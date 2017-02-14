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Спорт Гимнастические перекрестки


Европейский союз гимнастики (UEG) опубликовал календарь на нынешний сезон, где значимое место занимают кубки мира в Баку. Столица Азербайджана в этом году примет соревнования по художественной и спортивной гимнастике, а также прыжкам на батуте, который, кстати, пройдет уже на этой неделе — 18-19 февраля.



Ага АСЛАНОВ

Хозяева турнира будут представлены бронзовым призером первых Евроигр Ильей Гришуниным, а также Олегом Пиуновым, Русланом Агамировым, Светланой Макштаровой, Вероникой Земляной и Михаилом Малкиным. Всего на Кубок мира заявились 136 участников из двадцати одной страны. В календаре «художниц» значатся тринадцать стартов, первым из которых будет Кубок мира в Песаро в начале апреля. 21-23 апреля пройдет аналогичный старт в Ташкенте, а неделю спустя гимнастки прибудут на Кубок мира в Баку (28-30 апреля). В прошлом году Азербайджан уже принимал подобный форум, но тогда он носил статус финала Кубка мира. Главным же стартом первой половины сезона в художественной гимнастике станет майский чемпионат Европы в Будапеште, который, кстати, стартует сразу после Игр исламской солидарности в Баку. После годичного перерыва, связанного с Олимпиадой, пройдет чемпионат мира. На сей раз его примет Песаро (30 августа — 3 сентября). А мундиалю будет предшествовать Всемирная универсиада в Тайпее, намеченная на 19-29 августа.
Что касается стартов по спортивной гимнастике, то откроет сезон Кубок мира в Мельбурне (22-25 февраля), а 4 марта спортсменов ждет аналогичный старт в США. Ну а третьим турниром года станет Кубок мира в Баку (16-19 марта), куда съедутся многие сильнейшие гимнасты. Главными стартами года будут чемпионат Европы в Румынии (19-23 апреля), а также чемпионат мира в Монреале (2-8 октября).
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 14.02.17 | Просмотров : 100

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