наконец, что также немаловажно, учитывая непрерывный режим работы железной дороги, на его территории установлены два трансформатора и генератора, сооружены два водохранилища.

Одна из безусловных достопримечательностей нашей столицы Баку эпохи первого нефтяного бума — построенный в 1884 году Бакинский железнодорожный вокзал. За годы своего существования он неоднократно подвергался реконструкции и модернизации. Ныне знаменитый вокзал вновь предстал перед жителями и гостями столицы в обновленном виде. Вчера президент Ильxам Aлиeв и первая леди Мехрибан Aлиeва ознакомились с созданными здесь условиями.Красивых и величественных железнодорожных вокзалов в мире немало. Их архитектурный облик в пору развития и расцвета этого вида транспортного сообщения, помимо всего прочего, должен был свидетельствовать и о значимости данного населенного пункта. Таковым, очень важным с экономической точки зрения, городом становился к началу 80-х годов позапрошлого столетия и переживающий нефтяной бум Баку. Созданный в мавританском стиле Бакинский железнодорожный вокзал вполне соответствовал новому статусу нефтяной столицы мира. Настолько, что оказался увековечен в приключенческом романе Жюля Верна «Клодиус Бомбарнак», где устами своего героя, парижского репортера, описал его так: «Внушительный железнодорожный вокзал, достойный любого большого города Европы или Америки».В дальнейшем, по мере развития железнодорожной сети, вокзал не раз подвергался реконструкции: в 1926-м, к пуску первой в СССР электроветки по маршруту Баку–Сабунчи, и в 1977-м, когда было построено новое 16-этажное здание вокзала — самое крупное на Южном Кавказе. И вот теперь — новая страница в его истории. Начавшаяся в начале 2015 года модернизация вокзала, полностью сохранившая, однако, его внешний облик, успешно завершена. Слова, которые произносит о нем в романе Жюля Верна Клодиус Бомбарнак, сегодня вновь справедливы. И дело, конечно, не только в экстерьере. Капитальной реконструкции подверглись платформы, кассы, эскалаторы, установлены грузовые и пассажирские лифты, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями. В соответствии с современными требования обустроены как рабочие помещения, так и зал ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, а также торговые и бытовые объекты, работает бесплатный Wi-Fi, функционирует служба «ASAN kommunal». Для удобства пассажиров построены и восемь туннелей — четыре, ведущих в город, и столько же — на перрон. Тщательно продумана и система безопасности — все пространство вокзала охватывают современные камеры слежения. Основательно отремонтированы и семь платформ и восемь веток движения.В тот же день глава государства и его супруга ознакомились и с условиями, созданными после капитальной реконструкции в главном здании закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» — еще одного важного не только административного, но и архитектурного объекта столицы. Как рассказал высоким гостям председатель ЗАО Джавид Гурбанов, общая площадь здания, построенного в 1956 году, составляет 29 тыс. квадратных метров. В его трех четырехэтажных и одном пятиэтажном корпусах — 505 комнат. И все это помещение также подверглось капитальному ремонту, позволив создать все необходимые условия для эффективной работы. В серверном корпусе создана система отслеживания движения поездов в режиме онлайн, кроме того, применяется система наблюдения GPS.После реконструкции в здании будут функционировать актовый зал на 280 человек, здесь разместятся администрация и управление делами, отделы международных связей, кадров, права, общественных связей, «горячая линия» и другие подразделения ЗАО. Наконец, что также немаловажно, учитывая непрерывный режим работы железной дороги, на его территории установлены два трансформатора и генератора, сооружены два водохранилища. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 11.02.17 | Просмотров : 145

